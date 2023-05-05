Visokotlačni čistilniki

Se spomnite tistega občutka, ko je bil vaš avto popolnoma nov in vaš dovoz sveže tlakovan? Kdaj je vaše vrtno pohištvo prvič ugledalo luč sveta in so bile vaše vrtne stene brez mahu? To so bili pravi WOW trenutki. Toda prah, umazanija in neželena rast niso kos vam in vašim visokotlačnim čistilcem Kärcher. Torej WOW nikoli ne izgine ... Samo vrniti ga morate! Vi in vaš Kärcher – zabaven in močan način za boj proti umazaniji! Spremenite ta umazana opravila v pravi užitek. Vrnite WOW. Ne glede na to, ali potrebujete nežno nego ali močno čiščenje – visokotlačni čistilniki Kärcher ponujajo popolno rešitev za vsako nalogo čiščenja.

Naši visokotlačni čistilniki

Tlak (bar)
Površinska zmogljivost (m²/h)
Področja uporabe
Kateri čistilnik je pravi za vas?

Pet zmogljivih tipov izdelkov

Ko gre za čiščenje in vzdrževanje, se lahko vedno zanesete na naše visokotlačne čistilnike. A to ni vse, kar lahko ponudijo. Izjemno kompakten dizajn? Ali lahka, udobna, prenosna in brezžična oblika? Vsaka paleta izdelkov ima svoje prednosti. Popolnoma prilagojen individualnim zahtevam.

Kärcher Home & Garden app

Comfort

Zasnovano za moč. Zasnovano za udobje. S konceptom opreme Easy!Motion™ in širokim naborom inteligentnih funkcij za udobje — vključno s razpršilno cevjo 4-v-1 Multi Jet, pištolo za sprožitev COMFORT!Hold, konceptom detergenta 2Way!Wash™ in visokotlačno cevjo PremiumFlex — postane upravljanje občutno lažje, bolj prilagodljivo in udobnejše kot kdaj koli prej.

Power Control trigger gun

Power Control

Nežno, a učinkovito čiščenje še nikoli ni bilo lažje zahvaljujoč izjemni moči teh naprav in podpori aplikacije Home & Garden ter učinkovitih dodatkov, kot je pištola Power Control z zaslonom, razpršilna cev Vario Power ali visokotlačna cev PremiumFlex.

Standard Range

Standard

Vse, kar potrebujete za učinkovito čiščenje: preprosto upravljanje, dovolj moči za različna čistilna opravila in pametne možnosti shranjevanja priloženih dodatkov.

Kärcher K 7 Compact

Classic

Uporabniki, ki imajo radi stvari kompaktne in prenosne, bodo tukaj našli svojega popolnega pomočnika. Potreben je minimalen prostor, enostaven za shranjevanje in vedno hiter na delo. S pametnim integriranim prostorom za shranjevanje cevi.

Kärcher K 2 battery-operated high-pressure cleaner

Battery

Za lokacije brez dostopa do električne vtičnice. Brezžično, priročno, mobilno in prilagodljivo. In se ponaša s kar nekaj moči, ko jo potrebujete.

Na prvi pogled

Pravi razred izdelkov za vsakogar. Kratek pregled.

Priročno

Classic

⬛⬛⬛⬜⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬛⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Ergonomska uporaba

Classic

⬛⬛⬛⬜⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬛⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Pripravljenost za uporabo

Classic

⬛⬛⬛⬛⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬜⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Shranjevanje dodatne opreme

Classic

⬛⬛⬜⬜⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬜⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Mobilnost

Classic

⬛⬛⬛⬜⬜

Standard

⬛⬛⬜⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬛⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Na voljo

Classic

K 2 - K 5

Standard

K 2 - K 7

Power Control

K 2 - K 5

Comfort

K 4 - K 7

Razredi zmogljivosti

Preprosto je: več vode in večji pritisk, večja je učinkovitost čiščenja površine. Vendar vsi ne potrebujejo največje moči. Zato smo določili različne razrede zmogljivosti. Rezultat: pravi visokotlačni čistilnik za vsak namen.

