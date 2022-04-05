Čiščenje bivalnih prostorov: nasveti za boj proti prahu in umazaniji
Dobro očiščene spalnice in dnevne sobe pomembno prispevajo k vašemu udobju znotraj vaših štirih sten. S urejenostjo in pravimi nasveti lahko z minimalnim trudom ohranite svoj dom ves čas čist.
Urejena hiša, urejen um
Čistoča in urejenost se pogosto rečeta v isti sapi; vendar so to teme, ki jih je vsekakor treba obravnavati ločeno. Čiščenje nepospravljene hiše je po nepotrebnem težavno in dolgotrajno, zato priporočamo, da jo pred začetkom čiščenja temeljito pospravite.
Pravilno pospravljanje
Najlažji način za vzdrževanje reda v sobi je redno pospravljanje stvari. Pospravljanje je lažje v kratkih izbruhih, kar prepreči, da bi grozljiv kaos sploh nastopil. Pospravite najprej stvari, ki jih je mogoče hitro in takoj pospraviti. Vsi predmeti naj imajo svoje mesto v hiši. Ustrezne posode, kot so škatle ali košare, lahko pomagajo ohraniti proste površine, vendar jih je treba občasno tudi pospraviti. Ne prenapolnite vodoravnih površin, kot so mize, police in okenske police, sicer boste kasneje potrebovali veliko potrpljenja, da boste vse pospravili.
Minimalizem
O peroči temi minimalizma so bile napisane cele knjige, a le nekaj preprostih razmišljanj ima lahko velik učinek. Manj ko imate stvari, manj jih morate pospraviti pred čiščenjem in lažje boste pospravili stvari na dolgi rok. Sliši se skoraj prelahko, vendar se pogosto vse podre, če to udejanjimo. Tako kot pri pospravljanju se tudi k urejanju lotite postopno in ne poskušajte vsega narediti v enem vikendu.
Morda vam bo pomagalo vprašanje, zakaj morate obdržati svoje imetje: ali res želimo hraniti vse svoje praznične spominke na polici? Ali se moram znebiti vseh teh starih kriminalnih romanov? Kdaj sem nazadnje nosil ta kos oblačila? Ni vam treba vedno izvajati radikalnega čiščenja, kot to počne strokovnjakinja za organizacijo Marie Kondo – že samo znebite se nekaj predmetov in bistveno spremenite tedenski potek brisanja prahu. Ko se znebite nekaj stvari, postane pospravljanje občutno lažje.
Pohištvo za enostavno vzdrževanje
Pri izbiri pohištva in talnih oblog bodite pozorni na to, kako se te čistijo. Odprte police so videti zelo šik, vendar ponujajo veliko površin, na katerih se lahko usede prah. Zaprte omare in predale je lažje vzdrževati čiste, če jih ne napolnite preveč. Posebej pogosto uporabljeni predmeti morajo imeti svoje mesto v hiši in biti lahko dostopni. Pomembno vlogo igrata tudi material in dizajn površin. Na nekaterih delih pohištva je viden vsak delček prahu: temne, gladke površine, ki so vse v eni barvi, še posebej hitro postanejo umazane. Nasvet: prah na naravnih lesenih površinah ali površinah z učinkom lesa je na splošno manj viden.
Čistilna opravila v bivalnih in spalnih prostorih
Nasveti za brisanje prahu
Predstavljajte si prizor: hiša se sveti, sveže očiščena od zgoraj navzdol, okna in vrata ostanejo zaprta, potem ko so bila na stežaj odprta, da prezračijo prostor – kljub temu pa se na pohištvu, sobnih rastlinah in tleh še vedno usede zelo fina plast prahu. Na žalost je brisanje, pometanje ali sesanje pogosto le preventivni ukrep, saj je neizogibno, da se prah nabere povsod, kjer ljudje živijo.
Od kod prihaja prah?
Če pogledate prah od blizu pod mikroskopom, vam bo jasno, da gre za celotno mešanico različno velikih delcev, ki se mešajo in združujejo med seboj. Tam je vse, od odmrlih kožnih celic do vlaken preprog, cvetnega prahu, dlak hišnih ljubljenčkov in drobnega prahu – prava pogostitev za nezaželene goste, kot so pršice, bakterije in plesen. Odvisno od velikosti in teže delcev bo kroženje zraka odneslo prah v vsak kotiček ali pa se bo nenehno vrtinčil, ne da bi se kjer koli usedel.
Sestava gospodinjskega prahu se razlikuje glede na prostor, lokacijo stanovanjske zgradbe, število ljudi, ki tam živijo, in njihov življenjski slog. Večino umazanije v naše domove prenesemo na čevljih. Zato se splača imeti odprte mrežaste, kokosove ali tekstilne podloge ali gumijaste dele, ki delujejo kot lovilci umazanije. Ko so nameščeni pred vhodi, ujamejo večino umazanije, ki bi sicer končala na hodniku ali drugih bivalnih prostorih. Z zrakom se v hišo zanesejo tudi saje, spore gliv in cvetni prah.
Najprej sesanje ali brisanje prahu?
O tem, ali je bolje najprej pobrisati prah ali posesati, so mnenja različna. Če najprej posesate, se lahko umazanija, ki nastane zaradi brisanja prahu s pohištva in predmetov, znajde na čistih tleh. Po drugi strani pa sesanje vedno dvigne prah, ki se lahko znajde na sveže obrisanih površinah. V večini primerov se zdi najbolj smiselno najprej pobrisati prah in nato posesati tla. Brisanje povzroči, da druga umazanija, kot so drobtine in lasje, pade na tla, ki jih lahko nato posesate. Če med sesanjem odprete okna, da ustvarite prepih, bo večina dvignjenega prahu odnesena naravnost ven.
Pravilno brisanje prahu
- Najbolje je, da prah odstranite s suho, mehko bombažno krpo. Alternativno so na voljo posebne krpe za prah, ki so elektrostatično nabite in zato učinkoviteje poberejo umazanijo.
- Če krpo dvakrat prepognete, imate osem enakih delov krpe, ki jih lahko enega za drugim uporabite za brisanje prahu. To pomeni, da lahko krpo uporabljate dlje časa, preden jo je treba oprati.
- Ne pozabite pobrisati prahu z majhnih površin, kot so okvirji slik in vrat, radiatorji in listi sobnih rastlin. Pri tem vedno delajte sistematično od zgoraj navzdol.
- Brisanje prahu z vlažno krpo se morda na prvi pogled zdi logično, vendar ta metoda pogosto le razmaže prah naokoli. Če vseeno želite prah pobrisati z vlažno krpo, ta ne sme biti premokra, sicer boste na površini pustili vodo.
Kako pogosto bi morali brisati prah?
Kako pogosto brišete prah, je odvisno predvsem od stopnje čistoče, ki jo osebno potrebujete. Pomembno vlogo pa igrajo tudi življenjske okoliščine. Če živite sami in veliko časa preživite izven hiše, bo moral pernati čistilec manjkrat ven kot v štiričlanski družini. Splošno pravilo je, da bi morala večina gospodinjstev prah pobrisati enkrat na teden. Prah bo še vedno viden, vendar je količina umazanije še vedno sprejemljiva za večino ljudi.