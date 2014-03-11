Parni čistilniki
Parni čistilniki Kärcher zagotavljajo čistočo v celotnem gospodinjstvu, vaša družina pa je lahko prepričana, da je vse očiščeno globoko do vlaken - popolnoma brez kemikalij. Zahvaljujoč vrhunski učinkovitosti čiščenja, para odstrani do 99,999%* koronavirusov, kot tudi 99,99%** vseh značilnih gospodinjskih bakterij ter zagotavlja higiensko in zdravo bivalno okolje. Ne glede na to, ali gre za kuhinjo, kopalnico, tla ali celo za likanje, Kärcher resnično deluje s polno paro in daje vrhunske rezultate. Odkrijte raznolikost možnih uporab zdaj!
Uporaba pare za boj proti koronavirusom* in bakterijam**
Preprosto in učinkovito proti bakterijam in koronavirusom: vroča para. Zmogljiv izpust pare, visoka temperatura pare, močne šobe in vroče čistilne krpe zagotavljajo, da parni čistilniki Kärcher odstranijo do 99,999%* virusov v ovojnici, kot so koronavirusi ali virusi gripe, pa tudi 99,99%** običajnih gospodinjskih bakterij na trdih površinah, napeljavi, ploščicah, ogledalu itd.
- Higiena in čistoča do vlaken s paro - popolnoma brez kemikalij, samo z vodo
- Odstranjevanje do 99,999%* koronavirusov in 99,99%** običajnih gospodinjskih bakterij na gladkih trdih površinah
- Boljše čiščenje kot pri običajnih metodah ročnega čiščenja s čistili
- Visoka temperatura pare, močno ustvarjanje pare
S PARNIM ČISTILCEM IN PARO DO WOW NAVDUŠENJA
Čistilci zraka serije EasyFix z izboljšano dodatno opremo: izbira je vaša
SC 5 EasyFix
Z inovativno funkcijo VapoHydro (aktiviranje tople vode) odstrani tudi trdovratno umazanijo. Večstopenjski nadzor pretoka pare omogoča tudi izbiro optimalne nastavitve za posamezno površino in stopnjo umazanije.
Na voljo tudi kot "Iron" različica, ki vključuje likalnik na paro pod tlakom.
SC 4 EasyFix
S snemljivim rezervoarjem za enostavno polnjenje in nastavkom za tla EasyFix za maksimalno učinkovitost čiščenja in enostavno, brezkontaktno menjavo krpe.
Na voljo tudi kot "Iron" različica, ki vključuje likalnik na paro pod tlakom.
SC 4 Deluxe EasyFix
SC 4 Deluxe EasyFix z LED-osvetljenim obročem in popolnim shranjevanjem dodatkov čisti udobno in brez prekinitev zahvaljujoč snemljivemu rezervoarju za vodo, ki ga je mogoče ponovno napolniti med uporabo.
SC 3 EasyFix
S časom segrevanja le 30 sekund je takoj pripravljen za uporabo in ga je mogoče neprestano polniti. Inovativni sistem za odstranjevanje vodnega kamna prihrani čas v primerjavi z ročnim odstranjevanjem vodnega kamna.
SC 3 Upright EasyFix
S 3-stopenjskim nadzorom pretoka pare za različna tla in snemljivim, neprekinjeno polnim rezervoarjem za vodo za nemoteno delo. Zaradi tehnologije odstranjevanja vodnega kamna ni potrebno dodatno odstranjevanje vodnega kamna.
SC 3 Deluxe EasyFix
Segreje se v samo 30 sekundah: SC 3 Deluxe EasyFix z LED osvetljenim obročem in popolnim prostorom za shranjevanje dodatkov čisti brez prekinitev zahvaljujoč rezervoarju za vodo, ki ga je mogoče ponovno napolniti med uporabo.
SC 2 EasyFix
Popolna vstopna rešitev za svet čiščenja s paro - z vsemi bistvenimi funkcijami. Večnamensko dodatno opremo lahko shranite neposredno v napravo.
SC 2 Upright EasyFix
Majhen, ozek, lahek in hitro pripravljen za uporabo. Trda tla lahko očistite z dvostopenjskim regulatorjem pretoka pare.
Napolnite rezervoar z vodo iz pipe in začnite 30 sekund pozneje. Tehnologija odstranjevanja vodnega kamna z zamenljivo kartušo za odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja enostavno vzdrževanje brez dodatnega odstranjevanja vodnega kamna.
SC 2 Deluxe EasyFix
Kompaktni SC 2 Deluxe EasyFix z osvetljenim LED obročkom za prikaz načina delovanja. Idealno za vse trde površine v celotnem domu.
SC 1 EasyFix
Hiter za uporabo in kot nalašč za občasno uporabo. Zaradi kompaktne velikosti ga lahko shranite neposredno na mestu uporabe (npr. kuhinja, kopalnica). Kljub priročni velikosti SC 1 odstrani tudi do 99,999% koronavirusov* in 99,99% običajnih gospodinjskih bakterij.**
Boljše kot običajna krpa***
Parni čistilec Kärcher - s polno paro do čistoče
Čiščenje tal
Pri čiščenju trdih tal kot so kamen, ploščice, PVC, laminat ali zatesnjen parket, parni čistilnik zagotavlja maksimalno čistočo in higieno - brez ostankov kemikalij.
Čiščenje kopalnice
Tudi pri čiščenju stenskih ploščic, oken, armatur, tuš kabin, spojev ali razpok, parni čistilniki odlično opravijo svoje delo in poskrbijo za popolno higieno.
Parno likanje
Likalnik Kärcher SC 4 EasyFix z visokokakovostnim parnim likalnikom in likalno desko prihrani do 50% časa.
Vsestranska uporaba parnih čistilnikov zahvaljujoč dodatni opremi
Široka paleta dodatne opreme za parne čistilnike Kärcher zagotavlja široko paleto možne uporabe po vsem domu.
Parni likalnik
Ročne in talne šobe
Kompleti krp
Kompleti ščetk
Parne cevi
Kompleti dodatkov
Drugo
*Pri točkovnem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher (30 sekund pri najvišji ravni pare), se očisti 99,999% virusov z ovojnico, kot je koronavirus ali gripa (z izjemo virusa hepatitisa B) iz gladke, trde gospodinjske površine (testni mikrobi: modificirani virus Vaccinia Ankara).
**Pri čiščenju s hitrostjo čiščenja 30 cm/s in največjim tlakom pare, se na neposrednih stikih s površino, ki jo je treba očistiti, uniči 99,99% vseh značilnih gospodinjskih bakterij na gladkih, trdih gospodinjskih površinah (testne klice: Enterococcus hirae).
***Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher omogoča boljše čiščenje kot ročno čiščenje z običajno krpo in čistilom. Preizkušeno v skladu z mednarodnimi standardi zmogljivosti.