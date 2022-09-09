Odstranjevanje mahu
V fugah in razpokah, na hišnih stenah, vrtnem pohištvu, travniku in celo na strehi: mah uspeva povsod – in posledično tudi tam, kjer si lastniki vrtov in hiš tega ne želijo. Na neki točki se pojavi vprašanje: kako enostavno odstraniti mah? Tukaj so na kratko najboljši nasveti in triki.
Odstranjevanje mahu: to so razpoložljive možnosti
Mah je lahko lepa okrasna rastlina, ki jo namenoma posadite za polepšanje svojega vrta. Vendar pa se rastline brez korenin rade hitro razširijo in kmalu poselijo vsak kotiček vrta, ne glede na to, kako majhen je. Če mahu ne odstranimo, lahko povzroči neuporabnost vrtnega pohištva, poveča nevarnost zdrsa na poteh in, ker zadržuje vodo, prispeva k neželeni vlagi v stenah in na strehah. Mah se lahko razširi tudi po travniku in počasi zavzame travo.
Glede na vsa ta možna mesta in površine, kjer lahko raste mah, ni presenetljivo, da obstaja veliko različnih načinov za odstranjevanje mahu.
- Domača zdravila, kot so coca-cola in druge gazirane pijače, so okolju prijazna in jih pogosto že imate doma. Te metode običajno zahtevajo nekaj časa in so zato primerne predvsem za manjše površine, poraščene z mahom. Pri uporabi domačih pripravkov pa najprej naredite test na neopaznem mestu, da se prepričate, ali se lahko uporablja.
- Mah lahko odstranite tudi z različnimi orodji, kot so majhni, topi noži. To je še posebej učinkovito pri odstranjevanju mahu, ki se je naselil v fugah pločnikov. Krtače za praske zrahljajo mah z večjih površin. Visokotlačni čistilnik je tudi odličen pripomoček, še posebej pri čiščenju velikih površin. Druga možnost je, da mah odstranite z mehanskimi odstranjevalci plevela, ki ga z rotacijskimi gibi zrahljajo.
- Za odstranjevanje mahu s trate lahko uporabite kemična sredstva za odstranjevanje mahu. Ker pa so lahko strupena, jih uporabite le takrat, če se vse druge metode in prizadevanja izkažejo za neučinkovite.
Lahko se odločite, katero metodo želite uporabiti. Če želite odstraniti mah brez uporabe naprave, kot je visokotlačni čistilnik ali odstranjevalec plevela, je najbolje, da načrtujete nekaj dodatnega časa. Vendar to velja le za gladke površine, kot so tla in pohištvo. Za odstranjevanje mahu s trate bo treba uporabiti napravo.
Trajno odstranite mah s trate
Površine z mahom potrebujejo nekaj ljubezni in pozornosti, da se znebite trdovratnih trosov. Najboljši način, da se začnete znebiti mahu, je, da trato spomladi odstranite. To naredimo tako, da trato na kratko pokosimo in nato prečešemo v šahovnici. Vlažno, močno zbito površino trate je treba tudi prezračiti. Po tem lahko še vedno peskate trato, kar je še posebej uporabno za senčne, vlažne prostore. Medtem ko celoten postopek odstrani mah, je za trato pravzaprav stresen, zato je treba travo nato okrepiti z gnojilom.
Če se mah po kratkem času vrne, je vredno opraviti analizo tal. S testi iz vrtnega centra lahko nato ugotovite ali je zemlja pod travo preveč kisla. Idealna pH vrednost tal je od 6 do 7. Če je vrednost nižja od 5,5, zemljo apnemo. Če ni kriva zemlja, ampak dejstvo, da trata raste na senčnem mestu, bo morda pomagalo posejati posebno trato za senco ali se odločiti za druge pokrove, odporne na tekalno plast. Če nič ne pomaga in mah ne pogine sam, se nekateri vrtnarji obrnejo tudi na železovo gnojilo. Ta kemični odstranjevalec mahu je učinkovit, a tudi strupen, zato ga je treba uporabljati previdno. Vendar pa obstaja veliko sredstev za odstranjevanje mahu, ki delujejo na osnovi kisove esence in so dobra alternativa
Odstranite mah z gladkih površin, kot so stene, terase in vrtno pohištvo
Za rahlo rast mahu na majhnih površinah lahko poskusite s coca-colo, da odstranite trdovratno rast. Temna gazirana pijača vsebuje fosforno kislino, ki napada celično strukturo mahu in celo preprečuje, da bi se nov mah hitro prijel na istem mestu. Poleg tega je coca-cola nestrupena in poceni. Uporaba je zelo enostavna: popršite pijačo na mahovite predele, pustite delovati, obrišite ali pometite in nato sperite s čisto vodo. Ker pijače ne smete redčiti, je ta metoda primerna, če želite odstraniti mah z majhnih površin, kot so posamezni kamni. Ni pa primeren za večje površine, na primer, če želite odstraniti mah z asfalta. Poleg tega ne smete uporabljati coca-cole na tleh, občutljivih na kislino, kot sta marmor ali beton.
