Visokotlačni čistilniki
Se spomnite tistega občutka, ko je bil vaš avto popolnoma nov in vaš dovoz sveže tlakovan? Kdaj je vaše vrtno pohištvo prvič ugledalo luč sveta in so bile vaše vrtne stene brez mahu? To so bili pravi WOW trenutki. Toda prah, umazanija in neželena rast niso kos vam in vašim visokotlačnim čistilcem Kärcher. Torej WOW nikoli ne izgine ... Samo vrniti ga morate! Vi in vaš Kärcher – zabaven in močan način za boj proti umazaniji! Spremenite ta umazana opravila v pravi užitek. Vrnite WOW. Ne glede na to, ali potrebujete nežno nego ali močno čiščenje – visokotlačni čistilniki Kärcher ponujajo popolno rešitev za vsako nalogo čiščenja.
Naši visokotlačni čistilniki
Kateri čistilnik je pravi za vas?
Pet zmogljivih tipov izdelkov
Ko gre za čiščenje in vzdrževanje, se lahko vedno zanesete na naše visokotlačne čistilnike. A to ni vse, kar lahko ponudijo. Izjemno kompakten dizajn? Ali lahka, udobna, prenosna in brezžična oblika? Vsaka paleta izdelkov ima svoje prednosti. Popolnoma prilagojen individualnim zahtevam.
Comfort
Zasnovano za moč. Zasnovano za udobje. S konceptom opreme Easy!Motion™ in širokim naborom inteligentnih funkcij za udobje — vključno s razpršilno cevjo 4-v-1 Multi Jet, pištolo za sprožitev COMFORT!Hold, konceptom detergenta 2Way!Wash™ in visokotlačno cevjo PremiumFlex — postane upravljanje občutno lažje, bolj prilagodljivo in udobnejše kot kdaj koli prej.
Power Control
Nežno, a učinkovito čiščenje še nikoli ni bilo lažje zahvaljujoč izjemni moči teh naprav in podpori aplikacije Home & Garden ter učinkovitih dodatkov, kot je pištola Power Control z zaslonom, razpršilna cev Vario Power ali visokotlačna cev PremiumFlex.
Standard
Vse, kar potrebujete za učinkovito čiščenje: preprosto upravljanje, dovolj moči za različna čistilna opravila in pametne možnosti shranjevanja priloženih dodatkov.
Classic
Uporabniki, ki imajo radi stvari kompaktne in prenosne, bodo tukaj našli svojega popolnega pomočnika. Potreben je minimalen prostor, enostaven za shranjevanje in vedno hiter na delo. S pametnim integriranim prostorom za shranjevanje cevi.
Battery
Za lokacije brez dostopa do električne vtičnice. Brezžično, priročno, mobilno in prilagodljivo. In se ponaša s kar nekaj moči, ko jo potrebujete.
Na prvi pogled
Pravi razred izdelkov za vsakogar. Kratek pregled.
Priročno
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Ergonomska uporaba
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Pripravljenost za uporabo
Classic
⬛⬛⬛⬛⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Shranjevanje dodatne opreme
Classic
⬛⬛⬜⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Mobilnost
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬜⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Na voljo
Classic
K 2 - K 5
Standard
K 2 - K 7
Power Control
K 2 - K 5
Comfort
K 4 - K 7
Razredi zmogljivosti
Preprosto je: več vode in večji pritisk, večja je učinkovitost čiščenja površine. Vendar vsi ne potrebujejo največje moči. Zato smo določili različne razrede zmogljivosti. Rezultat: pravi visokotlačni čistilnik za vsak namen.
