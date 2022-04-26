Čiščenje listja: pet nasvetov za vsako sezono
Jeseni večina dreves in grmovnic odvrže svoje pisane liste. Kdaj je treba očistiti listje na pločnikih, privozih, travnikih in na vrtu? Še posebej, ker je pometanje listov z grabljami in metlami pogosto zelo naporno pri večjih površinah. S temi nasveti lahko lastniki vrtov hitro in učinkovito očistijo liste na različnih območjih.
Nasvet 1: Kdaj in kje morate očistiti listje?
Zakaj sploh morate čistiti liste? Na nekaterih območjih okoli hiše je v mnogih regijah obvezno odstranjevanje listja, podobno kot obveznost čiščenja snega in ledu. Lastniki zemljišč, ki mejijo na pločnike, morajo odstraniti listje, to obveznost pa lahko prenesejo tudi na svoje najemnike. Listje morate čistiti dovolj pogosto, da preprečite, da bi mimoidoči zdrsnili. Iz istega razloga je smiselno jeseni odstraniti listje s ceste, da ne vpliva na zavorne poti.
Ni pa nujno, da listje čistite na vrtu pod drevesi in živo mejo. Tukaj lahko počakate do pomladi, da zagotovite zaščito za manjše živali, kot so ježi in žuželke. Poleg tega lahko listi delujejo kot zaščita pred zmrzaljo in naravno gnojilo za vrtne rastline. Listi pa ne smejo biti nameščeni dovolj na gosto na gredicah, da zrak ne pride več do tal. Kdor se boji, da bodo jesenska neurja odpihnila listje, ga lahko dodatno pokrije z vejami. Spomladi od marca/aprila, lahko nato odstranite ta sloj listja.
Izjema na vrtu so zelenice. Kdor ceni urejeno trato, naj odstrani listje, saj v nasprotnem primeru tam, kjer trava ne dobi sončne svetlobe, nastanejo rumene lise. Teoretično lahko to storite s kosilnico – odvisno od debeline sloja listov. Toda čiščenje listov s kosilnico ni posebej prijazno do živali. Primernejše so grablje ali, če želite varčevati z energijo, z baterijskimi puhalniki in sesalniki listja.
Nasvet 2: čiščenje listja s puhalnikom
Pometanje listja z grabljami ali metlo zahteva moč in čas. Kdor želi hitreje in lažje odstraniti listje s pločnikov, cest in na travniku, naj preklopi na puhalnike za listje. Močan zračni tok naprave skoraj sam pomete liste, pomaga pa tudi pri odstranjevanju listov na težko dostopnih mestih ter na gredicah.
S Kärcher baterijskimi puhalniki za listje lahko listje ciljno pometete na kup. Dodaten strgalni rob tudi rahlja mokro listje ali stisnjeno umazanijo. Puhalnik LBL 4 ima dve stopnji hitrosti. Listje lahko s tem previdno odstranite iz gramoza, pločnika in trate z večjo močjo. Zahvaljujoč odstranljivi pihalni cevi lahko Kärcherjeve puhalnike za listje pospravite tako, da prihranite prostor.
Pametna kombinacija: puhalniki in sesalniki listja
Vsakdo, ki želi odstraniti listje z večjih površin in ceni pomoč pri pospravljanju dvorišča in vrta, je opremljen s Kärcherjevim baterijskim puhalnikom in sesalnikom listja. S svojo sesalno funkcijo in veliko prostornino zbiralne vreče pomaga tudi pri zbiranju listov. Po potrebi odstranljivi deli dodatne opreme zagotavljajo zmanjšano težo naprave, na primer z BLV 36-240 baterijskim puhalnikom in sesalnikom. Hitrost v načinu pihanja in sesanja je mogoče neprekinjeno regulirati, na primer za skrbno odstranjevanje listja iz gramoza. Odstranljivi vodilni valji so v pomoč pri večjih površinah, po potrebi pa lahko liste sesekljate z rezalnim kolesom.
Več kot pometanje listja: večnamenski puhalnik in sesalnik listja
Če listje odstranjujemo jeseni, puhalnik listja uporabljamo vso leto na dvorišču in vrtu. Nekaj primerov:
- Pihanje na kup in sesanje odpadnega materiala zaradi obrezovanja žive meje
- Pobiranje odstranjenega plevela
- Pobiranje ostankov trave, ki so ostali pri košnji trate
- Pihanje in sesanje umazanije na terasah in v garažah
- Odstranjevanje posušenih listov in cvetov z gredic
Pomembna informacija
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Da ne bi motili sosedov, se pred uporabo puhalnika za listje pozanimajte o vseh regionalnih predpisih o zaščiti pred hrupom.
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Sesanje grobih vejic, zemlje iz gredic ali mokrih listov lahko blokira ali celo poškoduje napravo.
Nasvet 3: pometite listje na večjih površinah
Pometanje listov z metlami in grabljami pomeni, da jih je treba tudi pobrati. A vmes jesenski veter zaide v kupe listja in liste spet raztrosi. V idealnem primeru bi torej morali oboje narediti v enem koraku, to je pometanje in zbiranje listja z eno napravo, pometačem.
