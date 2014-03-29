Robotski sesalniki in čistilnik tal

Naši robotski sesalniki s funkcijo brisanja in robotski čistilnik tal, so ploščati in se tiho premikajo po bivalnih prostorih. Roboti z odločnostjo in izogibanjem oviram sistematično sledijo svojemu gibalnemu vzorcu. Stanovalcem ni več treba skrbeti za dolgočasno čiščenje tal, saj za to poskrbijo Kärcherjevi robotski sesalniki s funkcijo brisanja in robotski čistilnik tal. Trda tla in preproge s kratkimi dlakami se očistijo samodejno. Naš robotski čistilnik tal omogoča temeljito mokro čiščenje predvsem trdih tal, medtem ko je sesalnik s kombinirano funkcijo še posebej primeren za gospodinjstva, ki imajo tudi veliko preprog, saj lahko sesa in briše.

VI POČIVAJTE, MEDTEM KO BO RCF 3 POVRNIL WOW NAVDUŠENJE VAŠEMU DOMU.

Kärcher RCF 3

Ljubezen je v zraku. Zakaj bi torej izgubljali čas z razmišljanjem o čiščenju tal? Ker lahko RCF 3 to stori namesto vas: avtonomno brisanje trdih tal s strastjo. Prekaša druge robote zahvaljujoč tehnologiji valjev Kärcher in neprekinjenemu dovodu sveže vode. RCF 3 ohranja vsa trda tla brezhibno čista. Tako imate več časa za lepše stvari v življenju.

Kärcher RCF 3

Ali morajo živali ostati zunaj? Zagotovo ne pri vas doma, ker vaš RCF 3 zlahka odstrani vsak odtis tačke. Zahvaljujoč edinstveni valjčni tehnologiji, robotski brisalec pobere tako vlažno kot suho umazanijo s svojim vrtljivim valjem, ki ga nenehno vlaži sveža voda. Sliši se divje ampak res deluje.

Kärcher RCF 3

Vabljeni k čistoči brez stresa! S svojo inovativno valjčno tehnologijo in stalnim dovodom sveže vode robotski čistilnik RCF 3 brez truda odstrani skoraj vse vrste umazanije – in se nikoli ne naveliča pospravljati za najmlajšimi.

Robot, oblak in aplikacija – 3 elementi, en povezan sistem

Robotski sesalniki in robotski čistilnik tal Kärcher ponujajo široko paleto funkcij in možnosti konfiguracije – hkrati pa so zelo enostavni za uporabo. Kombinacija robota, oblaka in nadzora prek aplikacije za pametni telefon je odlična osnova za najboljše rezultate čiščenja. Uporabite funkcije časovnika in konfigurirajte programe čiščenja tako, da ustrezajo vašim individualnim potrebam. In če je za robota na voljo varnostna posodobitev ali nove funkcije, vas bo aplikacija samodejno obvestila. Odkrijte naše samostojne čistilne rešitve za vsakodnevna opravila in pridobite čas za lepše stvari v življenju.

Oseba, ki nadzoruje robotski sesalnik prek aplikacije na pametnem telefonu

Prihodnost je zdaj: avtonomno čiščenje

Zagon vašega robotskega sesalnika ali robotskega čistilnika tal na daljavo je tako preprost z aplikacijo za pametni telefon, da se lahko vrnete v čisto hišo. Naši robotski sesalniki in robotski čistilnik tal opravijo delo namesto vas. Robot uporablja visokotehnološko lasersko navigacijo LiDAR za prvotno določitev tlorisa vašega doma. Ko se loti čiščenja, njegovi natančni senzorji zagotavljajo, da vedno točno ve, kje je, kako zaobiti ovire v prostoru ali kam mora zaviti pri stopnicah. Robot popolnoma avtonomno sesa in briše ter se sam vrne do svoje polnilne postaje. Funkcija načrtovane poti v živo pomeni, da lahko kadar koli preverite napredek čiščenja. Model z najvišjo specifikacijo, RCV 5, ima tudi zaznavanje predmetov z umetno inteligenco, tako da lahko samodejno vozi okoli ali obide tudi nizke predmete, kot so čevlji ali kabli. Zazna celo preproge in poskrbi za dodatno temeljito čiščenje, ko je v sesalnem načinu, ali se jim popolnoma izogne, ko je v načinu brisanja.

Robotsko sesanje in brisanje pred stopnicami

Izbira je vaša: prilagodite stopnjo in izbirajte med različnimi metodami čiščenja

Robotski sesalniki in robotski čistilnik tal Kärcher so zelo vsestranski. Ne glede na to, ali gre za preprosto kemično čiščenje s sesalnim ventilatorjem in krtačo ali v kombinaciji z dodatno funkcijo brisanja s krpo iz mikrovlaken in rezervoarjem za svežo vodo, je vse mogoče. In zahvaljujoč funkciji priročnega nadzora aplikacije je vse vedno pri roki. Nastavitve čiščenja, kot je sesalna moč ali količina vode za brisanje, je mogoče prilagoditi individualnim zahtevam. Močneje umazane predele lahko večkrat preletite za temeljitejše čiščenje.

Robotski sesalnik, ki briše sledi po tleh

Tehnologija valjev Kärcher FC: sedaj na voljo tudi kot robot

Odkrijte preizkušeno in sofisticirano valjčno tehnologijo Kärcher naših uveljavljenih in zelo učinkovitih čistilnikov za trda tla, ki je zdaj na voljo tudi v našem inovativnem avtonomnem robotskem čistilniku tal RCF 3 za izjemno učinkovitost čiščenja na številnih trdih tleh. Med čiščenjem se valj nenehno vlaži s svežo vodo in detergentom. Zahvaljujoč sistemu z dvema rezervoarjema se umazana voda in delci umazanije zanesljivo transportirajo v rezervoar za umazano vodo. Neprekinjeno vrtenje valja sproti odstranjuje umazano vodo in delce umazanije ter ga ohranja čistega dlje časa (umazanija se ne nabira v valju), kar omogoča higienično in hitro čiščenje tudi na večjih površinah, brez raznašanja umazanije.

