Čiščenje kuhinje: hladilnik in kuhinjske površine naj bodo čiste
Kuhinja je srce mnogih gospodinjstev in je vsak dan zelo uporabna. Čiščenja torej ne smemo zanemariti, saj se v hladilniku, na delovnem pultu in na različnih površinah sčasoma naberejo vse vrste umazanije in bakterij. Poskrbite, da bo vaša kuhinja higienična in čista s temi nasveti.
Nasveti za čisto kuhinjo
Dandanes kuhinja ni le funkcionalen prostor za kuhanje in prehranjevanje – namesto tega je postala prostor, kjer se srečujejo družina in prijatelji. Tam imate odmor za čaj, kjer skupaj pečete, se sprostite med kuhanjem in drug od drugega izveste, kaj se dogaja. Vendar pa pri kuhanju ostanejo madeži maščobe in ostanki hrane, hrana pušča sledi v hladilniku, vodni kamen pa se sčasoma nabere na pomivalnih koritih in pipah ter v pomivalnih strojih in kavnih avtomatih. Vso to umazanijo je treba redno odstranjevati, da kuhinja ostane higienična in čista.
Dodaten izziv je raznolikost materialov, ki jih najdemo v kuhinji: sodobni prostori običajno združujejo gladke in sijoče površine, kot sta nerjavno jeklo in steklo, z občutljivimi naravnimi materiali, kot sta kamen in les. Čiščenje je zato treba prilagoditi vrsti podlage in tudi umazaniji. Enako velja pri uporabi detergentov.
Čiščenje kuhinje
Čiščenje pulta
Pult je verjetno najbolj uporabljena površina v kuhinji in je še posebej pogosto v stiku s hrano. Tam nasekljate zelenjavo, file ribe in razvaljate testo. To pomeni, da je območje vsakodnevno onesnaženo s prostim očesom nevidnimi bakterijami. Čeprav le zaradi higiene, je treba to delovno površino po vsaki uporabi obrisati z vlažno krpo, enkrat tedensko pa jo popolnoma pospraviti in temeljito očistiti. Za večjo umazanijo lahko na pultih, odpornih na vodo in alkohol, uporabite tudi alkalno čistilo za površine, da odstranite umazanijo, kot so madeži hrane in maščobe.
Previdnost je potrebna pri naravnem kamnu, na primer pri pultih iz granita ali marmorja, saj lahko kisla čistila ali sredstva, ki vsebujejo topila, poškodujejo material. Tukaj lahko uporabite posebno čistilo za kamnite površine od specializiranih trgovcev, idealno bi bilo nevtralno čistilo. Poleg tega se priporočajo detergenti brez površinsko aktivnih snovi. V bistvu je treba umazanijo na pultih iz naravnega kamna odstraniti čim hitreje, za brisanje uporabite mehko, vlažno krpo. Suha krpa v kombinaciji z umazanijo lahko povzroči majhne praske. Po uporabi detergentov vedno sperite s čisto vodo, nato pa območje osušite s čisto krpo, da preprečite nastanek madežev.
Nežna alternativa za čiščenje pultov brez kemikalij je parni čistilnik. Pritisk in vroča para odstranita 99,99 % vseh značilnih gospodinjskih bakterij, medtem ko je mogoče enostavno odstraniti tudi maščobo in trdovratno umazanijo, kot so zakoreninjeni ostanki hrane. Parni čistilnik je idealen tudi za čiščenje vaše nape, kuhalne plošče in pečice.
Nasvet: čiščenje gladkih površin z baterijskim brisalcem
Vse gladke površine v kuhinji, kot so pult, steklene površine, steklokeramična ali indukcijska kuhalna plošča ter fronte kuhinjskih omaric in predalov, ki niso občutljive, lahko brez težav očistite z vibrirajočim baterijskim brisalcem. Prednost pri tem je, da se površine med čiščenjem samodejno navlažijo, funkcija vibriranja tudi odstrani umazanijo brez velikega napora. Območje lahko nato posušite z brezžičnim čistilnikom za okna ali krpo iz mikrovlaken.
Čiščenje sprednjih stranic kuhinjskih omar in predalov
Vsakodnevna uporaba kuhinje pomeni, da sprednje strani kuhinjskih omaric in predalov čez čas ne uidejo nepoškodovane. Kmalu začnete opažati mastne madeže in prstne odtise na frontah kuhinjskih omaric in predalov, zlasti tistih z visokim sijajem, toda brizge omak ali drugih tekočin je treba tudi hitro odstraniti. Za čiščenje vseh vrst sprednjih stranic kuhinjskih omaric in predalov lahko uporabite komercialno dostopen vodotopen detergent ali samo vodo in blago pomivalno sredstvo. Po čiščenju vedno sperite s čisto vodo in previdno obrišite do suhega – še posebej okrog profilov, vogalov in robov. Pri brisanju uporabljajte le rahlo vlažno krpo, odvisno od materiala. Za fronte kuhinjskih omaric in predalov se je treba izogibati agresivnim ali abrazivnim detergentom, saj lahko povzročijo praske ali napadejo površino. Enako velja za abrazivne krpe ali gobe.
Prstni odtisi in vodni kamen hitro postanejo vidni na sprednjih stranicah kuhinjskih omar in predalov iz stekla. Vodni kamen lahko odstranimo s kisom ali citronsko kislino. Komercialno dostopno čistilo za steklo ali voda z brizgom pomivalnega sredstva so koristni za boj proti prstnim odtisom.
