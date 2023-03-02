B 50 W POTISNI ČISTILNO-SESALNI STROJ
Enako visoka kakovost, nova tehnologija.
Potisni čistilno-sesalni stroj B 50 W za učinkovito mokro čiščenje tal. Na voljo z izbiro litij-ionskih baterij, hitrostno odzivnim doziranjem vode, valjčno glavo ali diskasto krtačno glavo. Potisni čistilno-sesalni stroj za brezhibno čista tla do 3600 m². Običajno dobavljen s svinčeno-kislinskimi baterijami ali Li-ionskimi baterijami kot možnost za uporabo pri hitrem in učinkovitem globinskem čiščenju ali vzdrževalnem čiščenju. Enostavno rokovanje, ergonomska oblika in širši nabor funkcij in informacij, ki so na voljo prek aplikacije za pametni telefon. Robustne glave ščetke in strgalo iz tlačno litega aluminija.
Nova generacija čistilnikov za tla
Potisni čistilno-sesalni stroj B 50 W je idealen spremljevalec za hitro in učinkovito mokro čiščenje tal. Nadomešča svojega predhodnika, B 40 W, in zagotavlja vrhunsko čistilno tehnologijo v Kärcherjevi zanesljivi kakovosti. B 50 W postavlja nove standarde, s svojo predelano zasnovo in novimi pogonskimi enotami, ki zagotavljajo brezhibne rezultate čiščenja na površini do 3.600 kvadratnih metrov. Stroj se lahko napaja z različnimi gel/AGM baterijami brez vzdrževanja ali litij-ionskimi baterijami. Povečana delovna širina do 60 centimetrov na glavi ščetke D 60 pomeni, da stroj zagotavlja vedno dobre rezultate, tudi pri visokih hitrostih.
Čiščenje v tišini: B 50 W je popoln spremljevalec za prave profesionalce. Tla so čista v trenutku. Enostaven za uporabo. Tih in učinkovit.
Narejen iz trpežnih materialov, čistilno-sesalni stroj zagotavlja visok kontaktni tlak za najboljše rezultate čiščenja. Strgalo in tri priložene glave ščetke so izdelani iz tlačno litega aluminija – pripravljeni na najtežje izzive. Parabolična oblika strgala zagotavlja zanesljivo sesanje tudi na teksturiranih površinah ali krivinah, kar poleg zmanjšanja nevarnosti zdrsa zmanjša tudi potrebo po zamudnem popravljanju.
Enostavno čiščenje s sesanjem
Ravnanje s čistilno-sesalnim strojem je intuitivno in samoumevno. Zahvaljujoč gumbu EASY Operation zagon in upravljanje stroja ne bi mogla biti enostavnejša – prihranite čas in težave pri čiščenju. Tveganje napake je dolgoročno zmanjšano in ni potrebe po dolgotrajnem usposabljanju.
Zaradi ergonomske oblike je čistilno-sesalni stroj primeren za uporabnike različnih višin – brez zapletenih nastavitev. Uporaba je enostavna in udobna, kar preprečuje utrujenost in zmanjšuje fizično obremenitev operaterja.
Tukaj je na kratko nekaj ključnih prednosti stroja
- Primerno za trde in prožne talne obloge
- Tri aluminijaste glave ščetke na izbiro: D51, D60 in R55
- Parabolično aluminijasto strgalo
- Preprost za uporabo z gumbom EASY Operation
- Intuitivno in ergonomsko oblikovanje
- Povezovalni vmesnik Bluetooth za dodatne funkcije pametnega telefona
- Na voljo z izbiro litij-ionske baterije (na voljo tudi s hitrim polnilnikom) ali gel/AGM baterijami brez vzdrževanja
- DOSE: samodejno doziranje detergenta za ohranjanje virov
- Hitro odzivno doziranje vode
- Auto-Fill: samodejno polnjenje sveže vode
- Auto-Rinse: samodejno čiščenje rezervoarja za umazano vodo
- Visok kontaktni tlak za optimalne rezultate čiščenja
- Prostornina rezervoarja 50 litrov
Čisto pometanje – v vseh pogledih
Čiščenje kot ga niste vajeni
B 50 W se lahko kadar koli poveže z aplikacijo za pametne telefone "Kärcher Machine Connect" prek Bluetootha. Širši obseg digitalnih funkcij vključuje nastavitve KIK, upravljanje parametrov čiščenja, dostop do podatkov o stroju, kot so preostali čas delovanja, stanje baterije, sporočila o napakah, koristne videoposnetke in druge praktične funkcije.
Krtača ali valjček? Izbira je vaša
Vsako čiščenje ima svoje posebnosti. Z B 50 W ste vedno dobro opremljeni in pripravljeni na akcijo, ne glede na nalogo. Čistilno-sesalni stroj je na voljo v različnih konfiguracijah. Da bi ustrezal individualnim zahtevam, je lahko opremljen z valjčno krtačo ali diskasto krtačo (posebej pogonsko ploščo in blazino) z izbiro med tremi različnimi različicami glave: D51, D60 in R55. Njegova učinkovita turbina je zaprta in ima posebej zasnovan pretok zraka, da je stroj tih, zato je primeren tudi za dnevno čiščenje.
Prava baterija – brez kompromisov
B 50 W se lahko napaja z gel/AGM baterijami, ki ne zahtevajo vzdrževanja, ali pa se lahko uporablja tudi z 80 Ah litij-ionskimi baterijami kot možnost. Kot priročen dodatek je za litij-ionske baterije na voljo tudi funkcija hitrega polnjenja, ki se lahko popolnoma napolni v 2 urah.
Varčno doziranje – za stroškovno učinkovito čiščenje
Nekateri modeli imajo sistem ECO!Flow, ki dozira detergent glede na hitrost stroja. To zagotavlja, da se na vsak kvadratni meter nanese enaka količina raztopine za enakomerno porazdelitev po tleh – za najboljše možne rezultate čiščenja. Prav tako onemogoča nanos prevelike količine raztopine, kar prihrani sredstva za čiščenje in prepreči tudi izgubo vode. Še več, priročno aplikacijo Machine Connect lahko uporabite tudi za spremljanje ravni sveže vode v realnem času.
Doma na kateri koli površini
Potisni čistilno-sesalni stroj se počuti udobno povsod, kjer je treba očistiti tla. Ne glede na to, ali gre za trde ali prožne talne obloge, bo prizadeven B 50 W zdrgnil vsako srednje veliko površino. Odvisno od vrste glave krtače, ki jo uporabljate, je popoln tako za globinsko kot vzdrževalno čiščenje vseh tal, ki potrebujejo hitro in učinkovito čiščenje. Tudi na težkem terenu, kot so teksturirane površine ali vzdolž ozkih ovinkov, zagotavlja vrhunsko čiščenje in sesanje.
Nič ni nemogoče. Stroj čisti trda tla (npr. keramiko, porcelan, beton) in kamnita tla (npr. marmor, teraco, granit, apnenec) enako učinkovito kot čisti prožna tla (npr. vinil, PVC, linolej, epoksi smolo itd.).