Čiščenje stranišča z gospodinjskimi sredstvi

Druga možnost je, da stranišče očistite tudi z različnimi gospodinjskimi sredstvi. Posebej priljubljena izbira je pralni prašek, ki zaradi vgrajenega sredstva za mehčanje vode in belila zelo dobro deluje proti vodnemu kamnu in urinu. To storite tako, da notranjost stranišča preprosto potresete s pralnim praškom, pustite delovati približno 15 minut, nato očistite s straniščno ščetko. Na koncu ga sperite in vaše stranišče bo zasijalo kot novo.

Drugo priljubljeno gospodinjsko zdravilo je kombinacija kisa in sode bikarbone. To uporabite tako, da v straniščno školjko vlijete pol litra kisa in 2–3 žlice sode bikarbone ter to porazdelite po strani. Namesto sode bikarbone lahko uporabite tudi 100 ml kisove esence ali pecilnega praška. Mešanico pustite delovati približno 15 minut, nato pa zdrgnite s krtačo, da odstranite vodni kamen in urin. Lahko se uporabi tudi kola ali tablete za čiščenje zobnih protez; vendar pa boste morali ta gospodinjska sredstva pustiti delovati približno 30 minut.