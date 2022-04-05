Čiščenje ploščic
Ploščice so ena izmed najbolj priljubljenih talnih oblog in z dobrim razlogom: so odporne in v večini primerov enostavne za nego. Vendar pa je treba pri čiščenju upoštevati nekaj točk.
Pravilno čiščenje različnih vrst ploščic
Obstaja nešteto vrst ploščic. Da jih očistite na najbolj učinkovit način, je zato pomembno, da najprej pravilno določite material ploščice. Najpogostejše vrste so keramične ploščice, kot so fine lončene ploščice, glazirane ploščice, terakota ploščice in klinker ploščice. Osnovna sestavina vseh komercialno dostopnih ploščic je glina, ki je glede na vrsto sestavljena iz različnih agregatov in gori pri različnih temperaturah. Vendar pa občasno najdete tudi ploščice iz naravnega in umetnega kamna v zasebnih gospodinjstvih, kjer morate biti še posebej previdni pri čiščenju.
Glazirane ploščice
Za glazirane ploščice se na splošno razume da je to kamnita ploščica, na katero je na zgornji sloj nanešen stekleni premaz. To omogoča gladko, zaprto površino in skoraj neskončno paleto struktur in barv. Za glazirano ploščico je značilen rob in zgornja plast drugačne barve. Zaradi gladke površine so glazirane ploščice običajno enostavne za čiščenje in ne zahtevajo posebne nege.
Fine kamnite ploščice
Zahvaljujoč njihovi robustnosti in vizualnemu videzu se vse pogosteje polagajo fine kamnite ploščice po celotnem bivalnem prostoru. Fina lončenina je na voljo kot svilena mat, polirana v visokem sijaju, s strukturo (npr. videz skrilavca) ali tiskana (npr. videz lesa). Fina lončenina je običajno enobarvna in je značilna po tem, da je z vseh strani videti enaka. Edina izjema je pri tem tiskana fina kamnina.
Fina lončenina ima mikroporozno površino in jo je zato najbolje očistiti s krpami iz mikrovlaken, katerih fina vlakna lahko pridejo v drobne neravne površine. Sicer velja enak postopek kot pri glaziranih ploščicah.
Za strukturirano fino kamnino priporočamo enkratno brisanje vzdolžno in prečno čez površino – tako dosežete odlične rezultate čiščenja kar v globino strukture. Talna obloga je odporna na večino alkalij in kislin ter je odporna na organska topila. Fina kamnina ne potrebuje dodatne nege, razen pravilnega čiščenja.
Ploščice iz naravnega in umetnega kamna
Naravni kamen vključuje na primer granit, marmor, jurski kamen in skrilavec. Plastični kamen vključuje mineralne (običajno cementne) ali s smolo vezane materiale, ki so izdelani z uporabo agregatov, kot so pesek, prodnati kamni, marmor ali drugi materiali. Najpogosteje uporabljene vrste plastičnega kamna vključujejo na primer umetni kamen, beton iz izpostavljenega agregata ali marmor Agglo.
Kisli detergenti (pH vrednost < 7) ali gospodinjska sredstva, kot sta kis ali citronska kislina, se uporabljajo za mineralno umazanijo, kot so rja, vodni kamen ali ostanki cementa. Ker je veliko naravnih in plastičnih kamnov občutljivih na kisline, priporočamo, da predhodno opravite test na neopaznem mestu. Če želite to narediti, vzemite kislinsko čistilo in nanesite nekaj kapljic kisline na površino na neopazno mesto. Če se kislina začne peniti, je kamen občutljiv na kisline in ga ne smemo obdelati s kislimi detergenti.
Čistejše ploščic v samo dveh korakih
Najbolj priljubljena metoda čiščenja vključuje uporabo kombinacije sesanja in mokrega brisanja. V prvem delovnem koraku se ohlapna umazanija, kot so prah in dlake, pobere s standardnim sesalnikom. Če se talne ploščice nahajajo zunaj ali v izjemno umazanih prostorih, kot so garaže, je idealen večnamenski sesalnik.
Nato površino mokro obrišite z brisalcem za tla ali krpo. V idealnem primeru bi morali krpo za brisanje redno iztiskati s stiskalnico za krpo, saj s tem čim bolj preprečite neposreden stik z umazanijo. Najprej morate obdelati rob celotne sobe in nato v enakih potezah opraviti pripravljalna dela od skrajnega zadnjega vogala do vrat.
Z malo vaje lahko to mehansko metodo uporabite za zelo hitro čiščenje, vendar ima postopek tudi nekaj pomanjkljivosti: trdovratno umazanijo je treba dodatno obdelati, da jo razrahljate. Posebej posušeni madeži v kuhinji se običajno ne zrahljajo že pri prvem zagonu. Večina talnih brisalnikov nanese razmeroma velike količine vode, kar pomeni, da se površina suši relativno dlje.
