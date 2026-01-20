Industrijski sesalniki / rešitve za odstranjevanje prahu | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Ne glede na to, ali so prilagodljivi ali trajno nameščeni, za majhne ali velike količine, tekoče ali trdne, neproblematične ali nevarne sesalne odpadke – z industrijskimi sesalniki Kärcher in industrijskimi sesalniki prahu lahko v nekaj sekundah opravite tudi najtežja opravila čiščenja.

INDUSTRIJSKI SESALNIKI ZA TEKOČINE IN OSTRUŽKE

 
INDUSTRIJSKI SESALNIKI ZA TRDE SNOVI IN PRAH

 
INDUSTRIJSKI SESALNIKI EX

 
INDUSTRIJSKI ODSTRANJEVALCI PRAHU

 
INDUSTRIJSKI ODSTRANJEVALCI PRAHU EX

 
Iskalnik izdelkov za naše profesionalne industrijske rešitve za sesanje/odpraševanje

 

Sistem, ki naredi razliko: nudimo industrijske rešitve za sesanje/odpraševanje v vseh njihovih različicah – od prenosnih strojev do sesalnih in odpraševalnih sistemov na ključ.

Poiščite široko paleto tehnologije z bliskovito hitrostjo – z iskalnikom izdelkov Kärcher Professional

V hipu vam bomo poiskali ustrezno napravo Kärcher Professional, ki najbolje ustreza vaši specifični nalogi čiščenja.

    INDUSTRIJSKI SESALNIKI ZA TEKOČINE/BRIZGE

    INDUSTRIJSKI SESALNIKI ZA VELIKE KOLIČINE ABRAZIVNE TEKOČINE IN MAZIVA

    Sesalniki, ki brez težav vzdržijo več ur dnevno ali neprekinjeno delovanje, so potrebni v industriji. Spekter snovi sega od majhnih do zelo velikih količin abrazivnih ostružkov in grobih delcev do izlitja tekočin, kot so olje, hladilna emulzija in voda.

    INDUSTRIJSKI SESALNIKI ZA TRDE SNOVI/PRAH

    SESALNIKI S POSEBNIM FILTERSKIM INŽENIRINGOM

    V različnih panogah je treba sesati različne snovi in prah. Izlitja, nevarni prah, drobni in grobi ostružki, pesek, sredstva za pršenje, vse vrste vlaken, ostanki hrane, organske snovi, zelo lahki do zelo težki materiali postavljajo stroge zahteve za uporabljeno filtrsko tehniko. V našem industrijskem vakuumskem sistemu Kärcher boste našli optimalen filter za vsako nalogo, ne glede na to, ali se opravlja vsak dan, v urnih intervalih ali pa je v neprekinjenem delovanju 24/7.

    INDUSTRIJSKI SESALNIKI EX

    POTENCIALNA VARNOST ZA POTENCIALNO EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

    Sesanje v potencialno eksplozivnih atmosferah postavlja najvišje zahteve glede kakovosti stroja. Kärcher industrijski sesalniki EX izpolnjujejo te standarde, nekateri so certificirani s strani TÜV Süd in IBExU.

    INDUSTRIJSKI ODPRAŠEVALNIKI

    ZA UČINKOVITO ZBIRANJE SUSPENDIRNIH DELCEV

    Suspendirani delci se lahko zelo razlikujejo: fin prah, nevaren prah, drobni odrezki in vse vrste odrgnin. V mnogih panogah je stalno sesanje procesnega prahu iz kovin, stekla, kamna, tekstilnih vlaken, kmetijskih proizvodov ali kemikalij neposredno v procesu bistveno. Naši industrijski sesalniki za prah zanesljivo zajemajo suspendirane delce, tudi v velikih količinah, v neprekinjenem delovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu, neposredno v povezanih obdelovalnih centrih ali polnilnih obratih.

