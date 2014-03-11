Čistilno-sesalni stroji so učinkovita naložba
Investicija v stroj za čiščenje tal se mora izplačati – in Kärcherjevi čistilno-sesalni stroji zagotavljajo prav to. Kako? V primerjavi z ročnim čiščenjem čistilno-sesalni stroji zmanjšajo stroške dela in materiala, hkrati pa izboljšajo kakovost čiščenja.
Kateri čistilno-sesalni stroj je pravi za vas?
Naši stroji za čiščenje tal so na voljo v različnih velikostih in imajo številne možnosti konfiguracije za širok spekter čistilnih procesov – posebej razvita dodatna oprema pa vam pomaga nadgraditi običajno čiščenje. Nadaljnje posebne čistilne rešitve in enostavnejši čistilci dopolnjujejo našo ponudbo. Tukaj ne boste našli le vseh informacij o posameznih kategorijah, temveč tudi čistilno-sesalni stroj, ki je ustreza vašim potrebam.
Potisni čistilno-sesalni stroji
Razviti za hitro in fleksibilno čiščenje majhnih do srednje velikih površin, kot so restavracije, trgovine, kuhinje, hoteli in druga visoko obiskana območja, močno opremljena: naši sušilniki čistilnih strojev.
Ročni čistilno-sesalni stroji
So kot nalašč za učinkovito čiščenje srednje velikih površin, na primer v maloprodajnih prostorih, bazenih, hodnikih, hodnikih in hodnikih ter na nadstropjih številnih naprav
Sede upravljalni čistilno-sesalni stroji
Idealna izbira za čiščenje velikih, redko opremljenih površin, na primer v skladiščih in proizvodnih halah, trgovskih centrih, parkiriščih ali letališčih. Tukaj najdete tudi naše kombinirane stroje za pometanje in čiščenje.
Druge čistilne rešitve
Stroji z eno ploščo in polirni stroji za vzdrževanje trdih tal ali rešitve za posebno zahtevno čiščenje, na primer na stopnicah ali tekočih stopnicah: naše nadaljnje rešitve za čiščenje.
Stroškovno učinkoviti čistilni stroji za vsako uporabo
V primerjavi z ročnim čiščenjem tal so čistilno-sesalni stroji hitrejši, stroškovno učinkovitejši in bolj temeljiti pri čiščenju vseh vrst tal. Takšni stroji vam prihranijo čas in čistilna sredstva, s tem pa ščitite zaposlene ter vašo denarnico. Stroji so tudi enostavni za uporabo in jih ni potrebno vzdrževati. Za vsako uporabo imamo pravo obliko, ki je idealno prilagojena vrsti in velikosti vaših tal ter vašim zahtevam. Ne glede na to, ali gre za majhno podjetje, pub, restavracijo, nakupovalno središče ali zelo veliko površino na letališču ter v proizvodni hali, so čistilno-sesalni stroji najučinkovitejša rešitev čiščenja za vsa tla, ne glede na to, ali so velika 30 ali 30.000 m².
Značilnosti Kärcherjevega potisnega čistilno-sesalnega stroja B 110 R
Kako delujejo čistilno-sesalni stroji?
Vsi sodobni čistilno-sesalni stroji z valjčno ali kolutno krtačno glavo v bistvu delujejo na enak način. Čistilna raztopina se zmeša bodisi v rezervoarju za svežo vodo, ko ji dodamo čistila, ali, v primeru avtomatskih dozirnih sistemov, tik pred samo glavo ščetke. Vrtenje in kontaktni pritisk krtače skupaj odstranita umazanijo. Zahvaljujoč sesalni moči turbine strgalo umazano vodo nato absorbira in zbere v rezervoarju za umazano vodo. Po drugi strani stroji nimajo turbine ali otiralnik, zato razrahljano umazanijo naknadno zbirajo Kärcherjevi sesalniki za suho/ mokro sesanje.
Vendar niso vsi čistilno-sesalni stroji enaki
Čistilno-sesalni stroji so kot avtomobili – vsi delujejo enako, vendar ni vsak model primeren za vsako področje uporabe. A zahvaljujoč različnim dizajnom, velikostim, sistemom glave ščetk in pogonskim tehnologijam je zelo enostavno najti stroj, ki natančno ustreza vašim individualnim zahtevam. Veste, kako velike so vaše površine in ali so napolnjene s predmeti ali ne. Poznate strukturo vaših tal in njihovo stopnjo umazanosti. Na podlagi teh informacij poiščemo pravi stroj za čiščenje tal. Obljubimo.
