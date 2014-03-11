Komunalna oprema

Naši pometači in ostali komunalni stroji z močjo od 26 do 156 KM (18,9 do 115 kW) nudijo izjemno zmogljivost za vsak namen ter navdušujejo s popolnimi rezultati, robustnostjo in praktično neomejenimi možnostmi uporabe. Da bi v celoti izkoristili potencial teh strojev, so na voljo posebni priključki, ki so optimalna rešitev za najrazličnejše namene čiščenja. Vodilno strokovno znanje in izkušnje na področju tehnologije ter uporabe zagotavljajo zgledno stroškovno učinkovitost ter optimalno izkoriščenost zmogljivosti strojev.

MC 250 ELECTRIC
Kärcher Komunalni stroji za pometanje

Komunalni stroji za pometanje

Za profesionalno dolgotrajno uporabo na velikih parkiriščih, sejmiščih in industrijskih površinah. Kärcherjeva dodelana in učinkovita tehnika poskrbi za zanesljive rezultate.

Kärcher Nosilci komunalnih naprav

Nosilci komunalnih naprav

Raznolike možnosti uporabe skozi vso leto.

Večnamenski implementirani nosilci ter pometači Kärcher in Holder

Novoustanovljeni Kärcher Municipal GmbH združuje celotno paleto komunalne opreme. V okviru te nove organizacije se blagovni znamki Holder in Kärcher odlično dopolnjujeta ter napredujeta s svojimi temeljnimi kompetencami. Za vas kot stranko to pomeni še več rešitev za različne namene čiščenja. S prvovrstno kakovostjo, iz enega samega kompetentnega vira in na več lokacijah po vsem svetu. 

Občinski pometači Kärcher povsod zagotavljajo izjemno zmogljivost. Na velikih zahtevnih površinah, cestah, poteh, parkiriščih, travnatih površinah in športnih objektih. Od spomladanskega čiščenja, vzdrževanja zelenih površin v poletni ter jesenski sezoni, vse do zimske službe. Z različnimi priključki vsak od teh robustnih strojev ponuja rešitev, optimizirano za uporabo v smislu zmogljivosti, delovanja in ekonomičnosti. To je naložba, ki ohranja svojo vrednost več let.

Daleč najboljši – MC 250

Naš MC 250 predstavlja najboljše v zmogljivosti pometanja, udobju in varovanju okolja. Kompakten, robusten pometalni stroj ima zmogljiv pogon, ki je v skladu z najvišjimi standardi za varstvo okolja, delovanje je precej intuitivno. Prostorna, pregledno urejena in udobna velika kabina nudi maksimalno udobje skozi vse leto. S hitrostjo vožnje 60 km/h, hidropnevmatskim vzmetenjem ter hitrim dostopom do vseh servisnih komponent lahko svoje delo opravite hitreje in učinkoviteje kot kdaj koli prej.

The manoeuvrable MC 250 sweeper in use in the city

Električne naprave v uporabi – videoposnetki različnih čistilnih procesov

MC 130

MC 250 – ko hočete najboljše!

MIC 35/MIC 42 zimska služba

Dobro premišljene funkcije – popolnoma prilagojene vašim potrebam

Delovno postajo na komunalnih strojih Kärcher in Holder je mogoče oblikovati z različnimi dodatki, tako funkcionalnimi kot priročnimi. Možnosti, kot so vzvratna kamera, radio s CD predvajalnikom, MP3, Bluetooth in sistem za prostoročno telefoniranje, udoben sedež ter ogrevano zadnje ogledalo; služijo za večjo varnost voznika in mu olajšajo delo. Fino nastavljen sistem, ki obsega nosilce, priključke in dodatke, ponuja visoko stopnjo funkcionalnosti ter zmogljivosti. Zagotovljena visoka razpoložljivost rezervnih delov z minimalnimi dobavnimi roki ter dolgotrajno zalogo zagotavljajo operativno pripravljenost in dolgoročno gospodarsko učinkovitost.

Ausstattung

Priročna in udobna oprema

Od držala za pijačo do torbice za dokumente, od udobnega sedeža z vzmetenjem do radia s CD predvajalnikom – praktični in pametni detajli opreme naredijo delo vozniku še posebej prijetno.

Konifguration

Konfigurirano za vaše zahteve

Posamezni dodatki, kot so drsna cev, sistem za kroženje vode, vlečni pogon in hidravlični sistem, razširijo obseg uporabe ter povečajo učinkovitost.

crubbing device

Prilagodljivost zahvaljujoč neštetim dodatkom

Kärcher ponuja ustrezen dodatek za vsako nalogo: sprednje valjčne krtače, krtačne sisteme s stranskimi ščetkami in brez njih ter sesalni sistem za zunanje čiščenje. Kosilnice, krtača za plevel in hidravlična zalivalna roka za vzdrževanje zelenih površin, freze in plugi za sneg, zgornji trosilniki za zimsko službo, visokotlačni čistilniki in pralni sistemi za mokro čiščenje.

Ersatzteile

Zanesljivost, na katero lahko računate

Samo originalni deli Kärcher imajo splošno znano Kärcherjevo kakovost. To velja za stranske ščetke ter motorno olje in hidravlično tekočino – ter seveda tudi za vse druge obrabne dele, nadomestne dele, maziva ter delovne materiale. Nič ni boljše in zanesljivejše od originala.

Hotline

Telefonska podpora strankam

Prijazni, dostojni in osredotočeni na rešitve. Zaposleni na Kärcherjevi telefonski liniji so zelo dobro seznanjeni z vsemi stroji, dodatnimi komponentami in čistilnimi sredstvi, da vam lahko zagotovijo čimbolj kompleten nasvet.

Serviceverträge

Ohranite zmogljivost in vrednost

Vedno vrhunska zmogljivost: z našimi servisnimi pogodbami so vaši čistilni stroji Kärcher vedno pripravljeni za uporabo – zahvaljujoč rednim pregledom, vzdrževanju ali celotnemu paketu storitev.

MIC 42 clearing away snow

Čistilne rešitve za občine

Naše čistilne rešitve za občinsko območje zagotavljajo idealen koncept za vsako potrebo in za vsako sezono – bodisi led in sneg, vzdrževanje zelenih površin, pa tudi pometanje in sesanje.

 

Svetovanje, servis in prodaja

 

KARCHER, d.o.o.

Letališka 29D

1000 Ljubljana


Telefon: +386 820 15590
E-pošta: info-si@karcher.com

