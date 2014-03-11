Izkoristite številne prednosti: kupite, najemite ali vzemite na lizing zdaj.

Videz

Naj bo kot namizna ali samostojna enota: zahvaljujoč sodobnemu in preprostemu videzu se kompaktna avtomata za vodo WPD 45 in WPD 70 popolnoma podata v vsak prostor. 5-palčni zaslon na dotik omogoča enostavno in intuitivno upravljanje. Še ena odlika premišljenega oblikovanja je izjemno visok prostor za točenje, ki omogoča enostavno polnjenje večjih posod.