Prerez tehnologije valja Kärcher FC

Mokro brisanje in suho pobiranje umazanije v enem koraku

RCF 3 s svojim čistilnim valjčkom zagotavlja zelo temeljite rezultate čiščenja in je izjemno priročen. Pozabite na dolgočasno drgnjenje – robot vse naredi avtonomno. Druga prednost je, da RCF 3 med vlažnim brisanjem pobere tudi rahlo suho umazanijo. Pri redni uporabi RCF 3 in običajni gospodinjski umazaniji sesalnika sploh ni treba vzeti iz omare. In ko je delo opravljeno, je tudi čiščenje naprave otročje lahko: vse odstranljive dele preprosto sperete pod pipo, valjček pa operete v pralnem stroju pri 60 °C.

Robotski sesalnik RCF 3 briše in pobira suho umazanijo

Robotski sesalniki in robotski čistilnik tal – razlike

Robotski sesalnik s funkcijo mokrega brisanja ali robotski čistilnik tal s suhim pobiranjem umazanije? RCV ali RCF? Tukaj je pregled razlik med obema robotskima čistilnima sistemoma.

RCV sesa tla
RCV: Robotski sesalniki s funkcijo mokrega brisanja

Splošno

  • Glavna uporaba: suho čiščenje
    Področja uporabe: trda tla, preproge
    Rezervoarji: rezervoar za svežo vodo, rezervoar za suho umazanijo

Sesanje/suho pobiranje umazanije

  • Vrste umazanije (suha umazanija): številni suhi, drobni delci umazanije
    Enota za suho umazanijo: krtača za pometanje in funkcija sesanja
    Suho pobiranje umazanije: s krtačo za pometanje in dodatno funkcijo sesanja v posodo za suho umazanijo

Brisanje

  • Vrste umazanije (sprijeta umazanija): fin prah in lahka sprijeta umazanija
    Enota za brisanje: blazinica za brisanje (statična)
    Funkcija mokrega brisanja: vlažno čiščenje z blazinico za odstranjevanje drobnega prahu in rahlo oprijete umazanije

 

 

 

 

 

RCV sesa tla
RCF: robotski čistilnik tal

Splošno

  • Glavna uporaba: mokro čiščenje
    Področja uporabe: trda tla
    Rezervoarji: rezervoar za svežo vodo, rezervoar za umazano vodo

Suho pobiranje umazanije

  • Vrste umazanije (suha, razsuta umazanija): manjše količine razsute umazanije, kot so kosi prahu, drobtine.
    Enota za suho umazanijo: ločena enota za suho umazanijo ni na voljo
    Suho pobiranje umazanije: z valjčkom iz mikrovlaken v posodo za umazano vodo med mokrim brisanjem

Brisanje

  • Vrste umazanije (sprijeta umazanija): tudi trdovratna sprijeta umazanija, kot so madeži omake, odtisi nog, madeži kave
    Enota za brisanje: valji iz mikrovlaken (rotacijski)
    Funkcija mokrega brisanja: vlažno čiščenje z učinkovito valjčno tehnologijo za temeljito mokro čiščenje v skladu z uveljavljenimi čistilci trdih tal Kärcher

 

 

 

RCV 3 – vstopni model

Sesanje ali brisanje – naš začetni model zmore oboje

Povrnite čas za lepše stvari v življenju, medtem ko naši čistilni roboti poskrbijo za sesanje in brisanje. Naš osnovni model, RCV 3, samostojno, sistematično in popolnoma zanesljivo očisti vsa običajna domača trda tla in preproge z nizkimi dlakami – seveda tudi ko vas ni doma. Z aplikacijo lahko prilagodite čiščenje tako, da ustreza vašim posebnim zahtevam in vašemu domu. Vi se odločite, kaj boste kdaj očistili. Nastavite posebne programe čiščenja za vsak prostor posebej. Določite prepovedana območja, če obstajajo nekatera območja, kamor robotski sesalnik ne sme vstopiti ali pa uporabite funkcijo čiščenja točk, da ga usmerite na točke, ki zahtevajo dodatno pozornost. Vse sobe so preslikane z natančno navigacijo LiDAR in ultra občutljivimi senzorji, ki zaznavajo korake in visoke padce za varnost med čiščenjem.


Sesalna moč: 2500 Pa
Trajanje: 120 min
Posoda za smeti 2 v 1 (330 ml) vklj. rezervoar za svežo vodo (170 ml)
Posoda za suhe odpadke: 500 ml

RCV 5 – pametni robotski sesalnik

Tako temeljito kot RCV 3 – vendar z dodatkom umetne inteligence

Če želite biti prepričani, da robotski sesalnik ne bo zmečkal čevljev in kablov, ki ležijo naokrog, potem uporabite umetno inteligenco RCV 5. Naš model z vrhunskimi specifikacijami odpravi vse težave pri čiščenju tal. Poleg navigacije LiDAR ima ta robotski sesalnik dvojni laserski sistem in kamero, ki zagotavlja, da zanesljivo zazna in premaga vsako oviro. Zaradi tihega hrupa pri delovanju je RCV 5 prav tako obziren sostanovalec. Ta robotski pomočnik za čiščenje lahko posesa ali pobriše trda tla – odvisno od izbranega programa. Za intenzivno čiščenje preprog je na voljo tudi funkcija Auto Boost, ki zagotavlja dodatno moč za odstranjevanje prahu s tekstilnih tkanin. V načinu brisanja robot ne bo potoval po preprogah. Zahvaljujoč aplikaciji je tudi upravljanje RCV 5 preprosto.


