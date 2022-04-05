Čiščenje kopalnice: umazanija in vodni kamen nimata možnosti

Kako pogosto bi morali očistiti kopalnico?

Pogostost čiščenja kopalnice je večinoma odvisna od tega, kako pogosto jo uporabljate. Enočlansko gospodinjstvo ustvarja manj umazanije kot veččlanska družina, zato je treba pogostost čiščenja ustrezno prilagoditi. Če je mogoče, je treba celotno kopalnico vsaj enkrat na teden temeljito očistiti. Ostanke mila in zobne paste je dobro odstraniti iz umivalnikov čim prej, armaturo pa vsakih nekaj dni obrisati, da preprečite nastanek madežev vodnega kamna. Najbolje je, da ob vsakem umivanju rok obrišete sijočo opremo z mehko krpo – s tem preprečite nastanek madežev.

Temeljito izpiranje in sušenje površin po vsaki uporabi pripomoreta, da bo vaša tuš kabina in kopalna kad čim dlje čista. Če želite odstraniti dlake in prah s tal, je pogosto dovolj sesanje vsakih nekaj dni. Poleg tega je treba ploščice obrisati vsakih 1–2 tedna, da odstranite trdovratno umazanijo.