Tlak (bar)

K 2

110

K 3

120

K 4

130

K 5

145

K 6

160

K 7

180

Površinska zmogljivost (m²/h)

K 2

20

K 3

25

K 4

30

K 5

40

K 6

50

K 7

60

Pretok vode (l/h)

K 2

360

K 3

380

K 4

420

K 5

500

K 6

510

K 7

600

Dolžina visokotlačne cevi (m)

K 2

3-5

K 3

5-7

K 4

6-8

K 5

8-10

K 6

8-10

K 7

10

Čistilna opravila

K 2

Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koš9 za smeti
Terasa in balkon

K 3

Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja

K 4

Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja
Avtomobili

K 5

Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja
Avtomobili
Zunanje stopnice in poti

K 6

Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja
Avtomobili
Zunanje stopnice in poti
Mobilne hišice

K 7

Vrtno pohištvo
Vrtno orodje
Koši za smeti
Terasa in balkon
Motorno kolo
Ograja
Avtomobili
Zunanje stopnice in poti
Mobilne hišice
Bazen
Čoln
Fasade

Poudarki

Vedno popolnoma ohlajen

Z inovativno tehnologijo vodno hlajenega motorja Kärcher postavlja nove standarde za visokotlačne čistilnike za domače uporabnike*. Preden se voda uporabi za čiščenje, teče okoli ohišja motorja in tako zagotavlja stalno hlajenje. Prednost: motor zagotavlja izjemno zmogljivost, vzdržljivost in opazno tišje delovanje**.

* Velja za izbrane modele v razredih K 4 – K 7 z vodno hlajenim asinhronim motorjem.
** V primerjavi z univerzalnimi motorji Kärcher istega razreda zmogljivosti. Na podlagi internih testov.

 

Visoko zmogljive črpalke "Made by Kärcher"

Ker je črpalka srce vsakega visokotlačnega čistilnika, ničesar ne prepuščamo naključju: vse naše črpalke načrtujemo in izdelujemo sami, natančno prilagojene razredom zmogljivosti vsakega stroja. Uporabljamo skrbno izbrane visoko zmogljive materiale, kot sta aluminij* in nerjaveče jeklo z visoko stopnjo poliranja. Rezultat: črpalke, ki zagotavljajo izjemno učinkovitost in dolgotrajno vzdržljivost**.

* Velja za izbrane modele v razredih K 5–K 7 z aluminijasto črpalko.
** Aluminijaste črpalke Kärcher v primerjavi s črpalkami Kärcher N-Cor istega razreda zmogljivosti na podlagi internih testov.

Natančna zasnova šob za največjo moč čiščenja

Popolna čistoča je zagotovljena. Naš zaščitni znak: natančna zasnova šob, ki prilagaja tlak in pretok vode z milimetrsko natančnostjo – zagotavlja največjo moč čiščenja in brezhibne rezultate. Vrhunci naših tehnologij šob vključujejo Dirt Blaster za enostavno odstranjevanje trdovratne umazanije in eco!Booster, ki zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja*.

*V primerjavi z zmogljivostjo čiščenja Kärcherjeve standardne šobe z ravnim curkom.

Autonomes Reinigen

Inovativne lastnosti

Pri Kärcherju verjamemo, da vrhunska tehnologija ne bi smela zagotavljati le izjemne zmogljivosti, ampak tudi neprimerljivo raven udobja čiščenja. Zato so naši visokotlačni čistilniki opremljeni z vrsto inovativnih izboljšav, zasnovanih za lažje, hitrejše in prijetnejše delo. Eden od primerov je pištola s sprožilcem COMFORT!Hold™, ki nudi izboljšano rokovanje in ergonomijo – tudi med dolgotrajnimi opravili čiščenja*.


* Funkcije in dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na model.

Person steuert Saugroboter per mobiler App

Širok izbor originalnih dodatkov

Izkoristite polni potencial vašega visokotlačnega čistilnika s pravimi dodatki. Ne glede na izziv čiščenja boste vedno imeli nadzor: nobena stena ni previsoka, noben vogal ni preveč skrit in nobena umazanija ni preveč trdovratna za vas, vaš visokotlačni čistilnik in prave nastavke. Raziščite celotno ponudbo in odkrijte vse različne aplikacije.

