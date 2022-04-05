Čiščenje kaminov
Ogrevalni lesni ogenj v odprtem kaminu je odlična kulisa za marsikatero prijetno uro doma, njegov utripajoči plamen ustvarja sproščeno vzdušje zadovoljstva. Vendar pa obstaja neprijetna slaba stran ogrevanja na drva: preden lahko zakurimo naslednji ogenj, je treba kamin očistiti in iz peči odstraniti stari pepel.
Odstranjevanje starega pepela
Pometanje pepela iz kamina s smetišnico in krtačo je umazano ter nerodno delo, saj je pepel zelo lahek in se hitro vrtinči naokoli. Zato je za odstranjevanje pepela smiselno uporabiti sesalnik. Običajni sesalniki pa temu delu niso kos in jih tukaj ne bi smeli uporabljati.
Zakaj ne morem uporabiti običajnega sesalnika?
Gospodinjski sesalniki niso primerni za sesanje peči. Drobni delci pepela hitro blokirajo filter in sesalno turbino, kar povzroči izgubo zmogljivosti in v najslabšem primeru okvaro motorja. Bolje je, da uporabite sesalnik za pepel, ki omogoča, da bo vaše delo tudi brez prahu in udobno.
Filtri za sesalnike za pepel so zasnovani tako, da lahko zanesljivo posesajo tudi drobne delce pepela. Poleg tega morajo sesalniki za pepel izpolnjevati posebne varnostne zahteve: kovinska sesalna cev in ognjevarna lovilna posoda preprečujeta, da bi ostanki žerjavice poškodovali sesalnik ali v najslabšem primeru celo zanetili tleči ogenj.
Za učinkovito čiščenje filtra in preprečitev zamašitev imajo sesalniki za pepel tudi ustrezno funkcijo čiščenja. Obstajajo modeli, pri katerih lahko s pritiskom na gumb spremenite smer zračnega toka in tako učinkovito očistite filter. To ne ustvarja prahu za uporabnika, saj se prah usmeri naravnost nazaj v lovilno posodo.
Varno sesajte s sesalnikom za pepel
Pred začetkom dela naj se pepel ohladi na temperaturo pod 40 °C. Sesanja se lotite šele, ko ste prepričani, da v kaminu ni skritih žerjavic. Tu se za sesanje uporablja samo kovinska ročna cev – brez pritrjene šobe.
Ko je pepel posesan v lovilno posodo, jo je treba ponovno izprazniti. Zato pri nakupu modelov poskrbite, da jih je enostavno odpreti in izprazniti s čim manj stika z umazanijo. Na polno lovilno posodo se nato položi podloga za smeti in previdno obrne na glavo. To preprečuje vdor prahu v okolico.
Dodatne možnosti uporabe
Sesalnik za pepel lahko uporabite za več kot le sesanje pepela iz kamina. Čiščenje grelnika na pelete ali peči z njim je prav tako enostavno in priročno. Sesalnik za pepel zlahka odstrani hladen pepel in saje iz kurišč in žarov na oglje.
Številni sesalniki za pepel so opremljeni z dodatnim nastavkom za trda tla, ki omogoča sesanje tudi sekancev, drobnih kosov lesa in umazanije okoli kamina. Takšna naprava je praktičen pripomoček pri obnovitvenih delih – naj gre za grobo umazanijo ali fin prah, močan sesalnik za pepel preprosto posesa vse.
Čiščenje trdovratne umazanije s sajastega stekla na štedilniku
Če ima vaša peč stekleno ploščo, je treba tudi to redno čistiti. Temeljito čiščenje pogosto predstavlja težavo, saj odprti ogenj na steklu pusti še posebej trdovratne ostanke. Konvencionalne metode čiščenja, kot je drgnjenje in drgnjenje s krtačo ter vodo, časopisom ali kemičnimi čistili, običajno niso povsem uspešne, hkrati pa so mukotrpne in dolgotrajne.
S parnim čistilnikom lahko lažje dosežete boljši rezultat. Vroča para je skupaj s fizičnim učinkom krp in krtačnega nastavka tu zelo učinkovita. Nato steklo obrišite s suho krpo. S tem postopkom se lahko popolnoma izognete uporabi dodatnih detergentov.
Nasveti za zmanjšanje nastajanja saj
Les, ki ob nakupu še ni pripravljen za uporabo, je treba pred kurjenjem v kaminu shraniti in posušiti. Vlažna drva zmanjšajo energijsko vrednost, posledično se poveča nastajanje dima in saj: peč in njena okolica se takrat hitreje umažeta in kamin je treba pogosteje čistiti. Najvišja vsebnost vlage pri kurjenju lesa v kaminu je celo zakonsko določena – ne sme biti večja od 25 odstotkov.
Za preverjanje tega je koristen merilnik ali »trik«, kot je test nohtov, za katerega pa je potrebnih nekaj izkušenj. Če lahko z nohtom naredite rahlo vdolbino v rez, kjer so vidni drevesni obroči, ga pustite sušiti še nekaj mesecev. Idealno mesto za shranjevanje je nekje, zaščiteno pred elementi z dobrim kroženjem zraka, na primer zloženo ob lopi ali garaži na vrtu.