    INDUSTRIJSKI ODPRAŠEVALNIKI EX

    ZA VSE KAR JE V ZRAKU IN JE LAHKO EKSPLOZIVNO

    Neprekinjeno sesanje suspendiranih, eksplozivnih delcev neposredno na mestu izvora v procesu postavlja izredno visoke zahteve za industrijske sesalce prahu. Naši odpraševalniki in sesalniki Ex se že vrsto let izkazujejo v neprekinjeni stacionarni uporabi 24 ur na dan, 7 dni v tednu na številnih področjih industrije, predvsem v kovinski in lesnopredelovalni industriji, v avtomobilski, kemični in farmacevtski industriji, živilski industriji, proizvodnji papirja, v gumarski industriji in plastično predelovalno industrijo, pa tudi v coni 22.

    Naša izjava o kakovosti: izdelano v Nemčiji

    Obljuba, na katero se lahko zanesete

    Visokokakovostne komponente, celovito strokovno znanje, visoka stopnja dodane vrednosti in strokovno usposobljeno osebje so zagotovilo, da naši preizkušeni izdelki ponujajo izjemno visoko kakovost in vzdržljivost že desetletja.

    Vidimo se kot partnerja ob vas, ko se soočate s kakršnim koli izzivom industrijskega sesanja. Vaše izkušnje in povratne informacije so za nas zelo dragocene, saj so naši cilji usklajeni z vašimi – želimo razviti inovacije in izdelke, ki vam pomagajo hitreje in učinkoviteje doseči svoje cilje.

    Ko so pogoji težki, so naši sesalniki pripravljeni

    Vsak sektor ima edinstvene zahteve, ko gre za popolno rešitev za čiščenje: integracija procesov, obsežna predelava, nevarne snovi, ozki časovni okvirji in še veliko več. Za to so potrebni tako univerzalni kot posebni stroji in sistemi. Od predelave kovin do avtomobilske industrije, od farmacevtske do živilske industrije, je Kärcher najboljša izbira za industrijske sesalnike:

    • Prilagodljivo mobilni ali stacionarno vgrajeni v industrijske sisteme
    • Idealno za sesanje velikih ali majhnih količin
    • Popolna odstranitev trdnih snovi in tekočin ter velikih količin prahu
    • Varno sesanje in odstranjevanje nevarnih sesalnih odpadkov
    • Stroji, zasnovani za dolgotrajno industrijsko uporabo

     

    Novo ime – ista priznana kakovost. Ringler postane Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Ringler GmbH je v fazi obsežne spremembe blagovne znamke za industrijske sesalnike. V prihodnosti se bo celoten portfelj izdelkov pojavil pod blagovno znamko Kärcher. Naši izdelki bodo standardno dobavljeni v novi antracitni celotni barvi, razen če stranka ne zahteva drugače. S to pobudo Kärcher krepi enoten videz vseh izdelkov, ki jih ponuja skupina podjetij, ter svojo strateško usklajenost, zaradi katere ste vi, kupec, v središču pozornosti.

    Prednosti za vas: dd zdaj naprej boste imeli še več koristi od usklajenega portfelja izdelkov uveljavljene mednarodne blagovne znamke Kärcher.


    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH je tudi ob vaši strani, ko se borimo proti pandemiji COVID-19.

    Kratek pregled storitve Kärcher Industrial Vacuuming:

    • Standardni stroji so na voljo takoj "iz zaloge"
    • Individualne rešitve za stranke lahko še vedno hitro izdelamo zaradi naših dobro založenih trgovin
    • Časovna lestvica projektnih ponudb ostaja nespremenjena zahvaljujoč popolnoma razpoložljivi prodaji in načrtovanju projekta
    • Zaradi visoke zaloge je zagotovljena tudi dobava rezervnih delov

     

    Da bi zaščitili naše stranke, dobavitelje in osebje, smo seveda prilagodili higienske in varnostne ukrepe v naših prostorih. Pri tem smo sledili specifikacijam SZO in Inštituta Robert Koch.

