Avtomati za vodo
Avtomati za vodo – trajnostni vir vode Osvežitev za pisarno in podjetje – avtomati Kärcher so opremljeni s certificiranim avtomatskim higienskim sistemom in inovativnim filtrirnim sistemom. Cenovno ugodna in trajnostna alternativa galonskim posodam in steklenicam.
AVTOMATI ZA VODO – ZANESLJIV VIR VODE
Nova generacija naprav WPD dviga avtomate za vodo na višjo raven – s poudarkom na brezhibni kakovosti vode, intuitivnem upravljanju in izjemnem oblikovanju.
Izkoristite številne prednosti: kupite, najemite ali vzemite na lizing zdaj.
Z avtomati za vodo Kärcher lahko zaposlenim, strankam, obiskovalcem ali študentom ponudite vodo naravnega okusa ter odlične, filtrirane kakovosti neposredno iz pipe. Izkoristite številne prednosti.
- Redna samodejna toplotna dezinfekcija in samodejno izpiranje
- Voda iz vodovoda
- Celoviti paket storitev
- Do 6 vrst vode, vključno z možnostjo vroče vode, npr. za čaj
- Vseskozi sveža voda za osebje, obiskovalce in paciente
Področja uporabe
Pisarna
Povečajte produktivnost v svoji pisarni in izboljšajte svoj poslovni ugled s ponudbo rešitve za pitno vodo za osebje in obiskovalce.
Industrija
Primeren za industrijska podjetja, proizvodne hale ali logistične centre. Privoščite si čisto pitno vodo neoporečne živilske kakovosti in poskrbite za optimalno hidracijo zaposlenih na delovnem mestu.
Gostinstvo in turizem
Izboljšajte bivanje svojih gostov in jim ponudite čisto pitno vodo neposredno iz pipe – z avtomati za vodo Kärcher.
Zdravstvo in oskrba
Zahvaljujoč patentiranemu higienskemu sistemu so naši avtomati za vodo WPD idealni za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih ordinacijah in negovalnih domovih. Svojemu osebju, negovalcem in pacientom zagotovite svežo, filtrirano vodo iz vodovoda živilske kakovosti. Inovativni filtrirni sistem zanesljivo zadrži škodljive snovi in mikroorganizme.
POUDARKI
Vas zanima, zakaj sta modela WPD 45 in WPD 70 tako edinstvena? Odkrijte njihove posebnosti.
Termično čiščenje brez kemikalij
Avtomatski sistem za toplotno dezinfekcijo Thermo!Secure zagotavlja, da je voda iz vodovoda neoporečne pitne kakovosti – štiriindvajset ur na dan. Skupaj z dvema filtroma to zaokrožuje sistem Hygiene!Care. Tako dobite zdravo vodo odličnega okusa – higiensko neoporečno in varno!
Dvostopenjsko filtriranje
Filtra Active-Pure in Hy-Protect zagotavljata, da je vaša pitna voda vedno varna in odličnega okusa. Izboljšata okus, medtem ko se minerali v vodi ohranijo. Bakterije, mikroorganizmi, klor, težke kovine, ostanki zdravil, hormoni, mikroplastika in PFAS se zanesljivo odstranijo.
GermLock™ – zaščita pred povratno kontaminacijo
Mehanična zaščita, ki preprečuje vdor klic skozi izpust za vodo in ščiti pred ponovno kontaminacijo, zaokrožuje vrhunski higienski sistem avtomatov za vodo WPD.
Videz
Naj bo kot namizna ali samostojna enota: zahvaljujoč sodobnemu in preprostemu videzu se kompaktna avtomata za vodo WPD 45 in WPD 70 popolnoma podata v vsak prostor. 5-palčni zaslon na dotik omogoča enostavno in intuitivno upravljanje. Še ena odlika premišljenega oblikovanja je izjemno visok prostor za točenje, ki omogoča enostavno polnjenje večjih posod.
Možnost izbire do 6 vrst vode
Avtomati za vodo Kärcher ponujajo pestro izbiro vode, vključno z vodo sobne temperature, ohlajeno, rahlo in močno gazirano vodo ter vročo in zelo vročo vodo (80–95 °C) – popolna raznolikost vode za vsak okus.
Po vaši meri
Ko gre za okus dobre pitne vode, se zagotovo vsi strinjamo – ko pa gre za videz našega avtomata za pitno vodo, vam želimo ponuditi čim večjo možnost prilagoditve. To pomeni, da lahko steklene plošče na modelih WPD 45 in WPD 70 potiskamo po vašem okusu – tako lahko svoj avtomat za pitno vodo prilagodite popolnoma po svojih željah.
Profesionalni avtomati za vodo s sistemom.
Sveža pitna voda za pisarne, bolnišnice, javne ustanove in industrijo. Avtomati za vodo Kärcher WPD z inovativnimi filtrirnimi sistemi, patentirano toplotno dezinfekcijo in intuitivnim upravljanjem zagotavljajo, da so tako zaposleni kot tudi stranke in obiskovalci vedno varno oskrbljeni s svežo pitno vodo.