Avtopralnice

Kärcher dobitnik nagrade Best Brands

Priznani strokovni reviji AUTOHAUS in asp Auto Service Praxis sta nagradili najbolj priljubljene blagovne znamke v panogi motornih vozil. V kategoriji pralnic je podjetje Kärcher prejelo nagrado za najuglednejšo podobo. Anketa „Best Brands“, ki jo izvaja inštitut za raziskave trga „Puls“, določi najuglednejše ponudnike na osnovi reprezentativnega vzorca 650 bralcev revij AUTOHAUS in asp v 12 skupinah izdelkov.