    Z lepimi pozdravi,
    Ekipa Kärcher

    Več kot 50 let strokovnega znanja

    Kärcherjevi industrijski vakuumski sistemi premorejo že več kot 50 let izkušenj. Z našimi strankami po vsem svetu smo v tesnem stiku, da analiziramo obstoječe in nove čistilne naloge ter naše izdelke optimalno prilagodimo tem zahtevam.

    VAŠA INDUSTRIJA – NAŠI SESALNIKI. INDUSTRIJSKI VAKUUMSKI SISTEMI KÄRCHER SO PRIMERNI ZA RAZLIČNE SEKTORJE IN CILJNE SKUPINE. IZ DNEVA V DAN.

    Kärcherjevi industrijski sesalniki za vsak sektor.

    HITRO. VARNO. ČISTO.

    Kovinskopredelovalna industrija, ki zajema metalurgijo, zasnovo strojev in avtomobilsko inženirstvo, je osrednja industrija z neverjetno izpopolnjenimi postopki. Pri obdelavi kovin nastanejo ogromne količine abrazivnih ostružkov, pomešanih s hladilnimi mazivi. Čiščenje obdelovancev in obdelovalnih strojev, pogosto med tekočim delovanjem, je pomembna naloga, ki pomembno vpliva na stroškovno učinkovitost. Naše industrijske sesalne rešitve zagotavljajo optimalno zanesljivost procesa in zagotavljanje kakovosti.

    Uporaba:

    • Industrijski sesalniki lahko absorbirajo ostružke in tekočine iz vseh obdelovalnih procesov, ki ustvarjajo odrezke, kot so rezkanje, struženje, vrtanje, brušenje, odstranjevanje iglic in ščetkanje
    • Stacionarno sesanje obdelovalne opreme z neprekinjenim odstranjevanjem ostružkov in prahu

    Izziv:

    • Kontaminacija obdelovalne opreme zaradi (ostrih) ostružkov, brusilnega prahu, prahu pri mletju barve, žlindre, gorljivega prahu, hladilnega maziva in emulzij
    • Ločevanje ostružkov in emulzij

    Prednosti:

    • Ohranite proizvodne procese čiste in zmanjšajte izpade
    • Zmanjšajte čas izpada strojne opreme
    • Povečajte natančnost proizvodnje
    • Povečati zanesljivost dela in procesov
    • Ločite ostružke in tekočine
    • Dolgotrajne, robustne rešitve
    • Neprekinjeno delovanje in hiter čas čiščenja zahvaljujoč visoki sesalni moči

     

     

     



     

    DELUJTE HIGIENIČNO – ČISTITE EKONOMIČNO

    Čisti proizvodni procesi, zagotovljena kakovost, optimalna higiena in preprečevanje kontaminacije so ključni dejavniki uspeha pri predelavi hrane. Pri tem nastanejo velike količine drobnih, eksplozivnih vrst prahu.

    Uporaba:

    • Sesanje prahu živil, kot so prah moke, vitamini v prahu, živilski prah itd., mobilno ali stacionarno in integrirano v proizvodni proces

    Izziv:

    • Vsestranska opravila in vrste umazanije: zlomi živila, vrste prahu (potencialno eksplozivni, prosto lebdeči, lepljivi, mokri), maščobe, olja in beljaki, tekočine
    • Nevarnost eksplozije prahu
    • (Navzkrižna) kontaminacija, mikrobna kontaminacija, spremenjen okus, nevarnost zdrsa

    Prednosti:

    • Ohranite proizvodne procese čiste in zmanjšajte izpade
    • Sesajte potencialno eksplozivne vrste prahu s certifikatom ATEX
    • Dolgotrajne, zanesljive, kompaktne rešitve
    • Stroškovno učinkovite rešitve
    • Učinkoviti filtri in čiščenje filtrov

     





     

    ZDRAVJE JE KLJUČNO. NA VSAK NAČIN.

