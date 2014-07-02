Parni čistilniki/sesalniki
Higiensko čiščenje brez čistil Kärcherjevi parni čistilniki in parni sesalniki čistijo gospodarno in higiensko – brez kemije. Zaradi bogate ponudbe pribora so naprave vsestransko uporabne na trdih tleh, steklenih površinah in ploščicah. Očistijo pa tudi armature in tekstilne površine.
Parni čistilniki
Higiensko, varčno in okolju prijazno: Kärcherjevi parni čistilniki očistijo vse trde površine povsem brez kemičnih čistilnih sredstev.
Parni sesalniki
Kärcherjevi parni sesalniki prepričajo z zelo udobno uporabo in učinkovitim čiščenjem vseh trdih površin. Obsežen program dodatne opreme zagotavlja ciljno usmerjeno čiščenje.