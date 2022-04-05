Čiščenje stranišča
Čisto stranišče je nekaj, kar mnogi ljudje uvrščajo med osnovne potrebščine, vendar je čiščenje le-tega eno najmanj priljubljenih gospodinjskih opravil. S pravilnim postopkom in nekaj nasveti bo vaše stranišče v hipu spet čisto in higiensko.
Tipična umazanija: usedline vodnega kamna in urinskega kamna
Tako kot marsikje drugje v kopalnici, se tudi v straniščih sčasoma naberejo obloge vodnega kamna. Najzahtevnejši vidik je tako imenovani urinski kamen, ki nastane iz apna in urina. Urinska obloga se tvori predvsem okoli roba straniščne školjke in tam, kjer se straniščna površina upogne. Drugi delci umazanije in bakterije se zlahka naberejo na teksturirani površini usedlin, kar povzroči rumeno-rjave lise. Majhne usedline je mogoče fizično odstraniti s čopičem. Če straniščno ščetko uporabljate redno, najbolje ob vsaki uporabi stranišča, trdovraten urinski kamen običajno ne bo nastal. To je še posebej pomembno pri vodi, ki vsebuje apno.
Kateri detergent pomaga pri vodnem kamnu in urinskem kamnu?
Če se usedline kljub rednemu fizičnemu čiščenju še vedno tvorijo, jih je potrebno odstraniti z ustreznim detergentom. Vodni kamen in urinski kamen prispevata k mineralni kontaminaciji in ju je mogoče odpraviti s kislimi detergenti (s pH < 7). Komercialno dostopno čistilo za WC ima zato posebej nizek pH, kar pomeni, da je zelo kislo. Najprej nanesite detergent in pustite delovati po navodilih proizvajalca. Nato dobro zdrgnite s krtačo – fizično gibanje ščetin pomaga odstraniti trdovratne obloge. Na koncu večkrat sperite, dokler popolnoma ne odstranite detergenta in umazanije.
Nasvet
Med čiščenjem ne pozabite dvigniti pokrova in straniščne školjke, da preprečite neželene brizge.
Čiščenje stranišča z gospodinjskimi sredstvi
Druga možnost je, da stranišče očistite tudi z različnimi gospodinjskimi sredstvi. Posebej priljubljena izbira je pralni prašek, ki zaradi vgrajenega sredstva za mehčanje vode in belila zelo dobro deluje proti vodnemu kamnu in urinu. To storite tako, da notranjost stranišča preprosto potresete s pralnim praškom, pustite delovati približno 15 minut, nato očistite s straniščno ščetko. Na koncu ga sperite in vaše stranišče bo zasijalo kot novo.
Drugo priljubljeno gospodinjsko zdravilo je kombinacija kisa in sode bikarbone. To uporabite tako, da v straniščno školjko vlijete pol litra kisa in 2–3 žlice sode bikarbone ter to porazdelite po strani. Namesto sode bikarbone lahko uporabite tudi 100 ml kisove esence ali pecilnega praška. Mešanico pustite delovati približno 15 minut, nato pa zdrgnite s krtačo, da odstranite vodni kamen in urin. Lahko se uporabi tudi kola ali tablete za čiščenje zobnih protez; vendar pa boste morali ta gospodinjska sredstva pustiti delovati približno 30 minut.
Za zunanjost zadostujejo blaga čistila
Za čiščenje zunanjosti straniščne školjke zadostuje brisanje zunanje površine z vlažno krpo in blagim detergentom, enako velja za straniščno desko in pokrov. Pri tem se izogibajte drgnjenju, pa tudi čistilom, ki vsebujejo klor ali kisline – ta pogosto povzročijo rumeno obarvanje ali lepijo barvo na sedežu. Razbarvanje se pojavi tudi zaradi usedlin vodnega kamna in urinskega kamna. Pri tem samo redno čiščenje pripomore, da bo sedež dolgoročno čist.
Preprečevanje zamašitev stranišča
Food residue, hair and sanitary towels should not be put down the toilet as they can easily block the drain. Paper tissues and kitchen towel should not be disposed of in the toilet because, unlike toilet paper, they do not dissolve in water. If the drain is blocked, you will need a plunger or plumber's snake. In the worst-case scenario, you'll have to rely on expensive assistance from a professional.
Ostankov hrane, las in higienskih vložkov ne odlagajte v straniščno školjko, saj lahko zlahka zamašijo odtok. Papirnatih robčkov in kuhinjskih brisač ne smete odvreči v stranišče, saj se za razliko od toaletnega papirja ne raztopijo v vodi. Če je odtok zamašen, boste potrebovali gumo. V najslabšem primeru se boste morali zanesti na drago pomoč strokovnjaka.