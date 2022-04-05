Čiščenje kaminov

Zakaj ne morem uporabiti običajnega sesalnika?

Gospodinjski sesalniki niso primerni za sesanje peči. Drobni delci pepela hitro blokirajo filter in sesalno turbino, kar povzroči izgubo zmogljivosti in v najslabšem primeru okvaro motorja. Bolje je, da uporabite sesalnik za pepel, ki omogoča, da bo vaše delo tudi brez prahu in udobno.

Filtri za sesalnike za pepel so zasnovani tako, da lahko zanesljivo posesajo tudi drobne delce pepela. Poleg tega morajo sesalniki za pepel izpolnjevati posebne varnostne zahteve: kovinska sesalna cev in ognjevarna lovilna posoda preprečujeta, da bi ostanki žerjavice poškodovali sesalnik ali v najslabšem primeru celo zanetili tleči ogenj.

Za učinkovito čiščenje filtra in preprečitev zamašitev imajo sesalniki za pepel tudi ustrezno funkcijo čiščenja. Obstajajo modeli, pri katerih lahko s pritiskom na gumb spremenite smer zračnega toka in tako učinkovito očistite filter. To ne ustvarja prahu za uporabnika, saj se prah usmeri naravnost nazaj v lovilno posodo.