Čiščenje fug

Previdnost pri uporabi kislih detergentov

Predvsem v kopalnicah predstavlja izziv mineralna umazanija, kot je vodni kamen ali urin. Te lahko odstranite s kislimi detergenti, kot so sanitarna čistila (pH vrednost < 7) ali z gospodinjskimi sredstvi, kot sta kis ali citronska kislina. Vendar pa je treba tudi tukaj biti previden, ker se ploščice in fuge pri čiščenju obnašajo drugače. Ker so fuge iz malte tudi mineralne, kisli detergenti sčasoma napadejo fuge. Da bi to preprečili, je treba fuge ploščic pred čiščenjem vedno predhodno zaliti. Če so fuge nasičene, lahko kislo detergent deluje na površini, ne da bi prodrelo pregloboko v material.

Profesionalni nasvet: predvsem v kopalnicah priporočamo izmenično čiščenje s kislimi in alkalnimi čistili, da se vse vrste umazanije, ki nastanejo, trajno obdržijo pod nadzorom. Ta postopek tudi preprečuje nastanek plesni.