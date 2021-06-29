Kärcher parni čistilniki proti koronavirusu
S paro uničite do 99,999% koronavirusov* in bakterij**
Kärcher je poskrbel, da je učinkovitost parnih čistilcev v boju proti virusom testirana v neodvisnem laboratoriju. Rezultat: s pravilno uporabo čistilniki s trdih površin odstranijo do 99,999% zavitih virusov*, kot sta koronavirus ali gripa, in 99,99% običajnih gospodinjskih bakterij**. Ker so razkužila namenjena predvsem ambulantni in bolnišnični negi, lahko parni čistilniki dragoceno prispevajo k splošni higieni - tako v zasebnih gospodinjstvih kot v komercialni in industrijski uporabi.
Viruse z ovojnico, kot je koronavirus SARS-CoV-2, lahko nevtraliziramo z visokimi temperaturami. Ker virusi niso mikrobi ali živi organizmi, strokovnjaki govorijo tudi o inaktivaciji virusov. V laboratoriju so na trdi površini razdelili certificirani testni virus (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), ki je reprezentativen za ovojne viruse. Nato smo to območje očistili z ročno šobo parnega čistilnika in ustrezno blazinico iz mikrovlaken. Dokazano je bilo, da je mogoče doseči znatno zmanjšanje do 99,999% virusov pri največjem parnem tlaku in s čiščenjem 30 sekund na enem območju.
*Testi so pokazali, da pri čiščenju 30 sekund pri maksimalnem nivoju pare in neposrednem stiku s čistilno površino, s parnim čistilnikom Kärcher odstranimo 99,999% virusov z ovojnico kot sta koronavirus ali gripa (razen virusa hepatitisa B) (testni kalčki: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
**Pri temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher bo na običajnih gladkih gospodinjskih trdih površinah uničenih 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij pod pogojem, da je hitrost čiščenja 30 cm/s pri maksimalnem nivoju pare in ob neposrednem stiku s čistilno površino (testni kalček: Enterococcus hirae).
Higienska in globinska čistoča v vseh sobah
Čiščenje kuhinje
Ne glede na to ali gre za armature, stenske ploščice, steklene in sintetične površine, nape, kuhalne plošče, štedilnike ali umivalnike, parni čistilniki naredijo kuhinjo higiensko čisto - in vse to brez kemikalij.
Čiščenje kopalnice
Parni čistilniki svoje delo opravijo odlično in zagotavljajo absolutno higiensko čistočo tudi pri čiščenju ploščic, ogledal, oken, armatur, tuš kabin, razpok in fug.
Čiščenje tal
Parni čistilniki zagotavljajo maksimalno čistočo in higieno pri čiščenju kamnitih ploščic, PVC-ja, laminata ali lakiranega parketa - in vse to brez ostankov kemikalij.