Tlak (bar)
K 2
110
K 3
120
K 4
130
K 5
145
K 6
160
K 7
180
Površinska zmogljivost (m²/h)
K 2
20
K 3
25
K 4
30
K 5
40
K 6
50
K 7
60
Pretok vode (l/h)
K 2
360
K 3
380
K 4
420
K 5
500
K 6
510
K 7
600
Dolžina visokotlačne cevi (m)
K 2
3-5
K 3
5-7
K 4
6-8
K 5
8-10
K 6
8-10
K 7
10
Čistilna opravila
K 2
Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koš9 za smeti
Terasa in balkon
K 3
Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja
K 4
Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja
Avtomobili
K 5
Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja
Avtomobili
Zunanje stopnice in poti
K 6
Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja
Avtomobili
Zunanje stopnice in poti
Mobilne hišice
K 7
Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja
Avtomobili
Zunanje stopnice in poti
Mobilne hišice
Bazen
Čoln
Fasade
Available as Classic range
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
–
K 7
–
Available as Standard range
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Available as Power Control range
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
-
K 7
-
Available as Comfort Premium range
K 2
–
K 3
–
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Poudarki
Vedno popolnoma ohlajen
Z inovativno tehnologijo vodno hlajenega motorja Kärcher postavlja nove standarde za visokotlačne čistilnike za domače uporabnike*. Preden se voda uporabi za čiščenje, teče okoli ohišja motorja in tako zagotavlja stalno hlajenje. Prednost: motor zagotavlja izjemno zmogljivost, vzdržljivost in opazno tišje delovanje**.
* Velja za izbrane modele v razredih K 4 – K 7 z vodno hlajenim asinhronim motorjem.
** V primerjavi z univerzalnimi motorji Kärcher istega razreda zmogljivosti. Na podlagi internih testov.
Visoko zmogljive črpalke "Made by Kärcher"
Ker je črpalka srce vsakega visokotlačnega čistilnika, ničesar ne prepuščamo naključju: vse naše črpalke načrtujemo in izdelujemo sami, natančno prilagojene razredom zmogljivosti vsakega stroja. Uporabljamo skrbno izbrane visoko zmogljive materiale, kot sta aluminij* in nerjaveče jeklo z visoko stopnjo poliranja. Rezultat: črpalke, ki zagotavljajo izjemno učinkovitost in dolgotrajno vzdržljivost**.
* Velja za izbrane modele v razredih K 5–K 7 z aluminijasto črpalko.
** Aluminijaste črpalke Kärcher v primerjavi s črpalkami Kärcher N-Cor istega razreda zmogljivosti na podlagi internih testov.
Natančna zasnova šob za največjo moč čiščenja
Popolna čistoča je zagotovljena. Naš zaščitni znak: natančna zasnova šob, ki prilagaja tlak in pretok vode z milimetrsko natančnostjo – zagotavlja največjo moč čiščenja in brezhibne rezultate. Vrhunci naših tehnologij šob vključujejo Dirt Blaster za enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije in eco!Booster, ki zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja*.
*V primerjavi z zmogljivostjo čiščenja Kärcherjeve standardne šobe z ravnim curkom.
Inovativne lastnosti
Pri Kärcherju verjamemo, da vrhunska tehnologija ne bi smela zagotavljati le izjemne zmogljivosti, ampak tudi neprimerljivo raven udobja čiščenja. Zato so naši visokotlačni čistilniki opremljeni z vrsto inovativnih izboljšav, zasnovanih za lažje, hitrejše in prijetnejše delo. Eden od primerov je pištola s sprožilcem COMFORT!Hold™, ki nudi izboljšano rokovanje in ergonomijo – tudi med dolgotrajnimi opravili čiščenja*.
* Funkcije in dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na model.
Širok izbor originalnih dodatkov
Izkoristite polni potencial vašega visokotlačnega čistilnika s pravimi dodatki. Ne glede na izziv čiščenja boste vedno imeli nadzor: nobena stena ni previsoka, noben vogal ni preveč skrit in nobena umazanija ni preveč trdovratna za vas, vaš visokotlačni čistilnik in prave nastavke. Raziščite celotno ponudbo in odkrijte vse različne aplikacije.
Comfort
Kärcherjev novi premium razred
Zasnovano za moč, izdelano za udobje – nova serija Comfort postavlja standard za visoko zmogljivo čiščenje brez truda. Vsaka podrobnost je optimizirana za izjemno zmogljivost in vrhunsko izkušnjo čiščenja. S poudarkom na inovativnih funkcijah in izboljšanem rokovanju ti visokotlačni čistilniki zagotavljajo največje udobje, zaradi česar so odlična izbira za redne uporabnike, ki zahtevajo vrhunsko zmogljivost.
