Nasvet 1: Kdaj in kje morate očistiti listje?

Zakaj sploh morate čistiti liste? Na nekaterih območjih okoli hiše je v mnogih regijah obvezno odstranjevanje listja, podobno kot obveznost čiščenja snega in ledu. Lastniki zemljišč, ki mejijo na pločnike, morajo odstraniti listje, to obveznost pa lahko prenesejo tudi na svoje najemnike. Listje morate čistiti dovolj pogosto, da preprečite, da bi mimoidoči zdrsnili. Iz istega razloga je smiselno jeseni odstraniti listje s ceste, da ne vpliva na zavorne poti.

Ni pa nujno, da listje čistite na vrtu pod drevesi in živo mejo. Tukaj lahko počakate do pomladi, da zagotovite zaščito za manjše živali, kot so ježi in žuželke. Poleg tega lahko listi delujejo kot zaščita pred zmrzaljo in naravno gnojilo za vrtne rastline. Listi pa ne smejo biti nameščeni dovolj na gosto na gredicah, da zrak ne pride več do tal. Kdor se boji, da bodo jesenska neurja odpihnila listje, ga lahko dodatno pokrije z vejami. Spomladi od marca/aprila, lahko nato odstranite ta sloj listja.

Izjema na vrtu so zelenice. Kdor ceni urejeno trato, naj odstrani listje, saj v nasprotnem primeru tam, kjer trava ne dobi sončne svetlobe, nastanejo rumene lise. Teoretično lahko to storite s kosilnico – odvisno od debeline sloja listov. Toda čiščenje listov s kosilnico ni posebej prijazno do živali. Primernejše so grablje ali, če želite varčevati z energijo, z baterijskimi puhalniki in sesalniki listja.