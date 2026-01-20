Industrijski sesalniki / rešitve za odstranjevanje prahu | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ne glede na to, ali so prilagodljivi ali trajno nameščeni, za majhne ali velike količine, tekoče ali trdne, neproblematične ali nevarne sesalne odpadke – z industrijskimi sesalniki Kärcher in industrijskimi sesalniki prahu lahko v nekaj sekundah opravite tudi najtežja opravila čiščenja.
Iskalnik izdelkov za naše profesionalne industrijske rešitve za sesanje/odpraševanje
Sistem, ki naredi razliko: nudimo industrijske rešitve za sesanje/odpraševanje v vseh njihovih različicah – od prenosnih strojev do sesalnih in odpraševalnih sistemov na ključ.
Poiščite široko paleto tehnologije z bliskovito hitrostjo – z iskalnikom izdelkov Kärcher Professional
V hipu vam bomo poiskali ustrezno napravo Kärcher Professional, ki najbolje ustreza vaši specifični nalogi čiščenja.
INDUSTRIJSKI SESALNIKI ZA TEKOČINE/BRIZGE
INDUSTRIJSKI SESALNIKI ZA VELIKE KOLIČINE ABRAZIVNE TEKOČINE IN MAZIVA
Sesalniki, ki brez težav vzdržijo več ur dnevno ali neprekinjeno delovanje, so potrebni v industriji. Spekter snovi sega od majhnih do zelo velikih količin abrazivnih ostružkov in grobih delcev do izlitja tekočin, kot so olje, hladilna emulzija in voda.
INDUSTRIJSKI SESALNIKI ZA TRDE SNOVI/PRAH
SESALNIKI S POSEBNIM FILTERSKIM INŽENIRINGOM
V različnih panogah je treba sesati različne snovi in prah. Izlitja, nevarni prah, drobni in grobi ostružki, pesek, sredstva za pršenje, vse vrste vlaken, ostanki hrane, organske snovi, zelo lahki do zelo težki materiali postavljajo stroge zahteve za uporabljeno filtrsko tehniko. V našem industrijskem vakuumskem sistemu Kärcher boste našli optimalen filter za vsako nalogo, ne glede na to, ali se opravlja vsak dan, v urnih intervalih ali pa je v neprekinjenem delovanju 24/7.
INDUSTRIJSKI SESALNIKI EX
POTENCIALNA VARNOST ZA POTENCIALNO EKSPLOZIVNE ATMOSFERE
Sesanje v potencialno eksplozivnih atmosferah postavlja najvišje zahteve glede kakovosti stroja. Kärcher industrijski sesalniki EX izpolnjujejo te standarde, nekateri so certificirani s strani TÜV Süd in IBExU.
INDUSTRIJSKI ODPRAŠEVALNIKI
ZA UČINKOVITO ZBIRANJE SUSPENDIRNIH DELCEV
Suspendirani delci se lahko zelo razlikujejo: fin prah, nevaren prah, drobni odrezki in vse vrste odrgnin. V mnogih panogah je stalno sesanje procesnega prahu iz kovin, stekla, kamna, tekstilnih vlaken, kmetijskih proizvodov ali kemikalij neposredno v procesu bistveno. Naši industrijski sesalniki za prah zanesljivo zajemajo suspendirane delce, tudi v velikih količinah, v neprekinjenem delovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu, neposredno v povezanih obdelovalnih centrih ali polnilnih obratih.
INDUSTRIJSKI ODPRAŠEVALNIKI EX
ZA VSE KAR JE V ZRAKU IN JE LAHKO EKSPLOZIVNO
Neprekinjeno sesanje suspendiranih, eksplozivnih delcev neposredno na mestu izvora v procesu postavlja izredno visoke zahteve za industrijske sesalce prahu. Naši odpraševalniki in sesalniki Ex se že vrsto let izkazujejo v neprekinjeni stacionarni uporabi 24 ur na dan, 7 dni v tednu na številnih področjih industrije, predvsem v kovinski in lesnopredelovalni industriji, v avtomobilski, kemični in farmacevtski industriji, živilski industriji, proizvodnji papirja, v gumarski industriji in plastično predelovalno industrijo, pa tudi v coni 22.