Querschnitt der Kärcher FC-Walzentechnologie

Comfort

Kärcherjev novi premium razred

Zasnovano za moč, izdelano za udobje – nova serija Comfort postavlja standard za visoko zmogljivo čiščenje brez truda. Vsaka podrobnost je optimizirana za izjemno zmogljivost in vrhunsko izkušnjo čiščenja. S poudarkom na inovativnih funkcijah in izboljšanem rokovanju ti visokotlačni čistilniki zagotavljajo največje udobje, zaradi česar so odlična izbira za redne uporabnike, ki zahtevajo vrhunsko zmogljivost.

Pranje pod pritiskom je Kärcher

Nova serija Comfort postavlja nove standarde z inovativnimi funkcijami, kot so povezljivost z aplikacijami, upravljanje neposredno s sprožilno pištolo, 4-v-1 Multi-Jet sulica, nov koncept detergenta 2Way!Wash™ in koncept izdelka Easy!Motion™. Ti stroji utelešajo naše dolgoletne izkušnje pri razvoju visokozmogljivih visokotlačnih čistilnikov.

Comfort obsega modele v razredih K 5, K 6 in K 7.

Prednosti, ki naredijo razliko

Easy!Motion

Comfort - poudarki

Pametni koncept Easy!Motion™ ohranja kable in cevi lepo organizirane, kar povečuje udobje uporabnika. Dopolnjuje ga koncept detergenta 2Way!Wash™, ki ponuja maksimalno prilagodljivost pri nanosu detergenta, saj vam omogoča enostavno preklapljanje med Multi-Jet in šobami za peno.

Comfort_Range_Comfort

Udobje na najvišji ravni

Največ funkcij za maksimalno udobje! Od razpršilne pištole COMFORT!Hold™, nastavitve nivoja in LCD-zaslona za izboljšano rokovanje in ergonomijo do sulice 4-v-1 Multi-Jet, cevi PremiumFlex in koluta za cev za vrhunsko prilagodljivost – vsako čiščenje postane hitro in brez napora.

Comfort_Range_Gun

LCD zaslon in eco! način

Razpršilna pištola z LCD zaslonom in gumbi za nastavitev tlaka in detergenta. Vključuje eco!Mode* za manjšo porabo vode in energije.

* V načinu eco!Mode se poraba energije zmanjša za 35 %, poraba vode pa za 25 % (K 5) ali 30 % (K 7) v primerjavi z najvišjo nastavitvijo (Level 3).

Comfort_4-in-1-Multi-Jet

4-in-1 Multi Jet

4-v-1 Multi-Jet združuje štiri vrste razpršilnikov v eni sami cevki: roto šoba, visokotlačni ploski curek, širok ploski curek z zmanjšanim pritiskom* in curek detergenta. Preprosto zavrtite glavo cevke, da izberete želeni vzorec pršenja – ni vam treba menjati cevke.

*Znižani tlak ustreza približno 50 % najvišjega tlaka naprave. Točne vrednosti se lahko razlikujejo glede na model.

Comfort_Guns

COMFORT!Hold™ pištole

COMFORT!Hold™ bistveno zmanjša napor, potreben za držanje pištole, zaradi česar je še posebej uporabna pri dolgih čistilnih sejah ali velikih površinah. Dodatna funkcija Quick Connect poenostavi pritrditev visokotlačne cevi.

Modeli Connect imajo tudi nastavitev višine 180° na sprožilni pištoli, kar omogoča ergonomsko čiščenje in večjo prilagodljivost med uporabo.

Home & Garden App

Home & Garden aplikacija

Aplikacija Home & Garden vas spremeni v strokovnjaka za čiščenje. Za popolne rezultate čiščenja se dotaknite Kärcherjevega obsežnega znanja in izkušenj. Prek aplikacije je mogoče narediti nastavitve, kot sta nastavitev tlaka in ravni detergenta, in jih prenesti neposredno s čistilne konice na pištolo.

Power Control

Takole izgleda sodobno visokotlačno čiščenje

Pri čiščenju potrebujete pravo tehnologijo in naprave v seriji Power Control ponujajo veliko tega. Polna moč, pametni nasveti in močna dodatna oprema. Kot na primer pištola s sprožilcem Power Control, ki prikazuje nastavljeni tlak neposredno na zaslonu in lahko preprosto preklopi iz tlačnega načina v način pralnega sredstva z obračanjem pršilne cevi. Ali aplikacija Home & Garden, ki vam pokaže, s katero tehnologijo bo vaš visokotlačni čistilnik še nežnejši in učinkovitejši.

