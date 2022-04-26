Nasveti za pravilno obrezovanje dreves
Tako kot skoraj vse rastline na vrtu, tudi drevesa in grmovnice potrebujejo redno vzdrževanje, da so videti lepo in imajo veliko cvetov in plodov. Redno obrezovanje grmovja in dreves se sliši naporno, vendar je z ustreznim orodjem in nekaj nasveti precej enostavno. Za pravilno obrezovanje dreves potrebujete škarje za veje in verižno žago – idealno na baterijski pogon – zaščitna oblačila, rokavice, po možnosti lestev in urnik, kateri les je naslednji in kdaj.
Primerno orodje za rezanje dreves
Ni nujno, da vzdrževanja dreves prepustite usposobljenim strokovnjakom. S pravim orodjem za vzdrževanje dreves lahko tudi ljubiteljski vrtnarji opravijo odlično delo. Enkrat kupljen in skrbno vzdrževan pripomoček za drevesa, lahko uporabljate več let.
Škarje za veje so idealne za veje in okončine s premerom do treh centimetrov. Baterijske škarje za veje bistveno olajšajo delo, saj zahtevajo manj sile.
Za debelejše veje je primerna verižna žaga. Baterijske verižne žage so idealne za rezanje dreves, saj so lažje od bencinskih žag in pri delu niste izpostavljeni izpušnim plinom. Vendar pa lahko verižne in električne žage uporabljate le, če lahko pri tem varno stojite na tleh ali ste usposobljeni plezalec.
Enostavno rezanje dreves zahvaljujoč teleskopskemu podaljšku
Če želite obrezovati večje grmovje in starejša drevesa, to na splošno pomeni, da potrebujete podaljšek rok. Baterijska teleskopska žaga seže do štiri metre visoko in zahvaljujoč ramenskemu pasu, tudi rezanje dreves na večji razdalji ni težava. Lahko varno stojite na tleh in ne potrebujete lestve.
Pri rezanju dreves morate vedno poskrbeti za zaščito glave in rok. Rokavice in zaščitna očala za zaščito so minimalna standardna oprema. Kdor mora odstraniti večje veje, naj se dodatno zaščiti s čelado ali nikoli ne stoji pod padajočo vejo.
Pri vzdrževanju dreves z verižnimi žagami je nujna oprema za zaščito pred rezanjem, ki jo sestavljajo zaščitne hlače in čevlji, zaščita za ušesa in oči ter rokavice. Upoštevati je treba tudi morebitne lokalne predpise o varstvu pred hrupom in predpise o zaščiti ptic in drugih živali.
Obrezovanje dreves: kdaj in kako?
Pravi čas za obrezovanje grmovja in obrezovanje dreves je odvisen od lesa in vrste poseka. Okrasne grmovnice praviloma režemo vsako leto, da ohranijo želeno obliko. Sadnega drevja ni treba obrezovati vsako leto, ampak vsake štiri do šest let. Pogosteje obrezujte predvsem mlada drevesa, da se izognete napačni rasti.
Upoštevati je treba tudi vegetacijski cikel dreves in grmovja. Od avgusta mnogi gozdovi povlečejo svoje rezervne snovi iz listov v korenine, da jih spomladi naberejo za obnovo. Zato se izogibajte večjim obrezovanjem med avgustom in decembrom.
Priporočila: kdaj obrezovati drevesa?
- Če gre za poškodbe zaradi neurja, če se odkrijejo gnile ali zlomljene veje, ali če grozi odlom, se lahko drevesa obrezujejo celo leto. Varnost je tukaj prednostna naloga.
- Zima je tradicionalni čas za pridelek ali reliefne reze koščičastega sadja, pečk in jagodičja. Je tudi pravi čas za rezanje vrtnic in redčenje drevesnih krošenj, saj so kraki najbolj vidni, rezervne snovi pa se nahajajo v koreninah. V idealnem primeru bi morali začeti med januarjem in začetkom marca in ko temperature niso več pod -5 °C.
- Nekatera sadna drevesa se obrezujejo spomladi, na primer breskve. Za zgodnje cvetoča drevesa, kot sta cvetoča sliva in forzicija, počakate da cvetijo in jih nato obrežite.
- Tudi poleti lahko tudi obrezujete drevesa, da tanjšate krošnje. Odstranite lahko tudi navpične vodne kalčke z dreves. Češnje lahko poleti obrezujete med trgatvijo in po njej, tako kot pri nekaterih vrstah brez sadja, kot so vrbe. Takrat lahko bolje prepoznate tudi bolezni listov, rane od rezov pa se hitreje celijo. Poletje je idealno tudi za obrezovanje oreha.
- Jesen je čas avtohtonih listavcev in iglavcev. Nekatere vrste sadja lahko tudi že režemo, če se morajo okrepiti. Za razvoj sadnih kalčkov raje začnite z obrezovanjem šele januarja ali februarja.
Upoštevajte, da ni splošnih priporočil za vse vrste lesa. V idealnem primeru bi morali sami poiskati posebne informacije o tem, kdaj in kako lahko obrežete kateri grm ali drevo.
Kaj se odstrani pri obrezovanju dreves?
