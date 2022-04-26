Nasveti strokovnjakov za dobro vzdrževan vrt

Vzdrževanje vrta je lahko naporno, predvsem pa je lahko tudi strast in zabavna dejavnost ter oddih od pogosto stresnega vsakdana. In kdor je ustrezno pripravljen, ve, kaj je treba na vrtu postoriti kdaj. To prihrani veliko časa in sitnosti, na primer zaradi rezanja grmovja ob napačnem času. Toda kateri letni čas je pravzaprav najboljši za rezanje žive meje in dreves? Kako pogosto morate kositi ali mulčiti trato? Kaj je treba upoštevati pri zalivanju vrta?

S temi vrtnarskimi nasveti in triki ste pripravljeni na vsa opravila: