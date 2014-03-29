Robotski sesalniki in čistilnik tal
Naši robotski sesalniki s funkcijo brisanja in robotski čistilnik tal, so ploščati in se tiho premikajo po bivalnih prostorih. Roboti z odločnostjo in izogibanjem oviram sistematično sledijo svojemu gibalnemu vzorcu. Stanovalcem ni več treba skrbeti za dolgočasno čiščenje tal, saj za to poskrbijo Kärcherjevi robotski sesalniki s funkcijo brisanja in robotski čistilnik tal. Trda tla in preproge s kratkimi dlakami se očistijo samodejno. Naš robotski čistilnik tal omogoča temeljito mokro čiščenje predvsem trdih tal, medtem ko je sesalnik s kombinirano funkcijo še posebej primeren za gospodinjstva, ki imajo tudi veliko preprog, saj lahko sesa in briše.
VI POČIVAJTE, MEDTEM KO BO RCF 3 POVRNIL WOW NAVDUŠENJE VAŠEMU DOMU.
Ljubezen je v zraku. Zakaj bi torej izgubljali čas z razmišljanjem o čiščenju tal? Ker lahko RCF 3 to stori namesto vas: avtonomno brisanje trdih tal s strastjo. Prekaša druge robote zahvaljujoč tehnologiji valjev Kärcher in neprekinjenemu dovodu sveže vode. RCF 3 ohranja vsa trda tla brezhibno čista. Tako imate več časa za lepše stvari v življenju.
Ali morajo živali ostati zunaj? Zagotovo ne pri vas doma, ker vaš RCF 3 zlahka odstrani vsak odtis tačke. Zahvaljujoč edinstveni valjčni tehnologiji, robotski brisalec pobere tako vlažno kot suho umazanijo s svojim vrtljivim valjem, ki ga nenehno vlaži sveža voda. Sliši se divje ampak res deluje.
Vabljeni k čistoči brez stresa! S svojo inovativno valjčno tehnologijo in stalnim dovodom sveže vode robotski čistilnik RCF 3 brez truda odstrani skoraj vse vrste umazanije – in se nikoli ne naveliča pospravljati za najmlajšimi.
Poudarki
Robot, oblak in aplikacija – 3 elementi, en povezan sistem
Robotski sesalniki in robotski čistilnik tal Kärcher ponujajo široko paleto funkcij in možnosti konfiguracije – hkrati pa so zelo enostavni za uporabo. Kombinacija robota, oblaka in nadzora prek aplikacije za pametni telefon je odlična osnova za najboljše rezultate čiščenja. Uporabite funkcije časovnika in konfigurirajte programe čiščenja tako, da ustrezajo vašim individualnim potrebam. In če je za robota na voljo varnostna posodobitev ali nove funkcije, vas bo aplikacija samodejno obvestila. Odkrijte naše samostojne čistilne rešitve za vsakodnevna opravila in pridobite čas za lepše stvari v življenju.
Prihodnost je zdaj: avtonomno čiščenje
Zagon vašega robotskega sesalnika ali robotskega čistilnika tal na daljavo je tako preprost z aplikacijo za pametni telefon, da se lahko vrnete v čisto hišo. Naši robotski sesalniki in robotski čistilnik tal opravijo delo namesto vas. Robot uporablja visokotehnološko lasersko navigacijo LiDAR za prvotno določitev tlorisa vašega doma. Ko se loti čiščenja, njegovi natančni senzorji zagotavljajo, da vedno točno ve, kje je, kako zaobiti ovire v prostoru ali kam mora zaviti pri stopnicah. Robot popolnoma avtonomno sesa in briše ter se sam vrne do svoje polnilne postaje. Funkcija načrtovane poti v živo pomeni, da lahko kadar koli preverite napredek čiščenja. Model z najvišjo specifikacijo, RCV 5, ima tudi zaznavanje predmetov z umetno inteligenco, tako da lahko samodejno vozi okoli ali obide tudi nizke predmete, kot so čevlji ali kabli. Zazna celo preproge in poskrbi za dodatno temeljito čiščenje, ko je v sesalnem načinu, ali se jim popolnoma izogne, ko je v načinu brisanja.