Prednosti, ki naredijo razliko
Comfort - poudarki
Pametni koncept Easy!Motion™ ohranja kable in cevi lepo organizirane, kar povečuje udobje uporabnika. Dopolnjuje ga koncept detergenta 2Way!Wash™, ki ponuja maksimalno prilagodljivost pri nanosu detergenta, saj vam omogoča enostavno preklapljanje med Multi-Jet in šobami za peno.
Udobje na najvišji ravni
Največ funkcij za maksimalno udobje! Od razpršilne pištole COMFORT!Hold™, nastavitve nivoja in LCD-zaslona za izboljšano rokovanje in ergonomijo do sulice 4-v-1 Multi-Jet, cevi PremiumFlex in koluta za cev za vrhunsko prilagodljivost – vsako čiščenje postane hitro in brez napora.
LCD zaslon in eco! način
Razpršilna pištola z LCD zaslonom in gumbi za nastavitev tlaka in detergenta. Vključuje eco!Mode* za manjšo porabo vode in energije.
* V načinu eco!Mode se poraba energije zmanjša za 35 %, poraba vode pa za 25 % (K 5) ali 30 % (K 7) v primerjavi z najvišjo nastavitvijo (Level 3).
4-in-1 Multi Jet
4-v-1 Multi-Jet združuje štiri vrste razpršilnikov v eni sami cevki: roto šoba, visokotlačni ploski curek, širok ploski curek z zmanjšanim pritiskom* in curek detergenta. Preprosto zavrtite glavo cevke, da izberete želeni vzorec pršenja – ni vam treba menjati cevke.
*Znižani tlak ustreza približno 50 % najvišjega tlaka naprave. Točne vrednosti se lahko razlikujejo glede na model.
COMFORT!Hold™ pištole
COMFORT!Hold™ bistveno zmanjša napor, potreben za držanje pištole, zaradi česar je še posebej uporabna pri dolgih čistilnih sejah ali velikih površinah. Dodatna funkcija Quick Connect poenostavi pritrditev visokotlačne cevi.
Modeli Connect imajo tudi nastavitev višine 180° na sprožilni pištoli, kar omogoča ergonomsko čiščenje in večjo prilagodljivost med uporabo.
Home & Garden aplikacija
Aplikacija Home & Garden vas spremeni v strokovnjaka za čiščenje. Za popolne rezultate čiščenja se dotaknite Kärcherjevega obsežnega znanja in izkušenj. Prek aplikacije je mogoče narediti nastavitve, kot sta nastavitev tlaka in ravni detergenta, in jih prenesti neposredno s čistilne konice na pištolo.
Power Control
Takole izgleda sodobno visokotlačno čiščenje
Pri čiščenju potrebujete pravo tehnologijo in naprave v seriji Power Control ponujajo veliko tega. Polna moč, pametni nasveti in močna dodatna oprema. Kot na primer pištola s sprožilcem Power Control, ki prikazuje nastavljeni tlak neposredno na zaslonu in lahko preprosto preklopi iz tlačnega načina v način pralnega sredstva z obračanjem pršilne cevi. Ali aplikacija Home & Garden, ki vam pokaže, s katero tehnologijo bo vaš visokotlačni čistilnik še nežnejši in učinkovitejši.
Standard
Novi standard
Visokotlačni čistilniki v naši ponudbi Standard so tako funkcionalni in osredotočeni na bistvene stvari, kot nakazujejo njihove čiste linije. Ponudba vključuje naprave, ki izpolnjujejo vse zahteve, od lahkih in kompaktnih za tiste, ki so novi, do visokotlačnega čiščenja, do visokozmogljivih modelov z vodno hlajenimi motorji za zahtevna opravila čiščenja. Kar pomeni, da lahko vsak doživi WOW faktor.
Classic
Preprosto močan
Naš visokotlačni čistilnik Classic je dokaz, da za velike stvari ni treba biti velik. Preprosto povedano, ti modeli naredijo tisto, kar bi morali – čistijo neverjetno dobro. Da bi zagotovili prav to, so zasnovani tako pametno in kompaktno, da jih je mogoče prepeljati kamor koli, kjer jih morda potrebujete, medtem ko so shranjeni na zelo prihranek prostora – bodisi v prtljažniku avtomobila ali, ko je delo opravljeno, na polici v kleti. Poleg tega so neverjetno enostavni za uporabo. Skratka, popolni visokotlačni čistilniki za vsakogar, ki preprosto želi čistiti z visokim pritiskom.
