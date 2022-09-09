PRAKTIČNI NASVETI ZA ČIŠČENJE TLAKOVCEV
Da bo vaš vrt ostal oaza vaših sanj, je potrebno nekaj dela. Ne le pri pripravi vrta na pomlad, ampak tudi med vrtnarsko sezono. Terasa, hodniki in dovozi se neizogibno umažejo zaradi nabiranja vejic in listov. Sprememba vremena lahko negativno vpliva tudi na tlakovce. Na tlakovcih lahko začnejo rasti mah, plevel ali lišaji. Sledite tem nasvetom za ponovno čiščenje tlakovcev.
Kaj je treba upoštevati pri čiščenju tlakovcev?
Povsem normalno je, da tlakovan dovoz ali terasa sčasoma zaradi vremena in intenzivne uporabe ni videti več kot nova. V nekaterih primerih se lahko celo razbarva, na primer po obrezovanju sadnega drevja ali po vrtni zabavi. Obstajajo uporabna orodja za čiščenje tlakovcev, kot so strgala za fuge, pometalci in tlačni čistilniki. Poleg tega lahko tlakovce očistite z majhnim krampom, metlo in vrtno cevjo. Poleg posebnih čistil za tlakovce obstajajo domača sredstva, kot so soda, kis in tekočina za pomivanje posode, s katerimi lahko očistite tlakovce.
Vendar, kaj dejansko deluje? In česa se je pri čiščenju tlakovcev najbolje izogibati? Tako kot v Rim vodi veliko cest, obstaja več načinov, kako očistiti tlakovce ali se znebiti plevela. V prvi vrsti zahteva različna orodja in čistila. Najboljši način za čiščenje tlakovcev je odvisen od materiala, iz katerega so izdelane poti in dovozi, naravnega kamna, betona ali gline. Svojo vlogo ima tudi vreme, ki so mu tlakovci izpostavljeni.
Kako očistiti tlakovce: najprej odstranite grobo umazanijo
Pred čiščenjem med tlakovci najprej odstranimo grobo umazanijo s površine tlakovcev. Tako boste preprečili, da bi se nepotrebna umazanija pri temeljitem čiščenju tlakovcev širila in umazala dvorišče ali stene hiše.
Za nabiranje listja in ohlapnih vejic lahko uporabite običajno metlo ali vrtne grablje. Vendar pa je najbolje uporabiti plastični model, da se izognete morebitnim praskam na tlakovanih površinah. Tisti, ki morajo čistiti posebej velike površine, lahko uporabijo tudi pometalni stroj. Ta praktični pomočnik ima nekaj velikih prednosti. Ni se vam treba sklanjati in prihranite veliko časa. Vse kar morate storiti je, da zelenje odvržete v organski zabojnik.
Na splošno je treba grobo umazanijo redno odstranjevati s tlakovcev. S tem preprečimo nastanek mahu, plevela in trdovratnih glivičnih lišajev, saj rastejo predvsem v senčnih in vlažnih prostorih.
Nasvet
Redno čiščenje tlakovcev je bistvenega pomena, še posebej, če je po vrtni zabavi na tlakovcih nastala kakšna kapljica omake ali vina, maščobe in olja. Proti temu pomaga poseben koncentrat čistila za terase, ki ga lahko na umazano površino nanesete s čistilnikom pod pritiskom ali razpršilno steklenico. Če posebnega čistila nimate pri roki, lahko oljne madeže odstranite tudi z vpojnim materialom, kot je mačji pesek ali žagovina, ki jih nato preprosto pometete.
Očistite prostor med tlakovci
Ko je groba umazanija odstranjena, je čas, da se osredotočite na čiščenje prostora med tlakovci. Tega koraka ne smete nikoli zamuditi, saj se v režah pogosto razrašča plevel, ki bi ga sicer razpršili po vsej površini tlakovcev, ko bi jih kasneje izpirali.
Za odstranjevanje neželenega zelenja iz rež je najbolj primerno posebno strgalo. Lahko pa uporabite tudi navadno vrtno motiko ali vrtno lopatico. Ta metoda je poceni in okolju prijazna, vendar zahteva veliko časa in potrpljenja. Poleg tega lahko pogosto sklanjanje, če se izvaja nepravilno, hitro povzroči bolečine v hrbtu in kolenih. Regrat in druge plevele lahko še posebej učinkovito in brez povzročanja bolečin v hrbtu odstranite z akumulatorskim odstranjevalcem plevela. Ne glede na to, ali gre za kamnito teraso na dvorišču ali tlakovan dvoriščni dovoz, je čiščenje tlakovcev varno in preprosto:
- Med uporabo vedno nosite primerno zaščitno obleko, to vključuje trdno obutev, rokavice, po potrebi pa tudi zaščitna očala in glušnike.