Izbira je vaša: prilagodite stopnjo in izbirajte med različnimi metodami čiščenja
Robotski sesalniki in robotski čistilnik tal Kärcher so zelo vsestranski. Ne glede na to, ali gre za preprosto kemično čiščenje s sesalnim ventilatorjem in krtačo ali v kombinaciji z dodatno funkcijo brisanja s krpo iz mikrovlaken in rezervoarjem za svežo vodo, je vse mogoče. In zahvaljujoč funkciji priročnega nadzora aplikacije je vse vedno pri roki. Nastavitve čiščenja, kot je sesalna moč ali količina vode za brisanje, je mogoče prilagoditi individualnim zahtevam. Močneje umazane predele lahko večkrat preletite za temeljitejše čiščenje.
Tehnologija valjev Kärcher FC: sedaj na voljo tudi kot robot
Odkrijte preizkušeno in sofisticirano valjčno tehnologijo Kärcher naših uveljavljenih in zelo učinkovitih čistilnikov za trda tla, ki je zdaj na voljo tudi v našem inovativnem avtonomnem robotskem čistilniku tal RCF 3 za izjemno učinkovitost čiščenja na številnih trdih tleh. Med čiščenjem se valj nenehno vlaži s svežo vodo in detergentom. Zahvaljujoč sistemu z dvema rezervoarjema se umazana voda in delci umazanije zanesljivo transportirajo v rezervoar za umazano vodo. Neprekinjeno vrtenje valja sproti odstranjuje umazano vodo in delce umazanije ter ga ohranja čistega dlje časa (umazanija se ne nabira v valju), kar omogoča higienično in hitro čiščenje tudi na večjih površinah, brez raznašanja umazanije.
Mokro brisanje in suho pobiranje umazanije v enem koraku
RCF 3 s svojim čistilnim valjčkom zagotavlja zelo temeljite rezultate čiščenja in je izjemno priročen. Pozabite na dolgočasno drgnjenje – robot vse naredi avtonomno. Druga prednost je, da RCF 3 med vlažnim brisanjem pobere tudi rahlo suho umazanijo. Pri redni uporabi RCF 3 in običajni gospodinjski umazaniji sesalnika sploh ni treba vzeti iz omare. In ko je delo opravljeno, je tudi čiščenje naprave otročje lahko: vse odstranljive dele preprosto sperete pod pipo, valjček pa operete v pralnem stroju pri 60 °C.
Robotski sesalniki in robotski čistilnik tal – razlike
Robotski sesalnik s funkcijo mokrega brisanja ali robotski čistilnik tal s suhim pobiranjem umazanije? RCV ali RCF? Tukaj je pregled razlik med obema robotskima čistilnima sistemoma.
RCV: Robotski sesalniki s funkcijo mokrega brisanja
Splošno
- Glavna uporaba: suho čiščenje
Področja uporabe: trda tla, preproge
Rezervoarji: rezervoar za svežo vodo, rezervoar za suho umazanijo
Sesanje/suho pobiranje umazanije
- Vrste umazanije (suha umazanija): številni suhi, drobni delci umazanije
Enota za suho umazanijo: krtača za pometanje in funkcija sesanja
Suho pobiranje umazanije: s krtačo za pometanje in dodatno funkcijo sesanja v posodo za suho umazanijo
Brisanje
- Vrste umazanije (sprijeta umazanija): fin prah in lahka sprijeta umazanija
Enota za brisanje: blazinica za brisanje (statična)
Funkcija mokrega brisanja: vlažno čiščenje z blazinico za odstranjevanje drobnega prahu in rahlo oprijete umazanije
RCF: robotski čistilnik tal
Splošno
- Glavna uporaba: mokro čiščenje
Področja uporabe: trda tla
Rezervoarji: rezervoar za svežo vodo, rezervoar za umazano vodo
Suho pobiranje umazanije
- Vrste umazanije (suha, razsuta umazanija): manjše količine razsute umazanije, kot so kosi prahu, drobtine.
Enota za suho umazanijo: ločena enota za suho umazanijo ni na voljo
Suho pobiranje umazanije: z valjčkom iz mikrovlaken v posodo za umazano vodo med mokrim brisanjem
Brisanje
- Vrste umazanije (sprijeta umazanija): tudi trdovratna sprijeta umazanija, kot so madeži omake, odtisi nog, madeži kave
Enota za brisanje: valji iz mikrovlaken (rotacijski)
Funkcija mokrega brisanja: vlažno čiščenje z učinkovito valjčno tehnologijo za temeljito mokro čiščenje v skladu z uveljavljenimi čistilci trdih tal Kärcher
RCV 3 – vstopni model
Sesanje ali brisanje – naš začetni model zmore oboje
Povrnite čas za lepše stvari v življenju, medtem ko naši čistilni roboti poskrbijo za sesanje in brisanje. Naš osnovni model, RCV 3, samostojno, sistematično in popolnoma zanesljivo očisti vsa običajna domača trda tla in preproge z nizkimi dlakami – seveda tudi ko vas ni doma. Z aplikacijo lahko prilagodite čiščenje tako, da ustreza vašim posebnim zahtevam in vašemu domu. Vi se odločite, kaj boste kdaj očistili. Nastavite posebne programe čiščenja za vsak prostor posebej. Določite prepovedana območja, če obstajajo nekatera območja, kamor robotski sesalnik ne sme vstopiti ali pa uporabite funkcijo čiščenja točk, da ga usmerite na točke, ki zahtevajo dodatno pozornost. Vse sobe so preslikane z natančno navigacijo LiDAR in ultra občutljivimi senzorji, ki zaznavajo korake in visoke padce za varnost med čiščenjem.
