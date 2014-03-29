Sesalniki za pepel in suho sesanje

Prednosti

Sesalnik za pepel in suho sesanje s turbino 1200 W prepriča z veliko in trajno sesalno močjo ter nudi največjo raven varnosti pri sesanju pepela. Naprava ima certifikat Združenja za tehnične preglede TÜV in je prestala njihov posebej razvit program preizkusov. Tako lahko udobno in brez nevarnosti odstranite pepel iz kamina ali žara. Model AD 3.200 lahko skupaj s sesalno cevjo in talno šobo uporabite tudi kot sesalnik za suho sesanje.