Sesalna moč: 5000 Pa
Trajanje: 120 min
Posoda za suhe odpadke: 330 ml
Posoda za svežo vodo: 240 ml

RCF 3 – profesionalec za trda tla

Nova doba robotskega mokrega čiščenja!

Odkrijte naš inovativni robotski čistilnik tal RCF 3 za enostavno čiščenje tal. S preizkušeno tehnologijo valjev FC odstranjuje trdovratno umazanijo in samodejno manevrira po preprogah. Dva rezervoarja zagotavljata neprekinjeno oskrbo s svežo vodo in učinkovito zbiranje umazane vode. Robota priročno upravljajte prek aplikacije ali s pritiskom na gumb. Fleksibilno prilagodljivi načini čiščenja vam ponujajo vsestranska področja uporabe. RCF 3 je vaš zanesljiv pomočnik z uporabnimi glasovnimi in aplikacijskimi nasveti. Odkrijte prihodnost čiščenja z robotskim čistilnikom RCF 3!


  • Površinska zmogljivost: 80 m² (odvisno od parametrov čiščenja)
    Čas delovanja: 120 min (občutljiv način)
    Posoda za umazano vodo: 115 ml
    Posoda za svežo vodo: 430 ml

 

 

Avtonomno čiščenje – aplikacija Home Robots to uresniči

Aplikacija Kärcher Home Robots vam omogoča dostop do vseh pomembnih funkcij vašega robotskega sesalnika in robotskega brisalca tal. Avtonomno čiščenje ponuja veliko novih funkcij, kot je nastavitev časov čiščenja in ustvarjanje zemljevidov čiščenja – ne glede na to, kje ste. Če ste zunaj in želite začeti čistiti, preden pridete domov, lahko! Preprosto aktivirajte robota iz aplikacije na vašem pametnem telefonu in že se lahko veselite vrnitve v čisto hišo. Aplikacija Kärcher Home Robots je brezplačno na voljo v trgovini Apple Store ali Google Play Store. Preprosto jo prenesite in takoj začnite s svojim prvim avtonomnim čiščenjem.

zaščita podatkov

Varstvo podatkov

Celoten prenos podatkov med uporabo aplikacije Home Robots na vašem pametnem telefonu ter vašim robotskim sesalnikom poteka prek oblaka do strežnikov, ki se nahajajo samo v Nemčiji. Kärcher kot proizvajalec s sedežem v Nemčiji daje velik pomen varstvu podatkov in skrbi za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih zahtev v zvezi s tem. Na voljo so redne posodobitve programske opreme in varnosti, ki zagotavljajo, da je vaša aplikacija vedno posodobljena in da so vaši podatki vedno varni.

Nastavljanje čistilnih območij

Opredelitev čistilnih površin

Kärcherjevi robotski sesalniki čistijo avtonomno in sistematično. Preko aplikacije lahko nastavite "prepovedana območja", da zagotovite, da robot ne čisti določenih območij. Če pa obstajajo nekatera območja, ki jih je treba posesati, ne pa obrisati, obstaja tudi možnost nastavitve "območij brez brisanja". In če je treba preskočiti celotne prostore, lahko robotu preprečimo potovanje skozi njih z nastavitvijo tako imenovanih "navideznih sten". Vse to je enostavno in intuitivno konfigurirati z aplikacijo.

Različni načini čiščenja

Različni načini čiščenja

Naša aplikacija Home Robots ponuja veliko več funkcionalnosti kot osnovni program za avtonomno čiščenje. Sesanje, brisanje ali kombinacija obeh čistilnih programov – z aplikacijo imate vse na dosegu roke, kar vam omogoča enostavno določanje načina čiščenja za določene prostore ali območja. Konfigurirate lahko tudi številne parametre glede na vaše individualne zahteve – od sesalne moči pri sesanju do pretoka vode pri čiščenju.

Urnik čiščenja 2.0

Urnik čiščenja 2.0

S funkcijo časovnika v aplikaciji Home Robots lahko ustvarite čisto svoj urnik čiščenja za svoj robotski sesalnik Kärcher. To vam omogoča, da določite ne le dneve in ure, ko želite, da robot dela, ampak tudi, katera področja naj v tem času očisti s katerim čistilnim programom. Ker so vse sobe preslikane, lahko prilagodite nastavitve čiščenja za vsako sobo posebej.

Čiščenje posameznih madežev in čiščenje določenih območij

Čiščenje točk in prostorov

Ko na tla padejo drobtine ali se pojavi druga umazanija, sta na voljo dve prilagodljivi rešitvi. Za umazanijo na zelo specifični točki lahko z aplikacijo nastavite določeno lokacijo za ciljno čiščenje točke. Za večja območja umazanije pa lahko z aplikacijo celo nastavite velikost površine, ki jo želite očistiti, za hitro, a ciljno usmerjeno vmesno čiščenje.

Aktiviranje in deaktiviranje funkcij

Vklop in izklop funkcij

Širok nabor funkcij, kot je Auto Boost, zaznavanje preprog ali funkcionalnost AI, je mogoče aktivirati ali deaktivirati eno za drugo, da ustrezajo potrebam uporabnika. Na primer, Auto Boost je mogoče deaktivirati na preprogah da nadaljujete s čiščenjem z nizko sesalno močjo, ko je umazanija le majhna. To prihrani energijo in podaljša čas čiščenja, preden se mora robot vrniti na svojo polnilno postajo.

