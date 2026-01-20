Industrijski sesalniki / rešitve za odstranjevanje prahu | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Naš cilj: nenehno izboljševanje naše okoljske trajnosti

Različne industrijske sesalne rešitve Kärcher Industrial Vacuum GmbH pomembno prispevajo k ohranjanju čistih proizvodnih obratov, zagotavljanju varnosti pri delu, ohranjanju čistega zraka in varovanju okolja. Naši izdelki izstopajo po svoji visokokakovostni, dolgotrajni, tehnično dovršeni, robustni in trajnostni zasnovi.

V zvezi s tem delamo vse, kar je v naši moči, da bi z vsako generacijo enote postajali vse bolj prijazni do okolja. V ta namen pripisujemo velik pomen zmanjševanju vpliva proizvodnje naših izdelkov na okolje, prav tako pa neposredno prispevamo k varstvu okolja v prostorih naših strank z našimi industrijskimi sesalnimi rešitvami, na primer z zbiranjem snovi, ki so škodljive za okolje.

Varstvo okolja od razvoja izdelka do odlaganja

Ko gre za doseganje trajnosti, je potovanje cilj. Po tej poti, usmerjeni v prihodnost, sledimo že desetletja in dajemo zgled v industriji. Na primer, pri razvoju novih izdelkov sprejmemo koncept "razmišljanja življenjskega cikla". To pomeni, da začnemo obravnavati celoten življenjski cikel izdelka že v fazi načrtovanja. Vsi deli življenjskega cikla izdelka so med razvojem analizirani s posebnim poudarkom na okoljskih vidikih in optimizirani, kjer je to mogoče, da se zagotovi čim manjši vpliv na okolje.

Proizvodnja surovin: naše rešitve so narejene z uporabo visokokakovostnih surovin. Naša zavezanost kakovosti in s tem povezana dolga življenjska doba naših rešitev nam pomagajo varovati okolje.

Proizvodnja delov: tudi pri izbiri naših dobaviteljev cenimo njihove okolju prijazne postopke. Iščemo tudi dobavitelje, ki ne uporabljajo škodljivih snovi in ​​ki izvajajo učinkovite ukrepe ravnanja z okoljem.

Proizvodnja: zagotovili smo že, da naši proizvodni procesi malo vplivajo na okolje. Kljub temu ostajamo zavezani nenehnemu izboljševanju in se po svojih najboljših močeh trudimo zmanjšati vpliv na okolje z uporabo inovativnih procesov. Tovrstni procesi vključujejo rekuperacijo odpadne toplote, predelavo vode in sončno energijo.

Distribucija: kjer je le mogoče, uporabljamo okolju prijazne načine prevoza, kot je železnica. Kadar distribucija zahteva uporabo tovornjakov, se potrudimo, da optimiziramo tovor in se izognemo posrednim potem.

Prispevek k varovanju okolja v prostorih naših strank: naše inovativne rešitve zmanjšujejo emisije prahu in hrupa iz proizvodnih obratov naših strank ter zagotavljajo, da proizvodnja poteka čisto in varno.

Popravila: naši izdelki so zasnovani tudi tako, da čim bolj olajšajo popravila. Naš servisni center zagotavlja strokovna popravila, kjer koli na svetu.

Recikliranje in odstranjevanje: stare naprave lahko brezplačno vrnete v skladu z evropsko zakonodajo. Ker jih je enostavno razstaviti in so izdelane iz ustreznih materialov, je stare naprave mogoče reciklirati. Še več, naše industrijske vakuumske rešitve se praviloma 90 % reciklirajo.