Košnja trate: prava višina trave za košnjo

Načelo za košnjo je, da trava ni prekratka, ampak tudi ne predolga. To se sliši nejasno, toda kako kratko ali dolgo naj bo trata pokošena, je dejansko odvisno od nekaj dejavnikov. Prekratka košnja poškoduje trato in celo korenine trave – zlasti v suhem in vročem letnem času. Posledica so rjave lise. Ali z drugimi besedami: (preveč) neposredna sončna svetloba je škodljiva! Če je trata prekratka, jo močno prizadene sončna svetloba. To lahko povzroči, da se plevel širi in postopoma prevzame trato. To se lahko zgodi tudi, če je trava predolga. Da je trata optimalne višine za košnjo, lahko kosilnice ročno nastavite na različne višine.

Pravilo ene tretjine in tisto, kar je znano kot vegetacijska točka. Če pokosite več, traja precej časa, da si kalčki od tega opomorejo – zdrava rast trave je skoraj nemogoča, še posebej, ker povečana sončna svetloba moti tudi pokošeno trato. Kaj to konkretno pomeni? Trato je treba skrajšati le na tretjino višine, do katere je trenutno zrasla. To pomeni, da ostaneta dve tretjini, kar je popolnoma v skladu s priporočeno višino košnje. Če greste na počitnice in trata v tem času zraste za 15 centimetrov, jo morate obrezati le za približno pet centimetrov, torej ne krajše od 10–11 centimetrov. Strokovni nasvet je naslednji: za zdravo trato je bolje kositi nekoliko manj in to redno ter upoštevati vremenske razmere in stanje travnikov.

Trik za enakomerno pokošeno trato je, da ne stopite v nepokošene površine, saj se v tem primeru trava poleže in je ne morete pokositi enakomerno.