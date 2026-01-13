Šobe in razpršilne cevi

Voda v svoji najlepši obliki. Optimalno namakanje je možno doseči edino z brezhibno nameščenimi curki. S svojo raznovrstno ponudbo šob in palic za zalivanje, Kärcher zagotavlja ustrezno rešitev za vsako potrebo. Curek in količina vode se lahko natančno in odvisno od potrebe namestita za vsako rastlino zasebno, pri čemer se ohrani rastlina ter se na ta način zagotavlja primerna nega rastlin. Lep dodatni učinek: nepotrebno razlivanje vode je skorajda izključeno. Dragocena voda v točno potrebni količini prispe prav tja, kjer je potrebna. Posebej se priporoča: visokokakovostna Premium kovinska razpršilna pištola. Pištola lepe oblike je posebej robustna, brezhibno stoji v roki in zagotavlja še več veselja pri delu v vrtu.