Voda – z močjo Kärcherja

Visokotlačni čistilniki Power Control ponujajo impresiven paket funkcij. Izvlečni teleskopski ročaj omogoča enostavno in priročno prenašanje in shranjevanje naprav. Odvisno od modela imajo visokotlačni čistilniki različne rešitve za dodajanje detergenta, vključno z rezervoarjem ali našim sistemom Plug 'n' Clean. Pri modelih K 3 in višjih lahko nastavljeni tlak odčitate na sprožilni pištoli. Tako je nežno in učinkovito čiščenje lažje kot kdaj koli prej. Modeli K 4 in višji so opremljeni z izjemno fleksibilno visokotlačno cevjo PremiumFlex.

Paleta Power Control vključuje naprave razreda K 2, K 3, K 4 in K 5.

Standard

Novi standard

Visokotlačni čistilniki v naši ponudbi Standard so tako funkcionalni in osredotočeni na bistvene stvari, kot nakazujejo njihove čiste linije. Ponudba vključuje naprave, ki izpolnjujejo vse zahteve, od lahkih in kompaktnih za tiste, ki so novi, do visokotlačnega čiščenja, do visokozmogljivih modelov z vodno hlajenimi motorji za zahtevna opravila čiščenja. Kar pomeni, da lahko vsak doživi WOW faktor.

Vse kar potrebujete

Vse, kar potrebujete za učinkovito čiščenje: preprosto upravljanje, dovolj moči za različna čistilna opravila in pametne možnosti shranjevanja priloženih dodatkov.

Paleta Standard vključuje naprave razreda K 2, K 3, K 4, K 5 in K 7.

Classic

Kärcher Classic pressure washer

Preprosto močan

Naš visokotlačni čistilnik Classic je dokaz, da za velike stvari ni treba biti velik. Preprosto povedano, ti modeli naredijo tisto, kar bi morali – čistijo neverjetno dobro. Da bi zagotovili prav to, so zasnovani tako pametno in kompaktno, da jih je mogoče prepeljati kamor koli, kjer jih morda potrebujete, medtem ko so shranjeni na zelo prihranek prostora – bodisi v prtljažniku avtomobila ali, ko je delo opravljeno, na polici v kleti. Poleg tega so neverjetno enostavni za uporabo. Skratka, popolni visokotlačni čistilniki za vsakogar, ki preprosto želi čistiti z visokim pritiskom.

Brez kompromisov

Zahvaljujoč Kärcherjevi blagovni znamki moči in natančnosti v hipu dobite čisto teraso ali bleščeč avto. Naši visokotlačni čistilniki Classic so enostavni za transport in shranjevanje ter odlični za čiščenje.

Program Classic vključuje naprave razreda K 2, K 3, K 4 in K 5.

Baterijski čistilniki

Daleč stran od električne vtičnice. Čisto blizu umazanije.

Sijaj tudi brez elektrike: visokotlačni čistilnik na baterije za številna različna področja uporabe, kot so majhni avtomobili, motorna kolesa, kolesa, čolni in druga manjša čistilna opravila okoli doma. Zahvaljujoč bateriji, ki deluje do 14 minut, lahko čistite popolnoma neodvisno od električnega priključka. Med čiščenjem vam bo analogni zaslon visokotlačne pištole vedno prikazoval izbrani način.

Visokotlačno čiščenje na baterijo

Ni na voljo električnega priključka? Brez problema! Baterijski visokotlačni čistilniki K 2 iz platforme 36 V Kärcher Battery Power prinašajo prilagodljivost pri čistilnih opravilih. Naj gre za vrtno pohištvo, zabojnike za smeti, majhne avtomobile ali celo čolne – baterijska naprava je idealen pripomoček za vsako manjše čiščenje okoli hiše.

Mobilno čiščenje: Kjerkoli. kadarkoli

Potrebujete malo več mobilnosti? S praktičnimi nizkotlačnimi in srednjetlačnimi čistilniki Kärcher lahko umazanijo odstranite na licu mesta, namesto da bi jo odnesli s seboj domov. Z baterijo in rezervoarjem za vodo ali sesalno cevjo so naše rešitve popolnoma neodvisne od vodnih in električnih priključkov.

