Naš najmočnejši pometalni stroj doslej: Kärcherjev pometalno-sesalni stroj
Hitre krtače, visoka zmogljivost: Kärcherjevi kompaktni in zmogljivi pometalni stroji ter pometalno-sesalni stroji zagotavljajo čistočo v kratkem času – povsod in kadarkoli.
Iskalnik izdelkov za naše profesionalne stroje za pometanje
Ergonomsko čiščenje z malo prahu: naši profesionalni pometalni in pometalno-sesalni stroji očistijo vse do zadnjega kotička – tako na prostem kot v zaprtih prostorih, bodisi ročno vodeni ali s pogonom.
Poiščite široko paleto tehnologije z bliskovito hitrostjo – z iskalnikom izdelkov Kärcher Professional
V hipu vam bomo poiskali ustrezno napravo Kärcher Professional, ki najbolje ustreza vaši specifični nalogi čiščenja.
Kateri pometalno-sesalni stroj je pravi zame?
Popoln model za vsak izziv: od pometačev do sede upravljanih industrijskih pometalno-sesalnih strojev, ki se vozijo – Kärcherjevi pometači in pometalno-sesalni stroji ustrezajo pričakovanjem strank glede prilagodljivosti. Kärcher ponuja tudi vse ustrezne vrste pogonov za vsako področje uporabe – bencin, dizel, LPG ali baterijski.
Vsi naši modeli na prvi pogled:
Ročni stroji za pometanje/pometanje s sesanjem
Za dvorišča, poti, delavnice in hale. Za hišnike, obrtnike, čistilce stavb in industrijo. Ročni stroji za pometanje in pometanje s sesanjem so ergonomski in preprosti za uporabo. Čistijo z malo prahu in temeljito, celo v kotih. Naprave s pogonom se izplačajo za površine večje od 300 m².
Sede upravljani stroji za pometanje s sesanjem
Gospodarno, čisto in učinkovito na srednje velikih in velikih površinah. Zaradi številnih različic so Kärcherjevi sede upravljani stroji za pometanje kos vsaki zahtevi. Pri tem dajemo posebej velik pomen najnovejši in uporabniku prijazni tehniki ter enostavni uporabi, dostopnosti in servisnim storitvam.
Industrijski stroji za pometanje
Na Kärcherjeve industrijske stroje se lahko zanesete povsod: v logistiki, pri predelavi jekla, v gradbeništvu ali cementarni. Konstruirani so za najtežja industrijska opravila na velikih površinah s povečano količino umazanije. Odličen sistem filtriranja tudi v najbolj ekstremnih primerih poskrbi za okolje brez prahu.
En stroj, veliko možnosti
Prilagodljiv pri uporabi, učinkovit v praksi: Kärcherjevi pometači in pometalno-sesalni stroji navdušujejo na vseh področjih. Njihova prilagodljivost, enostavno rokovanje in popolni rezultati čiščenja olajšajo pometanje kot še nikoli doslej.
Kaj je pometalno-sesalni stroj?
Visoko zmogljivo pometanje: pometalno-sesalni stroji odstranijo umazanijo vseh vrst z notranjih in zunanjih površin. V čem se razlikujejo od pometačev? Ko je v uporabi, sesalnik razprši prah z valjčno krtačo, nato pa prah posesa s sesalno turbino (ventilator) in ga preko filtrirnega sistema odloži v posodo za umazanijo.
Kako delujejo pometalno-sesalni stroji?
Različni modeli zahtevajo različna načela pometanja.
Pometanje direktno v odpadno posodo
Valjčna krtača se vrti v nasprotni smeri od smeri vožnje. Posledično se umazanija premakne na sprednji del stroja za pometanje in v posodo za umazanijo (neposredno pobiranje). Kärcherjevi potisni pometači in industrijski pometalno-sesalni stroji delujejo v skladu s tem načelom.