    Farmacevtska industrija mora nenehno izpolnjevati izjemno stroge standarde kakovosti in higiene v različnih proizvodnih programih. Hkrati morajo proizvodni procesi potekati čim bolj učinkovito. Naše rešitve za sesanje in odsesavanje prahu dosegajo te cilje v katerem koli industrijskem obsegu.

    Uporaba:

    • Sesanje ostankov od tablet, učinkovin v zdravilih (vitamini, estrogen)
    • Sesanje prahu v proizvodnih procesih

    Izziv:

    • Drobni prah, ki je nevaren za zdravje
    • Potencialno eksploziven praht

    Prednosti:

    • Ohranjajte proizvodne procese čiste in zmanjšajte čas izpadov z uporabo, na primer, integriranega sesanja v proizvodnem procesu
    • Varstvo zdravja in varnost pri delu
    • Uporabljajte sesalnike na posebej občutljivih območjih
    • Varno sesanje in odstranjevanje nevarnega in potencialno eksplozivnega

     

     

    PRODUKTIVNOST IN ČISTOČA: POPOLNA KOMBINACIJA.

    Pri proizvodnji in predelavi gume in plastike nastajajo drobni in grobi delci, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Te snovi so lahko prisotne v velikih količinah med prevozom in vzdrževalnimi deli.

    Uporaba:

    • Čistilni stroji in delovna mesta, zlasti sesanje in vpijanje granulatov, plastičnih ostružkov in prahu, (agresivne) kemične mešanice, gnojila, barvni prah, voda, detergent
    • Sesanje prahu iz proizvodnih procesov (npr. prah, ki nastane med doziranjem granulata)

    Izziv:

    • Prah, ki je nevaren za zdravje in okolje
    • Kontaminacija izdelkov

    Prednosti:

    • Ohranite proizvodne procese čiste in zmanjšajte izpade
    • Zagotavljajo varnost pri delu in delovno učinkovitost
    • Sesajte potencialno eksplozivne vrste prahu s certifikatom ATEX
    • Praznjenje brez kontaminacije

     

     

     

    ZAČNITE SVOJ GRADBENI PROJEKT S ČISTIM ZAČETKOM.

    Uporaba:

    • Sesanje mineralov vseh vrst (betonski prah, cementni prah), grobi erodirani delci, kamenčki, pesek
    • Prenos sesalnika na gradbišča in fleksibilna uporaba tam

    Izziv:

    • Prah kot dolgoročna nevarnost za zdravje
    • Velik erodiran material kot nevarnost za varnost pri delu

    Prednosti:

    • Povečajte kakovost dela
    • Varstvo zdravja in varnost pri delu
    • Neposredno sesanje med uporabo orodja zahvaljujoč električnemu priključku za orodje na sesalniku
    • Manevrski, mobilni stroji
    • Dolgotrajni, robustni stroji

     

     

     

     

    KJERKOLI SE IZVAJA ŽAGANJE, SKOBLJANJE IN BRUŠENJE.

    V lesni in pohištveni industriji žagovina, ostružki in prah od peska predstavljajo stalno resno tveganje za zdravje. Še več, te snovi se lahko zlahka vžgejo ali postanejo celo eksplozivne. Uporaba naših specializiranih sesalnih sistemov vam omogoča, da zanesljivo preprečite, da bi se prah in odrezki nabirali in postali nevarnosti na delovnem mestu.

    Uporaba:

    • Vzdrževalno čiščenje in strojno čiščenje
    • Industrijski sesalniki odstranjujejo ostružke in prah na rezkalnih strojih, brusilnih strojih, žagah, roki, orodju itd. ter zagotavljajo neprekinjeno sesanje.

    Izziv:

    • Preprosto vnetljiv do zelo eksploziven prah
    • Prah, ki je nevaren za zdravje
    • Pogoste velike količine prahu

    Prednosti:

    • Varstvo zdravja in varnost pri delu

     

     



     

    VARNA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA KAMNA IN STEKLA

    Pri obdelavi kamna in stekla nastajajo izredno fini, ostri in abrazivni sesalni odpadki. Ta izziv se ne ujema z našimi industrijskimi sesalnimi rešitvami.

