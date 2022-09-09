Kako očistiti garažna okna

Številne garaže imajo majhna okna, ki jih ne smete spregledati, ko garažo temeljito čistite. Garažna vrata imajo pogosto plastično zasteklitev, ki jo vremenske razmere pogosto poškodujejo. Za temeljito čiščenje te zasteklitve lahko uporabite visokotlačni čistilnik. Prepričajte se, da ste nastavili stopnjo pritiska na »MEHKO«, da med čiščenjem ne boste pritiskali preveč na okna.

Alternativni način čiščenja steklenih plošč je uporaba parnega čistilnika, ki ne uporablja nobenih kemikalij in poskrbi, da se vaša okna očistijo samo z vodo. Aparat najprej enakomerno popari okno, nato pa lahko okno podrgnete z ročno šobo in krpo iz mikrovlaken, da zrahljate umazanijo. Nato je treba vodno paro odstraniti z otiralom ali suho krpo iz mikrovlaken. Plastičnih steklenih plošč pa ne smete čistiti s parnim čistilnikom, saj lahko temperatura pare doseže več kot 100 °C in lahko poškoduje plastiko.

Brezžični čistilnik oken je tudi dobra izbira, ko gre za čiščenje garaže. Zagotavlja, da so okna čista in brez madežev. To storite tako, da vodo preprosto zmešate s koncentratom čistila za okna, z razpršilko nanesete na okno, zrahljate umazanijo s krpo iz mikrovlaken in vlago posesate z napravo.