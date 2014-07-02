Reciklaža vode

Skrb za okolje: Kärcherjevi sistemi za reciklažo vode. S Kärcherjem boste prizanesli svoji denarnici in okolju. Kajti varstvo okolja in skrbno ravnanje z naravnimi viri sta pomembni vrednoti pri Kärcherju. Z relativno nizko porabo vode in sistemi za reciklažo vode, ki odpadno vodo v celoti vrnejo v proces pranja, se lahko poraba sveže vode zmanjša za do 85 %.