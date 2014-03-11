Stroji za pometanje

Najboljša sezona za pometanje je: TEKOM CELEGA LETA. Ne glede na to, ali gre za cvetne liste spomladi, pesek poleti, listje jeseni ali sol pozimi, z učinkovitimi in ergonomskimi Kärcher pometalci tal bosta vaš dom in okolica vse leto čista in urejena.

profesionalni stroji za pometanje

Iskalnik izdelkov za naše profesionalne stroje za pometanje

Ergonomsko čiščenje z malo prahu: naši profesionalni pometalni in pometalno-sesalni stroji očistijo vse do zadnjega kotička – tako na prostem kot v zaprtih prostorih, bodisi ročno vodeni ali s pogonom.

Product finder

Poiščite široko paleto tehnologije z bliskovito hitrostjo – z iskalnikom izdelkov Kärcher Professional

V hipu vam bomo poiskali ustrezno napravo Kärcher Professional, ki najbolje ustreza vaši specifični nalogi čiščenja.

Čiščenje spomladi s stroji za pometanje

Čiščenje poleti s stroji za pometanje

Čiščenje jeseni s stroji za pometanje

Čiščenje pozimi s stroji za pometanje

Prednosti pometalcev tal Kärcher:

Enostavna uporaba: naši pometači omogočajo pometanje brez napora, popolnoma brez potrebe po sili ali naporu.

Easy handling push sweeper

Enostavno zlaganje: priročna stopnička omogoča zlaganje pometalca tal Kärcher, ne da bi se morali sklanjati.

Easy storage

Prilagodljivost in priročnost: potisni ročaji strojev za pometanje so nastavljivi po višini in jih je mogoče po potrebi popolnoma preklopiti.

Flexible and comfortable push sweeper
High cleaning quality push sweeper

Izjemna zmogljivost čiščenja: zahvaljujoč zmogljivi valjčni krtači, stranskima krtačama in veliki širini pometanja, pometači brez težav pometejo površine do 3000 m² v samo eni uri.

Edge cleaning puish sweeper

Čistoča do zadnjega kotička: dolge ščetine na stranskih krtačah naših ročnih pometalnih strojev zagotavljajo temeljito čiščenje, tudi ob robovih.

Easy disposal push sweeper

Enostavno odstranjevanje: pometalec tal Kärcher omogoča zelo enostavno odstranjevanje posode za odpadke - zgrabi, dvigni, končano! Brez stika z umazanijo.

Stand-alone push sweeper

Samostojnost: posode za odpadke je enostavno odstraniti in so oblikovane tako, da lahko samostojno stojijo.

Easy storage Push Sweeper

Enostavnost in kompaktnost: vse Kärcher stroje za pometanje lahko z malo truda pospravite na prostorsko varčen način.

Pometači Kärcher in njihova uporaba - video posnetki

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4

Enostavno pometanje.

Oprostite dragi fizioterapevti, učitelji joge in proizvajalci toplotnih obližev. Zdaj pometanje ne bo več povzročalo težav s hrbtom in bo celo zabavno. Naši pometači tal Kärcher očistijo dvorišča in pločnike enostavno in petkrat hitreje kot z metlo...

Accessories brush push sweeper

Stranske krtače za mokre odpadke

Stranske krtače s konfiguracijo, ki so sestavljene iz standardnih ščetin in trikrat trših ščetin, so idealne za rahljanje in pometanje mokrih odpadkov. Priporočamo, da jih uporabite na primer za pometanje listov, ki so mokri od dežja in so prilepljeni na tla. Stranske krtače so na voljo za pometalec tal S 4 in S 4 Twin, medtem ko je večji par združljiv s S 6 in S 6 Twin.

