Sistemi za zalivanje
Kärcher je ponovno izumil dež. Kärcherjev obsežni asortiment za namakanje ljubitelje vrta nikoli ne bo pustil ravnodušne. Medsebojno brezhibno usklajeni izdelki za namakanje in črpalke zagotavljajo odgovorno ravnanje z naravo. Tako se optimalno in ekološko opravičeno uporablja dragocena voda. Inovativna tehnika in precizni senzorji zagotavljajo dotok vode natančno v tistih količinah, ki je rastlinam potrebna za rast. Za resnično uživanje v vrtu v skladu z naravo Kärcher ponuja maksimalno učinkovite razpršilce, pištole, cevi, avtomate za namakanje, črpalke, natične sisteme za cevi in sisteme za pospravljanje. Ne glede na to, kateri Kärcherjev izdelek boste uporabili, to je vedno prava izbira.
Samodejno zalivanje
Tudi, ko ste na dopustu, ni potrebno skrbeti za vrt: Kärcherjevi avtomati za namakanje upravljajo z Vašim sistemom za namakanje, točno tako, kot ste načrtovali.
Kärcher Rain System®
Novi Kärcher Rain System® se lahko idealno integrira v žive ograje, gredice z zelenjavo in cvetlicami. Voda brez izgub prispe prav tja, kjer je potrebna, in to z ohranitvijo okolja in prihrankom denarja.
Šobe in razpršilne cevi
Čista zmaga: Kärcher vrtne škropilnice in palice za zalivanje osvajajo z ergonomskim dizajnom in visoko udobnostjo rokovanja. Curek lahko prilagodite, odvisno od potreb.
Razpršilniki
Namakanje do zadnjega kota: Zahvaljujoč naši raznovrstni izbiri razpršilcev boste vedno lahko našli pravo rešitev za velike in male, ravne in strme vrtove.
Sistemi za pritrditev cevi
Priključiti, spojiti, odspojiti in popraviti: V svojem asortimentu ima Kärcher ustrezne spojne dele za vse dostopne klik-sisteme in običajne premere cevi.
Cevi
Kärcher vrtne cevi so izjemno fleksibilne, robustne in odporne na zvijanje. Tako delu v vrtu nič več ne stoji na poti!
Shranjevanje cevi
Vedno urejeno, vedno pripravljeno za uporabo: s Kärcherjevimi zaboji za cevi, vozički za cevi, koluti za cevi in obešali za cevi je zalivanje celotnega vrta opravljeno hitro in preprosto.
Kompleti
Kärcher kompleti za namakanje so brezhibni paketi za vaš dom. Poleg začetnega paketa za vrtnarje-začetnike do bonus kompleta za tiste, ki želijo razširiti svoje sisteme namakanja na domačem vrtu. Vredna oprema za vse vaše vrtnarske potrebe.
VRNITE WOW OBČUTEK V SVOJO OAZO.
Vaš vrt kot otok sprostitve in miru, idealno zatočišče stran od napornega vsakdana. Z rešitvami za zalivanje Kärcher imate izbiro – in se odločite, koliko časa želite porabiti za zalivanje. Ne glede na to, ali so avtomatski ali ročni, Kärcherjevi zalivalni sistemi zagotavljajo, da je vse v polnem razcvetu in da se dragocena voda uporablja optimalno in ekološko.
Pregled naših zalivalnih sistemov
Odkrijte široko paleto opravil za zalivanje, ki jih lahko opravite z našimi vrtnimi izdelki.
Ekološka odgovornost
Zahvaljujoč Kärcherjevi inteligentni in učinkoviti tehnologiji v kombinaciji s popolnoma združljivim programom izdelkov lahko naravne vire uporabljate odgovorno.
Varčevanje z energijo
Dolgotrajne in udobne za uporabo - Kärcherjeve črpalke so vrhunske kakovosti in idealne za izkoriščanje alternativnih vodnih virov. Črpalke se po potrebi ponovno vklopijo in izklopijo. Večstopenjske črpalke zagotavljajo večjo moč in učinkovitost z manj hrupa pri delovanju. Porabijo 30 % manj energije kot običajne jet črpalke, hkrati pa proizvedejo enako moč.
Varčevanje z vodo
WT 5 je mogoče natančno programirati za vsak dan in začne zalivanje ob točno določenem času. Zaradi tega je primeren tudi za uporabo v regijah z omejitvami zalivanja. Snemljiv zaslon in intuitivna navigacija po meniju olajšata upravljanje.
Odgovorna izbira materialov
Kärcher pripisuje velik pomen skrbni izbiri materialov, upoštevanju vpliva na okolje in izogibanju snovem, ki škodijo okolju in zdravju ljudi, kot so ftalati in težke kovine. Cevi Kärcher Performance ponujajo vrhunsko kakovost in izstopajo zaradi svojih robustnih, fleksibilnih in odpornih lastnosti.
Ciljno zalivanje
Kärcher Rain System® se prilagaja natančnim potrebam vaših rastlin in je odlično dopolnilo živim mejam, grmovjem, zelenjavnim gredam in gredicam. Voda je poškropljena točno tam, kjer je potrebna, in nič se ne zavrže – kar je dobro za okolje in vašo denarnico. Enakomerna porazdelitev tlaka zagotavlja enakomerno porazdelitev vode na odsekih dolžine do 50 metrov. Po potrebi lahko celo nastavite različne količine vode za različna območja.
Oskrba iz alternativnih vodnih virov
Nadzorujte količino vode
Prenesite potrebno količino vode
Ciljna distribucija brez izgube vode
Videoposnetki
Ali želite izvedeti več o sistemih za zalivanje Kärcher?
Kliknite na sliko, da si boste lahko ogledali izdelke med delovanjem.