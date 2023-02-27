B 260 R I Sede upravljalni čistilno-sesalni stroj
Trdo ogrodje, močno jedro. B 260 R I zagotavlja zanesljivo čiščenje velikih površin zahvaljujoč robustni industrijski moči in močni sesalni zmogljivosti.
Čistilno-sesalni stroj B 260 R I ponuja brezkompromisno čistočo, ko je to res pomembno. Zaradi dolgotrajnega pogona je nepogrešljiv spremljevalec pri industrijskem mokrem čiščenju tal. Dvojna moč turbine, hitrost vožnje 10 km/h ter dva 260-litrska rezervoarja za svežo in umazano vodo zagotavljajo najmočnejšo zmogljivost. Zahvaljujoč novo razviti funkciji pometanja s krtačnima glavama R 100 in R 120 je B 260 R I pravi profesionalec na svojem področju. Drgne in pometa v enem koraku ter nenehno zagotavlja zanesljive rezultate čiščenja.
S polno hitrostjo naprej
Dva dolgotrajna EC motorja, ki ne potrebujeta vzdrževanja, neutrudljivo delujeta znotraj stroja. Sesalni trak in glava krtače sta bila preoblikovana in zagotavljata najboljšo možno kombinacijo čiščenja in pometanja v enem koraku. Močna funkcija čiščenja se uporablja za globinsko mokro čiščenje, optimizirana in integrirana funkcija pometanja odstrani večje delce umazanije in prepreči zamašitev sesalnega traku. Zahvaljujoč močni sesalni zmogljivosti umazana voda in manjši delci pristanejo v velikodušno velikem 260-litrskem rezervoarju, kar pomeni, da za njimi ne ostane nobena kapljica.
Zmogljiv vlečni motor potiska stroj za vožnjo naprej z visoko vozno hitrostjo do 10 km/h – za največjo površinsko zmogljivost. B 260 R I je lahko opremljen tudi s stransko krtačo ali stransko čistilno ploščo za čiščenje blizu robov. Upravljanje je zelo enostavno za vsa opravila čiščenja zahvaljujoč priročnemu vrtljivemu stikalu.
B 260 R I je popoln spremljevalec za učinkovito mokro čiščenje velikih tal v industriji in logistiki.
Nič ni nemogoče
B 260 R I je bil razvit za zahtevna dela v industrijskem sektorju ali skladiščih, v proizvodnih halah, nakupovalnih centrih ali maloprodaji. Veliki industrijski prostori so kos pogače za zmogljiv čistilno-sesalni stroj. Z valjčno ali diskasto krtačno glavo z delovno širino do 120 centimetrov je kos vsem izzivom.
V novi generaciji enot so glave krtačnih valjev z delovno širino 100 in 120 centimetrov opremljene z večjimi in optimiziranimi krtačami za funkcijo pometanja. Močno se je povečal tudi zabojnik za smeti.
Valje je mogoče enostavno zamenjati v nekaj sekundah brez uporabe orodja. Tudi glava krtačne plošče D 100 je bila preoblikovana in opremljena s stabilnimi stranskimi vrati.
Prednosti
- Nova generacija krtač in sesalnih trakov
- Dvojni EC motor
- Hitrost vožnje 10 km/h s senzorjem kota krmiljenja
- Zasnovan za industrijsko uporabo v ekstremnih pogojih
- Visok kontaktni pritisk na sesalni trak in glavo ščetke za vrhunsko učinkovitost
- Vsestransko jekleno ogrodje s trdnimi odbijači
- Z delovno lučjo, funkcijo Auto Fill in ročnim izpiranjem rezervoarja kot standardno opremo
TVOJE DELO JE MOJE DELO. SPOZNAJMO SE BOLJE.
Takoj suha tla
Za menoj je vedno suho. Z dvema zmogljivima sesalnima turbinama EC, ki ne potrebujeta vzdrževanja, in popolnoma strukturiranim sesalnim trakom z idealnim pretokom zraka ne pustim niti kapljice vode.
Nisem siten glede svojega delovnega mesta. Ne glede na to, ali gre za ukrivljene ploščice, razpoke v tleh ali brušen epoksi, odpravim vsako oviro in vedno se lahko zanesete name.
Območje, območje, območje – vendar varno
Zgrajen sem bil za delo na dolge razdalje. Udobno se počutim na velikih površinah in zagotavljam maksimalno varnost v svojem delovnem okolju. Opremljen s senzorjem kota krmiljenja, varno vozim tudi pri visoki hitrosti 10 km/h z največjo zmogljivostjo na območju. V ovinkih in zavojih samodejno zaviram na ustrezno hitrost glede na kot zasuka. Hkrati zmanjšam pretok vode, tako da je lahko zagotovljen dober rezultat sesanja tudi pri vožnji po ovinkih.
Nimam meja. Za čiščenje blizu robov sem lahko opcijsko opremljen z vzmetno stransko čistilno ploščo ali 2 stranskima krtačama. Podloga omogoča varno mokro čiščenje ob robovih in konturah. Do 6 ur z enim polnjenjem baterije.
Čisto pometanje brez kompromisov
Čistoča je zame na prvem mestu. Po želji se lahko opremim z novo in optimizirano krtačo z valjčno glavo – za zelo dober, integriran rezultat pometanja. Med postopkom čiščenja samodejno in zanesljivo pometem delce do velikosti 5 centimetrov. Če delec ostane, ga zmogljiv sesalni trak prenese neposredno v koš za grobo umazanijo v rezervoarju za umazano vodo. Ta znatno izboljšan postopek pometanja zagotavlja, da se izognete zamašitvam ali ujetim delcem umazanije na sesalnem traku, kar zagotavlja optimalen rezultat sesanja.
Zanesljivo zajemam lesne in plastične delce, velike delce, liste, pa tudi zmečkan papir. Tako kot pri pometačih je treba folije in trakove predhodno odstraniti, da se ne navijajo okoli valjev in poškodujejo ležajev.
Pravi težkokategornik za industrijo
Doma sem v industrijskem okolju in ustvarjen za najzahtevnejše pogoje. Moje trdo ogrodje je iz jekla. Sem robusten, vzdržljiv in varljiv. Imam katodno barvo in prašno lakiranje, da ne rjavim. To pomeni, da moje komponente zlahka prenesejo visoke zahteve.
Moji robustni notranji deli in na novo razvite komponente zagotavljajo stalno zanesljivo delovanje stroja in dolgo življenjsko dobo.