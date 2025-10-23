Sistemi za pritrditev cevi

Vtični sistemi cevi – fleksibilno za vsako zahtevo. Priključiti, spojiti, odspojiti in popraviti: V svojem asortimentu ima Kärcher ustrezne spojne dele za vse dostopne klik-sisteme in običajne premere cevi. Ne glede na to za kakšen premer cevi se gre, 1/2", 5/8" ili 3/4": posebej tesnilne Kärcher spojnice za cevi na splošno vedno ustrezajo – zagotovljeno. Razen tega, univerzalne spojnice cevi osvajajo z izjemno stabilnostjo, kot tudi z maksimalno vlečno trdnostjo in odpornostjo na prelome. Spojnice so dostopne z ali brez funkcije Aqua Stop. Premium univerzalna spojnica ima dodatno aluminijasto pritrditev cevi in utore za prste iz mehke plastike, kar zagotavlja še bolj praktično rokovanje. Vsi Kärcher vtični sistemi so, seveda, kompatibilni s klik sistemi, ki so običajni na trgu.