Baterijski čistilniki
Daleč stran od električne vtičnice. Čisto blizu umazanije.
Sijaj tudi brez elektrike: visokotlačni čistilnik na baterije za številna različna področja uporabe, kot so majhni avtomobili, motorna kolesa, kolesa, čolni in druga manjša čistilna opravila okoli doma. Zahvaljujoč bateriji, ki deluje do 14 minut, lahko čistite popolnoma neodvisno od električnega priključka. Med čiščenjem vam bo analogni zaslon visokotlačne pištole vedno prikazoval izbrani način.
Mobilno čiščenje: Kjerkoli. kadarkoli
Potrebujete malo več mobilnosti? S praktičnimi nizkotlačnimi in srednjetlačnimi čistilniki Kärcher lahko umazanijo odstranite na licu mesta, namesto da bi jo odnesli s seboj domov. Z baterijo in rezervoarjem za vodo ali sesalno cevjo so naše rešitve popolnoma neodvisne od vodnih in električnih priključkov.
The Home & Garden aplikacija
Kaj koristijo mišice brez možganov? Prav nič. Zato lahko dostopate do celotnega Kärcherjevega strokovnega znanja, ki se nahaja v naši aplikaciji Home & Garden: nasveti za čiščenje, uporabniški nasveti, navodila za uporabo in hiter pregled vseh dodatkov, združljivih z vašim visokotlačnim čistilnikom. Naprave iz serije Smart Control je mogoče celo povezati prek Bluetootha s pametnim telefonom, da samodejno prilagodijo pritisk glede na opravilo.
Dodatki in čistila
Vse je odvisno od celovitega paketa! S pravo kombinacijo naprave, pripomočkov in detergentov tudi trdovratna umazanija nima več možnosti. S pravimi sistemskimi dodatki znatno povečate število možnih aplikacij in naredite čiščenje še bolj učinkovito, časovno varčno in priročno.
Dodatki za visokotlačne čistilnike
Kärcher ponuja zelo široko paleto dodatkov in detergentov. To pomeni, da lahko rešimo vse vaše težave s čiščenjem, ne glede na to, kako specifične so. Zahvaljujoč preprostemu bajonetnemu sistemu lahko našo dodatno opremo preprosto priključite na kateri koli visokotlačni čistilnik.
Čistilna sredstva za visokotlačne čistilnike
Nova generacija čistilnih sredstev Kärcher ima impresiven in edinstven mehanizem delovanja 3 v 1. Novi vsestranski detergenti poleg popolne čistilne moči nudijo tudi nežno nego in zanesljivo zaščito – uporabnikom prihranijo veliko časa in truda. Poleg tega se Kärcher še bolj osredotoča na trajnost z uporabo obnovljivih in naravnih surovin. Tu je tudi koncept pametne steklenice. Novi detergenti so združljivi z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher za priklop (Plug ’n’ Clean), polnjenje rezervoarja za detergent ali kot posoda za sesanje preko sesalne cevi za detergent.
V našem iskalniku detergentov boste našli več detergentov za vaš visokotlačni čistilnik Kärcher.
eco!Booster: ŠE BOLJ UČINKOVIT IN VARČEN.
Morda je le naš največji WOW doslej: izjemno učinkovit Kärcher eco!Booster. S 50-odstotno višjo učinkovitostjo čiščenja občutljivim površinam vrne WOW še hitreje in brez napora kot standardni ravni curek Kärcher. Kar je še posebej neverjetno, je, da ponuja 50 odstotkov večjo učinkovitost vode in energije ter prihrani dragocene vire. Za močno vkoreninjeno umazanijo lahko odstranite nastavek in tako očistite posamezne predele.
Trajnost visokotlačnih čistilnikov Kärcher
Kärcherjeva zavezanost trajnosti
Koncept trajnosti je trdno zasidran v družinskem podjetju Kärcher, saj čiščenje pomeni ohranjanje vrednosti. Zato pripisujemo velik pomen ne le odličnim rezultatom čiščenja, temveč tudi vzdržljivosti in možnosti popravila naših izdelkov ter trajnostni proizvodnji in embalaži. Kärcher si nenehno prizadeva postati še bolj trajnosten.
