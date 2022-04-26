Kontrolni seznam: vse, kar morate vedeti na prvi pogled

Katero je pravo obdobje za obrezovanje žive meje? Katera vrtna orodja bi morali uporabiti za vzdrževanje žive meje? Kako porezati živo mejo, da bo ravna? Veliko je vprašanj – tukaj so odgovori.

Časovno obdobje – kdaj začeti obrezovati živo mejo? Za vzdrževanje žive meje sta načeloma primerni pomlad in jesen. V teh letnih časih ni niti pretoplo niti prehladno, tako da lahko odrezane veje ponovno zrastejo na idealen način. Živo mejo lahko oblikujemo junija. Pogostost rezanja žive meje je odvisna od vrste lesa v živi meji. Nekatere žive meje, na primer ligulj ali navadni javor, poženejo močneje kot druge, zato sta morda potrebni dve obrezovanji na leto. Enkrat letno pa je dovolj za priljubljene vrste, kot so tuja, tisa ali češnjev lovor.

Vrtno orodje in zaščita pri delu – katera oprema je primerna? Glede na les in želeni vzorec rezanja je potrebno veliko različnih vrtnih orodij. Glavna prioriteta tukaj je vaša lastna varnost. Nujna je močna obutev, rokavice in zaščitna očala. Rezila rezalnega orodja naj bodo nabrušena, da ne bi preveč obremenila žive meje in grmičevja. Kar zadeva zaščito pri delu in učinkovitost, so priporočljive baterijske škarje za živo mejo. Če je živa meja visoka več metrov, so primerne škarje za živo mejo.

Vzdrževanje žive meje – kaj je še treba upoštevati? Živo mejo je treba obrezovati vsako leto, saj daljše čakanje in pretirano radikalni rezi, ki so posledica tega, škodujejo zdravju rastlin. Če je dan prevroč, rezanje žive meje ni priporočljivo, saj bi se sicer lahko sveže odrezane veje posušile. V idealnem primeru bi se morali pred nakupom rastline pozanimati o vedenju rasti in drugih nasvetih za vzdrževanje.