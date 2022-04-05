Čiščenje bivalnih prostorov: nasveti za boj proti prahu in umazaniji

Minimalizem

O peroči temi minimalizma so bile napisane cele knjige, a le nekaj preprostih razmišljanj ima lahko velik učinek. Manj ko imate stvari, manj jih morate pospraviti pred čiščenjem in lažje boste pospravili stvari na dolgi rok. Sliši se skoraj prelahko, vendar se pogosto vse podre, če to udejanjimo. Tako kot pri pospravljanju se tudi k urejanju lotite postopno in ne poskušajte vsega narediti v enem vikendu.

Morda vam bo pomagalo vprašanje, zakaj morate obdržati svoje imetje: ali res želimo hraniti vse svoje praznične spominke na polici? Ali se moram znebiti vseh teh starih kriminalnih romanov? Kdaj sem nazadnje nosil ta kos oblačila? Ni vam treba vedno izvajati radikalnega čiščenja, kot to počne strokovnjakinja za organizacijo Marie Kondo – že samo znebite se nekaj predmetov in bistveno spremenite tedenski potek brisanja prahu. Ko se znebite nekaj stvari, postane pospravljanje občutno lažje.