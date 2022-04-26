Košnja trate: vse, kar morate vedeti, plus nasveti in triki
Ko se vrtnarska sezona začne, je spet tisti čas – pred vami je spomladansko čiščenje vrta. In čaka vas veliko dela! Takrat je treba podpreti grmovje in žive meje ter obrezati drevesa. Posebej pozorni bodite na trato, saj spomladi in v naslednjih mesech zahteva veliko vzdrževanja, da ostane zelena skozi vso sezono. Katera so tipična vprašanja in glavna vprašanja, ko gre za košnjo trate? Vodnik po popolni trati.
Pet pogostih vprašanj o košnji trate
Vsak ljubiteljski vrtnar ve, da ste ravno pokosili in že začne trava rasti kot gobe po dežju. Košnja trate brez, da bi upoštevali kakršne koli nasvete, ni najbolj priporočljiva. Kaj moramo upoštevati?
Košnja poleti: ali bi morali kositi trato, ko je vroče?
To ni priporočljivo. V vročih in sušnih obdobjih poleti trate ne smemo kositi preintenzivno. Razlog je v tem, da daljša trava ščiti tla in korenine pred prevelikim izsušitvijo in tako zagotavljajo zdravo rast rastlin.
Košnja trate in letni časi: od kdaj in kako pogosto kositi trato?
Trato je treba prvič pokositi, ko se spomladi začne vrtnarska sezona. Od takrat naprej je najbolje kositi trato enkrat ali dvakrat na teden do jeseni. Še posebej hitro trava raste med majem in junijem; v tem obdobju je treba trato vsekakor pokositi enkrat na teden. Pozimi trata zaradi nizkih temperatur ne raste, zato je tudi ni treba kositi.
Ali lahko kosite mokro trato?
Ne, mokre trate ni smiselno kositi. To je zato, ker se mokra trava drži skupaj, kar vodi do neenakomernega rezultata rezanja. Potrebno je tudi več truda, saj se pokošena trava sprijemlje, namesto da bi odletela v kontejner za zbiranje trave.
Kako pravilno kosite trato?
Za enakomeren rez brez prog, mora kosilnica iti v pokošeno površino v širino približno enega kolesa. Pobočja morate vedno kositi vodoravno po strmini. Potem ni nevarnosti, da se poškodujete s kosilnico, če zdrsnete. Robove trate lahko pustite in jih nato do popolnosti postrižete z ročnimi škarjami ali z baterijskim trimerjem za trato.
Ali naj pokošena trava ostane tam?
Tema, o kateri se veliko razpravlja. Prednosti in slabosti so tako pri mulčenju (pri Kärcherju je komplet za mulčenje vključen v obseg dobave baterijskih kosilnic) kot pri košnji trate na tradicionalen način. Prednosti košnje z mulčenjem so manj travne slame, brez odlaganja in manjša uporaba gnojila. Vendar morate kositi pogosteje in to lahko storite le, če je suho. Prednosti tradicionalne košnje trate so čista površina trate, redkejša košnja in da lahko potaknjence uporabimo kot gnojilo za rože. Slabosti te metode so, da se izgubi več hranil, pokošeno trato je treba pognojiti in dodatno delo z grabljanjem/odlaganjem trave.
Košnja trate: prava višina trave za košnjo
Načelo za košnjo je, da trava ni prekratka, ampak tudi ne predolga. To se sliši nejasno, toda kako kratko ali dolgo naj bo trata pokošena, je dejansko odvisno od nekaj dejavnikov. Prekratka košnja poškoduje trato in celo korenine trave – zlasti v suhem in vročem letnem času. Posledica so rjave lise. Ali z drugimi besedami: (preveč) neposredna sončna svetloba je škodljiva! Če je trata prekratka, jo močno prizadene sončna svetloba. To lahko povzroči, da se plevel širi in postopoma prevzame trato. To se lahko zgodi tudi, če je trava predolga. Da je trata optimalne višine za košnjo, lahko kosilnice ročno nastavite na različne višine.