Mobile Outdoor Cleaner
Handheld Cleaner

The Home & Garden aplikacija

Kaj koristijo mišice brez možganov? Prav nič. Zato lahko dostopate do celotnega Kärcherjevega strokovnega znanja, ki se nahaja v naši aplikaciji Home & Garden: nasveti za čiščenje, uporabniški nasveti, navodila za uporabo in hiter pregled vseh dodatkov, združljivih z vašim visokotlačnim čistilnikom. Naprave iz serije Smart Control je mogoče celo povezati prek Bluetootha s pametnim telefonom, da samodejno prilagodijo pritisk glede na opravilo.

Dodatki in čistila

Vse je odvisno od celovitega paketa! S pravo kombinacijo naprave, pripomočkov in detergentov tudi trdovratna umazanija nima več možnosti. S pravimi sistemskimi dodatki znatno povečate število možnih aplikacij in naredite čiščenje še bolj učinkovito, časovno varčno in priročno.

Dodatki za visokotlačne čistilnike

Kärcher ponuja zelo široko paleto dodatkov in detergentov. To pomeni, da lahko rešimo vse vaše težave s čiščenjem, ne glede na to, kako specifične so. Zahvaljujoč preprostemu bajonetnemu sistemu lahko našo dodatno opremo preprosto priključite na kateri koli visokotlačni čistilnik.

Outdoor_Life_Range
K iskalniku dodatkov

Čistilna sredstva za visokotlačne čistilnike

Nova generacija čistilnih sredstev Kärcher ima impresiven in edinstven mehanizem delovanja 3 v 1. Novi vsestranski detergenti poleg popolne čistilne moči nudijo tudi nežno nego in zanesljivo zaščito – uporabnikom prihranijo veliko časa in truda. Poleg tega se Kärcher še bolj osredotoča na trajnost z uporabo obnovljivih in naravnih surovin. Tu je tudi koncept pametne steklenice. Novi detergenti so združljivi z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher za priklop (Plug ’n’ Clean), polnjenje rezervoarja za detergent ali kot posoda za sesanje preko sesalne cevi za detergent.

V našem iskalniku detergentov boste našli več detergentov za vaš visokotlačni čistilnik Kärcher.

Detergents for Kärcher high-pressure cleaners
K iskalniku čistil

eco!Booster: ŠE BOLJ UČINKOVIT IN VARČEN.

eco-booster-all-devices_2026

Morda je le naš največji WOW doslej: izjemno učinkovit Kärcher eco!Booster. S 50-odstotno višjo učinkovitostjo čiščenja občutljivim površinam vrne WOW še hitreje in brez napora kot standardni ravni curek Kärcher. Kar je še posebej neverjetno, je, da ponuja 50 odstotkov večjo učinkovitost vode in energije ter prihrani dragocene vire. Za močno vkoreninjeno umazanijo lahko odstranite nastavek in tako očistite posamezne predele.

Več informacij

Trajnost visokotlačnih čistilnikov Kärcher

Sustainability

Kärcherjeva zavezanost trajnosti

Koncept trajnosti je trdno zasidran v družinskem podjetju Kärcher, saj čiščenje pomeni ohranjanje vrednosti. Zato pripisujemo velik pomen ne le odličnim rezultatom čiščenja, temveč tudi vzdržljivosti in možnosti popravila naših izdelkov ter trajnostni proizvodnji in embalaži. Kärcher si nenehno prizadeva postati še bolj trajnosten.

Več o trajnosti pri Kärcherju

Trajnost visokotlačnih čistilnikov Kärcher

V primerjavi z vrtno cevjo visokotlačni čistilniki Kärcher ne porabijo le manj vode, ampak so tudi robustni, dolgotrajni in – zahvaljujoč svoji pametni zasnovi in ​​uporabi recikliranih materialov – posebej gospodarni z viri. Pri Kärcherju lahko računate na visokokakovostne visokotlačne čistilnike, ki jih je mogoče popraviti in bodo zanesljivi še leta.