Prednosti:
- Pometanje z nizko vsebnostjo prahu zaradi nižje hitrosti krtače in kratke "poti pometanja"
- Manjša obraba krtače
- Idealno za obsežno in močno umazanijo ter fin prah
Pometanje preko valjčne krtače
Umazanija se zbira v nasprotni smeri od smeri vožnje in se preko glavne valjčne krtače premakne v zadnjo posodo za umazanijo. Po tem načelu delujejo Kärcherjevi pometači in sede upravljani pometalno-sesalni stroji.
Prednosti:
- Posodo za umazanijo je možno napolniti 80-90%
- Idealno za grobo in rahlo umazanijo
- Z loputo za grobo umazanijo z lahkoto zbira grobo umazanijo
- Dober pregled zaradi sprednjega položaja sedenja
Katera so področja uporabe pometalno-sesalnih strojev?
En stroj, številna področja uporabe: pometalno-sesalni stroji se uporabljajo predvsem za večje notranje in zunanje površine. V primerjavi z običajnimi metlami hitro ter učinkovito – z minimalnim naporom – odstranijo enakomerno in trdovratno umazanijo, prah in odpadke.
Tipična področja uporabe pometačev/pometalno-sesalni stroji vključujejo:
- Skladišča in logistični objekti
- Tovarne
- Parkirišča in nakladalne rampe
- Industrija hrane in pijače
- Objekti za šport in prosti čas
- Jeklarska in kovinska industrija
- Elektronska industrija
- Farmacevtska in kemična industrija
- Promet in transportna industrija
- Sejemski in konferenčni centri
Za katera tla se lahko uporabljajo pometači in pometalno-sesalni stroji?
Različne talne obloge in vrste umazanije postavljajo tudi različne zahteve do pometalnih strojev in ustreznega sistema. Standardni glavni valj za pometanje je običajna izbira in izstopa s svojo prilagodljivostjo in dolgo življenjsko dobo. Vendar pa ista valjčna krtača ni primerna za vse talne obloge, zato Kärcher ponuja različne rešitve, ki vam pomagajo doseči optimalne rezultate čiščenja.
Pregled različnih valjčnih ščetk:
Standardni valj za pometanje
- Srednja trdota ščetin
- Uporablja se za: običajno ulično umazanijo, listje ali prašna okolja na asfaltu, estrihu ali tlakovanih cestah
Glavni valj za pometanje, trd
- Bistveno trše ščetine, nekatere imajo tudi jeklene dele
- Uporablja se za: grobe površine in trdovratno umazanijo ali težke odpadke
Glavni valj za pometanje, mehak
- Mehke ščetine
- Uporablja se za: odstranjevanje umazanije in drobnega prahu na gladkih tleh v zaprtih prostorih
Glavni valj za pometanje, antistatičen
- Mehke ščetine
- Uporablja se za: učinkovito čiščenje preprog na sejmih ali športnih objektih in hotelih
- Za čiščenje preprog in umetne trave priporočamo naslednje modele: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Kakšno področje delovanja pokrivajo pometalno-sesalni stroji?
Zmogljivost pometalno-sesalnega stroja se razlikuje in je odvisna od modela ter opreme. Pregled učinkovitosti čiščenja površine (na uro) različnih strojev si lahko ogledate v spodnji tabeli. Za primerjavo: zmogljivost komercialno dostopne ročne krtače je med 120 in 160 m² (maks.).
Pometalno-sesalni stroji
Industrijski pometalno-sesalni stroji
Učinkovitost čiščenja območja (na uro)
7200–28,000 m²
Pometalno-sesalni stroji
Sede upravljani pometalno-sesalni stroji
Učinkovitost čiščenja območja (na uro)
5100–13,600 m²
Pometalno-sesalni stroji
Ročno vodeni pometalno-sesalni stroji
Učinkovitost čiščenja območja (na uro)
3375–4725 m²
Pometalno-sesalni stroji
Potisni pometači/pometalno-sesalni stroji
Učinkovitost čiščenja območja (na uro)
2800–3680 m²
Svetovanje, servis in prodaja
Lokacije trgovin: pometači in pometalno-sesalni stroji so na voljo v specializiranih Kärcher prodajnih mestih.
Kontakt Kärcher: uporabite naš kontaktni obrazec ali nas pokličite neposredno na 0820 15590.