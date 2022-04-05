Soda bikarbona: to vsestransko gospodinjsko sredstvo je odlična pomoč tudi pri odstranjevanju večje umazanije na kuhalni plošči ali v pečici. V ta namen zmešajte sodo bikarbono v prahu z vodo v razmerju 1:1 in nanesite pasto na opečena mesta. Pustite delovati približno 30 minut. Pri rahljanju zažgane hrane se soda bikarbona najprej začne peniti, nato pa se postopoma suši. Nazadnje je treba posušen prah preprosto odstraniti s kuhalne plošče ali pečice. Če pri roki nimate sode bikarbone, bo zadostoval pecilni prašek, ki ima enak učinek.

Drugo gospodinjsko sredstvo, ki se je izkazalo za zelo uporabno, je kis: lahko uporabite kuhinjski kis ali kisovo esenco. Pri lažji umazaniji zmešajte kuhinjski kis z nekaj tekočine za pomivanje posode in mešanico z gobico vtrite na prizadeto mesto. Pustite delovati kratek čas, nato pa ostanke umazanije obrišite z vlažno krpo. Pri trdovratni umazaniji toplotno odporno posodo, napolnite z vodo in dodajte 2–3 žlice kisove esence, nato posodo pustite v pečici približno 45 minut pri 150 °C. Nastala para zrahlja umazanijo. Pečico pustite, da se na kratko ohladi, nato pa vso površino obrišite z vlažno krpo. Namesto kisove esence lahko uporabite tudi vodo z limoninim sokom.

Sol: zažgane madeže v pečici ali na pekačih lahko odstranite tudi s soljo. 1. korak: dno pečice ali pekača navlažite s krpo. 2. korak: vse madeže in zažgano hrano potresite s toliko soli, da so prekriti z belo plastjo. 3. korak: pečico segrejte na 50 °C. Pečico ugasnite takoj, ko sol porjavi. Ko se ohladi, sol preprosto previdno pometemo iz pečice.