Statistika dodatkov

Dodatna statistika

Zahteve za robotski sesalnik se od gospodinjstva do gospodinjstva razlikujejo, odvisno od dejavnikov, kot so velikost površine, ki jo je treba očistiti, stopnja umazanije in pogostost čiščenja. Kot taka se stopnja obrabe dodatkov zelo razlikuje. Zato vam aplikacija Home Robots pokaže stopnjo obrabljenosti in navede, kdaj je treba zamenjati dodatke. To zagotavlja, da je robot vedno popolnoma opremljen za najboljše delovanje, rezultati čiščenja pa so brezhibni.

Zgodovina čiščenja

Zgodovina čiščenja

Vsak potek čiščenja se sproti beleži v aplikaciji Home Robots in nato shrani. To zagotavlja zanimiv vpogled v življenje vašega čistilnega robota. Kdaj je bila naprava v katerem prostoru, kakšne razdalje je pokrivala in koliko kvadratnih metrov talnih oblog je bilo posesanih ali počiščenih? Tako lahko pozorno spremljate, kaj je počel vaš robotski sesalnik – tudi ko ste zunaj doma.

Druge funkcije

Druge funkcije

Aplikacija Home Robots vam omogoča dostop do vseh pomembnih funkcij vašega čistilnega robota. To vključuje veliko dodatnih funkcij, ki se lahko izkažejo za koristne v eni ali drugi situaciji. Aplikacijo lahko na primer uporabite kot daljinski upravljalnik za svojega robota, če ga na primer želite usmeriti v posebej zapleten položaj. Pametni telefon lahko uporabite tudi za nastavitev jezika in glasnosti govornega izhoda ali za zagotavljanje odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja.

ZAČETNI ZAGON IN VZDRŽEVANJE

Dodatki

RCV pogosta vprašanja in odgovori

Vprašanja o robotskem sesalniku:

 

Za vsa običajna trda tla in preproge z nizkimi vlaknii. Ko uporabljate robota na lesenih tleh, po vlažnem čiščenju ne pozabite odstraniti plošče za brisanje z robota, da preprečite poškodbe lesa.

 

Na splošno svetloba ne vpliva na vedenje robota, čeprav lahko temne sence sprožijo zaznavanje predmetov v RCV 5.

 

Prepričajte se, da je polnilna postaja priključena. Priporočamo, da polnilno postajo postavite ob steno z 1,5 m prostora spredaj in 0,5 m prostora na levi in ​​desni strani.

Če polnilno postajo med čiščenjem premaknete, jo bo robot po končanem čiščenju morda težko našel.

Ne. Največja napetost, ki jo prenašajo polnilni kontakti, je znotraj varnega območja napetosti za človeško telo.

 

Prepričajte se, da je električna vtičnica napajana in v celoti v stiku z napajanjem polnilne postaje. Preverite tudi, ali se polnilni kontakti robota dotikajo kontaktov polnilne postaje. Če zgornje metode ne odpravijo težav, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom.

 

Preden robot začne čistiti, se dvakrat zavrti okoli svoje osi, da se umeri. Ta postopek se izvaja privzeto. Če se robot kljub temu premika nekoordinirano, preverite naslednje:

  • Senzor padca je prekrit s prahom ali umazanijo, kar sproži signal napake. Očistite senzor padca z rahlo navlaženo bombažno krpo.
  • V kolo se je nekaj zataknilo, zaradi česar se robot premika v krogih. Odstranite tujek s kolesa.
  • Senzor trka je okvarjen. Dotaknite se in pritisnite senzorje za trčenje na sprednji strani in ob straneh robota, da preverite, ali lahko plošča samodejno odskoči nazaj. 

Če zgornje metode ne odpravijo težav, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom.

  • Če robota nekaj časa niste uporabljali, napolnite baterijo. Robota polnite v polnilni postaji 3-5 ur.
  • Čas delovanja baterije se zmanjša, ko pride do konca življenjske dobe.

Če zgornje metode ne odpravijo težav, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom.

  • Baterija je prenizka za načrtovano čiščenje.
  • Načrtovani čas čiščenja ni bil shranjen. Preverite, ali je naloga čiščenja shranjena ali ustreza vašim zahtevam.


Če zgornje metode ne odpravijo težave, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom.

Najprej preverite, ali je senzor padca robota prekrit s prahom. Če se težava po čiščenju senzorja ponovi, je morda napaka v samem senzorju. Obrnite se na našo službo za stranke.

  • Preverite nivo baterije. Če je prenizek, napolnite robota in poskusite znova.
  • Robot se ne bo vklopil, če je temperatura okolja pod 0°C ali nad 35°C.

Držite gumb za vklop. Robot ne sme biti v polnilni postaji.

  • Prepričajte se, da je okoli polnilne postaje dovolj prostora (0,5 m na obeh straneh in 1,5 na sprednji strani) in da na polnilnih kontaktih ni prahu in drugih tujkov.
  • Temperatura okolja je morda prenizka (manj kot 0 °C) ali previsoka (več kot 35 °C).

Da, robota lahko zaženete s pritiskom na gumb za vklop. Nekatere funkcije pa je mogoče uporabljati samo z aktivno povezavo Wi-Fi, prek aplikacije.

  1. Odprite aplikacijo Google Home
  2. Pritisnite "Set up device" in izberite "Google service"
  3. Poiščite "Skills"
  4. Prijavite se v svoj račun
  5. Izberite napravo po navodilih
  1. Odprite aplikacijo Alexa in pritisnite »More«, da pridete do Skill & Games
  2. Poiščite "Skills"
  3. Kliknite "Activate"
  4. Prijavite se v svoj račun
  5. Dokončajte povezavo z vašim računom
  6. Kliknite »Find devices« in izberite napravo po navodilih

 

RCV 3:
Pritisnite gumb domov za 5 sekund. Spustite gumb za domov, ko zaslišite pisk, nato pritisnite gumb za domov še 5 sekund. Ko zaslišite pisk, je sistem ponastavljen. Uporabniški podatki in zapisi o čiščenju se izbrišejo, različica in vzdrževanje dodatkov pa ostaneta nespremenjena.