    Uporaba:

    • Strojno čiščenje, včasih z veliko količino tekočine
    • Sesanje cementnega prahu na transportnih trakovih, polnilnih lijah, opremi za polnjenje itd.

    Izziv:

    • Velike količine prahu
    • Oster material, ki ga je treba posesati
    • Velike količine hladilne vode

    Prednosti:

    • Zagotavljanje kakovosti in operativnih procesov

     

     

     

     

     

    PROIZVODNJA TEKSTILA BREZ VLAKEN PO TLEH

    Odstranjevanje odpadnega materiala, ki nastane med proizvodnjo v tekstilni industriji, vključuje edinstvene izzive. Vlakna in puh, ki se posesajo, se nagibajo k združevanju in lahko zaustavijo proizvodnjo, tako da blokirajo filtre, cevi in ​​cevovode. Naše rešitve po meri zagotavljajo, da vaši proizvodni procesi še naprej potekajo brezhibno.

    Uporaba:

    • Sesanje puha in vlaken vseh velikosti in količin

    Izziv:

    • Tekstilna vlakna se oprimejo in blokirajo filter
    • Tekstilna vlakna tvorijo kroglice v ceveh in cevovodih in jih tako blokirajo

    Prednosti:

    • Ohranite proizvodne procese čiste in zmanjšajte izpade
    • Nenehno visoka sesalna moč
    • Dolgotrajne, zanesljive, kompaktne, stroškovno učinkovite rešitve

     

     



     

    100 % PROIZVODNJA BREZ PRAHU.

    V elektronski industriji in v optiki proizvodni procesi ustvarjajo izjemno fin prah, ki lahko poškoduje komponente in ga je treba med potekom postopka sesati neposredno. Naši sesalni sistemi, kot je naš industrijski sesalnik, odstranjujejo fin prah in vam pomagajo doseči te cilje ter hkrati zaščititi vaše izpopolnjene proizvodne sisteme.

    Uporaba:

    • Rezkanje električnih komponent
    • Poliranje optičnih elementov

    Izziv:

    • Zelo abraziven prah
    • Prah, ki lahko uniči komponente

    Prednosti:

    • Zagotavljanje kakovosti in operativnih procesov

     

     

     

    ČISTA PROIZVODNJA OD PAPIRJA DO TISKA

    Proizvodnja tiskanih medijev vključuje uporabo in ustvarjanje papirnega prahu, barvnega prahu, tekočih barvil in tonerjev. Te snovi, od katerih so nekatere zelo strupene, zahtevajo visoko zmogljive industrijske sesalne rešitve – ki jih za tiskarsko industrijo razvijamo že desetletja.

    Uporaba:

    • Sesanje celuloznih vlaken med strojnim čiščenjem v papirni industriji
    • Sesanje drobnih do grobih izrezkov papirja iz rezalnih strojev
    • Čiščenje tiskarskih strojev
    • Sesanje barve v prahu

    Izziv:

    • Izjemno fin, eksploziven prah
    • Veliki izrezki papirja

    Prednosti:

    • Zagotavljanje kakovosti in operativnih procesov
    • Ukrepi za zdravje in varnost

     

     

     

    VAŠA UMAZANIJA JE NAŠ PROBLEM. KÄRCHER IMA PRAVI DOMET ZA VSAKO UPORABO.

    Prava rešitev za vsak problem

    Naši industrijski sesalniki in industrijski sesalniki za prah Kärcher vam ponujajo rešitve za vsako industrijsko sesalno nalogo: fleksibilno in mobilno ali stacionarno, za sesanje česar koli, od grobih ostružkov do najmanjših delcev, za majhne ali velike količine, za tekočine ali trdne snovi, za neproblematične ali nevarne snovi.

