Sistemi za zalivanje

Kärcher je ponovno izumil dež. Kärcherjev obsežni asortiment za namakanje ljubitelje vrta nikoli ne bo pustil ravnodušne. Medsebojno brezhibno usklajeni izdelki za namakanje in črpalke zagotavljajo odgovorno ravnanje z naravo. Tako se optimalno in ekološko opravičeno uporablja dragocena voda. Inovativna tehnika in precizni senzorji zagotavljajo dotok vode natančno v tistih količinah, ki je rastlinam potrebna za rast. Za resnično uživanje v vrtu v skladu z naravo Kärcher ponuja maksimalno učinkovite razpršilce, pištole, cevi, avtomate za namakanje, črpalke, natične sisteme za cevi in sisteme za pospravljanje. Ne glede na to, kateri Kärcherjev izdelek boste uporabili, to je vedno prava izbira.