Druge čistilne rešitve

Stroji z eno ploščo in polirni stroji za vzdrževanje trdih tal ali rešitve za posebno zahtevno čiščenje, na primer na stopnicah ali tekočih stopnicah: naše nadaljnje rešitve za čiščenje.

Kärcher Stroji z eno ploščo

Stroji z eno ploščo

Trde površine ali tekstilne talne obloge. Pri Kärcherju boste zagotovo našli ustrezen stroj z eno ploščo. Na zalogi imamo naprave za vse posebne in vsestranske uporabe.

Poglej izdelke
Kärcher Polirni stroji

Polirni stroji

Če podplati puščajo sledi, bodo tla s Kärcherjevimi polirnimi stroji hitro spet zasijala. Ker jih poganja baterija, jih lahko uporabite tudi v času uradnih ur za stranke.

Poglej izdelke
Kärcher Čistilniki stopnic/tekočih stopnic

Čistilniki stopnic/tekočih stopnic

Kot bi mignil bleščeče čisto: Kärcherjevi čistilniki stopnic in tekočih stopnic kot bi mignil dosežejo bleščeče rezultate tako na tekočih stopnicah in tekočih trakovih kot tudi na stopnicah in okenskih policah.

Poglej izdelke