Tehnični podatki
Sesalna moč: 2500 Pa
Trajanje: 120 min
Posoda za smeti 2 v 1 (330 ml) vklj. rezervoar za svežo vodo (170 ml)
Posoda za suhe odpadke: 500 ml
Lastnosti RCV 3
RCV 5 – pametni robotski sesalnik
Tako temeljito kot RCV 3 – vendar z dodatkom umetne inteligence
Če želite biti prepričani, da robotski sesalnik ne bo zmečkal čevljev in kablov, ki ležijo naokrog, potem uporabite umetno inteligenco RCV 5. Naš model z vrhunskimi specifikacijami odpravi vse težave pri čiščenju tal. Poleg navigacije LiDAR ima ta robotski sesalnik dvojni laserski sistem in kamero, ki zagotavlja, da zanesljivo zazna in premaga vsako oviro. Zaradi tihega hrupa pri delovanju je RCV 5 prav tako obziren sostanovalec. Ta robotski pomočnik za čiščenje lahko posesa ali pobriše trda tla – odvisno od izbranega programa. Za intenzivno čiščenje preprog je na voljo tudi funkcija Auto Boost, ki zagotavlja dodatno moč za odstranjevanje prahu s tekstilnih tkanin. V načinu brisanja robot ne bo potoval po preprogah. Zahvaljujoč aplikaciji je tudi upravljanje RCV 5 preprosto.
Tehnični podatki:
Sesalna moč: 5000 Pa
Trajanje: 120 min
Posoda za suhe odpadke: 330 ml
Posoda za svežo vodo: 240 ml
Lastnosti RCV 5
RCF 3 – profesionalec za trda tla
Nova doba robotskega mokrega čiščenja!
Odkrijte naš inovativni robotski čistilnik tal RCF 3 za enostavno čiščenje tal. S preizkušeno tehnologijo valjev FC odstranjuje trdovratno umazanijo in samodejno manevrira po preprogah. Dva rezervoarja zagotavljata neprekinjeno oskrbo s svežo vodo in učinkovito zbiranje umazane vode. Robota priročno upravljajte prek aplikacije ali s pritiskom na gumb. Fleksibilno prilagodljivi načini čiščenja vam ponujajo vsestranska področja uporabe. RCF 3 je vaš zanesljiv pomočnik z uporabnimi glasovnimi in aplikacijskimi nasveti. Odkrijte prihodnost čiščenja z robotskim čistilnikom RCF 3!
Tehnični podatki:
- Površinska zmogljivost: 80 m² (odvisno od parametrov čiščenja)
Čas delovanja: 120 min (občutljiv način)
Posoda za umazano vodo: 115 ml
Posoda za svežo vodo: 430 ml
Lastnosti RCF 3
Avtonomno čiščenje – aplikacija Home Robots to uresniči
Aplikacija Kärcher Home Robots vam omogoča dostop do vseh pomembnih funkcij vašega robotskega sesalnika in robotskega brisalca tal. Avtonomno čiščenje ponuja veliko novih funkcij, kot je nastavitev časov čiščenja in ustvarjanje zemljevidov čiščenja – ne glede na to, kje ste. Če ste zunaj in želite začeti čistiti, preden pridete domov, lahko! Preprosto aktivirajte robota iz aplikacije na vašem pametnem telefonu in že se lahko veselite vrnitve v čisto hišo. Aplikacija Kärcher Home Robots je brezplačno na voljo v trgovini Apple Store ali Google Play Store. Preprosto jo prenesite in takoj začnite s svojim prvim avtonomnim čiščenjem.
