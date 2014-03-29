Robotski sesalniki in čistilnik tal

Sesanje ali brisanje – naš začetni model zmore oboje

Povrnite čas za lepše stvari v življenju, medtem ko naši čistilni roboti poskrbijo za sesanje in brisanje. Naš osnovni model, RCV 3, samostojno, sistematično in popolnoma zanesljivo očisti vsa običajna domača trda tla in preproge z nizkimi dlakami – seveda tudi ko vas ni doma. Z aplikacijo lahko prilagodite čiščenje tako, da ustreza vašim posebnim zahtevam in vašemu domu. Vi se odločite, kaj boste kdaj očistili. Nastavite posebne programe čiščenja za vsak prostor posebej. Določite prepovedana območja, če obstajajo nekatera območja, kamor robotski sesalnik ne sme vstopiti ali pa uporabite funkcijo čiščenja točk, da ga usmerite na točke, ki zahtevajo dodatno pozornost. Vse sobe so preslikane z natančno navigacijo LiDAR in ultra občutljivimi senzorji, ki zaznavajo korake in visoke padce za varnost med čiščenjem.



Tehnični podatki

Sesalna moč: 2500 Pa

Trajanje: 120 min

Posoda za smeti 2 v 1 (330 ml) vklj. rezervoar za svežo vodo (170 ml)

Posoda za suhe odpadke: 500 ml