Trajnost visokotlačnih čistilnikov Kärcher
V primerjavi z vrtno cevjo visokotlačni čistilniki Kärcher ne porabijo le manj vode, ampak so tudi robustni, dolgotrajni in – zahvaljujoč svoji pametni zasnovi in uporabi recikliranih materialov – posebej gospodarni z viri. Pri Kärcherju lahko računate na visokokakovostne visokotlačne čistilnike, ki jih je mogoče popraviti in bodo zanesljivi še leta.
Varčevanje z vodo
Povrnitev faktorja WOW vašim najljubšim predmetom je veliko enostavnejša in hitrejša s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom kot z vrtno cevjo. Dejstvo! Mnogi pa ne vedo, da visokotlačni čistilnik porabi do 80 odstotkov* manj dragocene pitne vode. Čiščenje z opcijsko sesalno cevjo, s katero lahko črpate vodo iz rezervoarja za vodo ali drugega alternativnega vira, je še bolj gospodarno z viri.
* Visokotlačni čistilnik porabi 80 % manj vode na čiščenje, ob predpostavki, da je pretok visokotlačnega čistilnika 40 % vrtne cevi in da je potreben polovični čas. Vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo, razred naprave in pretok vode v cevi.
Durability
Izbrani visokotlačni čistilniki Kärcher v razredih K 4, K 5 in K 7 so opremljeni z vodno hlajenimi asinhronimi motorji, ki zagotavljajo visoko zmogljivost in posebno dolgo življenjsko dobo. Skrivnost? Preden se voda uporabi za čiščenje, ohladi motor in tako zagotovi optimalno učinkovitost. In ker smo trdno prepričani v kakovost naših visokotlačnih čistilnikov, vam nudimo možnost podaljšanja garancije na 5 let – preprosto z registracijo vaših naprav in delov dodatne opreme.*
* V sodelujočih državah distribucije.
Recikliran material
Novi visokotlačni čistilniki Power Control Flex in Smart Control Flex ne čistijo le zmogljivo in z običajno Kärcherjevo kakovostjo, temveč so izdelani tudi iz 20 % recikliranih plastičnih materialov.* Poleg naprav so iz reciklirane plastike izdelane tudi izbrane komponente naših razpršilnih cev za visokotlačne čistilnike**. Uporabljeni reciklirani material je pridobljen iz reciklirane tkanine zračnih blazin in materiala, ki ostane iz njihovega proizvodnega procesa.
* Samo naprava, vsi plastični deli brez dodatkov.
** Cevi (brez šobe, priključnega dela itd.), izdelane v Nemčiji. Razpoložljivost je odvisna od nihanj ponudbe na trgu.
MOČNI IN VSESTRANSKI – NEKOČ IN ZDAJ. VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI SKOZI DESETLETJA.
Dom WOW
Prednosti visokotlačnih čistilnikov Kärcher
Kärcher že več kot 70 let izpopolnjuje umetnost visokotlačnega čiščenja in strankam s svojimi nenehnimi inovacijami ponuja izkušnjo čiščenja na naslednji ravni. Obstaja veliko razlogov za uporabo visokotlačnega čistilca Kärcher – pridružite se nam v Domu WOW.
Tehnologija, ki vas popelje naprej
Tehnologija, ki vas popelje naprej
Izjemna zmogljivost za do 50 % prihranka časa, vode in energije
Kakovost, ki jo lahko vidite in občutite
Zanesljiva kakovost blagovne znamke, v celoti preizkušena glede pravilnega delovanja
Izkušnja, ki ustvarja zaupanje
Pionir in vodilni na trgu v industriji čiščenja
Trajnost, ki pomaga človeštvu in okolju
Podpiranje krožnega gospodarstva in zmanjševanje onesnaževal vzdolž celotne vrednostne verige
Izdelki, tako raznoliki kot vaše življenje
Prava naprava za vsako zahtevo; pravi pripomoček za vsako uporabo
IZVEDI VEČ
Področja uporabe visokotlačnih čistilnikov
Visokotlačni čistilci so vsestranski pripomočki pri delu v okolici hiše in tudi nadvse preprosti za uporabo: napravo priključite na dovod vode in v električno vtičnico, odprite pipo, vklopite čistilnik in zabava s čiščenjem se lahko prične. Z ustrezno dodatno opremo postanejo čistilniki zares vsestranski: lahko jih uporabljate za pranje z vodnim curkom, za čiščenje cevi, teras ali žlebov – področje uporabe je skoraj neomejeno. Poleg tega: pritisk vode je največji v bližini šobe.