Kateri čistilno-sesalni stroj za katera tla?
Čistilno-sesalni stroj z valjčno glavo ščetke je še posebej primeren za obsežno globinsko čiščenje strukturiranih in močno umazanih tal zaradi visoke hitrosti krtače ter višjega kontaktnega tlaka na cm². Ta tehnologija glave ščetke ponuja tudi bistvene prednosti pri ravnanju z grobo umazanijo, saj nasprotno vrteči se valji mečejo delce nazaj v posodo za grobo umazanijo. To pomeni, da predhodno pometanje kot prejšnji delovni korak ni več potrebno.
Čistilno-sesalni stroji ki imajo krtačo s ploščo se običajno uporabljajo za vzdrževalno čiščenje in rahlo umazanijo. Ti stroji za čiščenje tal so še posebej priljubljeni za gladka tla in območja, občutljiva na hrup, na primer v bolnišnicah ali hotelskem in gastronomskem sektorju.
Kateri vir energije za kateri čistilno-sesalni stroj?
Glede na velikost in model so Kärcherjevi čistilno-sesalni stroji napajani iz električnega omrežja, na baterije ali na motor. Tudi tukaj velja naslednje: vrsta čiščenja igra ključno vlogo pri odločanju, katera pogonska tehnologija je za vas najbolj smiselna.
Stroji, ki so na voljo v kompaktnih razredih in samo kot potisni čistilno-sesalni stroji, so cenovno dostopni in idealni za čiščenje manjših notranjih prostorov izven delovnega časa.
Baterijski čistilno-sesalni stroji nudijo največjo prilagodljivost in preprečujejo nevarnost spotikanja. Kärcher ponuja baterijske različice strojev v vsakem dizajnu.
Priporočamo naše okolju prijazne različice motorjev z notranjim zgorevanjem (dizel ali LPG) za velike zunanje ali dobro prezračene notranje prostore. Kärcherjevi stroji za čiščenje tal z motorjem na notranje zgorevanje so na voljo samo v izvedbi sede upravljanih čistilno-sesalnih strojev.
Čistilno-sesalni stroji z vgrajenim pogonom ali brez?
Udobje, teža in prijaznost do uporabnika so ključni dejavniki pri odločitvi, ali naj bo stroj opremljen z integriranim vlečnim pogonom ali brez njega. Lažji čistilno-sesalni stroj s prostornino rezervoarja do pribl. 50 litrov je mogoče enostavno upravljati brez vlečnega pogona. Pri večjih modelih priporočamo integriran vlečni pogon, saj stroja te velikosti ni mogoče dlje časa upravljati z lastno telesno težo brez utrujenosti.
Stroji za čiščenje tal brez pogonskih motorjev uporabljajo vrtenje ščetk za premikanje stroja naprej. Količina napora, ki ga operater potrebuje za to, je minimalna.
Aktivni in nastavljiv vlečni motor na stroju za čiščenje tal z vlečnim pogonom po drugi strani premika stroj naprej, kar omogoča zelo dolga obdobja delovanja brez utrujenosti.
Čistilno-sesalni stroji po vaši meri
Kärcherjev stroj za čiščenje tal se lahko uporablja tudi za posebne namene, kot je kristalizacija ali odstranjevanje premaza, če je opremljen s pravimi dodatki. Poleg zagotavljanja razpoložljivosti vseh obrabnih delov nudimo tudi široko paleto blazinic, disk in valjčnih ščetk, sesalnih trakov, otiralnikov, baterij in polnilcev baterij. Na voljo so tudi različni kompleti pritrdilnih elementov, kot je naš Home Base Kit, za enostaven transport orodij za ročno čiščenje, tako da zares dobite stroj, ki je prilagojen vašim potrebam.
Pravo čistilno sredstvo za vaš čistilno-sesalni stroj
Ne glede na vrsto tal, stroj za čiščenje tal ali stopnjo umazanije, Kärcher ponuja široko paleto čistilnih sredstev, razvitih za popolno izpolnjevanje vaših zahtev. Čistilna sredstva niso le ekonomična pri uporabi in zelo učinkovita proti vsem vrstam umazanije, ampak tudi okolju prijazna saj ustrezajo najnovejšim standardom raziskav.