Varstvo podatkov
Celoten prenos podatkov med uporabo aplikacije Home Robots na vašem pametnem telefonu ter vašim robotskim sesalnikom poteka prek oblaka do strežnikov, ki se nahajajo samo v Nemčiji. Kärcher kot proizvajalec s sedežem v Nemčiji daje velik pomen varstvu podatkov in skrbi za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih zahtev v zvezi s tem. Na voljo so redne posodobitve programske opreme in varnosti, ki zagotavljajo, da je vaša aplikacija vedno posodobljena in da so vaši podatki vedno varni.
Opredelitev čistilnih površin
Kärcherjevi robotski sesalniki čistijo avtonomno in sistematično. Preko aplikacije lahko nastavite "prepovedana območja", da zagotovite, da robot ne čisti določenih območij. Če pa obstajajo nekatera območja, ki jih je treba posesati, ne pa obrisati, obstaja tudi možnost nastavitve "območij brez brisanja". In če je treba preskočiti celotne prostore, lahko robotu preprečimo potovanje skozi njih z nastavitvijo tako imenovanih "navideznih sten". Vse to je enostavno in intuitivno konfigurirati z aplikacijo.
Različni načini čiščenja
Naša aplikacija Home Robots ponuja veliko več funkcionalnosti kot osnovni program za avtonomno čiščenje. Sesanje, brisanje ali kombinacija obeh čistilnih programov – z aplikacijo imate vse na dosegu roke, kar vam omogoča enostavno določanje načina čiščenja za določene prostore ali območja. Konfigurirate lahko tudi številne parametre glede na vaše individualne zahteve – od sesalne moči pri sesanju do pretoka vode pri čiščenju.
Urnik čiščenja 2.0
S funkcijo časovnika v aplikaciji Home Robots lahko ustvarite čisto svoj urnik čiščenja za svoj robotski sesalnik Kärcher. To vam omogoča, da določite ne le dneve in ure, ko želite, da robot dela, ampak tudi, katera področja naj v tem času očisti s katerim čistilnim programom. Ker so vse sobe preslikane, lahko prilagodite nastavitve čiščenja za vsako sobo posebej.
Čiščenje točk in prostorov
Ko na tla padejo drobtine ali se pojavi druga umazanija, sta na voljo dve prilagodljivi rešitvi. Za umazanijo na zelo specifični točki lahko z aplikacijo nastavite določeno lokacijo za ciljno čiščenje točke. Za večja območja umazanije pa lahko z aplikacijo celo nastavite velikost površine, ki jo želite očistiti, za hitro, a ciljno usmerjeno vmesno čiščenje.
Vklop in izklop funkcij
Širok nabor funkcij, kot je Auto Boost, zaznavanje preprog ali funkcionalnost AI, je mogoče aktivirati ali deaktivirati eno za drugo, da ustrezajo potrebam uporabnika. Na primer, Auto Boost je mogoče deaktivirati na preprogah da nadaljujete s čiščenjem z nizko sesalno močjo, ko je umazanija le majhna. To prihrani energijo in podaljša čas čiščenja, preden se mora robot vrniti na svojo polnilno postajo.
Dodatna statistika
Zahteve za robotski sesalnik se od gospodinjstva do gospodinjstva razlikujejo, odvisno od dejavnikov, kot so velikost površine, ki jo je treba očistiti, stopnja umazanije in pogostost čiščenja. Kot taka se stopnja obrabe dodatkov zelo razlikuje. Zato vam aplikacija Home Robots pokaže stopnjo obrabljenosti in navede, kdaj je treba zamenjati dodatke. To zagotavlja, da je robot vedno popolnoma opremljen za najboljše delovanje, rezultati čiščenja pa so brezhibni.
Zgodovina čiščenja
Vsak potek čiščenja se sproti beleži v aplikaciji Home Robots in nato shrani. To zagotavlja zanimiv vpogled v življenje vašega čistilnega robota. Kdaj je bila naprava v katerem prostoru, kakšne razdalje je pokrivala in koliko kvadratnih metrov talnih oblog je bilo posesanih ali počiščenih? Tako lahko pozorno spremljate, kaj je počel vaš robotski sesalnik – tudi ko ste zunaj doma.
Druge funkcije
Aplikacija Home Robots vam omogoča dostop do vseh pomembnih funkcij vašega čistilnega robota. To vključuje veliko dodatnih funkcij, ki se lahko izkažejo za koristne v eni ali drugi situaciji. Aplikacijo lahko na primer uporabite kot daljinski upravljalnik za svojega robota, če ga na primer želite usmeriti v posebej zapleten položaj. Pametni telefon lahko uporabite tudi za nastavitev jezika in glasnosti govornega izhoda ali za zagotavljanje odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja.