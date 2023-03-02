B 50 W POTISNI ČISTILNO-SESALNI STROJ

Nova generacija čistilnikov za tla

Potisni čistilno-sesalni stroj B 50 W je idealen spremljevalec za hitro in učinkovito mokro čiščenje tal. Nadomešča svojega predhodnika, B 40 W, in zagotavlja vrhunsko čistilno tehnologijo v Kärcherjevi zanesljivi kakovosti. B 50 W postavlja nove standarde, s svojo predelano zasnovo in novimi pogonskimi enotami, ki zagotavljajo brezhibne rezultate čiščenja na površini do 3.600 kvadratnih metrov. Stroj se lahko napaja z različnimi gel/AGM baterijami brez vzdrževanja ali litij-ionskimi baterijami. Povečana delovna širina do 60 centimetrov na glavi ščetke D 60 pomeni, da stroj zagotavlja vedno dobre rezultate, tudi pri visokih hitrostih.

Čiščenje v tišini: B 50 W je popoln spremljevalec za prave profesionalce. Tla so čista v trenutku. Enostaven za uporabo. Tih in učinkovit.

Narejen iz trpežnih materialov, čistilno-sesalni stroj zagotavlja visok kontaktni tlak za najboljše rezultate čiščenja. Strgalo in tri priložene glave ščetke so izdelani iz tlačno litega aluminija – pripravljeni na najtežje izzive. Parabolična oblika strgala zagotavlja zanesljivo sesanje tudi na teksturiranih površinah ali krivinah, kar poleg zmanjšanja nevarnosti zdrsa zmanjša tudi potrebo po zamudnem popravljanju.

Enostavno čiščenje s sesanjem

Ravnanje s čistilno-sesalnim strojem je intuitivno in samoumevno. Zahvaljujoč gumbu EASY Operation zagon in upravljanje stroja ne bi mogla biti enostavnejša – prihranite čas in težave pri čiščenju. Tveganje napake je dolgoročno zmanjšano in ni potrebe po dolgotrajnem usposabljanju.

Zaradi ergonomske oblike je čistilno-sesalni stroj primeren za uporabnike različnih višin – brez zapletenih nastavitev. Uporaba je enostavna in udobna, kar preprečuje utrujenost in zmanjšuje fizično obremenitev operaterja.