Čistilniki za tla - Vrnite tisti WOW občutek na svoj oder
Želite samo preprosteje in hitreje očistiti tla? Ali pa celotna tla očistiti v enem zamahu, morda celo brez predhodnega sesanja? Raje delate z napravo s priključnim kablom ali pa morda kar brez kablov, z zmogljivo baterijo in neomejeno svobodo gibanja? Za vsako nalogo ponujamo visokozmogljivo rešitev – izbira pa je vaša. Samo za brisanje je najboljša izbira naš vitki in okretni FC 3 Cordless. Če pa želite pobrati še prah in drobtinice, priporočamo modele FC 5. Vsem, ki se želite izogniti predhodnemu sesanju, priporočamo FC 7 Cordless, ki zlahka v enem zamahu odstrani celo grobe nečistoče.
FC 7 Cordless – najboljše, kar ponujamo
FC 7 Cordless na laž postavlja staro pravilo, da je treba »najprej posesati, šele nato pobrisati«, poleg tega z levo roko obvlada vsakodnevno vlago in suhe nečistoče. Para valjev, ki se vrtijo v nasprotnih smereh, se pridno lotita dela in v samo polovici časa obnovita sijaj vaših tal. Preprosto pritisnite gumb na ročaju, da prilagodite dovajanje vode in hitrost valjev tlom, ali pa uporabite način za povečanje moči Boost, da odpravite trdovratne nečistoče. To pomeni, da lahko prav vsak počne dvoje hkrati, pri tem pa si mu niti ni treba umazati rok!
Glavne lastnosti modela FC 7 Cordless
20 % boljše čiščenje kot z omelom*
Vaša tla so vaš oder. S čistilnikom FC 7 Cordless bodo tla znova zasijala – čiščenje pa bo približno 20 odstotkov temeljitejše in zmogljivejše kot s katerim koli omelom.* Namesto potiskanja nečistoč sem in tja jih čistilni valji s funkcijo samodejnega čiščenja preprosto poberejo ter prenesejo umazano vodo v ločeno posodo. Na tleh ostane zelo malo vlage, tako da se lahko spektakel nadaljuje po samo dveh minutah!
50 % hitrejše čiščenje zaradi tehnologije s štirimi valji**
Z modelom FC 7 Cordless lahko dosežete popolne rezultate. V enem koraku pobriše in pobere vse vrste vsakodnevnih nečistoč, tudi v kotih in vzdolž vogalov. Vgrajeni glavnik za lase in dlako zlahka pobere tudi te.
Tri ravni čiščenja za različne vrste tal in nečistoč
Vrtenje valjev in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na tip nečistoč in tal (npr. 1. stopnja za lesena tla, 2. stopnja za kamnita tla). Način povečanja moči Boost pa se uspešno spoprijema celo s trdovratnimi nečistočami.
- Priprava in zagon naprave (0:03)
- Čiščenje občutljivih tal (0:31)
- Vklop načina povečanja moči Boost (1:03)
- Zamenjava rezervoarja za svežo vodo (1:13)
- Čiščenje neobčutljivih tal (1:26)
- Zamenjava rezervoarja za umazano vodo in način samodejnega čiščenja (1:42)
- Konec čiščenja, razstavljanje naprave (2:14)
Vrnite tisti WOW občutek na svoj oder
Tla so trda, ni pa treba, da je takšno tudi delo, vloženo v njihovo čiščenje! Čiščenje z enim od naših čistilnikov za tla je precej preprostejše. Ponudba sega od priročnih vsestranskih naprav do lahkih modelov z baterijskim napajanjem.
FC 7 CORDLESS
Odstranjuje vse vrste vsakodnevne vlage in nečistoč.
Brisanje + pobiranje prahu + pobiranje grobih nečistoč
Čas delovanja baterije približno 45 minut
Približno 135 m² na eno polnjenje baterije
Primeren za vse trde talne obloge + dve stopnji čiščenja + način povečanja moči Boost
Popolno čiščenje kotov in robov
Vključuje štiri valje + en univerzalni nastavek za čiščenje tal
Tehnologija s štirimi gnanimi valji
20 % boljše zmogljivosti čiščenja kot pri tradicionalnem omelu*
Valji so primerni za strojno pranje pri 60 °C.
Možnost čiščenja pod pohištvom
Preprosto čiščenje naprave
Samostojna postavitev
FC 5 CORDLESS
Odstranjuje prah in razlite tekočine.
Brisanje + pobiranje prahu
Čas delovanja baterije približno 20 minut
Približno 60 m² na eno polnjenje baterije
Primeren za vse trde talne obloge
Popolno čiščenje kotov in robov
Vključuje dva valja + en univerzalni nastavek za čiščenje tal
Rob za odstranjevanje prahu
20 % boljše zmogljivosti čiščenja kot pri tradicionalnem omelu*
Valji so primerni za strojno pranje pri 60 °C.
Lastnosti in prednosti električnih čistilnikov za tla
20 % boljše zmogljivosti čiščenja*
Samodejni valji gladko drsijo po tleh in v enem koraku izvedejo več gibov za brisanje tal. To pomeni, da bo čiščenje učinkovitejše in bolj higiensko kot pri tradicionalnem omelu.
Čiščenje tal povsem brez truda
Nič več ročnega drgnjenja. Nič več napornega ožemanja krpe za tla, saj valji trajno odstranijo nečistoče s svojo funkcijo samodejnega čiščenja. Nič več premikanja težkih veder zaradi ločeno vgrajenega in preprosto odstranljivega rezervoarja za svežo vodo ter rezervoarja za umazano vodo.
Primeren za vse trde talne obloge
Malo preostale vlage pomeni, da je čistilnik primeren za vse trde talne obloge (kamen, ploščice, parket, laminat in vinil). Po tleh je mogoče znova hoditi skoraj takoj po čiščenju. Popolna nega tal v kombinaciji z detergenti in negovalnimi sredstvi Kärcher.
Popolno čiščenje robov
Osrednji pogon valjev zagotavlja odlično čiščenje v kotih in vzdolž robov.
Pralni valji
Nameščanje in odstranjevanje valjev iz mikrovlaken sta preprosta ter hitra. Valje je poleg tega mogoče prati v pralnem stroju pri največ 60 °C.
Do 90-odstotni prihranek vode***
V primerjavi s tradicionalnim omelom in vedrom***
Detergenti in pribor
Z bogato ponudbo dodatkov za čistilnike za tla Kärcher je mogoče čiščenje in nego povsem prilagoditi vašim tlom. Standardni detergent je na primer primeren za vsakršne trde talne obloge, posebni detergenti pa so namenjeni dodatni negi ter zaščiti lesa in kamna.
* Čistilnik za tla Kärcher je do 20 % učinkovitejši pri čiščenju v primerjavi z običajnim omelom s krpo za brisanje tal med preizkusom brisanja. Velja za povprečne rezultate preizkusa učinkovitosti čiščenja, pobiranja nečistoč in čiščenja ob robovih.
** Model FC 7 Cordless lahko skrajša čas čiščenja do 50 %, saj v enem koraku pobere običajne nečistoče s trdih talnih oblog, zato predhodno sesanje ni več potrebno.
*** Pri čiščenju tal s površino 60 m² FC 7 Cordless (poraba: 0,4 l) porabi do 90 % manj vode v primerjavi z običajnim omelom in vedrom, napolnjenim s petimi litri vode (poraba: 5,0 l).