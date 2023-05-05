Visokotlačni čistilniki

Vedno popolnoma ohlajen

Z inovativno tehnologijo vodno hlajenega motorja Kärcher postavlja nove standarde za visokotlačne čistilnike za domače uporabnike*. Preden se voda uporabi za čiščenje, teče okoli ohišja motorja in tako zagotavlja stalno hlajenje. Prednost: motor zagotavlja izjemno zmogljivost, vzdržljivost in opazno tišje delovanje**.

* Velja za izbrane modele v razredih K 4 – K 7 z vodno hlajenim asinhronim motorjem.

** V primerjavi z univerzalnimi motorji Kärcher istega razreda zmogljivosti. Na podlagi internih testov.

Visoko zmogljive črpalke "Made by Kärcher"

Ker je črpalka srce vsakega visokotlačnega čistilnika, ničesar ne prepuščamo naključju: vse naše črpalke načrtujemo in izdelujemo sami, natančno prilagojene razredom zmogljivosti vsakega stroja. Uporabljamo skrbno izbrane visoko zmogljive materiale, kot sta aluminij* in nerjaveče jeklo z visoko stopnjo poliranja. Rezultat: črpalke, ki zagotavljajo izjemno učinkovitost in dolgotrajno vzdržljivost**.

* Velja za izbrane modele v razredih K 5–K 7 z aluminijasto črpalko.

** Aluminijaste črpalke Kärcher v primerjavi s črpalkami Kärcher N-Cor istega razreda zmogljivosti na podlagi internih testov.