Če želite učinkovito odstraniti mah z velikih površin, je odlična rešitev raztopina 10 litrov vrele vode in 15 do 20 gramov sode. Pred nanosom raztopine grobo odstranite mah iz tlakovcev terase, ki jih želite očistiti, na suh dan in nato z metlo razpršite vodo s sodo po območju. V idealnem primeru bi raztopino z gazirano pijačo pustili delovati nekaj dni, če pa ste v stiski s časom, zadostuje vsaj pet ur. Nato lahko ostanke mahu enostavno odstranite s čistilno krtačo. Za občutljiva tla iz marmorja, naravnega kamna in apnenca je primerna mešanica 15 gramov kalijevega permanganata in 10 litrov vrele vode. Uporablja se na enak način kot mešanica za gazirane pijače, vendar jo je treba najprej preizkusiti na neopaznem mestu. Priporočljiva je le na impregniranih talnih oblogah, saj lahko kalijeva sol ne le vodo obarva rjavo v vijolično, ampak tudi tla. Pri delu je nujno nositi rokavice.
Mah lahko temeljito in hitro odstranite z majhnih in velikih površin z visokotlačnim čistilnikom. Stopnice in terasne plošče na primer očistimo hitro in varno. Najboljši je visokotlačni čistilnik z vrtečim curkom, saj ne odstrani le mahu na površini, temveč tudi komaj vidne obloge v porah tal. Čiščenje poteka v treh preprostih korakih:
1. Odvisno od modela pritrdite razpršilno cev z rotacijskim curkom na visokotlačni čistilnik ali nastavite šobo na rotacijski curek.
2. Vodni curek držite pod rahlim kotom nad tlemi in ga počasi vodite po mahovitih območjih, pri tem pa ohranite razdaljo 15-20 cm.
3. Nato pometite in odstranite mah.
Za območja, ki hitro postanejo mahovita, je visokotlačni čistilnik idealen in enostaven za uporabo. Primeren je za robustne in občutljive površine. Za bolj občutljive površine namesto razpršilne cevi z rotacijskim curkom uporabite plosko pršilo in zmanjšajte pritisk na razpršilni pištoli za nežnejše čiščenje. Površine so tudi očiščene druge umazanije in jih ni treba naknadno obdelati.
Za površinsko odstranjevanje mahu na poteh, terasah in asfaltiranih dovozih je dobra alternativa akumulatorski odstranjevalec plevela. Posebej usmerjene najlonske ščetine in visoka hitrost krtače brez truda odstranijo suh mah in plevel s površine. Tako kot pri visokotlačnem čistilniku ta metoda omogoča uporabniku, da dela v pokončnem položaju, kar je lažje za hrbet.
Odstranjevalec mahu za streho?
O tem, ali je s strehe smiselno odstranjevati mah, so mnenja različna. Nekateri pravijo, da bi lahko poškodovali streho, drugi pa v mahu vidijo prednost, saj zadržuje vlago. Tako bi se izognili preobremenitvi odtokov med močnim dežjem. Seveda se lahko odločite tudi, da mah pustite na strehi ali pa ga odstranite iz estetskih razlogov.
Odločitev je torej individualna, a če se odločite odstraniti mah in s tem razkriti streho, ne pozabite na svojo varnost. Na mahu vam lahko zlahka zdrsne, še posebej na nagnjeni podlagi, zato se vedno zavarujte s pasom. Če se ne počutite preveč samozavestni, je najbolje, da najamete podjetje za čiščenje. Če pa je zagotovljena varnost, lahko mah na strehi odstranite na enak način, kot ga odstranjujete s terase in tlakovcev, torej s krtačami in visokotlačnim čistilnikom.
Za strehe, ki imajo le tanko plast mahu, lahko uporabite tudi odstranjevalec mahu z baterijskim tlačnim razpršilcem, ki se pogosto uporablja za odstranjevanje plevela. Prednost je, da potem porabite manj časa na strehi in odstranjujete mah. Pomanjkljivost je, da se mah počasi odlepi in nato zdrsne v žleb, ki ga je treba hitro odstraniti, preden zamaši žlebove in odtočno cev.