Pravilo ene tretjine in tisto, kar je znano kot vegetacijska točka. Če pokosite več, traja precej časa, da si kalčki od tega opomorejo – zdrava rast trave je skoraj nemogoča, še posebej, ker povečana sončna svetloba moti tudi pokošeno trato. Kaj to konkretno pomeni? Trato je treba skrajšati le na tretjino višine, do katere je trenutno zrasla. To pomeni, da ostaneta dve tretjini, kar je popolnoma v skladu s priporočeno višino košnje. Če greste na počitnice in trata v tem času zraste za 15 centimetrov, jo morate obrezati le za približno pet centimetrov, torej ne krajše od 10–11 centimetrov. Strokovni nasvet je naslednji: za zdravo trato je bolje kositi nekoliko manj in to redno ter upoštevati vremenske razmere in stanje travnikov.
Trik za enakomerno pokošeno trato je, da ne stopite v nepokošene površine, saj se v tem primeru trava poleže in je ne morete pokositi enakomerno.
Košnja trate glede na zahteve
Mnogi ljubiteljski vrtnarji se sprašujejo, katero vrtno orodje bo trato naredilo popolno. Ali uporabljate klasično kosilnico z zbiralno košaro, kosilnico za mulčenje ali rešitev 2-v-1 s kompletom za mulčenje? Ali bolje rečeno prirezovalnik – in če je odgovor pritrdilen, naj bo ta na baterije ali ne? Veliko vprašanj in možnosti, ki vas lahko hitro zmedejo.
Izbira naprave je poleg profila zahtev na vašem vrtu in osebnem okusu, odvisna od nekaj kakovostnih lastnosti. V prvi vrsti naj bi nova naprava za košnjo trate delovala zanesljivo. Če se odločite za naprave na baterije, bi morale baterije držati čim dlje - kar je znano kot zmogljivost površine (m² na polnjenje baterije za kosilnice; m na polnjenje baterije za kosilnice za trato ter škarje za travo in grmičevje). Učinkovitost površine se lahko razlikuje glede na kakovost in profil trate. V mislih bi morali imeti tudi širino in višino reza. Predvsem pri višini košnje je odvisno, kakšne so razmere na vrtu. Ali je trata ravna ali so valovi?
Klasika za košnjo trate: kosilnica
V bistvu lahko izbirate med kosilnicami z vrvjo, kot model na bencinski pogon ali z baterijo. Katera je boljša? Sodobne baterijske kosilnice v ničemer niso slabše od kosilnic na bencinski pogon. Ravno nasprotno! Kar zadeva prostornino, čas nastavitve in vzdrževanje, se vedno več ljubiteljskih vrtnarjev odloča za kosilnice na baterije. Dejstvo je, da imajo te prednosti pred starejšimi generacijami kosilnic z napajalnimi kabli. So lažje in tišje, kabel pa nas ne ovira.
Še posebej, ko gre za vprašanje upravljanja, morate natančno razmisliti katere lastnostni so vam pomembne. Ali naj bo kosilnica čim lažja, da jo je enostavno potiskati in pospraviti? Ali naj bo zložljiva, z ročajem za prenašanje in za priročno nastavitev višine košnje? Kompaktne 18-voltne kosilnice s širino košnje do 36 centimetrov, so primerne za majhne površine. Če je treba kositi večje površine, so lahko za prihranek časa koristne 36-voltne kosilnice s širino košnje do 46 centimetrov.
Izolirane in neravne zaplate trate? Pomaga baterijska kosilnica z nitjo.
Skrivnost popolnih robov trate: na nedostopnih predelih trate je baterijska kosilnica z nitjo obvezna. Opremljena s hitro vrtečo se plastično vrvico za prirezovanje ali plastičnim rezilom, zanesljivo kosi travo in plevel.
Kosilnice z nitjo so zaradi delovanja na baterije zelo tihe, hrup delovanja pa je mogoče še dodatno zmanjšati z uporabo plastičnih rezil. Ko gre za rokovanje, delo precej olajšajo naramni pas, ki je vključen, kot tudi vrtljivi gumbi prirezovalnika in po višini nastavljivi ročaji.
Ker se vrvi prirezovalnika vrtijo z veliko hitrostjo in lahko deli trate ali prodnatih kamnov zdrsnejo, je nujno, da nosite zaščitna očala in močno obutev. Prav tako se morate držati razdalje od dreves in okrasnih rastlin ter lesenih teras, da se izognete poškodbam.
Zelo praktično: v trgovini DIY lahko dobite vrvice na meter, če se obrabijo in na ta način dokaj enostavno navijate vrvice kar sami.