Učinkovito zmanjšanje bacilov za povečane higienske zahteve
Naš komplet dodatkov za čistilno-sesalne stroje za razkuževanje površin s pršilom vam pomaga doseči povsem novo raven čiščenja z malo denarja in materiala. Doziranje ustreznega razkužila preko razpršilne cevi ali ročne šobe lahko učinkovito zmanjša število bacilov na tleh, stenah ter pohištvu. Ob upoštevanju veljavnih smernic je mogoče doseči profesionalno dezinfekcijo s pršilom z ustreznim razkužilom. Dodatki so primerni za uporabo na železniških postajah, letališčih, pisarnah in poslovnih zgradbah, domovih za upokojence, vrtcih, šolah, bazenih in športnih objektih. Naknadna vgradnja je trenutno možna tako na čistilno-sesalni stroj B 150 R kot B 200 R.
Učinkovitost prihodnosti – čiščenje in sesanje v enem delovnem koraku
Naši čistilno-sesalni stroji učinkoviteje čistijo zaprte prostore in velike površine.
- Prihranite čas in stroške
- Hitro in temeljito očistite velike površine
- Učinkovito odstranjuje umazanijo
Zdaj še boljši
Učinkovit, dolgotrajen in ekonomičen – novi čistilno-sesalni stroj B 110 R zdaj še olajša čiščenje velikih površin, kot so supermarketi, letališča in skladišča. Zahvaljujoč posodobljenim komponentam ponuja še boljši rezultat čiščenja za maksimalno udobje.
Briljanten pogled
Kompakten, vodljiv, priročen: naši čistilno-sesalni stroji za lahko enostavno očistijo velike površine od 1500 m², kot so razna skladišča, parkirišča ali nakupovalni centri. Visok položaj sedenja zagotavlja ves čas dober pregled nad predeli, ki jih je treba očistiti. Majhen obračalni krog nudi neverjetno okretnost, jasno postavljeni nadzorni plošči pa sta intuitivni za upravljanje – zato se samo usedite in že čistite.
Hitri in prilagodljivi v kratkem času
Ovire in površine, napolnjene s predmeti, pri čiščenju niso več težava: kompaktni čistilno-sesalni stroji v trenutku očistijo majhne do srednje velike površine, kot so restavracije, kuhinje, trgovine in hoteli. Njihova okretnost omogoča enostavno vožnjo – tudi ozke prehode je zdaj mogoče enostavno očistiti. Različni modeli dosegajo optimalne rezultate na najrazličnejših površinah in vračajo sijaj vsem talnim oblogam. Zahvaljujoč njihovi tehnologiji sesalnih trakov tla niso le čista, ampak tudi suha in po njih je mogoče hoditi takoj.
Novi Kärcherjev sede upravljalni čistilno-sesalni stroj B 260 R I. Trdo ogrodje – močno jedro
Čiščenje in pometanje v enem koraku. Z novo prenovljeno funkcijo pometanja glav z valjčnimi ščetkami zagotavlja B 260 R I stalno zanesljivo zmogljivost pometanja na največji površini. Zaradi dolgotrajnega pogona je nepogrešljiv spremljevalec pri industrijskem čiščenju tal. Dvojna moč turbine skupaj z visoko hitrostjo vožnje 10 km/h zagotavlja najmočnejšo zmogljivost in čistočo brez kompromisov, ko je to res pomembno – do 14.000 m²/h.Izvedite več
Novi čistilno-sesalni stroj B 50 W. Visoka kakovost skupaj z novo tehnologijo.
Inovativen, robusten in enostaven za uporabo. Potisni čistilno-sesalni stroj za brezhibno čista tla. Na voljo z izbiro gel/AGM baterij brez vzdrževanja ali Li-Ion baterij za hitro in učinkovito globinsko čiščenje ali vzdrževalno čiščenje. Enostavno upravljanje in širši obseg funkcij ter informacij, ki so na voljo prek aplikacije za pametni telefon.Izvedite več
Dva specialista. Eno poslanstvo: brezkompromisna čistoča vaših poslovnih prostorov.
Nič več polovičarskih ukrepov, ko gre za čiščenje tal. Perfect Duo združuje močno zmogljivost pometanja z mokrim čiščenjem do globine vlaken. Ta pristop čiščenja, zasnovan posebej za zahtevne zahteve logistike in industrije, zagotavlja maksimalno čistočo, varnost in učinkovitost na vsakem kvadratnem metru.
Svetovanje, servis in prodaja
Lokacije trgovin: profesionalni čistilno-sesalni stroji so na voljo v specializiranih Kärcher prodajnih mestih.
Kontakt Kärcher: uporabite naš kontaktni obrazec ali nas pokličite neposredno na 0820 15590.