Odstranjevanje sivine na ploščicah
Če ste s keramičnimi tlemi dlje časa ravnali napačno, na primer uporabljali preveč detergenta ali brisanja, lahko to povzroči sivenje. To povzroči nastanek plasti umazanije in detergenta, ki sčasoma povzročijo neprijeten videz. Da bi odstranili to sivino, je treba prve cikle čiščenja izvajati samo s toplo vodo. Če se med čiščenjem na umazani vodi pojavi penasta glava, je to dober znak, da so ostanki starega detergenta odstranjeni. V tem primeru postopek ponavljajte, dokler se pena ne tvori več. Druga možnost je, da so melaminske gobice, znane tudi kot čarobne gobice, dobra možnost za odstranjevanje sive barve.
Nasveti strokovnjakov
Ne glede na to, ali je sivina ali ne, priporočamo, da najprej obdelate manjši del površine na neopaznem mestu in po sušenju pogledate razliko do neočiščene površine. Če je znamka talne obloge znana, se splača pogledati tudi navodila za čiščenje in nego proizvajalca talne obloge.
Odstranjevanje apnenega filma s ploščic
Ne samo v kopalnici, tudi drugod lahko vodni kamen postane težava: bel vodni film se lahko sčasoma pojavi tudi pri čiščenju, če je voda zelo apnenčasta. Apnen film se pojavi predvsem na temnih ploščicah in pogosto ga opazite šele, ko se površine, po katerih se pogosto hodi, spolira in postane mastna.
Za odstranitev apnenčastega filma uporabite kislo sanitarno čistilo, lahko pa uporabite tudi gospodinjska zdravila, na primer kis ali citronsko kislino. Pri uporabi kislih čistil je treba fuge ploščic vedno predhodno zaliti, da jih detergent ne napade. Če želite to narediti, zadostuje, da površino mokro obrišete s čisto vodo. Čistilo razredčimo z vodo v skladu z navodili in nanesemo s čistilnikom. Med kontaktnim časom pribl. pet minut lahko površino dodatno obdelamo s čistilnikom, vendar se čistilna raztopina ne sme posušiti. Nato s talnim brisalcem ali krpo in čisto vodo ponovno obrišite površino, dokler ne odstranite vseh ostankov detergenta in pri tem večkrat zamenjajte vodo. Za izjemno tanke apnenčaste filme v določenih okoliščinah zadostuje, da tla enkrat ali dvakrat obrišete s kislim sanitarnim čistilom in nato sperite s čisto vodo.
Higiensko čiščenje s parnim čistilnikom
Prava alternativa mehanskim talnim brisalcem so parni čistilniki, saj proizvajajo vročo paro in zato delujejo še posebej higiensko. Zahvaljujoč visokim temperaturam se z njimi odstrani do 99,99 % bakterij in virusov brez uporabe kemičnih detergentov. Vroča para tudi razrahlja trdovratno umazanijo in odstrani maščobo, kar pomeni, da so prednosti parnega čistilnika še posebej jasne v kuhinji. Parni čistilniki so primerni za alergike in družine z majhnimi otroki, ki ne smejo priti v stik z agresivnimi čistilnimi sredstvi na tleh. Ker proizvodnja pare demineralizira vodo, para za seboj ne pušča ostankov apna ali čistilnih prog. Zahvaljujoč vročini se tla hitro posušijo in po njih je mogoče hitreje hoditi.
Za čiščenje ploščic se uporabljajo primerne krpe za brisanje za tla ali ročno šobo. Tako kot pri naknadnem brisanju je treba tudi pri finih ploščicah iz kamnine uporabiti krpe iz mikrovlaken. Ko se para sprosti, hitro premikajte talno ali ročno šobo z ene na drugo stran v prekrivajočih se potezah, pri tem se sprosti le količina pare, ki je potrebna za rahljanje umazanije. Krpa absorbira razrahljano umazanijo; zato je treba umazane krpe redno menjati. Za čiščenje fug premikajte talno šobo gor in dol ter od strani do strani (v obliki križa) po območju, ki ga želite očistiti. Za globinsko čiščenje lahko fuge očistite tudi ločeno.
Med prvim ciklom čiščenja s parnim čistilnikom se lahko pojavijo proge. Te nastanejo zaradi ostankov detergenta in jih odstranimo z večkratnim brisanjem s parnim čistilnikom.
Hitro in enostavno: čistilnik za trda tla
Talne ploščice se še posebej hitro in temeljito očistijo s čistilnikom za trda tla. Čistilni valji na napravah se vrtijo s hitrostjo 500 obratov na minuto in brez truda razrahljajo trdovratno umazanijo. Umazana voda se zbira v ločenem rezervoarju, tako da pri brisanju vedno uporabljate svežo vodo. FC 7 Cordless celo odstrani ohlapno umazanijo, kar pomeni, da območja ni treba predhodno posesati. Posebej prilagojen detergent RM 537 je primeren za ploščice, kamen in naravni kamen.