Trajno odstranite mah s trate

Površine z mahom potrebujejo nekaj ljubezni in pozornosti, da se znebite trdovratnih trosov. Najboljši način, da se začnete znebiti mahu, je, da trato spomladi odstranite. To naredimo tako, da trato na kratko pokosimo in nato prečešemo v šahovnici. Vlažno, močno zbito površino trate je treba tudi prezračiti. Po tem lahko še vedno peskate trato, kar je še posebej uporabno za senčne, vlažne prostore. Medtem ko celoten postopek odstrani mah, je za trato pravzaprav stresen, zato je treba travo nato okrepiti z gnojilom.

Če se mah po kratkem času vrne, je vredno opraviti analizo tal. S testi iz vrtnega centra lahko nato ugotovite ali je zemlja pod travo preveč kisla. Idealna pH vrednost tal je od 6 do 7. Če je vrednost nižja od 5,5, zemljo apnemo. Če ni kriva zemlja, ampak dejstvo, da trata raste na senčnem mestu, bo morda pomagalo posejati posebno trato za senco ali se odločiti za druge pokrove, odporne na tekalno plast. Če nič ne pomaga in mah ne pogine sam, se nekateri vrtnarji obrnejo tudi na železovo gnojilo. Ta kemični odstranjevalec mahu je učinkovit, a tudi strupen, zato ga je treba uporabljati previdno. Vendar pa obstaja veliko sredstev za odstranjevanje mahu, ki delujejo na osnovi kisove esence in so dobra alternativa