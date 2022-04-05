Sinnerjev krog: osnove čiščenja
Zakaj pomivate posodo z vročo vodo in zakaj morate nekaj umazanije pustiti, da se namaka? Pri čiščenju se vse razvija okoli štirih osnovnih dejavnikov: časovnih, mehanskih, kemijskih in temperaturnih – če razumete povezavo med temi, je tudi najbolj trdovratne madeže pri čiščenju enostavno rešiti.
Čistilni krog
Čistilni krog, poimenovan po dr. Sinnerju in drugače znan kot "Sinner's Circle", opisuje mehanizem učinka pri čiščenju. Vsebuje štiri osnovne dejavnike, ki igrajo pomembno vlogo pri čiščenju: čas, mehanska sila, kemija in temperatura. Krog vedno ostane sklenjen: če se poveča eden ali dva od štirih faktorjev, se drugi faktorji samodejno zmanjšajo. Če se en faktor zmanjša, je treba druge dejavnike povečati. Načelo je mogoče jasno pokazati na primeru pomivanja posode.
Štirje osnovni dejavniki čiščenja
Čas
Časovni faktor opisuje kontaktni čas in delovni čas. Zahvaljujoč daljšemu kontaktnemu času se trdovratna umazanija zmehča in jo je nato lažje zrahljati. Tipičen primer uporabe je lonec z zažganimi ostanki hrane. Če lonec pustimo namakati dlje časa, je umazanijo veliko lažje odstraniti. To ne le skrajša delovni čas, ampak pomeni tudi, da je potrebnih manj mehanskih dejanj in manj detergenta.
Temperatura
Vsakdo, ki je kdaj poskušal pomivati posodo z mrzlo vodo, pozna ta pojav: mastno in voskasto umazanijo je lažje zrahljati s toplo ali vročo vodo. Vendar pa lahko tudi drugo umazanijo učinkoviteje in hitreje zrahljate z uporabo visokih temperatur. Kontaktni čas in delovni čas se zmanjšata, ročno pomivanje posode pa je bistveno hitrejše opravilo. To zmanjša potrebo po mehanskih in kemičnih sredstvih.
Mehansko delo
Z "mehansko" mislimo na silo, ki je potrebna za zrahljanje umazanije. Sestavljajo ga različni dejavniki: abrazivnost (učinek drgnjenja), kontaktni pritisk in frekvenca gibanja. Jeklena goba ima visoko stopnjo abrazivnosti, vendar zlahka opraska mehke površine. Nasprotno, če uporabljate mehko krpo, potrebujete večji kontaktni pritisk in morate večkrat obrisati umazano območje, da ga popolnoma očistite.
Kemikalije
Izbira pravega detergenta igra ključno vlogo pri številnih čistilnih opravilih. Umazanijo je pogosto mogoče odstraniti samo z detergentom, saj ostalih treh dejavnikov ni mogoče povečevati v nedogled. Če se na primer umazanija prižge na pekač, dolg kontaktni čas in naporno drgnjenje ne koristita več; šele z uporabo ustreznega detergenta ali gospodinjskega sredstva je mogoče pladnju povrniti nekdanji sijaj. Za odstranjevanje v vodi netopne umazanije lahko uporabite tudi kemikalije. Površinska napetost vode je zmanjšana, kar pomeni, da je mogoče zmočiti celotno površino, čistilna raztopina pa lahko prodre tudi v najmanjše razpoke in pore.
Sinnerjev krog v praksi
Sinnerjev krog je del temeljnega znanja vsakega profesionalnega čistilca stavb in opisani način delovanja se redno uporablja pri komercialnem čiščenju. Vendar pa je osnovni princip čistilnega kroga mogoče uporabiti tudi pri številnih vsakodnevnih čistilnih opravilih in je zato uporaben za vaše gospodinjstvo.
Eko program pranja
Sodobni pralni stroji imajo tako imenovane eko programe, pri katerih se trajanje pralnega cikla podaljša in hkrati zniža temperatura. Tako je mogoče doseči enake rezultate čiščenja, vendar z manjšo porabo energije; tu ostaja krog sklenjen.
Parni čistilnik
Parni čistilniki dosežejo svojo moč čiščenja predvsem z vročo paro. Običajno potrebujejo zelo malo mehanske podpore, da zrahljajo umazanijo, kemičnim detergentom pa se je običajno mogoče popolnoma izogniti.
Visokotačni čistilnik
Visokotlačni čistilnik ustvari močan mehanski učinek in v mnogih primerih doseže odlične rezultate čiščenja tudi brez drugih dejavnikov. Delovna hitrost uravnava faktor "čas" – z rahlo umazanijo lahko delate hitreje. Čistilno moč pa lahko povečate tudi s posebnimi detergenti.