Obrezovanje grmovja in dreves pomeni predvsem odstranjevanje obolelih in odvečnih vej. Medtem ko je treba okrasne grmovnice oblikovati, je cilj sadnega drevja dober pridelek in splošno zdravje dreves. Te vrste rezov se pogosto razlikujejo:
Obrezovanje rastlin: za spodbujanje rasti in oblikovanja krošnje, lahko sveže posajena drevesa porežete na približno en primarni in največ tri sekundarne poganjke.
Oblikovanje: običajno se oblikovanje uporablja za grmovje, pa tudi za zmanjšanje krošnje dreves, izravnavanje rasti in odstranjevanje nadležnih vej ali vej, ki rastejo navzkrižno. Oblikovanje lahko uporabite tudi za ustvarjanje prostora. Za nove stranske poganjke lahko veje skrajšate na želeno dolžino do mirujoče strani ali spodnjih brstov.
Povečanje pridelka: za boljšo letino sadno drevje redno obrezujte. Pri redčenju krošnje vedno odstranite odvečne kalčke v celoti, da ne poženejo znova in še gosteje. Pri jablanah odrežite razvejane kalčke, ki visijo za mlajšim stranskim poganjkom.
Reliefni rez: poškodovane veje, na primer zlomljene po neurju ali snegu ali žrtve napada škodljivcev, se odstranijo. Odrežejo se tudi okončine, ki povzročajo neravnovesje. Predvsem po razbremenilnih rezih je treba rane pri rezanju dreves zapečatiti s cepilnim voskom ali drugim primernim sredstvom.
Rezanje grmovja in dreves pomeni poseganje v ravnotežje med maso korenin in krošnje drevesa. Močneje ko odrežete, močneje se lahko rastlina odzove s ponovnim brstenjem. V bistvu je treba med rezanjem odstraniti vse bolne in odvečne okončine in veje. Toda le zelo redko je priporočljivo, da grm ali drevo popolnoma obrežete.
Pravilno rezanje dreves: tehnike rezanja
Z vrtnimi škarjami lahko odrežete majhne veje do višine glave. Za debelejše veje in manjše okončine do premera največ treh centimetrov priporočamo baterijske škarje. Načelo je enako – škarje so nameščene blizu dna veje ali kraka, tako da v idealnem primeru ne ostanejo škrbine. Ta "bypass tehnika" je pomembna, da se izognemo odmiranju udov, ki so lahko prehod za škodljivce in gnilobo.
Z verižno žago lahko režete debele okončine iz grmovja in dreves. To zahteva skrbno tehniko rezanja, da se lubje ne poškoduje po nepotrebnem.
Obroč okončine, izboklina na dnu okončine, je tukaj izhodišče. Najprej naredite zarezo približno dve širini rok od obroča okončine na spodnji strani.
Nato začnite tri širine roke stran od obroča okončine in prerežete ud od zgoraj, dokler ne pade dol.
Preostali del okončine se nato čisto odreže na obroču okončine. Če želite to narediti, je najbolje, da žago postavite rahlo diagonalno, stran od drevesnega debla. Meristemsko tkivo v obroču okončine zagotavlja, da novo lubje zraste po površini reza. V idealnem primeru bi morali odrezati daljše, velike okončine po malem od zunaj navznoter. To vzame več časa, vendar je varnejše in ima prednost, da boste pozneje imeli manj dela z odžaganim lesom.
Vzdrževanje orodja po obrezovanju dreves
Če želite zagotoviti, da bo obrezovanje dreves tudi naslednjič uspešno, je najbolje, da orodja za vzdrževanje dreves takoj popravite.
Čiščenje rezila s čopičem zadostuje za vzdrževanje škarij za veje. Kakovost rezil se ohrani, če jih po vsaki uporabi drgnemo ali poškropimo s tankim strojnim oljem ali oljem v razpršilu. To zagotavlja potrebno mazanje in zaščito pred rjo. Prav tako je treba redno preverjati, ali so vijaki in matice škarij trdno pritrjeni. Priporočamo tudi razkuževanje vrtnega orodja, ki se uporablja po obrezovanju dreves, da preprečimo prenos nekaterih bolezni lesa.
Vzdrževanje verižne žage vključuje čiščenje verige po vsaki uporabi. Smolo in nečistoče odstranimo s posebnim čistilom. Posušeno napravo lahko očistite s trdo krtačo, vendar je nujno, da pred tem odstranite baterijo. Prav tako je treba preveriti nivo olja in pravilno mazanje. Vedno dolijte dovolj olja za verigo, da podaljšate življenjsko dobo verige in naprave. Če je v rezervoarju dovolj posebnega olja za verige, morate še vedno spremljati točenje maziva. Bodisi poiščite kapljice olja pri enominutnem suhem teku z rezilom, obrnjenim navzdol nad svetlim ozadjem, ali pa previdno dvignite verigo po suhem teku (pozor: nevarnost poškodb) in preizkusite vodilno tirnico na tankem oljnem filmu.
Prav tako morate redno preverjati in po potrebi prilagajati napetost verige, idealno pred vsako uporabo – veriga se ne sme povešati. Zobe verižne žage je treba po potrebi nabrusiti, saj ostra veriga zagotavlja boljše reze in večjo varnost. Za to se uporablja okrogla pila, primerna za verige. Druga možnost je, da verižno žago nabrusi strokovnjak. List verižne žage bo morda treba po nekaj delovnih urah osvoboditi okoliških robov in preveriti, ali je poškodovan, ter po potrebi zamenjati. To lahko naredijo tudi strokovnjaki.