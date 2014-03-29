Sesalniki za pepel in suho sesanje
Ne glede na to ali gre za pepel od žara v poletju, ali za pepel iz kamina pozimi: Kärcher sesalniki za pepel in suhi sesalniki odstranjujejo vse ostanke pepela. Pri tem specialno razviti postopek preizkušanja zagotavlja varnost na najvišji ravni. Zahvaljujoč visokemu in dolgotrajnemu učinku sesanja, kot tudi edinstvenemu filtrskemu sistemu je možno hitro sesanje tudi velikih količin nečistoč.
Prednosti
Sesalnik za pepel in suho sesanje s turbino 1200 W prepriča z veliko in trajno sesalno močjo ter nudi največjo raven varnosti pri sesanju pepela. Naprava ima certifikat Združenja za tehnične preglede TÜV in je prestala njihov posebej razvit program preizkusov. Tako lahko udobno in brez nevarnosti odstranite pepel iz kamina ali žara. Model AD 3.200 lahko skupaj s sesalno cevjo in talno šobo uporabite tudi kot sesalnik za suho sesanje.
Učinkovit filtrirni sistem
Zaradi edinstvenega filtrirnega sistema, sestavljenega iz ploščatega filtra in filtra za grobo umazanijo, lahko sesalnik vsesa veliko količino pepela.
Preverila tehnična nadzorna služba
Združenje TÜV Süd je v okviru postopka preverjanja, posebej zasnovanega za podjetje Kärcher, potrdilo, da je pri sesanju pepela s sesalniki za pepel in suho sesanje zagotovljena najvišja raven varnosti.
Dragocen sesalnik za suho sesanje
Sesalniku je priložena tudi talna šoba. Skupaj s kakovostno kromiranimi sesalnimi cevmi lahko model AD 3.200 uporabljate kot običajni sesalnik za suho sesanje.
Razvrščena dodatna oprema
Kabel in vso priloženo dodatno opremo lahko hitro in prostorsko varčno shranite v sesalniku.