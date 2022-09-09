Kaj je treba upoštevati pri čiščenju tlakovcev?

Povsem normalno je, da tlakovan dovoz ali terasa sčasoma zaradi vremena in intenzivne uporabe ni videti več kot nova. V nekaterih primerih se lahko celo razbarva, na primer po obrezovanju sadnega drevja ali po vrtni zabavi. Obstajajo uporabna orodja za čiščenje tlakovcev, kot so strgala za fuge, pometalci in tlačni čistilniki. Poleg tega lahko tlakovce očistite z majhnim krampom, metlo in vrtno cevjo. Poleg posebnih čistil za tlakovce obstajajo domača sredstva, kot so soda, kis in tekočina za pomivanje posode, s katerimi lahko očistite tlakovce.

Vendar, kaj dejansko deluje? In česa se je pri čiščenju tlakovcev najbolje izogibati? Tako kot v Rim vodi veliko cest, obstaja več načinov, kako očistiti tlakovce ali se znebiti plevela. V prvi vrsti zahteva različna orodja in čistila. Najboljši način za čiščenje tlakovcev je odvisen od materiala, iz katerega so izdelane poti in dovozi, naravnega kamna, betona ali gline. Svojo vlogo ima tudi vreme, ki so mu tlakovci izpostavljeni.