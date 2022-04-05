Čiščenje fug
Ploščice so običajno razmeroma enostavne za nego, vendar so fuge pogosto zanemarjene, ko gre za vsakodnevno čiščenje. To lahko povzroči grdo umazanijo ali celo nastanek plesni. Z nekaj preprostimi nasveti so spoji ploščic enostavni za čiščenje.
Fuge zahtevajo posebno pozornost
Kjerkoli so ploščice, so tudi fuge. Fuge so običajno sestavljene iz malte in zagotavljajo, da so posamezne ploščice varno vezane. Ne glede na to, katere vrste ploščic so položene, se fuge bistveno razlikujejo po svoji sestavi in kakovosti površine. Zaradi hrapave površine se umazanija nanje oprime lažje in trdovratneje kot na gladke ploščice. Ker lahko absorbirajo vlago, so fuge tudi idealno gojišče bakterij in plesni. Zato zahtevajo posebno pozornost pri čiščenju.
Katero čistilo je primerno za čiščenje fug?
Čistila so primarno razvrščena glede na njihovo pH vrednost. Večina večnamenskih čistil je rahlo alkalnih (pH vrednost > 7), kar pomeni, da je mogoče odstraniti organsko umazanijo, kot sta maščoba ali albumin. S tem se odstrani tudi vir hrane za mikroorganizme. Če so fuge le rahlo umazane, jih lahko enostavno očistite z alkalnimi gospodinjskimi sredstvi, kot so pecilni prašek, soda bikarbona ali soda. Za to zmešajte eno od prej omenjenih gospodinjskih zdravil z vodo v razmerju 3:1, da nastane gosta pasta. Nato lahko pasto vnesete v fuge s čopičem ali zobno ščetko. Mešanico je treba pustiti delovati cca. 30 minut in nato sperite s toplo vodo in čisto krpo. Pri delu s čopičem lahko pride do brizganja, zato vedno nosite zaščitna očala in rokavice.
Previdnost pri uporabi kislih detergentov
Predvsem v kopalnicah predstavlja izziv mineralna umazanija, kot je vodni kamen ali urin. Te lahko odstranite s kislimi detergenti, kot so sanitarna čistila (pH vrednost < 7) ali z gospodinjskimi sredstvi, kot sta kis ali citronska kislina. Vendar pa je treba tudi tukaj biti previden, ker se ploščice in fuge pri čiščenju obnašajo drugače. Ker so fuge iz malte tudi mineralne, kisli detergenti sčasoma napadejo fuge. Da bi to preprečili, je treba fuge ploščic pred čiščenjem vedno predhodno zaliti. Če so fuge nasičene, lahko kislo detergent deluje na površini, ne da bi prodrelo pregloboko v material.
Profesionalni nasvet: predvsem v kopalnicah priporočamo izmenično čiščenje s kislimi in alkalnimi čistili, da se vse vrste umazanije, ki nastanejo, trajno obdržijo pod nadzorom. Ta postopek tudi preprečuje nastanek plesni.
Čiščenje fug s parnim čistilnikom
S parnim čistilnikom je še lažje očistiti fuge. Para čisti do tlaka do 4,2 bara in drobni delci pare se poganjajo ob površine s hitrostjo 170 km/h. Para zato pride tudi v fine strukture površine, ki jih tekstil in ščetke pogosto ne dosežejo. Vroča para sama razrahlja trdovratno umazanijo in usedline, visoka stopnja toplote pa učinkovito preprečuje nastanek plesni. V večini primerov vam torej sploh ni treba uporabljati detergentov in tako zaščitite okolje in lastne dihalne poti. V primeru močne mineralne umazanije lahko fuge predhodno obdelamo s kislim čistilom, kot je opisano zgoraj, nato pa lahko parni čistilnik uporabimo v drugem koraku. Najboljši način za čiščenje je uporaba detajlne šobe in ustrezne okrogle krtače. Vsaka fuga je zato individualno očiščena s hitrimi gibi čiščenja. Zahvaljujoč kombinaciji toplote in mehanike se odstrani celo zasidrana umazanija. Na koncu lahko zrahljano umazanijo obrišete s krpo.
Odstranjevanje plesni iz fug
V prostorih z visoko stopnjo vlažnosti se zlahka tvori plesen, pri čemer se počuti še posebej domače na grobi, porozni površini fug. To ni le grdo, ampak ima lahko tudi zdravstvene posledice za alergike in tiste z oslabljenim imunskim sistemom. Za odstranitev plesni lahko uporabite detergente, ki vsebujejo alkohol ali alkohol za drgnjenje (izopropil alkohol). Da bi to naredili, alkoholno raztopino vbrizgamo v sklepe s čopičem ali krpo, nato pa izhlapi. Ta metoda običajno ne odstrani madežev, ki ostanejo, saj alkohol ne vsebuje belil. Če želite temeljito očistiti sklep, je vodikov peroksid preizkušeno gospodinjsko zdravilo. 3% raztopina zadostuje za učinkovito spopadanje s sporami plesni. Namočen kos kuhinjskega zvitka lahko položite na spoj, da podaljšate kontaktni čas. Po pol ure je treba raztopino sprati z zadostno količino vode.
Če je plesen že prodrla globoko v fugo, je edina rešitev zamenjava materiala. Da bi se temu izognili, je treba aktivno preprečevati nastanek plesni. Če želite to narediti, resnično pomaga redno prezračevanje prostora. Če ni oken, lahko pri tem pomaga izpušni ventilator. Priporočamo tudi, da po tuširanju obrišite vse mokre površine, da vlago hitro odpeljete stran.
Čiščenje silikonskih fug
Silikonske fuge se uporabljajo na primer med umivalniki in stenami s ploščicami. So bistveno bolj občutljive kot fuge iz malte, zato je pri čiščenju potrebna posebna previdnost. Pri uporabi parnega čistilnika jih lahko poparite samo, ker lahko mehansko drgnjenje ali uporaba električne šobe hitro poškoduje površino. Plesen se lahko tvori tudi v silikonskih fugah. Če je plesen že prodrla v material, je pogosto bolj ekonomično zamenjati fugo kot očistiti.