RCV 5:
Držite gumb za ponastavitev 3 sekunde. Ko zaslišite pisk, je sistem ponastavljen. Uporabniški podatki in zapisi o čiščenju se izbrišejo, različica in vzdrževanje dodatkov pa ostaneta nespremenjena.

 

Ob prvi uporabi robot za brisanje in sesanje potuje po prostoru, da se umeri in ustvari zemljevid območja. Ne čisti, kot to počne ponavadi. Ta postopek umerjanja lahko ponovite za nova območja prek aplikacije.

Vprašanja o učinkovitosti čiščenja:

 

Čiščenje tal, na katerih se je nabrala voda, močno odsvetujemo. Vnos tekočine lahko poškoduje robota.

Takoj izklopite robota in posušite posodo, komponente sklopa filtra in sesalni priključek. Ko so komponente suhe, jih namestite nazaj in znova zaženite robota. Če robot še vedno ne deluje, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom.

Preverite, ali je posoda za prah polna, saj lahko umazanija uhaja. Izpraznite posodo za prah, preden postane prepolna.

Preverite nivo baterije. Če je nizka, napolnite robota in poskusite znova.

  • Prepričajte se, da robot ni v načinu »Ne moti«, ker mu bo to preprečilo čiščenje.
  • Robot ne bo nadaljeval s čiščenjem, če je bil ročno vstavljen v polnilno postajo.
  • Posoda za prah je polna. Prosim izpraznite jo.
  • Filter je zamašen. Prosim, očistite ga.
  • V krtačo se je ujel tujek. Prosim, odstranite ga.

Odstranite držalo za brisanje in v aplikaciji izberite »vacuum«.

Posoda za vodo mora biti napolnjena samo z vodo.

Robot lahko čisti pod pohištvom le, če je med tlemi in pohištvom dovolj prostora.

Vprašanja o aplikaciji:

Kodo QR za aplikacijo "Kärcher Home Robots" najdete v uporabniškem priročniku. Skenirajte ga s pametnim telefonom, da prenesete aplikacijo.

 

Preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi deluje pri 2,4 GHz. Če je vaše omrežje Wi-Fi dvopasovno (2,4 GHz in 5 GHz), ga poskusite nastaviti na 2,4 GHz.

Prepričajte se, da je robot čim bližje usmerjevalniku.

Da, z aplikacijo lahko nastavite čiščenje posamezne sobe in jih izberete na zemljevidu.

Postavite robota in polnilno postajo na novo območje. Odprite seznam zemljevidov v aplikaciji in izberite možnost za ustvarjanje novega zemljevida.

Prepričajte se, da je robot povezan z omrežjem in v dosegu omrežja WLAN.

Da, z aplikacijo lahko robota upravljate na daljavo.

Vprašanja o vzdrževanju izdelka:

Ne. Ko je robot popolnoma napolnjen, preklopi v način dodatnega polnjenja, da prepreči prekomerno polnjenje. Poskrbite tudi, da se z robotom ne bodo igrali otroci, tudi če je popolnoma napolnjen.

 

Da. Ko je čistilni robot popolnoma napolnjen, preklopi v dodatni način polnjenja z nizkim tokom, da prepreči prekomerno polnjenje. Poskrbite tudi, da se z robotom ne bodo igrali otroci, tudi če je popolnoma napolnjen. Če čistilnega robota nekaj časa ne boste uporabljali, priporočamo, da ga izklopite in shranite v embalaži.

Odpravljanje težav:

Preverite in odstranite tujke iz okolice radarja ali premaknite robota drugam, da ga znova zaženete.

Obrišite senzor padca robota in poskusite znova (informacije o lokaciji senzorja najdete v uporabniškem priročniku).

Premaknite čistilnega robota drugam in poskusite znova.

Poskusite pritisniti senzor trka in preverite, ali so tujki. Ko jih odstranite, znova zaženite robota.

Če je čistilni robot prevroč ali prehladen, ga začnite ponovno uporabljati šele, ko se temperatura povrne na normalno.

Znova zaženite napravo ali se obrnite na službo za podporo strankam.

Izklopite čistilnega robota in ga znova zaženite.

Tujek se lahko ujame v krtačo, stransko krtačo ali levo/desno kolo. Izklopite čistilnega robota in odstranite vse tujke.

RCF pogosta vprašanja

Vprašanja o robotskem čistilniku tal:

RCF 3 nima aktivne sesalne funkcije. Valj iz mikrovlaken pobere umazanijo s tal in jo pošlje v robotov rezervoar za umazano vodo ali pa se zbere na robu robota za brisanje.

Ostanki umazanije se lahko naberejo v valju in povzročijo nastanek neprijetnih vonjav. Uporabnik mora valj redno odstranjevati in prati.

 

Valj je pralen v pralnem stroju do 60°C.

Priporočamo uporabo mreže za pranje perila.

 

Robota in polnilne postaje ni treba izključiti iz električnega omrežja, saj ima robot tehnologijo pametnega polnjenja, ki samodejno ustavi polnjenje, ko je postopek polnjenja končan.

Rezervoar za umazano vodo ima senzor nivoja polnjenja. Ko je rezervoar za umazano vodo poln, robot prikaže LED signal in uporabnik prejme obvestilo preko aplikacije.

