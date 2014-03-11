Stroji za pometanje

Stranske krtače za mokre odpadke

Stranske krtače s konfiguracijo, ki so sestavljene iz standardnih ščetin in trikrat trših ščetin, so idealne za rahljanje in pometanje mokrih odpadkov. Priporočamo, da jih uporabite na primer za pometanje listov, ki so mokri od dežja in so prilepljeni na tla. Stranske krtače so na voljo za pometalec tal S 4 in S 4 Twin, medtem ko je večji par združljiv s S 6 in S 6 Twin.