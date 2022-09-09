Čiščenje garaže in njenih vrat je zelo enostavno
Normalno je, da se v garažah sčasoma nabere umazanija, še posebej, če se uporabljajo tudi kot delavnice. Garažna vrata postanejo tudi magnet za prah in umazanijo, saj pogosto niso ustrezno zaščitena pred vremenskimi vplivi. S temi nasveti pa se boste zlahka znebili umazanije v garaži in delavnici, ne glede na to, ali uporabljate večnamenski sesalnik, visokotlačni ali parni čistilnik.
Kako pogosto naj se čistijo garažna vrata?
Garažna vrata je treba očistiti vsaj enkrat letno. Če živite na območju, kjer se vreme pogosto spreminja, je smiselno, da garažna vrata očistite vsaka dva do tri mesece. Pogostost čiščenja je v celoti odvisna od tega, kako zaščitena je garaža in kako ekstremno podnebje je tam, kjer živite. Po zelo mrzlih in ostrih zimah, poplavah, toči ali močnem vetru se na garažnih vratih nabere veliko umazanije, zato jih je treba pogosteje čistiti. To ni samo zaradi estetskih razlogov, ampak je pomembno tudi zaradi njegove funkcionalnosti, saj lahko preneha delovati, če se njegovi deli zamašijo, na primer zaradi cvetnega prahu in prahu ali trdovratne umazanije, ki se trajno usede na površino.
Kako se lotiti čiščenja garažnih vrat?
Garažna vrata lahko očistite ročno na klasičen način s pomočjo malo tople vode in pomivalnega sredstva. Vendar pa lahko to vzame kar nekaj časa in energije. Da bodo zelo umazana garažna vrata spet videti kot nova, priporočamo, da jih očistite z visokotlačnim čistilnikom. Ta aparat zahvaljujoč nastavljivemu vodnemu tlaku odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo. Na sami pištoli lahko izbirate med tremi stopnjami pritiska, ki jih lahko izbirate glede na to, za kaj želite napravo uporabljati. Za bolj občutljive površine je na voljo "SOFT" stopnja pritiska, ki jo lahko nastavite na pištoli, ne da bi morali napravo odložiti na tla. Za robusten material je mogoče izbrati višjo stopnjo tlaka.
Čiščenje garažnih vrat: upoštevajte vrsto materiala
Pri čiščenju garažnih vrat bodite pozorni na material:
- Pri barvanih kovinskih vratih je smiselno najprej uporabiti posebno čistilo za barvo, s katerim zgladimo površino in odstranimo drobne praske. Nato lahko uporabite lak za dodajanje sijaja.
- Po čiščenju lesenih garažnih vrat jih lahko obdelate z voskom ali lakom, da povečate učinek.
- Po čiščenju plastičnih garažnih vrat lahko površino zaščitimo pred vremenskimi vplivi in vplivi okolja s posebnimi čistili za plastiko.
Kako očistiti garažna okna
Številne garaže imajo majhna okna, ki jih ne smete spregledati, ko garažo temeljito čistite. Garažna vrata imajo pogosto plastično zasteklitev, ki jo vremenske razmere pogosto poškodujejo. Za temeljito čiščenje te zasteklitve lahko uporabite visokotlačni čistilnik. Prepričajte se, da ste nastavili stopnjo pritiska na »MEHKO«, da med čiščenjem ne boste pritiskali preveč na okna.
Alternativni način čiščenja steklenih plošč je uporaba parnega čistilnika, ki ne uporablja nobenih kemikalij in poskrbi, da se vaša okna očistijo samo z vodo. Aparat najprej enakomerno popari okno, nato pa lahko okno podrgnete z ročno šobo in krpo iz mikrovlaken, da zrahljate umazanijo. Nato je treba vodno paro odstraniti z otiralom ali suho krpo iz mikrovlaken. Plastičnih steklenih plošč pa ne smete čistiti s parnim čistilnikom, saj lahko temperatura pare doseže več kot 100 °C in lahko poškoduje plastiko.