Ja. Integrirani senzorji padca zaznajo padce in preprečijo, da bi robot padel.

Da preprečite iztekanje umazane vode, ohišja ne obračajte na glavo in ga močno ne nagibajte, ko je rezervoar za umazano vodo nameščen. Pred čiščenjem ali pregledom robota ga izklopite, da preprečite nenamerni zagon ali vklop. Odstranite rezervoarja za svežo in umazano vodo ter se prepričajte, da v robotu ni vode.

 

Priporočamo, da postajo postavite ravno ob steno na ravno površino, ki ni občutljiva na vlago (ploščice, beton itd.). Pustite vsaj 0,5 m prostora na vsaki strani, 1,5 m spredaj in 1 m nad polnilno postajo.

RCF ima vgrajen senzor za preproge za zaznavanje preprog. Odvisno od uporabniških nastavitev v aplikaciji bo robot šel čez preprogo ali jo izločil iz poti čiščenja.

Premer 340 mm/višina: 120 mm

Da, rezervoar za svežo vodo ima v ta namen integriran senzor. Takoj ko je rezervoar za svežo vodo prazen, robot prikaže LED signal in uporabnik prejme obvestilo prek aplikacije.

Da bi lahko uporabljal vse funkcije (sledenje zemljevidu v živo, nastavitev parametrov čiščenja itd.), mora biti robot povezan v internet. Kljub temu lahko robot še vedno čisti brez internetne povezave.

RCF 3 nima filtra HEPA.

Če je kot za robota prestrm, je možno, da bo robot zaznal padec.

Na splošno svetloba ne vpliva na vedenje robota.

 

a) Prepričajte se, da je polnilna postaja priključena in pravilno nameščena (razdalja 0,5 m na vsaki strani, 1,5 m pred in 1 m nad polnilno postajo).

b) Če se polnilna postaja med postopkom čiščenja premakne, jo bo robot morda težko našel, ko bo končal.

Ne. Največja napetost, ki jo prenašajo sponke akumulatorja robota in polnilne postaje, je v območju varne napetosti za človeško telo.

 

a) Zagotovite, da je okoli polnilne postaje dovolj prostega prostora, da se lahko pravilno priklopi (razdalja 0,5 m na vsaki strani, 1,5 m pred polnilno postajo in 1 m nad njo) in da so polnilni kontakti prosti prahu in drugih tujkov.

b) Prepričajte se, da je električna vtičnica napajana in v popolnem stiku z napajanjem polnilne postaje.

c) Preverite tudi, ali se polnilni kontakti robota dotikajo kontaktov polnilne postaje.

d) Prepričajte se, da polnilni kontakti robota in polnilne postaje niso umazani.

e) Temperatura okolja je morda prenizka (manj kot 0 °C) ali previsoka (več kot 35 °C).

Če zgornji pregledi ne odpravijo težav, se obrnite na našo službo za stranke.

 

Preden robot začne s postopkom čiščenja, se dvakrat zavrti okoli lastne osi, da določi svoj položaj v prostoru. Hkrati se valj navlaži, da se lahko začne čiščenje. Ta postopek se izvaja privzeto. Če se robot kljub temu premika nekoordinirano, preverite naslednje:

a) Ali je senzor padca prekrit s prahom ali umazanijo? To sproži signal napake. Očistite senzor padca s suho bombažno krpo.

b) Ali se je v kolesu nekaj zataknilo, zaradi česar se robot premika v krogih? Odstranite tujek s kolesa.

c) Ali so senzorji trka okvarjeni? Dotaknite se in pritisnite senzorje za trčenje na sprednji in stranski strani robota, da preverite, ali se lahko plošča samodejno odskoči nazaj.

Če zgornji pregledi ne odpravijo težave, se obrnite na našo službo za stranke.

 

a) Baterija je prenizka za načrtovano čiščenje.

b) Načrtovani čas čiščenja ni bil shranjen. Preverite, ali je naloga čiščenja shranjena ali ustreza vašim zahtevam.

c) Posoda za umazano vodo je polna ali posoda za svežo vodo je prazna.

d) Valj ali rezervoarji niso na mestu.

Če zgornje metode ne odpravijo težave, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom.

Najprej preverite, ali so robotovi senzorji padca pokriti z umazanijo ali prahom. Če se po čiščenju senzorjev težava ponovi, je morda prišlo do napake v samih senzorjih. Obrnite se na našo službo za stranke.

 

a) Pred prvo uporabo morate robota postaviti na polnilno postajo, preden ga lahko vklopite brez polnilne postaje.

b) Preverite stanje baterije. Če je prenizek, napolnite robota in poskusite znova.

b) Robot se ne bo vklopil, če je temperatura okolja pod 0°C ali nad 35°C.

 

Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop/pavza pet sekund. Ko to počnete, robot ne sme biti v polnilni postaji.

Ob prvem zagonu robotskega brisalca tal potuje po prostoru, da se umeri in ustvari zemljevid območja. Ne čisti, kot to počne. Ta postopek umerjanja lahko ponovite za nova območja prek aplikacije.

Vprašanja o učinkovitosti čiščenja:

Da, vendar samo z detergentom Kärcher RM 536.

 

Za optimalne rezultate čiščenja uporabljajte samo detergent Kärcher RM 536 s pravilnim odmerkom.

Uporaba detergentov drugih proizvajalcev ali uporaba prevelike količine detergenta lahko poškoduje napravo in razveljavi garancijo.

Lahko povzroči tudi čezmerno penjenje. To lahko povzroči penasto sled na tleh ali povzroči, da se posoda za umazano vodo hitro napolni s peno, ki jo bo nato treba izprazniti.

Za optimalne rezultate čiščenja uporabljajte samo detergent Kärcher RM 536 s pravilnim odmerkom.

