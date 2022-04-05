Čiščenje kopalnice: umazanija in vodni kamen nimata možnosti
Ni prostora v hiši, kjer sta čistoča in higiena tako pomembni kot v kopalnici. Mnenja o pravilnem čiščenju stranišč, ploščic, kopalnih kadi, prh, umivalnikov ipd. so različna. S temi strokovnimi nasveti umazanija in vkoreninjen vodni kamen v kopalnici nimata možnosti.
Hitro in enostavno čiščenje: najboljši nasveti za čisto kopalnico
Ne glede na to, ali imate funkcionalno mokro sobo ali ogromen domači spa, je vzdrževanje čiste lastne kopalnice glavna prioriteta za mnoge ljudi. Poleg splošnega vizualnega vtisa obstajajo tudi higienski razlogi za čiščenje kopalnice: nezadostno čiščenje omogoča enostavno razmnoževanje bakterij in gliv ter nastanek plesni. Visoka vlažnost in toplota zagotavljata idealne pogoje za to, zato je pomembno redno čiščenje površin, mokrih prostorov, sanitarij in ploščic.
Kako pogosto bi morali očistiti kopalnico?
Pogostost čiščenja kopalnice je večinoma odvisna od tega, kako pogosto jo uporabljate. Enočlansko gospodinjstvo ustvarja manj umazanije kot veččlanska družina, zato je treba pogostost čiščenja ustrezno prilagoditi. Če je mogoče, je treba celotno kopalnico vsaj enkrat na teden temeljito očistiti. Ostanke mila in zobne paste je dobro odstraniti iz umivalnikov čim prej, armaturo pa vsakih nekaj dni obrisati, da preprečite nastanek madežev vodnega kamna. Najbolje je, da ob vsakem umivanju rok obrišete sijočo opremo z mehko krpo – s tem preprečite nastanek madežev.
Temeljito izpiranje in sušenje površin po vsaki uporabi pripomoreta, da bo vaša tuš kabina in kopalna kad čim dlje čista. Če želite odstraniti dlake in prah s tal, je pogosto dovolj sesanje vsakih nekaj dni. Poleg tega je treba ploščice obrisati vsakih 1–2 tedna, da odstranite trdovratno umazanijo.
Nasvet
Po kopanju ali prhanju se lahko na oknih v kopalnici kondenzira vodna para, kar pomeni, da sčasoma nastane plesen. Poskrbite za redno prezračevanje kopalnice, da omogočite vlagi pot ven. Okna je treba očistiti vsakih nekaj mesecev.
Čistilna opravila in značilnosti čiščenja kopalnice
Medtem ko je ploščice in keramične površine na splošno lažje očistiti, morate v kopalnici upoštevati nekaj stvari. Organske snovi, kot so odmrle kožne celice, lasje, iztrebki in ostanki mila, se zbirajo skupaj z mineralno umazanijo, kot so usedline vodnega kamna, urinski kamen, razbarvanje straniščne školjke in rja. Samo brisanje pogosto ni dovolj za odstranitev te umazanije, kar pomeni, da se pogosto uporabljajo agresivni detergenti, kot so čistila za stranišča ali kisli detergenti, pa tudi močni fizikalni procesi. Vendar pa lahko ob nepravilni uporabi poškodujete občutljive površinske materiale.
S pravimi čistilnimi in gospodinjskimi sredstvi, nasveti za uporabo in napravami imate lahko čisto kopalnico v hipu – brez utrujajočega drgnjenja.
Odstranjevanje vodnega kamna v kopalnici
Kjer koli predmeti redno prihajajo v stik z vodo, se sčasoma razvije vodni kamen. Ni čudno, da je kopalnica pogosto glavno mesto za nabiranje vodnega kamna, ki prekriva armature, ploščice in umivalnike. S preprostimi materiali in nekaj nasveti pa trdovratne tvorbe zlahka odstranimo in preprečimo nastajanje novega vodnega kamna.
Kako nastane vodni kamen?
Voda, ki vsebuje apno, ima posebno visoko vsebnost kalcijevega karbonata in nastane, ko podtalnica pronica skozi apnenčast kamen. Višja kot je koncentracija, trša je voda in več vodnega kamna se tvori na površinah, s katerimi pride v stik. Trdovratne obloge vodnega kamna nastajajo predvsem pri segrevanju ali izhlapevanju vode, kar povzroča bele madeže zlasti na armaturah, umivalnikih, ploščicah in pipah v kopalnicah.
