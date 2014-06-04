Kärcher Rain System ®

Rain po naročilu! Dež po naročilu! Novi Kärcher Rain System® se lahko idealno integrira v žive meje, grme, gredice z zelenjavo in cvetlicami. Voda brez izgub prispe prav tja, kjer je potrebno in to z ohranitvijo okolja in prihrankom denarja. Kärcher Rain System® združuje prednosti mikro-dripinga in običajnega namakanja. Sistem dela s tlakom do 4 barov in ponuja 1/2"-PVC cev z manšetami za kapljanje in škropljenje. Dodatno je možno vgraditi reduktor tlaka in filter za zaščito od tlačne preobremenitve in delcev nečistoče. Kärcher Rain System® je možno individualno prilagoditi vsakem vrtu.