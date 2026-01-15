Čistilniki za tla - Vrnite tisti WOW občutek na svoj oder

Želite samo preprosteje in hitreje očistiti tla? Ali pa celotna tla očistiti v enem zamahu, morda celo brez predhodnega sesanja? Raje delate z napravo s priključnim kablom ali pa morda kar brez kablov, z zmogljivo baterijo in neomejeno svobodo gibanja? Za vsako nalogo ponujamo visokozmogljivo rešitev – izbira pa je vaša. Samo za brisanje je najboljša izbira naš vitki in okretni FC 3 Cordless. Če pa želite pobrati še prah in drobtinice, priporočamo modele FC 5. Vsem, ki se želite izogniti predhodnemu sesanju, priporočamo FC 7 Cordless, ki zlahka v enem zamahu odstrani celo grobe nečistoče.