Uporaba detergentov drugih proizvajalcev ali uporaba prevelike količine detergenta lahko povzroči penjenje. To lahko povzroči penasto sled na tleh ali povzroči, da se posoda za umazano vodo hitro napolni s peno, ki jo bo nato treba izprazniti.

Penjenje lahko povzročijo tudi ostanki že uporabljenih detergentov drugih proizvajalcev, ki so še vedno na tleh. Zato se lahko med prvim čiščenjem robotske krpe pojavi penjenje in se nadaljuje, dokler robotsko brisanje ne odstrani ostankov drugih detergentov.

 

Za optimalne rezultate čiščenja uporabljajte samo detergent Kärcher RM 536 s pravilnim odmerkom.

Uporaba detergentov drugih proizvajalcev ali uporaba prevelike količine detergenta lahko povzroči penjenje. To lahko povzroči penasto sled na tleh ali povzroči, da se posoda za umazano vodo hitro napolni s peno, ki jo bo nato treba izprazniti.

Penjenje lahko povzročijo tudi ostanki že uporabljenih detergentov drugih proizvajalcev, ki so še vedno na tleh. Zato se lahko med prvim čiščenjem robotske krpe pojavi penjenje in se nadaljuje, dokler robotsko brisanje ne odstrani ostankov drugih detergentov.

Robot (RCF 3) se uporablja za mokro brisanje trdih površin. Odstranjuje zasušeno umazanijo, kot so umazani odtisi stopal, madeži kave in soka ter druge zasušene madeže. Med mokrim čiščenjem pobere tudi rahlo suho umazanijo in manjše suhe delce umazanije, kot so žitni kosmiči, riževa zrna, krušne drobtine, prah ali kosmi.

Robota uporabljajte samo za čiščenje trdih tal v zasebnih gospodinjstvih, zlasti trdih tal, ki niso občutljiva na vodo. Ne čistite nobenih na vodo občutljivih talnih oblog, kot so neobdelana tla iz plute, saj lahko vlaga prodre in poškoduje tla. Napravo lahko uporabljamo za čiščenje PVC-ja, linoleja, ploščic, kamna, oljenega in voskanega parketa, laminata in vseh drugih talnih oblog, ki niso občutljive na vodo. Količino vode lahko prilagodite v aplikaciji. Za bolj občutljiva tla priporočamo uporabo minimalne količine vode.

 

Za zaščito tal pod robotom odstranite in očistite valj, ko robot konča s čiščenjem. S tem tudi preprečimo nastajanje neprijetnih vonjav.

Polnilne postaje ne postavljajte na talne obloge, občutljive na vodo, kot so tla iz neobdelane plute. Obstaja nevarnost, da vlaga prodre in poškoduje tla.

To bo odvisno od tega, kako pogosto uporabljate RCF 3 in v katerem načinu. Priporočamo, da rezervoar za svežo vodo dopolnite po vsakem čiščenju, ko izpraznite rezervoar za umazano vodo.

 

Za optimalne rezultate čiščenja uporabljajte samo detergent Kärcher RM 536 s pravilnim odmerkom.

Uporaba detergentov drugih proizvajalcev ali uporaba prevelike količine detergenta lahko poškoduje napravo in razveljavi garancijo.

Lahko povzroči tudi čezmerno penjenje. To lahko povzroči penasto sled na tleh ali povzroči, da se posoda za umazano vodo hitro napolni s peno, ki jo bo nato treba izprazniti.

 

Robota uporabljajte samo za čiščenje trdih tal v zasebnih gospodinjstvih, zlasti trdih tal, ki niso občutljiva na vodo. Ne uporabljajte ga za čiščenje talnih oblog, občutljivih na vodo, kot so neobdelana tla iz plute, saj lahko vlaga prodre in jih poškoduje.
Napravo lahko uporabljamo za čiščenje PVC-ja, linoleja, ploščic, kamna, oljenega in voskanega parketa, laminata in vseh drugih talnih oblog, ki niso občutljive na vodo.
Količino vode lahko prilagodite v aplikaciji. Za bolj občutljiva tla priporočamo uporabo minimalne količine vode.

Robot se lahko uporablja pri temperaturah od 0 do 35°C.

V aplikaciji lahko prilagodite količino vode (tri stopnje).

Robota uporabljajte samo za čiščenje trdih tal v zasebnih gospodinjstvih, zlasti trdih tal, ki niso občutljiva na vodo. Ne čistite nobenih na vodo občutljivih talnih oblog, kot so neobdelana tla iz plute, saj lahko vlaga prodre in poškoduje tla. Napravo lahko uporabljamo za čiščenje PVC-ja, linoleja, ploščic, kamna, oljenega in voskanega parketa, laminata in vseh drugih talnih oblog, ki niso občutljive na vodo. Količino vode lahko prilagodite v aplikaciji. Za bolj občutljiva tla priporočamo uporabo minimalne količine vode.

 

Pri novi napravi se samodejno vklopi izogibanje preprogam, kar pomeni, da se robot izogiba vsem preprogam in jih ne povozi.

To lahko deaktivirate v aplikaciji, tako da RCF 3 ignorira preproge in potuje po njih.

RCF 3 lahko očisti nakopičeno vodo ali luže v omejenih količinah. Takoj, ko je rezervoar za umazano vodo poln, se robot ustavi in ​​rezervoar je treba izprazniti.

Takoj izklopite robota! Odstranite vse snemljive dele in jih posušite. Ko so komponente suhe, jih namestite nazaj in znova zaženite robota. Če robot še vedno ne deluje, se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom.

