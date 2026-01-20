Druge čistilne rešitve
Stroji z eno ploščo in polirni stroji za vzdrževanje trdih tal ali rešitve za posebno zahtevno čiščenje, na primer na stopnicah ali tekočih stopnicah: naše nadaljnje rešitve za čiščenje.
Stroji z eno ploščo
Trde površine ali tekstilne talne obloge. Pri Kärcherju boste zagotovo našli ustrezen stroj z eno ploščo. Na zalogi imamo naprave za vse posebne in vsestranske uporabe.
Polirni stroji
Če podplati puščajo sledi, bodo tla s Kärcherjevimi polirnimi stroji hitro spet zasijala. Ker jih poganja baterija, jih lahko uporabite tudi v času uradnih ur za stranke.
Čistilniki stopnic/tekočih stopnic
Kot bi mignil bleščeče čisto: Kärcherjevi čistilniki stopnic in tekočih stopnic kot bi mignil dosežejo bleščeče rezultate tako na tekočih stopnicah in tekočih trakovih kot tudi na stopnicah in okenskih policah.