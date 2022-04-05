Čiščenje kuhinje

Čiščenje pulta

Pult je verjetno najbolj uporabljena površina v kuhinji in je še posebej pogosto v stiku s hrano. Tam nasekljate zelenjavo, file ribe in razvaljate testo. To pomeni, da je območje vsakodnevno onesnaženo s prostim očesom nevidnimi bakterijami. Čeprav le zaradi higiene, je treba to delovno površino po vsaki uporabi obrisati z vlažno krpo, enkrat tedensko pa jo popolnoma pospraviti in temeljito očistiti. Za večjo umazanijo lahko na pultih, odpornih na vodo in alkohol, uporabite tudi alkalno čistilo za površine, da odstranite umazanijo, kot so madeži hrane in maščobe.

Previdnost je potrebna pri naravnem kamnu, na primer pri pultih iz granita ali marmorja, saj lahko kisla čistila ali sredstva, ki vsebujejo topila, poškodujejo material. Tukaj lahko uporabite posebno čistilo za kamnite površine od specializiranih trgovcev, idealno bi bilo nevtralno čistilo. Poleg tega se priporočajo detergenti brez površinsko aktivnih snovi. V bistvu je treba umazanijo na pultih iz naravnega kamna odstraniti čim hitreje, za brisanje uporabite mehko, vlažno krpo. Suha krpa v kombinaciji z umazanijo lahko povzroči majhne praske. Po uporabi detergentov vedno sperite s čisto vodo, nato pa območje osušite s čisto krpo, da preprečite nastanek madežev.

Nežna alternativa za čiščenje pultov brez kemikalij je parni čistilnik. Pritisk in vroča para odstranita 99,99 % vseh značilnih gospodinjskih bakterij, medtem ko je mogoče enostavno odstraniti tudi maščobo in trdovratno umazanijo, kot so zakoreninjeni ostanki hrane. Parni čistilnik je idealen tudi za čiščenje vaše nape, kuhalne plošče in pečice.