Spodnji praktični primeri kažejo, kako z visokotlačnim čistilnikom dosežete najboljše rezultate:
-
kolesa
-
vrtni pripomočki in –orodje
-
pohištvo za vrtove, terase ali balkone
-
ograje in manjše vrtne poti ali kamnite plošče
-
mopedi in motorna – kolesa
-
manjša vozila
-
zunanje stopnice in večje vrtne poti
-
srednje velika in kombinirana vozila
-
vrtni in kamniti zidovi
-
avtodomi in terenska vozila
-
bazeni in večje terase
-
okolica hiše in fasade
Nasveti za čiščenje zunanjih prostorov
Izbrali smo nekaj praktičnih primerov, da vam pokažemo, kako doseči najboljše rezultate z visokotlačnim čistilnikom. Naš oddelek znanja in izkušenj vključuje podrobne nasvete in informacije o čiščenju in vzdrževanju zunanjih površin.Nasveti za čiščenje
Pohodne plošče, obrasle z mahom
Mah ne naredi samo debelih slojev na površini kamnitih plošč, ampak se zažre tudi v pore, zato je za odstranjevanje mahu primeren odstranjevalec umazanije. Ta ustvari rotacijski curek: ki združuje moč čiščenja ozkega točkovnega curka z večjo površinsko zmogljivostjo ploskega curka. Visokotlačni curek usmerite skoraj navpično na površino plošče in z razmakom 20 do 30 cm od plošče počasi pomikajte curek od enega roba do drugega.
Vozila
Dodatna oprema in čistila Kärcher omogočajo temeljito in nežno čiščenje vozil. Da bo vozilo v nekaj korakih spet kot novo in bo dolgo ostalo negovano, z visokotlačnim curkom najprej odstranite grobo umazanijo, nato pa na mrežo hladilnika, odbijač in vetrobransko steklo napršite čistilo za odstranjevanje insektov. Na platišča napršite čistilo za platišča Kärcher. Na vozilo s pomočjo funkcije za čistila ali posebne šobe za peno nanesite šampon za avto in pustite, da nekaj časa deluje. Na koncu vozilo od spodaj navzgor očistite z zmogljivo krtačo, da bodo čistila lahko kar najbolje delovala.
Terase
Za optimalno in nežno čiščenje tudi večjih površin poskrbijo talne šobe za terase T-Racer: zaradi inovativne kombinacije višinsko nastavljivih propelerjev z dvema visokotlačnima šobama nastane učinek hoverkrafta, zaradi katerega T-Racer lebdi nad tlemi. Vgrajena zaščitna mreža varuje propeler in visokotlačni šobi, da jih ne bi poškodovali kamni ali podobno. Moč čiščenja je tako večja in s šobo Dosežete enakomerno očiščeno površino. Ohišje zaustavi vsako kapljico vode – in prepreči, da bi voda brizgala v vas ali stene
Kamnite ploščice
Poslovite se od drgnjenja! Umazanijo in vremenske vplive je mogoče s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom izjemno hitro in učinkovito odstraniti s kamnitih terasnih ploščic. Naši čistilci površin T-Racer in električni čistilniki so idealni za to uporabo.
Vrtno pohištvo
Neprivlačne madeže na vrtnem pohištvu, ki so nastali – npr. zaradi umazanega zraka ali zime – preprosto odstranite s Kärcherjevim kompletom za čiščenje vrta. Trdovratno umazanijo pa očistite s krtačo za pranje in čistili Kärcher.
Steklene površine in zimski vrtovi
S pravim čistilom in dodatki, kot je teleskopska razpršilna cev, čiščenje steklenih površin še nikoli ni bilo lažje. Odstranite vse, od cvetnega prahu do vremenske onesnaženosti, kar vam omogoča jasen pogled v trenutku.