    Rešitve, specifične za posebne naloge

    Individualne rešitve

    Zahteve industrijskih sesalnih sistemov so lahko zelo specifične. Vsak sistem načrtujemo posebej glede na vaše specifične potrebe. Naše storitve segajo od preprostih mobilnih rešitev do zelo zapletenih, posebej prilagojenih in tesno napeljanih industrijskih rešitev za sesanje. Z več kot 50-letnimi izkušnjami pri razvoju in realizaciji industrijskih vakuumskih sistemov smo vaš kompetenten partner. Kot rezultat, dobite učinkovite celovite rešitve iz enega vira.

    Pipelines

    Cevovodi – odlično povezano delovanje.

    Naši stacionarni industrijski sesalniki se lahko uporabljajo kot eno- ali večuporabniški sistemi z ročnimi sesalnimi točkami ali neposredno integrirani v proces. Da bi to omogočili, vam lahko zagotovimo vse potrebne komponente, od sesalnih mest in dodatkov do individualno konfiguriranih cevovodov.

    O NAS
    Naš DNA

    Kdo smo: strokovnjak za industrijske sesalne rešitve.

    Z več kot 50-letnimi izkušnjami v sektorju ste lahko prepričani, da ste pri nas v strokovnih rokah. Naša strokovna ekipa bo skupaj z vami oblikovala popolne rešitve, ki bodo ustrezale vašim potrebam, z uporabo naše obsežne palete izdelkov in vam zagotovila celovito strokovno svetovanje. Našim strankam želimo pomagati ustvariti čista in varna delovna okolja z uporabo učinkovitih čistilnih rešitev.

    Kaj ponujamo: visokokakovostne rešitve, ki jim lahko zaupate.

    Z našimi rešitvami, ki jih sestavljajo visokokakovostni industrijski sesalniki z vrsto vsestranskih dodatkov za različne aplikacije, vam bistveno olajšamo vsakodnevno proizvodnjo. Naše rešitve dopolnjujejo koncepti storitev, ki zagotavljajo, da je vaša industrijska vakuumska rešitev vedno pripravljena za uporabo. Vedno smo vam ob strani in vam nudimo pomoč in nasvet. To je obljuba, na katero se lahko zanesete.

    Kaj nas oblikuje: kot dve plati istega kovanca predstavljamo desetletja izkušenj, ki si jih je nabrala Ringler GmbH in njena preimenovana v Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Visokokakovostne komponente, celovito strokovno znanje, visoka stopnja dodane vrednosti in strokovno osebje so zagotovili, da naše preizkušene rešitve ponujajo izjemno visoko kakovost in vzdržljivost že desetletja. Z našimi združenimi izkušnjami na področju razvoja, proizvodnje, prodaje, storitev in aplikacijskega inženiringa vam pomagamo ustvariti čistejši, varnejši in okolju prijaznejši proizvodni obrat.

    VARJENJE

    Naša visoka stopnja dodane vrednosti nam omogoča, da se fleksibilno odzovemo na vaše potrebe.

    BARVANJE

    Z veseljem vam lahko zagotovimo naše industrijske vakuumske sisteme po vaših barvnih specifikacijah.

    NAMESTITEV

    Proizvedeno v Nemčiji – optimalno strukturirani delovni procesi zagotavljajo najvišjo kakovost.

    Doma v gorah.

     

    Kärcher (prej Ringler) je že 50 let priznan proizvajalec visokokakovostnih industrijskih sesalnih rešitev; podjetje ima sedež v švabski regiji Waldstetten, ki se nahaja v skupini gora, znanih kot "Dreikaiserberge", približno 50 kilometrov od Stuttgarta. Tu proizvajamo skoraj vse svoje izdelke. Naša ponudba obsega vse od majhnih, mobilnih industrijskih sesalnikov do stacionarnih sesalnih sistemov s cevovodnimi strukturami, vse do sistemov za odpraševanje z individualno oblikovanimi zbiralnimi enotami.

