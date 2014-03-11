Čistilno-sesalni stroji so učinkovita naložba

Kako delujejo čistilno-sesalni stroji?

Vsi sodobni čistilno-sesalni stroji z valjčno ali kolutno krtačno glavo v bistvu delujejo na enak način. Čistilna raztopina se zmeša bodisi v rezervoarju za svežo vodo, ko ji dodamo čistila, ali, v primeru avtomatskih dozirnih sistemov, tik pred samo glavo ščetke. Vrtenje in kontaktni pritisk krtače skupaj odstranita umazanijo. Zahvaljujoč sesalni moči turbine strgalo umazano vodo nato absorbira in zbere v rezervoarju za umazano vodo. Po drugi strani stroji nimajo turbine ali otiralnik, zato razrahljano umazanijo naknadno zbirajo Kärcherjevi sesalniki za suho/ mokro sesanje.

Vendar niso vsi čistilno-sesalni stroji enaki

Čistilno-sesalni stroji so kot avtomobili – vsi delujejo enako, vendar ni vsak model primeren za vsako področje uporabe. A zahvaljujoč različnim dizajnom, velikostim, sistemom glave ščetk in pogonskim tehnologijam je zelo enostavno najti stroj, ki natančno ustreza vašim individualnim zahtevam. Veste, kako velike so vaše površine in ali so napolnjene s predmeti ali ne. Poznate strukturo vaših tal in njihovo stopnjo umazanosti. Na podlagi teh informacij poiščemo pravi stroj za čiščenje tal. Obljubimo.