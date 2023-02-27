B 260 R I Sede upravljalni čistilno-sesalni stroj

S polno hitrostjo naprej

Dva dolgotrajna EC motorja, ki ne potrebujeta vzdrževanja, neutrudljivo delujeta znotraj stroja. Sesalni trak in glava krtače sta bila preoblikovana in zagotavljata najboljšo možno kombinacijo čiščenja in pometanja v enem koraku. Močna funkcija čiščenja se uporablja za globinsko mokro čiščenje, optimizirana in integrirana funkcija pometanja odstrani večje delce umazanije in prepreči zamašitev sesalnega traku. Zahvaljujoč močni sesalni zmogljivosti umazana voda in manjši delci pristanejo v velikodušno velikem 260-litrskem rezervoarju, kar pomeni, da za njimi ne ostane nobena kapljica.

Zmogljiv vlečni motor potiska stroj za vožnjo naprej z visoko vozno hitrostjo do 10 km/h – za največjo površinsko zmogljivost. B 260 R I je lahko opremljen tudi s stransko krtačo ali stransko čistilno ploščo za čiščenje blizu robov. Upravljanje je zelo enostavno za vsa opravila čiščenja zahvaljujoč priročnemu vrtljivemu stikalu.

B 260 R I je popoln spremljevalec za učinkovito mokro čiščenje velikih tal v industriji in logistiki.