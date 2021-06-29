Kärcher parni čistilniki proti koronavirusu

Uniči do 99,999% koronavirusov* in bakterij**

Kärcher je poskrbel, da je učinkovitost parnih čistilcev v boju proti virusom testirana v neodvisnem laboratoriju. Rezultat: s pravilno uporabo čistilniki s trdih površin odstranijo do 99,999% zavitih virusov*, kot sta koronavirus ali gripa, in 99,99% običajnih gospodinjskih bakterij**. Ker so razkužila namenjena predvsem ambulantni in bolnišnični negi, lahko parni čistilniki dragoceno prispevajo k splošni higieni - tako v zasebnih gospodinjstvih kot v komercialni in industrijski uporabi.

Viruse z ovojnico, kot je koronavirus SARS-CoV-2, lahko nevtraliziramo z visokimi temperaturami. Ker virusi niso mikrobi ali živi organizmi, strokovnjaki govorijo tudi o inaktivaciji virusov. V laboratoriju so na trdi površini razdelili certificirani testni virus (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), ki je reprezentativen za ovojne viruse. Nato smo to območje očistili z ročno šobo parnega čistilnika in ustrezno blazinico iz mikrovlaken. Dokazano je bilo, da je mogoče doseči znatno zmanjšanje do 99,999% virusov pri največjem parnem tlaku in s čiščenjem 30 sekund na enem območju.

*Testi so pokazali, da pri čiščenju 30 sekund pri maksimalnem nivoju pare in neposrednem stiku s čistilno površino, s parnim čistilnikom Kärcher odstranimo 99,999% virusov z ovojnico kot sta koronavirus ali gripa (razen virusa hepatitisa B) (testni kalčki: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).