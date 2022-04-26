Vzdrževanje vrta: najboljši nasveti in triki
Ne glede na to, ali govorimo o pomladi, ko se vrtnarska sezona zares začne, ali jesenskih mesecih, ko se vrt postopoma prezimuje – vsi, ki želijo svoj vrt ohraniti dolgoročno urejen in lep, jih čaka veliko dela. S temi strokovnimi nasveti je vzdrževanje vrta zagotovljeno uspešno.
Nasveti strokovnjakov za dobro vzdrževan vrt
Vzdrževanje vrta je lahko naporno, predvsem pa je lahko tudi strast in zabavna dejavnost ter oddih od pogosto stresnega vsakdana. In kdor je ustrezno pripravljen, ve, kaj je treba na vrtu postoriti kdaj. To prihrani veliko časa in sitnosti, na primer zaradi rezanja grmovja ob napačnem času. Toda kateri letni čas je pravzaprav najboljši za rezanje žive meje in dreves? Kako pogosto morate kositi ali mulčiti trato? Kaj je treba upoštevati pri zalivanju vrta?
S temi vrtnarskimi nasveti in triki ste pripravljeni na vsa opravila:
Nasveti za vrtnarjenje: pravilno vzdrževanje trate, žive meje in dreves
Žive meje, ki mejijo na vašo lastno parcelo, niso le vizualni poudarek na vrtu, ampak nudijo tudi praktično vizualno zaščito pred radovednimi pogledi mimoidočih ali sosedov. Vendar zahtevajo redno vzdrževanje. Zato morate ugotoviti, katere tehnike obrezovanja lahko uporabite in katera vrtna orodja so najbolj primerna za vzdrževanje žive meje.
Zato morate pred obrezovanjem žive meje upoštevati, katero vrsto žive meje želite rezati, saj to odloči, ali boste uporabili trapezno ali pravokotno obliko.
Ko smo že pri obrezovanju... Obrezovanje nas pripelje do vzdrževanja dreves, saj ni treba občasno obrezati le žive meje in grmovja. Tudi vrtna drevesa potrebujejo redno obrezovanje, da bodo obrodila veliko cvetov in plodov. Kako pa v praksi pravilno obrežete drevesa? Kdor tukaj misli, da lahko z naključnim vrtnim orodjem obrezuje veje kjerkoli, se moti. Za pravilno obrezovanje dreves morajo imeti lastniki vrtov vedno pripravljeno naslednje orodje: obrezovalnik dreves ali verižno žaga, ustrezna zaščitna oblačila in lestev.
Nasprotno pa bi morali trato kositi veliko pogosteje. To zahteva veliko vzdrževanja, zlasti od spomladanskih mesecev dalje. Vendar je pomembno, da obvladate košnjo trate, tudi če se to na prvi pogled zdi čudno. In kako naj amaterski vrtnarji najbolje postopajo pri tem? Za začetek je potrebno razumevanje osnov košnje trate. Kdor se ukvarja s tem, ve, da na primer mokre trate ne smete kositi. Previsoka temperatura prav tako poškoduje sveže pokošeno travo. Toda zakaj je temu tako? Kdaj uporabiti kosilnico ali mulčer in v katerem primeru je bolj primeren baterijski trimer ali robotska kosilnica? S pravimi nasveti lahko izberemo ustrezno orodje za košnjo trave za svoje potrebe in se izognemo napakam pri košnji trate.
Nasveti in triki za zalivanje vrta
Kdor pravilno vzdržuje in gnoji svoje gredice, rože in trato, je že naredil veliko za to, da je vrt lepo izgledal in odlično uspeval. To seveda uspe le, če rastline in trato redno zalivate. Predvsem je treba počakati na idealen čas in pri tem poznati pravo tehniko polivanja in zalivanja. Upoštevati morate na primer, da imajo rastline in tla različne potrebe in jih morate zalivati redkeje ali pogosteje, odvisno od vrste.
Poleg tega se ljubitelji vrtnarjenja lahko zanesejo tudi na samodejno zalivanje. S takšnim avtomatskim zalivalnim sistemom lahko prihranite veliko časa. Ta način zalivanja je tudi bistveno bolj varčen z viri kot ročno zalivanje
Prijeten idiličen vrt: nasveti za čiščenje teras in vrtnega pohištva
Za mnoge ljudi je lasten vrt kraj, kamor se lahko umaknejo za sprostitev. Če vse cveti in je lepo vzdrževano, lahko uživate skupaj s prijatelji in družino, ko je delo opravljeno. Vse več ljudi želi svoj vrt polepšati in nadgraditi s kakovostnim vrtnim pohištvom ter terasami. Zaradi tega je vrt udoben in prijeten. Seveda se morate pri tem zavedati, da je treba leseno teraso redno čistiti in vzdrževati. S tem preprečimo sivenje lesene obloge in jo zaščitimo pred nezaželenim plevelom, mahom in škodljivimi glivami. Seveda enako velja tudi za vrtno pohištvo, ki bi ga idealno morali očistiti površinske umazanije s toplo vodo in večnamenskim čistilom. Lahko pa uporabite tudi srednjetlačni ali visokotlačni čistilnik.
Priprava vrta na zimo
Kdor želi svoj vrt pripraviti na zimo, mora upoštevati nekaj stvari. Lončnice in vrtno pohištvo je treba postaviti na suho mesto, gredice ali grmovje pa ponovno porezati. Nato jih lahko pognojite z rastlinsko zemljo. Naš nasvet: za zaščito pred zmrzaljo lahko na gredice položite odpadlo listje in ostanke raslin od obrezovanja. Tako lahko hkrati rešite tudi problem, kam z odpadlim listjem.