Odstranjevanje madežev vodnega kamna s parnim čistilnikom
Če obloge vodnega kamna še niso zelo debele, jih je mogoče povsem enostavno odstraniti s parnim čistilnikom – brez utrujajočega ročnega čiščenja. Za to potrebuje nastavek za detajle in okroglo krtačo. Bolje je, da občutljive površine čistite izključno s podrobno šobo, da preprečite praske na kromiranih in nerjavnih okovih. Nastavek držite neposredno na območjih z vodnim kamnom in spuščajte paro, dokler vodni kamen ne izgine. Če s tem ne uspete odstraniti trdovratnega vodnega kamna ali je ta na nerodnem mestu, lahko na nastavek pritrdite okroglo krtačo: območje lahko nato zdrgnete z močnimi sunki pare. Tudi najbolj trdovratne lise vodnega kamna lahko odstranite z neposrednim spuščanjem pare in močnim drgnjenjem.
Če je plast vodnega kamna zelo debela, lahko na območje nanesete čistilo z limono. Počakajte pol ure, nato predel obdelajte s parnim čistilnikom. Ostanke vodnega kamna je zdaj lažje odstraniti.
Najboljša gospodinjska sredstva za boj proti vodnemu kamnu
Odstranjevanje vodnega kamna iz aluminija s pecilnim praškom
Pecilni prašek je doma uporaben na vse načine, tudi za odstranjevanje vodnega kamna, na primer z aluminija. Če želite to narediti, zmešajte vodo in pecilni prašek, da dobite gosto pasto. Pasto vtrite na prizadeta mesta, pustite delovati kratek čas in nato sperite s čisto vodo ali obrišite z vlažno krpo.
Pozitiven stranski učinek pecilnega praška je, da nevtralizira tudi neprijetne vonjave v kopalnici in celo pomaga pri zamašenih odtokih.
Odstranjevanje vodnega kamna s kisom
Kis je tudi primerno gospodinjsko sredstvo za boj proti oblogam vodnega kamna. Kisovo esenco lahko uporabite nerazredčeno za večji vodni kamen ali razredčeno z vodo za lažji vodni kamen. Citronska kislina ima enak učinek, zato se lahko uporablja na enak način. Najboljši način je, da bombažno krpo ali krpo iz mikrovlaken namočite v kis ali citronsko kislino in z njo podrgnete površine, ki jih je prizadel vodni kamen, na primer armature. Pustite delovati nekaj časa ali čez noč, nato temeljito sperite s čisto, hladno vodo. Nato vse posušite s čisto krpo. Kislina v kisu je koristna tudi proti trdovratnemu sečnemu kamnu.
Nasvet: uporabite trik z balonom, da odstranite trdovraten vodni kamen iz pip.
Odstranjevanje vodnega kamna z zobno pasto
Za odstranjevanje ostankov vodnega kamna iz pip lahko uporabite tudi zobno pasto in staro zobno ščetko. Obloge premažite z zobno pasto, pustite delovati kratek čas, nato zdrgnite z zobno ščetko in sperite z vodo. Zobna pasta deluje kot abraziv in kromiranim in aluminijastim površinam povrne sijaj.
Pozor: nekateri materiali so občutljivi na kisline, vključno z marmorjem in naravnim kamnom. Zato za njihovo čiščenje ne uporabljajte kisa ali citronske kisline. Tu je pecilni prašek boljša možnost.
Odstranjevanje vodnega kamna z detergentom
Če želite za odstranjevanje trdovratnih oblog uporabiti čistilo, potrebujete kislo čistilo s pH med 1 in 4. Najprimernejše sredstvo za uporabo je odvisno od površine. Najbolje je, da detergent preizkusite na neopaznem mestu, preden ga uporabite po celotni površini. Močne kisline (z nižjim pH) lahko napadajo različne površine, kot so navadne kovine, cementni spoji, eloksirani aluminij in plastika. Zato uporabljajte čim bolj blage detergente in preizkusite, ali dosegajo zadosten učinek. Na voljo so tudi komercialno dostopna čistila za sanitarne prostore z okoljskim certifikatom, kot je EU Ecolabel. Ta niso le boljša za okolje, boljša so tudi za materiale kot čistila brez certifikata.
Nasveti za preprečevanje nastajanja vodnega kamna:
- Sušenje pomaga: ramature na umivalnikih, v tuš kabinah ali kopalnih kadeh ter ploščice in steklene površine zato po uporabi vedno osušite, na primer s krpo iz mikrovlaken ali mehko gobo.
- Če se vam mudi in nimate časa, da bi karkoli posušili, sperite tuš kabino, kopalno kad in armature s hladno vodo. To je zato, ker hladna voda tvori manj oblog vodnega kamna kot topla voda.
- Redna uporaba parnega čistilnika na armaturah bo preprečilo nastajanje oblog vodnega kamna v prihodnosti, ker proizvodnja pare demineralizira vodo, kar pomeni, da para ne pušča ostankov vodnega kamna ali madežev.