    Naša industrijska vakuumska rešitev nam pomaga narediti razliko. Izstopajo po svoji visokokakovostni, dolgotrajni, tehnično dovršeni in robustni zasnovi.

     

     

     

     

    7. julij 1967: Bernhard Ringler v najetih prostorih ustanovi lastno podjetje – pogodbeno proizvodno dejavnost za varjene in stružene dele.

    1970: Bernhard Ringler ustanovi podjetje Ringler Apparatebau GmbH z namenom, da odgovori na vprašanje: kako narediti čim bolj učinkovito in varno čiščenje ostružkov in emulzij z obdelovalnih strojev? Podjetje namerava tipično prakso pometanja odrezkov spremeniti v preteklost.

    1973: preboj s klasičnim industrijskim sesalnikom za odrezke RI 300: ta združuje prednosti učinkovitega čiščenja industrijskih okolij, ločevanja ostružkov od emulzij, vračanja hladilne emulzije v stroj in mehanizma prevračanja za praznjenje ostružkov. Ta izum, ki je bil takrat prelomen, je bil v Nemčiji prodajni hit. Nadaljnji model industrijskega sesalnika RI 300 je še vedno prava klasika v sektorju industrijskega sesalnika in ostaja priljubljen do danes. Njegova jeklena konstrukcija, robustna zasnova in popolno upravljanje so še vedno temelj naših rešitev.

    1976: izgradnja prve proizvodne hale in skladišča
    750 m² in dodatni pisarniški prostor. Podjetje je izključno proizvajalec sesalnikov za kovinsko predelovalno industrijo.

    1982: razširitev proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti za nadaljnjih 600 m² in dodatnih 200 m² pisarniških prostorov

    1995: področja namestitve in pošiljanja so razširjena
    Tretja gradbena faza
    Izgradnja nove montažne hale, dodatne kapacitete za montažo/odpremo in dodatnih 600 m² testne postaje. Novo skupno cca. 2200 m² montažnih, proizvodnih in pisarniških prostorov.

    2003: certificiranje celotnega podjetja po ISO 9001, VDA 6.4

    2010: Prevzem Alfred Kärcher

    Podjetje Alfred Kärcher SE & Co.KG prevzame Ringler Apparatebau GmbH z učinkom od 1. septembra 2010

    2012: nenehne izboljšave v globini proizvodnje – Made in Germany
    Proizvodni obrat se širi za ohranjanje in izboljšanje globine proizvodnje podjetja. V okviru tega procesa se kupi in začne obratovati dodatna proizvodna hala za jeklene okvirje in primarne materiale.

    2013: h kupcu usmerjena, prilagodljiva proizvodnja zahvaljujoč novi lakirnici
    Z uporabo dveh najsodobnejših barvnih škatel so se dobavni roki drastično skrajšali, zaradi česar je bila proizvodnja bistveno bolj osredotočena na stranke in prilagodljiva.

    1. oktober 2013: sprememba imena v Ringler GmbH

    2014: širitev pisarniških prostorov zaradi mednarodne prodajne naravnanosti
    V okviru širitve mednarodne prodaje podjetja je bila odprta poslovna stavba z učilnicami in pisarniškimi prostori za prodajo in administracijo. Vključuje tudi razstavni prostor za izdelke.

    2017: zlati jubilej
    Podjetje praznuje 50. letnico poslovanja in se ozira na uspešen razvoj v inovativnega vodilnega na trgu industrijskih sesalnih rešitev v Nemčiji in Evropi.

    2020: barva in prenova blagovne znamke
    Od 1. januarja 2020 se celoten portfelj izdelkov prodaja pod blagovno znamko Kärcher. S to pobudo Kärcher krepi enoten videz vseh izdelkov, ki jih ponuja skupina podjetij, ter svojo strateško usklajenost, ki ohranja svoje stranke v središču pozornosti.