Naša izjava o kakovosti: izdelano v Nemčiji
Obljuba, na katero se lahko zanesete
Visokokakovostne komponente, celovito strokovno znanje, visoka stopnja dodane vrednosti in strokovno usposobljeno osebje so zagotovilo, da naši preizkušeni izdelki ponujajo izjemno visoko kakovost in vzdržljivost že desetletja.
Vidimo se kot partnerja ob vas, ko se soočate s kakršnim koli izzivom industrijskega sesanja. Vaše izkušnje in povratne informacije so za nas zelo dragocene, saj so naši cilji usklajeni z vašimi – želimo razviti inovacije in izdelke, ki vam pomagajo hitreje in učinkoviteje doseči svoje cilje.
Ko so pogoji težki, so naši sesalniki pripravljeni
Vsak sektor ima edinstvene zahteve, ko gre za popolno rešitev za čiščenje: integracija procesov, obsežna predelava, nevarne snovi, ozki časovni okvirji in še veliko več. Za to so potrebni tako univerzalni kot posebni stroji in sistemi. Od predelave kovin do avtomobilske industrije, od farmacevtske do živilske industrije, je Kärcher najboljša izbira za industrijske sesalnike:
- Prilagodljivo mobilni ali stacionarno vgrajeni v industrijske sisteme
- Idealno za sesanje velikih ali majhnih količin
- Popolna odstranitev trdnih snovi in tekočin ter velikih količin prahu
- Varno sesanje in odstranjevanje nevarnih sesalnih odpadkov
- Stroji, zasnovani za dolgotrajno industrijsko uporabo
Novo ime – ista priznana kakovost. Ringler postane Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ringler GmbH je v fazi obsežne spremembe blagovne znamke za industrijske sesalnike. V prihodnosti se bo celoten portfelj izdelkov pojavil pod blagovno znamko Kärcher. Naši izdelki bodo standardno dobavljeni v novi antracitni celotni barvi, razen če stranka ne zahteva drugače. S to pobudo Kärcher krepi enoten videz vseh izdelkov, ki jih ponuja skupina podjetij, ter svojo strateško usklajenost, zaradi katere ste vi, kupec, v središču pozornosti.
Prednosti za vas: dd zdaj naprej boste imeli še več koristi od usklajenega portfelja izdelkov uveljavljene mednarodne blagovne znamke Kärcher.
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH je tudi ob vaši strani, ko se borimo proti pandemiji COVID-19.
Kratek pregled storitve Kärcher Industrial Vacuuming:
- Standardni stroji so na voljo takoj "iz zaloge"
- Individualne rešitve za stranke lahko še vedno hitro izdelamo zaradi naših dobro založenih trgovin
- Časovna lestvica projektnih ponudb ostaja nespremenjena zahvaljujoč popolnoma razpoložljivi prodaji in načrtovanju projekta
- Zaradi visoke zaloge je zagotovljena tudi dobava rezervnih delov
Da bi zaščitili naše stranke, dobavitelje in osebje, smo seveda prilagodili higienske in varnostne ukrepe v naših prostorih. Pri tem smo sledili specifikacijam SZO in Inštituta Robert Koch.
Z lepimi pozdravi,
Ekipa Kärcher
Več kot 50 let strokovnega znanja
Kärcherjevi industrijski vakuumski sistemi premorejo že več kot 50 let izkušenj. Z našimi strankami po vsem svetu smo v tesnem stiku, da analiziramo obstoječe in nove čistilne naloge ter naše izdelke optimalno prilagodimo tem zahtevam.
VAŠA INDUSTRIJA – NAŠI SESALNIKI. INDUSTRIJSKI VAKUUMSKI SISTEMI KÄRCHER SO PRIMERNI ZA RAZLIČNE SEKTORJE IN CILJNE SKUPINE. IZ DNEVA V DAN.
Kärcherjevi industrijski sesalniki za vsak sektor.
VAŠA UMAZANIJA JE NAŠ PROBLEM. KÄRCHER IMA PRAVI DOMET ZA VSAKO UPORABO.
