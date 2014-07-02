Parni čistilniki/sesalniki

Higiensko čiščenje brez čistil Kärcherjevi parni čistilniki in parni sesalniki čistijo gospodarno in higiensko – brez kemije. Zaradi bogate ponudbe pribora so naprave vsestransko uporabne na trdih tleh, steklenih površinah in ploščicah. Očistijo pa tudi armature in tekstilne površine.