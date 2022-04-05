Kemikalije

Izbira pravega detergenta igra ključno vlogo pri številnih čistilnih opravilih. Umazanijo je pogosto mogoče odstraniti samo z detergentom, saj ostalih treh dejavnikov ni mogoče povečevati v nedogled. Če se na primer umazanija prižge na pekač, dolg kontaktni čas in naporno drgnjenje ne koristita več; šele z uporabo ustreznega detergenta ali gospodinjskega sredstva je mogoče pladnju povrniti nekdanji sijaj. Za odstranjevanje v vodi netopne umazanije lahko uporabite tudi kemikalije. Površinska napetost vode je zmanjšana, kar pomeni, da je mogoče zmočiti celotno površino, čistilna raztopina pa lahko prodre tudi v najmanjše razpoke in pore.