Brezžični čistilnik oken je tudi dobra izbira, ko gre za čiščenje garaže. Zagotavlja, da so okna čista in brez madežev. To storite tako, da vodo preprosto zmešate s koncentratom čistila za okna, z razpršilko nanesete na okno, zrahljate umazanijo s krpo iz mikrovlaken in vlago posesate z napravo.
Čiščenje garažnega dovoza
Dovoz pred garažo je pogosto prostor, kjer se rada nabira trdovratna umazanija. Če ga želite odstraniti iz umazanije, kot so listje, zemlja in prah, je idealen pometač. Zahvaljujoč po višini nastavljivemu, ergonomskemu potisnemu drogu se sploh ni treba sklanjati in temeljito čiščenje območja ne zahteva veliko truda. Vedeti velja, da lahko tudi pesek, ki ostane po zimi, odstranimo s pometačem. Če je dovoz garaže zelo umazan, lahko ponovno uporabite visokotlačni čistilnik:
- Pred uporabo visokotlačnega čistilnika je treba vso umazanijo s tal odstraniti s pometačem.
- Če je dovozna pot zelo umazana, je raztopina za čiščenje kamnov kot nalašč za predhodno raztopitev trdovratne umazanije.
- Kasneje visokotlačni čistilnik, ki se uporablja v kombinaciji z zmogljivo krtačo za čiščenje ali talno šobo T-Racer, olajša čiščenje dovozne poti.
Čiščenje notranjosti garaže in delavnice je preprosto
Veliko ljudi nima ločene delavnice, zato pogosto uporabljajo garažo za svoje DIY projekte. To lahko povzroči, da se garaža zapraši in umaže, zlasti če se nekatere naprave in orodja ne uporabljajo pogosto, zato se na njih nabira umazanija. Zato je prvi korak, da ugotovite, kako boste organizirali garažo ali delavnico. Sistemi regalov in organizacije močno olajšajo čiščenje delavnice. Preden se lotite čiščenja garaže ali delavnice, je priporočljivo očistiti vse, kar ne potrebujete več. Ko je prostor temeljito pospravljen, se lahko začne čiščenje.
Čiščenje garaže in delavnice - kako naprej
Večina garaž in delavnic ima betonska tla, ker so precej robustna in enostavna za čiščenje. Za čiščenje betonskih tal v garaži je priporočljivo, da jih najprej enkrat očistite s pometačem. To preprečuje, da bi ohlapne odpadke, kot so prah ali listje, odnesli v hišo. Alternativno lahko uporabimo sesalnik za mokro in suho sesanje, saj lahko pobere tako suho kot mokro umazanijo. Pri čiščenju delavnice se splača pogledati vrhunske izdelke v ponudbi. Ti so bolj robustni in se zato lahko spopadajo s koničastimi ali trdimi materiali, kot so vijaki ali žeblji. Sesalnik je prava izbira predvsem za delavnice, kjer majhni kovinski predmeti pogosto končajo na tleh. Zaradi tega je idealen za čiščenje tal v delavnici. Vsi mokri in suhi sesalniki so opremljeni tudi s široko in gibljivo sesalno cevjo, ki zagotavlja, da lahko sesate brez skrbi, da bi se cev zamašila. Če je garaža zelo umazana, je tlačni čistilnik idealen za čiščenje betonskih tal garaže. Če pa garažo čistimo mokro, je treba predhodno zagotoviti, da umazana voda zlahka odteče.
Pozor, oljni madeži!
Kjer koli je motorno olje, obstaja možnost, da pride do puščanja olja in na koncu povzroči lužo na tleh. Zelo pomembno je, da se oljne luže v garaži popijejo z vezivom in nato ustrezno in okolju prijazno odstranijo. Madež, ki ostane lahko nato obdelate z mešanico mila in vroče vode. Najprej zlijte mešanico vroče vode in mila na oljni madež in počakajte nekaj časa, da raztopina reagira, nato pa madež temeljito zdrgnite z vročo vodo.