Razpršilniki

Razpršilna tehnika, ki se ponaša z idejami. Raznovrstna izbira Kärcher razpršilcev zagotavlja optimalno rešitev za vsak vrt – velik, mali, raven ali pa strm. Zahvaljujoč edinstveni zaščiti od razprševanja iz serije pravokotnih razpršilcev je montaža še bolj enostavna: Ni več nepotrebne hoje od pipe do razpršilcev in obratno, z enim vrtljajem pa boste našli pravilen položaj – pri čemer se sploh ne boste zmočili! Vsi modeli se brez težav lahko priključijo na vrtno cev, kompatibilni pa so tudi z vsemi obstoječimi klik-sistemi.