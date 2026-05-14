Mestni pometač MC 250 EURO 6
Najboljše od vsega pri roki: Naš okolju prijazni sesalno-pometalni stroj MC 250 navdušuje z veliko zmogljivostjo pometanja, visoko stopnjo udobja pri upravljanju in vožnji v mestnih okoljih.
Pri Kärcherju ima komunalna tehnika velik pomen. Zato smo v razvoj sesalno-pometalnega stroja MC 250 vložili vse svoje znanje in bogate izkušnje. Rezultat je privlačno oblikovan stroj MC 250, ki ponuja neprekosljivo zmogljivost čiščenja pri nizkem številu vrtljajev motorja, velikodušno prostornino zbiralnika za smeti 2,2 m³, veliko hitrost vožnje 60 km/h in največje udobje pri vožnji zahvaljujoč hidropnevmatskemu vzmetenju in posamičnim obesam koles. Izbirno klimatizirana velika kabina s hrbtu prijaznimi sedeži in ergonomskim konceptom upravljanja s preglednim večfunkcijskim zaslonom na volanu poskrbita za prijetno delovno vzdušje in visoko stopnjo prijaznosti do uporabnika. Naš stroj MC 250 ima tudi posamično krmiljena kolesa za največjo okretnost in učinkovit sistem kroženja vode z ločenim rezervoarjem za umazano vodo. Stroj je primeren za mesta in občine vseh velikosti, je zelo preprost za vzdrževanje, nenazadnje pa prepriča tudi z zelo nizkimi emisijami izpušnih plinov in drobnega prahu.
Značilnosti in prednosti
Velika in udobna kabina za dve osebi z optimalnim pregledom nad delovnim okoljemUdobni, hrbtu prijazni sedeži de luxe za neutrujajoče delo. Obojestransko vstopanje in izstopanje z velikimi okenskimi stekli v vratih. Tipka Eco za zagon pometanja.
Varnostno podvozje z največjim udobjemHiter transport z najvišjo hitrostjo 60 km/h. Hidropnevmatsko vzmetenje za udobno vožnjo. Udobno krmiljenje vseh koles za največjo okretnost.
Največji zbiralnik za smeti v svojem razreduZbiralnik za smeti iz nerjavnega jekla z optimirano pretočnostjo in prostornino, ki presega 2 m³. Omogoča dolgotrajno delo. Serijski sistem za recikliranje vode z ločenim rezervoarjem za vodo
Konstrukcija je prilagojena za vzdrževanje
- Vse komponente, ki so pomembne za čiščenje in vzdrževanje, so hitro dostopne.
- S stranskimi servisnimi loputami in vrtljivim rezervoarjem za svežo vodo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vozni pogon
|Dvokolesni pogon
|Proizvodnja motorjev
|VM
|Moč motorja (Kw)
|75
|Delovna prostornina (cm³)
|2970
|Cilinder
|4
|Prostornina rezervoarja za gorivo (l)
|70
|Emisijski razred
|Euro 6e
|Hitrost vožnje (km/h)
|60
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|2625
|Delovna širina s 3 stranskimi krtačami (mm)
|2710
|Posoda za smeti (l)
|2500
|Rezervoar za vodo ( /l)
|120 / 400
|Rezervoar za svežo vodo (l)
|200
|Rezervoar za svežo vodo (izbirno) ( )
|390
|Medkolesje (mm)
|1980
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|6000
|Mere (D × Š × V) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Oprema
- Filter delcev
- Udoben sedež
- Ogrevanje in klimatska naprava
- Gretje
- Radio
- Rotacijska luč
- Uporaba skozi vse leto
Področja uporabe
- Za čiščenje cest in mokro čiščenje, za lažjo zimsko službo in transportne naloge