    2022: dve glavi sta boljši od ene – z vključitvijo priznane kakovosti Ringler GmbH v Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    S 1. januarjem 2022 se podjetje imenuje Kärcher Industrial Vacuuming. Naša zavezanost kakovosti še naprej oblikuje to, kar počnemo vsak dan.

     

    Naš cilj: nenehno izboljševanje naše okoljske trajnosti

    Različne industrijske sesalne rešitve Kärcher Industrial Vacuum GmbH pomembno prispevajo k ohranjanju čistih proizvodnih obratov, zagotavljanju varnosti pri delu, ohranjanju čistega zraka in varovanju okolja. Naši izdelki izstopajo po svoji visokokakovostni, dolgotrajni, tehnično dovršeni, robustni in trajnostni zasnovi.

    V zvezi s tem delamo vse, kar je v naši moči, da bi z vsako generacijo enote postajali vse bolj prijazni do okolja. V ta namen pripisujemo velik pomen zmanjševanju vpliva proizvodnje naših izdelkov na okolje, prav tako pa neposredno prispevamo k varstvu okolja v prostorih naših strank z našimi industrijskimi sesalnimi rešitvami, na primer z zbiranjem snovi, ki so škodljive za okolje.

    Varstvo okolja od razvoja izdelka do odlaganja

    Ko gre za doseganje trajnosti, je potovanje cilj. Po tej poti, usmerjeni v prihodnost, sledimo že desetletja in dajemo zgled v industriji. Na primer, pri razvoju novih izdelkov sprejmemo koncept "razmišljanja življenjskega cikla". To pomeni, da začnemo obravnavati celoten življenjski cikel izdelka že v fazi načrtovanja. Vsi deli življenjskega cikla izdelka so med razvojem analizirani s posebnim poudarkom na okoljskih vidikih in optimizirani, kjer je to mogoče, da se zagotovi čim manjši vpliv na okolje.

    Proizvodnja surovin: naše rešitve so narejene z uporabo visokokakovostnih surovin. Naša zavezanost kakovosti in s tem povezana dolga življenjska doba naših rešitev nam pomagajo varovati okolje.

    Proizvodnja delov: tudi pri izbiri naših dobaviteljev cenimo njihove okolju prijazne postopke. Iščemo tudi dobavitelje, ki ne uporabljajo škodljivih snovi in ​​ki izvajajo učinkovite ukrepe ravnanja z okoljem.

    Proizvodnja: zagotovili smo že, da naši proizvodni procesi malo vplivajo na okolje. Kljub temu ostajamo zavezani nenehnemu izboljševanju in se po svojih najboljših močeh trudimo zmanjšati vpliv na okolje z uporabo inovativnih procesov. Tovrstni procesi vključujejo rekuperacijo odpadne toplote, predelavo vode in sončno energijo.

    Distribucija: kjer je le mogoče, uporabljamo okolju prijazne načine prevoza, kot je železnica. Kadar distribucija zahteva uporabo tovornjakov, se potrudimo, da optimiziramo tovor in se izognemo posrednim potem.

    Prispevek k varovanju okolja v prostorih naših strank: naše inovativne rešitve zmanjšujejo emisije prahu in hrupa iz proizvodnih obratov naših strank ter zagotavljajo, da proizvodnja poteka čisto in varno.

    Popravila: naši izdelki so zasnovani tudi tako, da čim bolj olajšajo popravila. Naš servisni center zagotavlja strokovna popravila, kjer koli na svetu.

    Recikliranje in odstranjevanje: stare naprave lahko brezplačno vrnete v skladu z evropsko zakonodajo. Ker jih je enostavno razstaviti in so izdelane iz ustreznih materialov, je stare naprave mogoče reciklirati. Še več, naše industrijske vakuumske rešitve se praviloma 90 % reciklirajo.

     

     

     

     

     

     

     

    Sustainability at Kärcher Industrial Vacuuming GmbH