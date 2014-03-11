Avtopralnice
Gospodarno čiščenje osebnih in tovornih vozil. Kärcher nudi celotno paleto sistemov za čiščenje notranjosti in zunanjosti osebnih in gospodarskih vozil. Portalne in samopostrežne pralnice, ki prepričajo z gospodarno porabo, dolgo življenjsko dobo in popolnimi rezultati pri čiščenju. Pri tem so varčne pri porabi vode in okolju prijazne. Naš fleksibilen koncept je popolnoma prilagojen vašim potrebam – od načrtovanja do individualne izvedbe. Kärcher je že desetletja uspešen proizvajalec avtopralnic. S svojimi izkušnjami pri proizvodnji avtopralnic in na tisoče vgrajenimi napravami vam zagotavljamo, da boste z nami imeli ob sebi izkušenega partnerja. Poiščite nasvet pri naših strokovnjakih za avtopralnice.
Avtopralnice za gospodarska vozila
S ponudbo naprav za čiščenje gospodarskih vozil je Kärcher kos zahtevam najrazličnejših tipov vozil in pogojev.
Samopostrežne avtopralnice
Pralni center ali bencinska črpalka: Kärcherjeve po meri izdelane samopostrežne avtopralnice so kos vsaki zahtevi.
Samopostrežni sesalniki in dvoriščne naprave
S Kärcherjevimi samopostrežnimi sesalniki in dvoriščnimi napravami bo vaša lokacija bolj privlačna, prihodki pa se bodo zagotovo povečali.
Naš prilagodljiv koncept je povsem prilagojen vašim potrebam – od načrtovanja do individualne zasnove. Kärcher že več desetletij spada med uspešne proizvajalce pralnic. Naše izkušnje, ki smo jih pridobili kot proizvajalci pralnic in monterji več tisoč sistemov, so zagotovilo, da je podjetjem Kärcher vaš izkušen partner.
Naj vam svetuje naša ekipa za pralnice!
Zadovoljstvo od samega začetka: sistemske rešitve Kärcher.
Naj gre za avtohišo, bencinski servis, vlagatelje ali pralnico – Kärcher od samega začetka zagotavlja zadovoljstvo. Kärcher ponuja za vsako vrsto uporabe in vsakega uporabnika premišljene sistemske rešitve, ki vas bodo prepričale s kakovostjo in gospodarnostjo. Na to se lahko vedno zanesete – in to že več kot 75 let.
Nabava pralnice Kärcher – naložba, ki se izplača.
Postopek izdelave nove pralnice oz. pralne steze Kärcher se začne z izčrpnim svetovanjem stranki, med katerim se določi mesto namestitve in oceni donosnost, da se izbere optimalna velikost sistema in/ali opreme. Nato pripravimo načrt za novo pralnico in jo prilagodimo v skladu z vašimi zahtevami. Ne glede na to, ali želite nabaviti portalno pralnico, samopostrežno pralnico ali pralnico za gospodarska vozila – podpirali vas bomo pri uvodnih vprašanjih glede gradnje, med gradnjo in pri pridobitvi dovoljenj s področja vodnega prava ter dejansko realizirali vaš individualni projekt gradnje pralnice. To vključuje celovit proces načrtovanja in izvedba. Gradnjo pralnice po želji izvedemo na ključ. Za zagotovitev vrhunske kakovosti pri tem sodelujemo z izkušenimi partnerji.
Podpora tudi po začetku obratovanja
Tudi po dejanskem načrtovanju in gradnji pralnice Kärcher svojim strankam stoji ob strani s podporo upravljavcu in podporo pri uporabi, tehnično pomočjo in usposabljanji, službo za pomoč strankam in podporo pri trženju, s čimer zagotavljamo donosnost vaše pralnice.
Kärcher dobitnik nagrade Best Brands
Priznani strokovni reviji AUTOHAUS in asp Auto Service Praxis sta nagradili najbolj priljubljene blagovne znamke v panogi motornih vozil. V kategoriji pralnic je podjetje Kärcher prejelo nagrado za najuglednejšo podobo. Anketa „Best Brands“, ki jo izvaja inštitut za raziskave trga „Puls“, določi najuglednejše ponudnike na osnovi reprezentativnega vzorca 650 bralcev revij AUTOHAUS in asp v 12 skupinah izdelkov.
Kärcher med najboljšimi znamkami leta 2014
Podjetje Kärcher je bilo po izbiri bralcev revije WERKSTATT nedavno izbrano za najboljšo blagovno znamko v kategoriji mobilnih in stacionarnih pralnic. Izbirali so med 93 znamkami v 12 kategorijah, kar je reprezentativna slika najpomembnejših znamk, prisotnih na nemškem trgu. Skupaj je pri izbiri sodelovalo 400 dobro poučenih bralcev, izvedena pa je bila s podporo strokovne organizacije DEKRA.
"Želimo, da so naše stranke zadovoljne - z vsem, kar ponujamo"
Kakovost in rezultati čiščenja pralnic Kärcher vas bodo prepričali – Michael Graf, podjetnik in lastnik petih avtohiš v zvezni državi Brandenburg, je v intervjuju s podjetjem Kärcher med drugim pojasnil prednosti, ki jih prinaša čiščenje s pralnico Kärcher.