 

a) Baterija je prenizka za dokončanje načrtovanega čiščenja. Napolnite robota.

b) Posoda za umazano vodo je polna ali posoda za svežo vodo je prazna.

c) Valj ali rezervoarji niso na mestu.

 

a) Prepričajte se, da robot ni v načinu »Ne moti«, ker mu bo to preprečilo čiščenje.

b) Robot ne bo nadaljeval s čiščenjem, če ga med čiščenjem prekinete in ga ročno postavite v polnilno postajo.

 

a) Posoda za umazano vodo je polna. Prosim izpraznite ga.

b) Posoda za svežo vodo je prazna.

c) Nekaj ​​se je ujelo v valj. Prosim, odstranite ga.

d) Valj je obrabljen ali močno umazan. Zamenjajte ali očistite valj.

Priporočamo, da valj operete pred vsakim čiščenjem.

Robot lahko čisti pod pohištvom le, če je med tlemi in pohištvom dovolj prostora.

Vprašanja o aplikaciji:

Kodo QR za aplikacijo "Kärcher Home Robots" najdete v uporabniškem priročniku ali Vodiču za hiter začetek. Skenirajte ga s pametnim telefonom, da prenesete aplikacijo.

Preverite, ali vaše brezžično omrežje deluje na 2,4 GHz. Če je vaše brezžično omrežje dvopasovno (2,4 GHz in 5 GHz), ga poskusite nastaviti na 2,4 GHz. Prepričajte se, da je robot čim bližje usmerjevalniku.

 

Pri tej nastavitvi je robot programiran, da ne čisti v obdobju, ki ga določi uporabnik. V tem načinu so vse LED diode izklopljene.

Aplikacija ima funkcijo »Najdi robota«. Ko je to aktivirano, robot odda zvočni signal, s katerim ga lahko locira. To dejanje je mogoče aktivirati kadarkoli.

Da, z aplikacijo lahko robota upravljate na daljavo.

Da, robota je mogoče upravljati na daljavo. Robot in končna naprava morata biti povezana z internetom. To omogoča enostavno upravljanje robota, ko niste doma.

Ne, ker mora biti robot v istem brezžičnem omrežju kot končna naprava, da funkcija daljinskega upravljanja deluje.

Aplikacijo lahko prenesete s kodo QR na embalaži, v uporabniškem priročniku ali v vodniku za hitri začetek ali pa neposredno v trgovini Apple poiščete "Kärcher Home Robots". Nato sledite navodilom v aplikaciji.

Aplikacijo lahko prenesete s kodo QR na embalaži, v uporabniškem priročniku ali v vodniku za hitri začetek ali pa neposredno v Trgovini Play poiščete »Kärcher Home Robots«. Nato sledite navodilom v aplikaciji.

Da, v aplikaciji lahko delite svojo napravo pod »jaz«.

Prenesite aplikacijo v svojo napravo in sledite navodilom za povezavo v aplikaciji.

Tovarniške nastavitve robota lahko obnovite v razdelku Robot Settings v aplikaciji.

Brezžično omrežje lahko ponastavite tako, da hkrati pritisnete in nekaj sekund držite gumba za vklop/izklop/pavza in gumb Domov.

Urnik vam omogoča, da ustvarite več obdobij čiščenja, med katerimi robot vedno deluje na nastavljen način.

Nastavite lahko do pet zemljevidov.

Vdelano programsko opremo lahko posodobite prek aplikacije.

Robota mora uporabnik skupaj s polnilno postajo premakniti v ustrezno nadstropje. V naslednjih sejah čiščenja je priporočljivo, da robota vedno programirate tako, da začne na vsakem zemljevidu na istem mestu, da se bo robot čim lažje premaknil. Pred začetkom čiščenja je treba zemljevid spremeniti v ustrezno nadstropje v aplikaciji.

Robota ni mogoče povezati z Alexo.

Robota ni mogoče povezati z Google Home.

Pod nastavitvami v aplikaciji lahko združite, razdelite ali preimenujete sobe s klikom nanje.

Pod nastavitvami v aplikaciji lahko dodate, uredite ali izbrišete prepovedana območja in navidezne stene.

Da, z aplikacijo lahko ustvarite posamezne sobe in jih izberete za čiščenje na zemljevidu.

Prepričajte se, da je robot povezan z omrežjem in v dosegu brezžičnega omrežja.

Vprašanja o vzdrževanju izdelka:

Aplikacija prikazuje odstotek "izrabljenega" valja in kdaj je potrebna zamenjava. To temelji na (časovno nadzorovanem) sledenju času izvajanja. Vizualno preglejte valj glede obrabe in umazanije ter ga zamenjajte, če postane neuporaben pred predlaganim časom. Od uporabnika je močno odvisno, kako hitro se valj obrabi (npr. odvisno od vrste tal in umazanije)

Naslednje dele lahko sperete z vodo pod pipo:

Rezervoar za svežo vodo
Rezervoar za umazano vodo
Držalo za valje
Valjček

Ne, čiščenje umazanih delov v pomivalnem stroju ni priporočljivo. Le valj je pralen v pralnem stroju do 60°C.

Priporočamo uporabo mreže za pranje perila.

Robota in polnilne postaje ni treba izključiti iz električnega omrežja, saj ima robot tehnologijo pametnega polnjenja, ki samodejno ustavi polnjenje, ko je postopek polnjenja končan.

Robota in polnilne postaje ni treba izključiti iz električnega omrežja, saj ima robot tehnologijo pametnega polnjenja, ki samodejno ustavi polnjenje, ko je postopek polnjenja končan. Poskrbite tudi, da se z robotom ne bodo igrali otroci, tudi če je popolnoma napolnjen. Če čistilnega robota nekaj časa ne boste uporabljali, priporočamo, da ga izklopite in shranite v embalaži.