- Najprej nastavite dolžino teleskopskega ročaja, nato vstavite krtačo in nastavite vrtljivo glavo. Nato baterijo potisnete v držalo, dokler se slišno ne zaskoči. Odstranjevalec plevela se vklopi s hkratnim pritiskom na gumb za sprostitev in stikalo naprave. Napravo lahko zdaj vodite s počasnimi gibi in jo rahlo nagnete nad površino. S tem poskrbimo, da vrtljiva krtača na čistilni glavi odstrani ves plevel na površini tlakovca. Ta korak ponovite, če je rast zelo trdovratna. Nato pometite plevel in ga odstranite.
Kako očistiti tlakovce, z vrtno cevjo ali visokotlačnim čistilnikom?
Ko ste pometli umazanijo in odstranili ves plevel iz rež, je čas, da se lotite čiščenja površine tlakovcev. Če jih želite natančno očistiti, se lahko zanesete na visokotlačni čistilnik. Druga možnost je, da v ta namen uporabite ročni čistilec. Teoretično bi lahko uporabili tudi vodo iz svojega doma in tlakovane površine splaknili z vrtno cevjo in brizgalno pištolo. S tem se tlakovci precej dobro očistijo, vendar pa lahko s tlačnim čistilnikom tako reže kot površine temeljiteje očistimo umazanije.
Visokotlačni čistilnik v kombinaciji s nastavkom z vrtljivim točkovnim curkom je odlična možnost. S tem odstranimo ne le plevel in mah s površine, temveč tudi vdolbine. Sledenje tej vrsti čiščenja pomeni, da je za rast plevela manj časa. Prav tako pomaga ohranjati lepoto površine tlakovcev.
Čiščenje tlakovcev s tlačnim čistilnikom in vrtljivim točkovnim curkom poteka v treh preprostih korakih:
- Nastavek z vrtljivim točkovnim curkom pritrdite na visokotlačni čistilnik ali nastavite vrtljivo šobo na brizgalni pištoli, odvisno od modela.
- Vrteči se vodni curek držite skoraj navpično nad tlemi in ga počasi premikajte po površini, pri čemer naj bo razdalja od tal 15 cm. Če ciljate na vrzeli, se zavedajte, da bo ves material, uporabljen v teh vrzeli, odstranjen. Zato bo morda potrebno spoj pozneje ponovno napolniti s peskom.
- Ko končate, pometite zrahljan plevel in ga odstranite.
Pomembno je, da vedno delate z naklonom, da lahko umazana voda odteče in se ne širi po že očiščeni površini. Skratka, visokotlačni čistilniki so učinkovit način za čiščenje tlakovanih poti in kamnitih teras. Predvsem na ravnih površinah je odlična tudi uporaba talne šobe za površine s funkcijo izpiranja. Z njim lahko temeljito odstranite zelene obloge in umazanijo tudi v težko dostopnih kotih in na robovih. Zahvaljujoč izpiralni šobi se umazana voda istočasno izpere. Druge prednosti: Med delom ste zaščiteni in čiščenje je hitrejše kot s čistilno šobo.
Ali bi morali katere tlakovce čistiti z visokotlačnim čistilnikom?
Poti iz naravnega kamna, kot sta granit ali bazalt, so dovolj čvrste in močne, da jih je mogoče očistiti z visokotlačnim čistilnikom. Drugače je pri tlakovcih iz betona ali terakote. Vodni curek lahko hitro poškoduje površino. Prav tako, če imajo tlakovci zelo široke reže, pazimo, da jih ne obdelujemo premočno z vodnim curkom, ker se lahko kamnite plošče zrahljajo. Najbolje je, da se v specializiranem vrtnarskem centru pozanimate, kateri kamen je primeren za čiščenje z visokotlačnim čistilnikom.
Za tiste, ki že vedo, da visokotlačni čistilnik za njihovo kamnito teraso ne pride v poštev, a jo kljub temu želite učinkovito očistiti in prihraniti čas, se odločite za mobilno srednjetlačno različico. Ročni čistilec omogoča nežno, a uspešno čiščenje. Čiščenje postane še posebej učinkovito z ustrezno krtačo za čiščenje. Lahko pa delate tudi z rotorsko šobo, ki brez težav odstrani tudi večjo umazanijo.
Ali domača sredstva pomagajo pri čiščenju tlakovcev?
Da se znebite mahu in plevela, obstaja več domačih sredstev, ki jih lahko uporabite namesto čistilnih koncentratov. Če na primer za čiščenje tlakovcev ne uporabljate posebnega čistila za kamen, lahko uporabite čistilo za pomivanje posode ali sodo bikarbono. Tisti, ki se odločijo za uporabo domačih zdravil, morajo vedno zagotoviti, da so biološko razgradljiva. Poleg tega je pri uporabi treba nositi zaščitno obleko in očala, zlasti za zaščito predela oči in rok.