Varčevanje z vodo

Povrnitev faktorja WOW vašim najljubšim predmetom je veliko enostavnejša in hitrejša s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom kot z vrtno cevjo. Dejstvo! Mnogi pa ne vedo, da visokotlačni čistilnik porabi do 80 odstotkov* manj dragocene pitne vode. Čiščenje z opcijsko sesalno cevjo, s katero lahko črpate vodo iz rezervoarja za vodo ali drugega alternativnega vira, je še bolj gospodarno z viri.

* Visokotlačni čistilnik porabi 80 % manj vode na čiščenje, ob predpostavki, da je pretok visokotlačnega čistilnika 40 % vrtne cevi in ​​da je potreben polovični čas. Vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabo, razred naprave in pretok vode v cevi.

Picto_Durability

Durability

Izbrani visokotlačni čistilniki Kärcher v razredih K 4, K 5 in K 7 so opremljeni z vodno hlajenimi asinhronimi motorji, ki zagotavljajo visoko zmogljivost in posebno dolgo življenjsko dobo. Skrivnost? Preden se voda uporabi za čiščenje, ohladi motor in tako zagotovi optimalno učinkovitost. In ker smo trdno prepričani v kakovost naših visokotlačnih čistilnikov, vam nudimo možnost podaljšanja garancije na 5 let – preprosto z registracijo vaših naprav in delov dodatne opreme.*


* V sodelujočih državah distribucije.

Picto_Recycling

Recikliran material

Novi visokotlačni čistilniki Power Control Flex in Smart Control Flex ne čistijo le zmogljivo in z običajno Kärcherjevo kakovostjo, temveč so izdelani tudi iz 20 % recikliranih plastičnih materialov.* Poleg naprav so iz reciklirane plastike izdelane tudi izbrane komponente naših razpršilnih cev za visokotlačne čistilnike**. Uporabljeni reciklirani material je pridobljen iz reciklirane tkanine zračnih blazin in materiala, ki ostane iz njihovega proizvodnega procesa.


* Samo naprava, vsi plastični deli brez dodatkov.

** Cevi (brez šobe, priključnega dela itd.), izdelane v Nemčiji. Razpoložljivost je odvisna od nihanj ponudbe na trgu.

MOČNI IN VSESTRANSKI – NEKOČ IN ZDAJ. VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI SKOZI DESETLETJA.

Dom WOW

Prednosti visokotlačnih čistilnikov Kärcher

Kärcher že več kot 70 let izpopolnjuje umetnost visokotlačnega čiščenja in strankam s svojimi nenehnimi inovacijami ponuja izkušnjo čiščenja na naslednji ravni. Obstaja veliko razlogov za uporabo visokotlačnega čistilca Kärcher – pridružite se nam v Domu WOW.

Tehnologija, ki vas popelje naprej

Tehnologija, ki vas popelje naprej
Izjemna zmogljivost za do 50 % prihranka časa, vode in energije

 

Kakovost, ki jo lahko vidite in občutite
Zanesljiva kakovost blagovne znamke, v celoti preizkušena glede pravilnega delovanja

 

Izkušnja, ki ustvarja zaupanje
Pionir in vodilni na trgu v industriji čiščenja

 

Trajnost, ki pomaga človeštvu in okolju
Podpiranje krožnega gospodarstva in zmanjševanje onesnaževal vzdolž celotne vrednostne verige

 

Izdelki, tako raznoliki kot vaše življenje
Prava naprava za vsako zahtevo; pravi pripomoček za vsako uporabo



Home of WOW

Področja uporabe visokotlačnih čistilnikov

Visokotlačni čistilci so vsestranski pripomočki pri delu v okolici hiše in tudi nadvse preprosti za uporabo: napravo priključite na dovod vode in v električno vtičnico, odprite pipo, vklopite čistilnik in zabava s čiščenjem se lahko prične. Z ustrezno dodatno opremo postanejo čistilniki zares vsestranski: lahko jih uporabljate za pranje z vodnim curkom, za čiščenje cevi, teras ali žlebov – področje uporabe je skoraj neomejeno. Poleg tega: pritisk vode je največji v bližini šobe. 
Spodnji praktični primeri kažejo, kako z visokotlačnim čistilnikom dosežete najboljše rezultate:

