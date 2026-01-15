Čistilniki za tla - Vrnite tisti WOW občutek na svoj oder

Želite samo preprosteje in hitreje očistiti tla? Ali pa celotna tla očistiti v enem zamahu, morda celo brez predhodnega sesanja? Raje delate z napravo s priključnim kablom ali pa morda kar brez kablov, z zmogljivo baterijo in neomejeno svobodo gibanja? Za vsako nalogo ponujamo visokozmogljivo rešitev – izbira pa je vaša. Samo za brisanje je najboljša izbira naš vitki in okretni FC 3 Cordless. Če pa želite pobrati še prah in drobtinice, priporočamo modele FC 5. Vsem, ki se želite izogniti predhodnemu sesanju, priporočamo FC 7 Cordless, ki zlahka v enem zamahu odstrani celo grobe nečistoče.

FC 7 Cordless – najboljše, kar ponujamo

FC 7 Cordless na laž postavlja staro pravilo, da je treba »najprej posesati, šele nato pobrisati«, poleg tega z levo roko obvlada vsakodnevno vlago in suhe nečistoče. Para valjev, ki se vrtijo v nasprotnih smereh, se pridno lotita dela in v samo polovici časa obnovita sijaj vaših tal. Preprosto pritisnite gumb na ročaju, da prilagodite dovajanje vode in hitrost valjev tlom, ali pa uporabite način za povečanje moči Boost, da odpravite trdovratne nečistoče. To pomeni, da lahko prav vsak počne dvoje hkrati, pri tem pa si mu niti ni treba umazati rok!

Glavne lastnosti modela FC 7 Cordless

20 % boljše čiščenje kot z omelom*

Vaša tla so vaš oder. S čistilnikom FC 7 Cordless bodo tla znova zasijala – čiščenje pa bo približno 20 odstotkov temeljitejše in zmogljivejše kot s katerim koli omelom.* Namesto potiskanja nečistoč sem in tja jih čistilni valji s funkcijo samodejnega čiščenja preprosto poberejo ter prenesejo umazano vodo v ločeno posodo. Na tleh ostane zelo malo vlage, tako da se lahko spektakel nadaljuje po samo dveh minutah!

FC 7 Performance

50 % hitrejše čiščenje zaradi tehnologije s štirimi valji**

Z modelom FC 7 Cordless lahko dosežete popolne rezultate. V enem koraku pobriše in pobere vse vrste vsakodnevnih nečistoč, tudi v kotih in vzdolž vogalov. Vgrajeni glavnik za lase in dlako zlahka pobere tudi te.

FC 7 living room

Tri ravni čiščenja za različne vrste tal in nečistoč

Vrtenje valjev in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na tip nečistoč in tal (npr. 1. stopnja za lesena tla, 2. stopnja za kamnita tla). Način povečanja moči Boost pa se uspešno spoprijema celo s trdovratnimi nečistočami.

Cleaning level

Vrnite tisti WOW občutek na svoj oder

Tla so trda, ni pa treba, da je takšno tudi delo, vloženo v njihovo čiščenje! Čiščenje z enim od naših čistilnikov za tla je precej preprostejše. Ponudba sega od priročnih vsestranskih naprav do lahkih modelov z baterijskim napajanjem.

FC 7 Cordless

FC 7 CORDLESS

Odstranjuje vse vrste vsakodnevne vlage in nečistoč.


Brisanje + pobiranje prahu + pobiranje grobih nečistoč

Čas delovanja baterije približno 45 minut

Približno 135 m² na eno polnjenje baterije

Primeren za vse trde talne obloge + dve stopnji čiščenja + način povečanja moči Boost

Popolno čiščenje kotov in robov

Vključuje štiri valje + en univerzalni nastavek za čiščenje tal

Tehnologija s štirimi gnanimi valji

20 % boljše zmogljivosti čiščenja kot pri tradicionalnem omelu*

Valji so primerni za strojno pranje pri 60 °C.

Možnost čiščenja pod pohištvom

Preprosto čiščenje naprave

Samostojna postavitev

 

FC 5 Cordless

FC 5 CORDLESS

Odstranjuje prah in razlite tekočine.


Brisanje + pobiranje prahu

Čas delovanja baterije približno 20 minut

Približno 60 m² na eno polnjenje baterije

Primeren za vse trde talne obloge

Popolno čiščenje kotov in robov

Vključuje dva valja + en univerzalni nastavek za čiščenje tal

Rob za odstranjevanje prahu

20 % boljše zmogljivosti čiščenja kot pri tradicionalnem omelu*

Valji so primerni za strojno pranje pri 60 °C.

Lastnosti in prednosti električnih čistilnikov za tla

Floor Cleaner performance

20 % boljše zmogljivosti čiščenja*

Samodejni valji gladko drsijo po tleh in v enem koraku izvedejo več gibov za brisanje tal. To pomeni, da bo čiščenje učinkovitejše in bolj higiensko kot pri tradicionalnem omelu.

floor cleaner easy cleaning

Čiščenje tal povsem brez truda

Nič več ročnega drgnjenja. Nič več napornega ožemanja krpe za tla, saj valji trajno odstranijo nečistoče s svojo funkcijo samodejnega čiščenja. Nič več premikanja težkih veder zaradi ločeno vgrajenega in preprosto odstranljivega rezervoarja za svežo vodo ter rezervoarja za umazano vodo.

Verschiedene Hartböden

Primeren za vse trde talne obloge

Malo preostale vlage pomeni, da je čistilnik primeren za vse trde talne obloge (kamen, ploščice, parket, laminat in vinil). Po tleh je mogoče znova hoditi skoraj takoj po čiščenju. Popolna nega tal v kombinaciji z detergenti in negovalnimi sredstvi Kärcher.

Floor Cleaner edge cleaning

Popolno čiščenje robov

Osrednji pogon valjev zagotavlja odlično čiščenje v kotih in vzdolž robov.

washable rollers FC

Pralni valji

Nameščanje in odstranjevanje valjev iz mikrovlaken sta preprosta ter hitra. Valje je poleg tega mogoče prati v pralnem stroju pri največ 60 °C.

Floor cleaner saving water

Do 90-odstotni prihranek vode***

V primerjavi s tradicionalnim omelom in vedrom***

Detergenti in pribor

Z bogato ponudbo dodatkov za čistilnike za tla Kärcher je mogoče čiščenje in nego povsem prilagoditi vašim tlom. Standardni detergent je na primer primeren za vsakršne trde talne obloge, posebni detergenti pa so namenjeni dodatni negi ter zaščiti lesa in kamna.

* Čistilnik za tla Kärcher je do 20 % učinkovitejši pri čiščenju v primerjavi z običajnim omelom s krpo za brisanje tal med preizkusom brisanja. Velja za povprečne rezultate preizkusa učinkovitosti čiščenja, pobiranja nečistoč in čiščenja ob robovih.

** Model FC 7 Cordless lahko skrajša čas čiščenja do 50 %, saj v enem koraku pobere običajne nečistoče s trdih talnih oblog, zato predhodno sesanje ni več potrebno.

*** Pri čiščenju tal s površino 60 m² FC 7 Cordless (poraba: 0,4 l) porabi do 90 % manj vode v primerjavi z običajnim omelom in vedrom, napolnjenim s petimi litri vode (poraba: 5,0 l).