Primerno orodje za rezanje dreves

Ni nujno, da vzdrževanja dreves prepustite usposobljenim strokovnjakom. S pravim orodjem za vzdrževanje dreves lahko tudi ljubiteljski vrtnarji opravijo odlično delo. Enkrat kupljen in skrbno vzdrževan pripomoček za drevesa, lahko uporabljate več let.

Škarje za veje so idealne za veje in okončine s premerom do treh centimetrov. Baterijske škarje za veje bistveno olajšajo delo, saj zahtevajo manj sile.

Za debelejše veje je primerna verižna žaga. Baterijske verižne žage so idealne za rezanje dreves, saj so lažje od bencinskih žag in pri delu niste izpostavljeni izpušnim plinom. Vendar pa lahko verižne in električne žage uporabljate le, če lahko pri tem varno stojite na tleh ali ste usposobljeni plezalec.