Pometalni stroji so še posebej primerni za tlakovane površine, kot so pločniki, privozi ali ulice ter odstranjujejo listje in umazanijo zahvaljujoč po višini nastavljivemu potisnemu ročaju in preprostemu premikanju naprave. Zabojnik za odpadke ponuja veliko prostora in ga je mogoče izprazniti v samo nekaj korakih. Odvisno od modela je mogoče namestiti eno ali dve stranski krtači brez uporabe orodja. To omogoča čiščenje robov, razpok in vogalov. Z ročnim pometačem S 4 Twin 2-v-1 tudi mokro listje ni problem. Stranske krtače so opremljene s tršimi ščetinami in tako brez težav pometajo tudi v vlažnih prostorih.
Pometalni stroji se uporabljajo vse leto – pometanje listja, odstranjevanje peska od zime, pometanje cvetnega prahu in cvetov na kup. In po opravljenem delu? Preprosto potisnite zložljiv potisni ročaj naprej in pometač postavite pokončno v lopo, garažo ali klet, da prihranite prostor.
Nasvet 4: odstranjevanje listja iz žlebov in cevi
Kdor ima v bližini hiše drevesa, ve, da se zlasti jeseni v žlebovih in odvodnih ceveh nabira listje, drobne veje in umazanija. Tudi tu je treba redno odstranjevati umazanijo in listje, da deževnica odteka na želeni način in da se izognemo škodi zaradi vode. Če se je umazanija najprej usedla, je njeno odstranjevanje dolgotrajna in naporna zadeva. V mnogih primerih delo poteka na lestvi, ki jo je treba pogosto premikati, da bi dosegli celotno dolžino žleba. Strešne žlebove in odtočne cevi lahko brez težav očistite s Kärcherjevim kompletom za čiščenje strešnih žlebov in cevi, ki je primeren za visokotlačne čistilnike Kärcher.
Šoba za čiščenje strešnih žlebov se skozi strešni žleb premika skoraj sama, zahvaljujoč visokemu pritisku čistilne naprave. Dve visokotlačni šobi sta pritrjeni na spodnji strani čistilnega vozička, tako da voda teče nazaj. Učinek odvračanja voziček požene naprej, dvigne umazanijo in jo spere nazaj. Z dolžino cevi 20 metrov lahko pridete daleč, ne da bi morali stati na lestvi v neposredni bližini. Po krajši naknadni vgradnji lahko s tem pripomočkom odpravite tudi zamašitve odvodne cevi in cevi za odpadno vodo. Tukaj se uporablja visokotlačna cev brez nosilca. Namesto tega se uporablja posebna šoba za čiščenje cevi, ki z odbojom vodnega toka, usmerjenega nazaj, prodre v zamašitev iz listja in druge umazanije ter ponovno izpere odvodno cev. Nasvet: cev kompleta za čiščenje cevi ima rdečo varnostno oznako. Cev mora biti vedno speljana v cev vsaj do te oznake in postopek čiščenja je treba ustaviti, takoj ko je oznaka ponovno vidna, ko izvlečete cev. Tako ste zaščiteni pred brizganjem vode nazaj, pa tudi pred morebitnimi nevarnostmi zaradi vrtenja visokotlačne cevi.
Nasvet: čiščenje svetlobnih jaškov in odtočnih kanalov
Sčasoma se listje in ohlapna umazanija usede tudi v svetlobne jaške in drenažne kanale okoli hiše, zato jih je treba redno odstranjevati. Tako mokro kot suho umazanijo lahko hitro in brez napora posesate s sesalnikom za mokro in suho sesanje. Številne naprave imajo tudi funkcijo puhala, kar se izkaže za še posebej praktično, zlasti na težko dostopnih mestih.
Nasvet 5: kam z odpadnim listjem? Vzorno odlaganje
Zahvaljujoč puhalnikom za listje, puhalskim sesalnikom in pometačem je pometanje in pobiranje listja enostavno. Kam pa naj gredo, če nimaš svojega kompostnega kupa? Manjše količine listja in zelenih odpadkov lahko odložite v koš za organske odpadke, vendar se jeseni na parcelah z veliko drevesi hitro napolnijo. V nekaterih regijah občine ponujajo posebne vreče ali košare, ki jih, ko so polne, postavijo na cesto in jih nato zavržejo. V nasprotnem primeru se morate odpraviti na zbirno mesto najbližjega reciklažnega centra.
Pometanje listja za jesenski kres? Zažiganje listja in vej je v mnogih občinah prepovedano oziroma močno omejeno glede na letni čas. Upravičeno, saj tudi posušeni listi še vedno vsebujejo dovolj vode, da se lahko ob sežiganju razvijeta dim in neprijeten vonj. Prav tako se lahko sprosti droben prah. Lahko torej odvržete liste med gospodinjske odpadke? Samo ne v smetnjakih in koših za recikliranje – teh morda ne bodo izpraznili, če so napačno napolnjeni. Uporabite raje vrečo za listje, reciklažni center ali kompost. Kdor ima na svojem vrtu dovolj prostora, si lahko ustvari tudi kup listja kot prezimnico za ježke ipd.