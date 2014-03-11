Komunalna oprema

Večnamenski implementirani nosilci ter pometači Kärcher in Holder

Novoustanovljeni Kärcher Municipal GmbH združuje celotno paleto komunalne opreme. V okviru te nove organizacije se blagovni znamki Holder in Kärcher odlično dopolnjujeta ter napredujeta s svojimi temeljnimi kompetencami. Za vas kot stranko to pomeni še več rešitev za različne namene čiščenja. S prvovrstno kakovostjo, iz enega samega kompetentnega vira in na več lokacijah po vsem svetu.

Občinski pometači Kärcher povsod zagotavljajo izjemno zmogljivost. Na velikih zahtevnih površinah, cestah, poteh, parkiriščih, travnatih površinah in športnih objektih. Od spomladanskega čiščenja, vzdrževanja zelenih površin v poletni ter jesenski sezoni, vse do zimske službe. Z različnimi priključki vsak od teh robustnih strojev ponuja rešitev, optimizirano za uporabo v smislu zmogljivosti, delovanja in ekonomičnosti. To je naložba, ki ohranja svojo vrednost več let.