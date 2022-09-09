KAKO ODSTRANITI PLEVEL: PRAKTIČNI NASVETI
Ljubitelji vrtov vedo tole: veseli ste, da je tu pomlad in da se končno začenja vrtnarska sezona in spet vse začenja čudovito cveteti. Ko le ne bi bilo tistega nadležnega naravnega "sovražnika", ki pustoši na gredicah, trati, tlakovanih poteh in terasah – plevela! Dobra novica je, da je plevel mogoče obvladati s pravimi orodji. Toda kaj je treba upoštevati pri odstranjevanju plevela? Tukaj je pet vprašanj in odgovorov.
Ali domači pripravki pomagajo pri odstranjevanju plevela?
Vsekakor so domači pripravki, če se pravilno uporabljajo, zelo učinkovita alternativa, kadar profesionalno vrtno orodje ni na voljo. Seveda je odvisno od tega, koliko časa želite vložiti v obravnavo zadeve. Če želite hitro in čim bolj preprosto odstraniti plevel, je bolje poseči po profesionalnih orodjih. Vendar botaniki in vsestranski ljubitelji vrtnarjenja vedo, da obstaja nekaj domačih pripravkov, ki lahko olajšajo odstranjevanje plevela.
Vroča voda je tradicionalno domače zdravilo in trajno odstrani plevel. Na primer, lahko prelijete vrelo krompirjevo ali testeninsko vodo čez škodljiv plevel, namesto da bi ga preprosto zlili v umivalnik. Žuboreča vroča voda uniči vse celice plevela, vendar je za večji učinek potrebno ta postopek večkrat ponoviti. Druga pomanjkljivost je, da plevel ne izgine takoj, traja nekaj časa.
Druga možnost je "zadušitev" plevela. To dobro deluje z zastirko iz lubja, ki jo lahko kupite v vrtnih centrih. Zastirka iz lubja vsebuje tanine, ki zavirajo kalitev plevela.
Ali obstaja pravi čas za odstranjevanje plevela na vrtu?
Pletje je najbolje opraviti po dežju ali po zalivanju vrta, saj so tla vlažna in bolj rahla. Korenine in semena so pogosto manj odporni, ko so tla mehka.
Ne glede na to, katero metodo ali vrtno orodje uporabljate za učinkovito odstranjevanje plevela, je bolje, da samonikle povzročitelje plevela odstranite večkrat na leto, kot da predolgo čakate, ker bo potem še toliko bolj zamudno. Poleg tega je bolje tudi za vaše ljubljene rože in koristne rastline, saj jim ni treba deliti vode s plevelom. Mimogrede, če porežete žive meje in grmičevje, odpadke takoj odstranite, na ta način sploh ne zagotovite gojišče plevela in mahu.
Kaj pomaga proti plevelu?
Plevel, to so rastline, ki rastejo brez človekovega posredovanja, za razliko od kulturnih in okrasnih rastlin, imenujemo pleveli ali divji pleveli. Ker plevel naključno in stalno brsti v mnogih kotih vrta, ga ni tako enostavno »zadržati«. Pleveli, kot sta regrat in trpotec, rastejo predvsem na gredicah in trati. Najdemo jih tudi v režah tlakovcev. Večina se zateče k običajnemu strgalu za reže, vrtni lopatici ali majhnemu krampu. Ta metoda se lahko uporablja za odstranjevanje plevela, vendar je zelo zamudna, saj napreduje zelo počasi in delo hitro postane naporno.
Za učinkovito odstranjevanje plevela ob hkratnem varovanju okolja obstaja več metod, ki jih je najbolje uporabiti v kombinaciji. Pletje je eden izmed njih, vendar zelo zamuden. Tlakovano površino najprej z metlo očistimo najbolj grobih odpadkov, na primer listja, nato pa temeljito očistimo reže. To najbolje deluje s pomočjo posebnega strgala, kar je lahko zelo zamudno. Nato odstranite ostanke z metlo. Naslednji korak je odstranitev mahu ali gliv.
Kako učinkovito odstraniti plevel
Danes obstajajo posebna vrtnarska orodja, ki olajšajo odstranjevanje plevela in znatno zmanjšajo količino potrebnega dela. Sem spadajo naprave, kot je baterijski odstranjevalec plevela. Kamnite terase in tlakovane dovoze lahko udobno in predvsem z manj obremenitve hrbta osvobodite plevela. Potrebujete le nekaj korakov:
- Kdor želi odstraniti plevel z odstranjevalcem plevela, naj za to izbere suh dan. Naprava najbolj učinkovito deluje v suhih razmerah.
- Pri delu z odstranjevalcem plevela vedno nosite primerno zaščitno obleko. To vključuje rokavice, ščitnike za ušesa, čvrste čevlje in zaščitna očala.
- Najprej nastavite teleskopski ročaj na želeno višino. Nato pritrdite krtače in prilagodite vrtljivo glavo, potisnite baterijo v nosilec, dokler ne zaskoči.
- Tako kot pri običajni kosilnici je treba zdaj gumb za sprostitev pritisniti in držati, preden lahko s stikalom naprave zaženete odstranjevalec plevela. Nato spustite gumb za odklepanje.
- Zdaj vodite odstranjevalec plevela po površini s počasnimi gibi in pod rahlim kotom, brez pritiskanja. To omogoča, da vrtljiva najlonska krtača odstrani ves plevel s površine. Pri zelo trdovratni rasti ta korak ponovite večkrat.
Odstranjevanje plevela s kemikalijami?
Vedno znova berete o kemičnih odstranjevalcih plevela, ki jih razredčite z vodo in nanesete na plevel. Vendar to ni priporočljivo, ker kemikalije napadajo rastline in tla. Lahko pronicajo tudi v podtalnico. Zato zakoni pogosto prepovedujejo uporabo pesticidov.
Odstranjevanje plevela s sežigom?
Druga priljubljena metoda za odstranjevanje plevela je sežig. Tudi ta način odstranjevanja plevela ni priporočljiv, saj je kurjenje plevela požarna nevarnost za okoliške rastline in zgradbe ter male živali.