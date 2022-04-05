Čiščenje ploščic

Fine kamnite ploščice

Zahvaljujoč njihovi robustnosti in vizualnemu videzu se vse pogosteje polagajo fine kamnite ploščice po celotnem bivalnem prostoru. Fina lončenina je na voljo kot svilena mat, polirana v visokem sijaju, s strukturo (npr. videz skrilavca) ali tiskana (npr. videz lesa). Fina lončenina je običajno enobarvna in je značilna po tem, da je z vseh strani videti enaka. Edina izjema je pri tem tiskana fina kamnina.

Fina lončenina ima mikroporozno površino in jo je zato najbolje očistiti s krpami iz mikrovlaken, katerih fina vlakna lahko pridejo v drobne neravne površine. Sicer velja enak postopek kot pri glaziranih ploščicah.

Za strukturirano fino kamnino priporočamo enkratno brisanje vzdolžno in prečno čez površino – tako dosežete odlične rezultate čiščenja kar v globino strukture. Talna obloga je odporna na večino alkalij in kislin ter je odporna na organska topila. Fina kamnina ne potrebuje dodatne nege, razen pravilnega čiščenja.