Prava rešitev za vsak problem
Naši industrijski sesalniki in industrijski sesalniki za prah Kärcher vam ponujajo rešitve za vsako industrijsko sesalno nalogo: fleksibilno in mobilno ali stacionarno, za sesanje česar koli, od grobih ostružkov do najmanjših delcev, za majhne ali velike količine, za tekočine ali trdne snovi, za neproblematične ali nevarne snovi.
Rešitve, specifične za posebne naloge
Individualne rešitve
Zahteve industrijskih sesalnih sistemov so lahko zelo specifične. Vsak sistem načrtujemo posebej glede na vaše specifične potrebe. Naše storitve segajo od preprostih mobilnih rešitev do zelo zapletenih, posebej prilagojenih in tesno napeljanih industrijskih rešitev za sesanje. Z več kot 50-letnimi izkušnjami pri razvoju in realizaciji industrijskih vakuumskih sistemov smo vaš kompetenten partner. Kot rezultat, dobite učinkovite celovite rešitve iz enega vira.
Cevovodi – odlično povezano delovanje.
Naši stacionarni industrijski sesalniki se lahko uporabljajo kot eno- ali večuporabniški sistemi z ročnimi sesalnimi točkami ali neposredno integrirani v proces. Da bi to omogočili, vam lahko zagotovimo vse potrebne komponente, od sesalnih mest in dodatkov do individualno konfiguriranih cevovodov.
SERVIS
Na nas se lahko zanesete. Naša celovita storitev se ne konča, ko sprejmete svoj industrijski vakuumski sistem. Izvedite več o naši ponudbi in stopite v stik z nami.
REFERENCE
Referenčni rezultati, na katere smo lahko ponosni: naše sisteme uporablja vrsta dobro znanih podjetij po vsem svetu. Ne glede na to, ali je "iz police" ali po meri, vsaki naši stranki nudimo popolno rešitev na kraju samem.
Naš DNA
Kdo smo: strokovnjak za industrijske sesalne rešitve.
Z več kot 50-letnimi izkušnjami v sektorju ste lahko prepričani, da ste pri nas v strokovnih rokah. Naša strokovna ekipa bo skupaj z vami oblikovala popolne rešitve, ki bodo ustrezale vašim potrebam, z uporabo naše obsežne palete izdelkov in vam zagotovila celovito strokovno svetovanje. Našim strankam želimo pomagati ustvariti čista in varna delovna okolja z uporabo učinkovitih čistilnih rešitev.
Kaj ponujamo: visokokakovostne rešitve, ki jim lahko zaupate.
Z našimi rešitvami, ki jih sestavljajo visokokakovostni industrijski sesalniki z vrsto vsestranskih dodatkov za različne aplikacije, vam bistveno olajšamo vsakodnevno proizvodnjo. Naše rešitve dopolnjujejo koncepti storitev, ki zagotavljajo, da je vaša industrijska vakuumska rešitev vedno pripravljena za uporabo. Vedno smo vam ob strani in vam nudimo pomoč in nasvet. To je obljuba, na katero se lahko zanesete.
Kaj nas oblikuje: kot dve plati istega kovanca predstavljamo desetletja izkušenj, ki si jih je nabrala Ringler GmbH in njena preimenovana v Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Visokokakovostne komponente, celovito strokovno znanje, visoka stopnja dodane vrednosti in strokovno osebje so zagotovili, da naše preizkušene rešitve ponujajo izjemno visoko kakovost in vzdržljivost že desetletja. Z našimi združenimi izkušnjami na področju razvoja, proizvodnje, prodaje, storitev in aplikacijskega inženiringa vam pomagamo ustvariti čistejši, varnejši in okolju prijaznejši proizvodni obrat.
VARJENJE
Naša visoka stopnja dodane vrednosti nam omogoča, da se fleksibilno odzovemo na vaše potrebe.
BARVANJE
Z veseljem vam lahko zagotovimo naše industrijske vakuumske sisteme po vaših barvnih specifikacijah.
NAMESTITEV
Proizvedeno v Nemčiji – optimalno strukturirani delovni procesi zagotavljajo najvišjo kakovost.