Lesene fronte omar in predalov lahko čistite z vodotopnim detergentom in rahlo navlaženo krpo ali mehko krtačo. Za fronte z lesenim furnirjem lahko uporabite posebno čistilo za pohištvo, ki tudi neguje površino. Splošno pravilo je, da lesenih sprednjih stranic omar in predalov ne zmočite, vedno delajte v smeri vlaken in nato dobro zdrgnite.
Površine iz nerjavečega jekla lahko očistite s posebnim čistilom za nerjaveče jeklo, če je na njih precej umazanije. Pogosto zadošča že brisanje z vlažno krpo iz mikrovlaken, saj so površine iz nerjavečega jekla na splošno enostavne za vzdrževanje. Negovalni izdelki, ki tvorijo plasti, niso priporočljivi.
Ali ste vedeli? Gnezdišča bakterij so v kuhinji
- Deske za rezanje: deske za rezanje z globokimi zarezami so odlično gojišče za bakterije, saj se še posebej spretno naselijo v utorih. To pomeni, da ni dovolj, da deske za rezanje preprosto sperete v topli vodi. Bolj učinkovito je, če jih daste v pomivalni stroj ali jih očistite z zadostno količino pomivalnega sredstva in gobo.
- Kuhinjska gobica: kuhinjske gobice so pogosto pravo leglo bakterij. Na eni sami pomivalni krpi lahko najdemo več kot 300 vrst bakterij. Gobice je zato treba menjati enkrat na teden.
- Blok nožev: bloki nožev s svojimi režami so tudi idealno mesto za bakterije. Vlažni noži dodatno podpirajo rast bakterij, zato enkrat na mesec očistite blok nožev z ozko krtačo in milnico. Pri tem je pomembno, da vedno pustite, da se popolnoma posuši, preden nože vstavite nazaj.
- Neštete mikroskopske nečistoče lahko najdemo na tleh, še posebej pred umivalnikom, omarami in hladilnikom. Ta območja je treba redno temeljito čistiti.
Čiščenje hladilnika
Pravo gojišče bakterij so lahko tudi hladilniki. Pri tem je higiena še posebej pomembna, saj se tam shranjujejo najrazličnejša živila. Če želite očistiti hladilnik, ga najprej odklopite ali izklopite in odstranite živila iz notranjosti. Največ bakterij v hladilniku je v predalih za zelenjavo, saj so tam temperature višje. Zato je treba vse police in predale odstraniti in jih temeljito očistiti v pomivalnem stroju ali koritu. Nato očistite notranjost hladilnika in tesnila od zgoraj navzdol s krpo in večnamenskim čistilom. Težko dostopne prostore lahko previdno očistite z lesenim nabodalom kot je npr. zobotrebec, da očistite drenažno luknjo - to bo preprečilo nabiranje kondenzata v notranjosti hladilnika. Na koncu hladilnik osušite, vse skupaj znova vstavite in priključite na električno omrežje. Z rednim čiščenjem hladilnika lahko tudi preprečite neprijetne vonjave.
Po temeljitem čiščenju notranjosti hladilnika redno čistite tudi zunanjost – če je možno, pomaknite hladilnik rahlo naprej, da boste lahko odstranili prah in umazanijo z njegove zadnje strani. Tu vam lahko pomaga sesalnik ali čistilec za perje, ne pozabite obrisati tudi tal pod hladilnikom. Obrišite vse zunanje stene z vodo in pomivalnim sredstvom, nato jih posušite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
Namig 1: če je vaš hladilnik poln, preprosto nekoliko znižajte temperaturo, da bo hladen zrak manj krožil in se bakterije ne bodo mogle tako učinkovito razmnoževati.
Namig 2: zamrzovalno skrinjo ali zamrzovalne predale v hladilniku odmrznite vsaj enkrat letno, saj bolj kot je zamrzovalnik zaledenel, več energije porabi za hlajenje. Še več, preveč ledu lahko pokvari hrano, saj zahtevana minimalna temperatura -15 °C ni več konstantno dosežena. Zamrzovalni predal odtalite tako, da ga izklopite in vanj postavite posodo z vročo vodo, da se led stopi. Uporaba parnega čistilnika z električno šobo lahko pospeši postopek
Čiščenje kuhinje z gospodinjskimi sredstvi
Če želite svojo kuhinjo očistiti s preprostimi gospodinjskimi sredstvi, potrebujete le nekaj sestavin:
- Trdovratnejšo umazanijo iz pečice ali pekačev pomaga odstraniti pasta iz pecilnega praška in vode: pasto nanesite na prizadeta mesta in najbolje pustite delovati čez noč. Naslednji dan umazanijo preprosto odstranite, na primer s plastičnim strgalom, in obrišite z vlažno krpo.
- Za odstranjevanje maščobe s površin in omar pogosto zadostuje mlačna voda z malo pomivalnega sredstva.
- Površine iz nerjavečega jekla lahko enostavno očistite z vlažno krpo iz mikrovlaken. Za boj proti rjastim madežem in grobi umazaniji je uporabna krema iz zobnega kamna: zmešajte z malo vode, da nastane pasta, nanesite na prizadeto mesto in nežno podrgnite z mehko gobo. Na koncu obrišite in zloščite z vlažno krpo.
- Kis ali citronska kislina pomagata odstraniti obloge vodnega kamna. Obe gospodinjski sredstvi sta primerni tudi za čiščenje odtokov in boj proti neprijetnim vonjavam. Vendar pazljivo, kisline se ne smejo uporabljati za čiščenje eloksiranih ali kromiranih površin.
- Les lahko očistimo s sodo. Pri večji umazaniji dodajte eno žlico sode na liter vode in z njo s krtačo z mehkimi ščetinami očistite lesene sprednje stranice omaric in predalov ali lesene deske za rezanje.