  • kolesa

  • vrtni pripomočki in –orodje

  • pohištvo za vrtove, terase ali balkone

  • ograje in manjše vrtne poti ali kamnite plošče

  • mopedi in motorna – kolesa

  • manjša vozila

  • zunanje stopnice in večje vrtne poti

  • srednje velika in kombinirana vozila

  • vrtni in kamniti zidovi

  • avtodomi in terenska vozila

  • bazeni in večje terase

  • okolica hiše in fasade

Applications

Nasveti za čiščenje zunanjih prostorov

Izbrali smo nekaj praktičnih primerov, da vam pokažemo, kako doseči najboljše rezultate z visokotlačnim čistilnikom. Naš oddelek znanja in izkušenj vključuje podrobne nasvete in informacije o čiščenju in vzdrževanju zunanjih površin.

Nasveti za čiščenje
Kärcher dirt blaster

Pohodne plošče, obrasle z mahom

Mah ne naredi samo debelih slojev na površini kamnitih plošč, ampak se zažre tudi v pore, zato je za odstranjevanje mahu primeren odstranjevalec umazanije. Ta ustvari rotacijski curek: ki združuje moč čiščenja ozkega točkovnega curka z večjo površinsko zmogljivostjo ploskega curka. Visokotlačni curek usmerite skoraj navpično na površino plošče in z razmakom 20 do 30 cm od plošče počasi pomikajte curek od enega roba do drugega.

NASVETI ZA ODSTRANJEVANJE MAHU
Kärcher special accessories and detergents

Vozila

Dodatna oprema in čistila Kärcher omogočajo temeljito in nežno čiščenje vozil. Da bo vozilo v nekaj korakih spet kot novo in bo dolgo ostalo negovano, z visokotlačnim curkom najprej odstranite grobo umazanijo, nato pa na mrežo hladilnika, odbijač in vetrobransko steklo napršite čistilo za odstranjevanje insektov. Na platišča napršite čistilo za platišča Kärcher. Na vozilo s pomočjo funkcije za čistila ali posebne šobe za peno nanesite šampon za avto in pustite, da nekaj časa deluje. Na koncu vozilo od spodaj navzgor očistite z zmogljivo krtačo, da bodo čistila lahko kar najbolje delovala.

NASVETI ZA ČIŠČENJE VOZIL
T-Racer surface cleaner

Terase

Za optimalno in nežno čiščenje tudi večjih površin poskrbijo talne šobe za terase T-Racer: zaradi inovativne kombinacije višinsko nastavljivih propelerjev z dvema visokotlačnima šobama nastane učinek hoverkrafta, zaradi katerega T-Racer lebdi nad tlemi. Vgrajena zaščitna mreža varuje propeler in visokotlačni šobi, da jih ne bi poškodovali kamni ali podobno. Moč čiščenja je tako večja in s šobo Dosežete enakomerno očiščeno površino. Ohišje zaustavi vsako kapljico vode – in prepreči, da bi voda brizgala v vas ali stene

NASVETI ZA ČIŠČENJE LESENIH TERAS
Vario Power and multi power jet spray lance

Kamnite ploščice

Poslovite se od drgnjenja! Umazanijo in vremenske vplive je mogoče s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom izjemno hitro in učinkovito odstraniti s kamnitih terasnih ploščic. Naši čistilci površin T-Racer in električni čistilniki so idealni za to uporabo.

NASVETI ZA ČIŠČENJE KAMNITIH PLOŠČIC
High-pressure cleaner accessories

Vrtno pohištvo

Neprivlačne madeže na vrtnem pohištvu, ki so nastali – npr. zaradi umazanega zraka ali zime – preprosto odstranite s Kärcherjevim kompletom za čiščenje vrta. Trdovratno umazanijo pa očistite s krtačo za pranje in čistili Kärcher.

NASVETI ZA ČIŠČENJE VRTNEGA POHIŠTVA
Kärcher wash brush

Steklene površine in zimski vrtovi

S pravim čistilom in dodatki, kot je teleskopska razpršilna cev, čiščenje steklenih površin še nikoli ni bilo lažje. Odstranite vse, od cvetnega prahu do vremenske onesnaženosti, kar vam omogoča jasen pogled v trenutku.

NASVETI ZA ČIŠČENJE ZIMSKIH VRTOV