Pri Kärcherju ima komunalna tehnika velik pomen. Zato smo v razvoj sesalno-pometalnega stroja MC 250 vložili vse svoje znanje in bogate izkušnje. Rezultat je privlačno oblikovan stroj MC 250, ki ponuja neprekosljivo zmogljivost čiščenja pri nizkem številu vrtljajev motorja, velikodušno prostornino zbiralnika za smeti 2,2 m³, veliko hitrost vožnje 60 km/h in največje udobje pri vožnji zahvaljujoč hidropnevmatskemu vzmetenju in posamičnim obesam koles. Izbirno klimatizirana velika kabina s hrbtu prijaznimi sedeži in ergonomskim konceptom upravljanja s preglednim večfunkcijskim zaslonom na volanu poskrbita za prijetno delovno vzdušje in visoko stopnjo prijaznosti do uporabnika. Naš stroj MC 250 ima tudi posamično krmiljena kolesa za največjo okretnost in učinkovit sistem kroženja vode z ločenim rezervoarjem za umazano vodo. Stroj je primeren za mesta in občine vseh velikosti, je zelo preprost za vzdrževanje, nenazadnje pa prepriča tudi z zelo nizkimi emisijami izpušnih plinov in drobnega prahu.