Stroji za pometanje
Najboljša sezona za pometanje je: TEKOM CELEGA LETA. Ne glede na to, ali gre za cvetne liste spomladi, pesek poleti, listje jeseni ali sol pozimi, z učinkovitimi in ergonomskimi Kärcher pometalci tal bosta vaš dom in okolica vse leto čista in urejena.
Ergonomsko čiščenje z malo prahu: naši profesionalni pometalni in pometalno-sesalni stroji očistijo vse do zadnjega kotička – tako na prostem kot v zaprtih prostorih, bodisi ročno vodeni ali s pogonom.
Prednosti pometalcev tal Kärcher:
Enostavna uporaba: naši pometači omogočajo pometanje brez napora, popolnoma brez potrebe po sili ali naporu.
Enostavno zlaganje: priročna stopnička omogoča zlaganje pometalca tal Kärcher, ne da bi se morali sklanjati.
Prilagodljivost in priročnost: potisni ročaji strojev za pometanje so nastavljivi po višini in jih je mogoče po potrebi popolnoma preklopiti.
Izjemna zmogljivost čiščenja: zahvaljujoč zmogljivi valjčni krtači, stranskima krtačama in veliki širini pometanja, pometači brez težav pometejo površine do 3000 m² v samo eni uri.
Čistoča do zadnjega kotička: dolge ščetine na stranskih krtačah naših ročnih pometalnih strojev zagotavljajo temeljito čiščenje, tudi ob robovih.
Enostavno odstranjevanje: pometalec tal Kärcher omogoča zelo enostavno odstranjevanje posode za odpadke - zgrabi, dvigni, končano! Brez stika z umazanijo.
Samostojnost: posode za odpadke je enostavno odstraniti in so oblikovane tako, da lahko samostojno stojijo.
Enostavnost in kompaktnost: vse Kärcher stroje za pometanje lahko z malo truda pospravite na prostorsko varčen način.
Stranske krtače za mokre odpadke
Stranske krtače s konfiguracijo, ki so sestavljene iz standardnih ščetin in trikrat trših ščetin, so idealne za rahljanje in pometanje mokrih odpadkov. Priporočamo, da jih uporabite na primer za pometanje listov, ki so mokri od dežja in so prilepljeni na tla. Stranske krtače so na voljo za pometalec tal S 4 in S 4 Twin, medtem ko je večji par združljiv s S 6 in S 6 Twin.