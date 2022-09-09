Ali domači pripravki pomagajo pri odstranjevanju plevela?

Vsekakor so domači pripravki, če se pravilno uporabljajo, zelo učinkovita alternativa, kadar profesionalno vrtno orodje ni na voljo. Seveda je odvisno od tega, koliko časa želite vložiti v obravnavo zadeve. Če želite hitro in čim bolj preprosto odstraniti plevel, je bolje poseči po profesionalnih orodjih. Vendar botaniki in vsestranski ljubitelji vrtnarjenja vedo, da obstaja nekaj domačih pripravkov, ki lahko olajšajo odstranjevanje plevela.

Vroča voda je tradicionalno domače zdravilo in trajno odstrani plevel. Na primer, lahko prelijete vrelo krompirjevo ali testeninsko vodo čez škodljiv plevel, namesto da bi ga preprosto zlili v umivalnik. Žuboreča vroča voda uniči vse celice plevela, vendar je za večji učinek potrebno ta postopek večkrat ponoviti. Druga pomanjkljivost je, da plevel ne izgine takoj, traja nekaj časa.

Druga možnost je "zadušitev" plevela. To dobro deluje z zastirko iz lubja, ki jo lahko kupite v vrtnih centrih. Zastirka iz lubja vsebuje tanine, ki zavirajo kalitev plevela.