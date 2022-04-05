Čiščenje pečice: najboljši nasveti in gospodinjska sredstva
Maščoba in ostanki hrane v pečici, na kuhalni plošči ter na napi lahko hitro pokvarijo užitek pri kuhanju in peki. Umazanija je pogosto trdovratna in jo je težko odstraniti. Ti nasveti in pripomočki bodo zagotovili odlično čiščenje.
Čiščenje pečice s paro
S čiščenjem pečice ne odlašajte predolgo. Dlje kot sta zažgana hrana in maščoba v pečici, težje ju je odstraniti.
Najprej z vlažno krpo obrišite ohlapne in zlahka odstranljive ostanke hrane, nato s parnim čistilnikom odstranite morebitne trdovratne ostanke iz pečice, da preprečite poškodbe površine. V ta namen namestite okroglo krtačo ali ročno šobo in s paro očistite celotno pečico, vključno z vrati. Toplota utekočini nakopičeno umazanijo, kar olajša brisanje s čisto krpo. Trdovratno zažgano hrano lahko odstranite s komercialno dostopno čistilno blazinico iz nerjavečega jekla: položite jo na okroglo krtačo in drgnite po prizadetem mestu, dokler se umazanija ne utekočini. Pri čiščenju z ročnim nastavkom ali okroglo krtačo priporočamo, da po predelu preidete s krpo iz mikrovlaken, kar pomeni, da razrahljano umazanijo obrišete neposredno s krpo. Umazanijo je lažje odstraniti tudi z namakanjem s čistilom pred uporabo parnega čistilnika.
Če imate pirolitično samočistilno pečico, je drgnjenje preteklost. Pri tem temperature nad 500 °C maščobo in ostanke hrane spremenijo v pepel, ki ga je treba enostavno obrisati.
Najboljše gospodinjsko sredstvo za čiščenje pečice
Če želite pečico očistiti z detergentom, lahko uporabite komercialna kemična čistila za pečice, imenovana tudi čistila za žar, ki so na voljo v obliki tekočine, gela ali čistilne pene. Na splošno so zelo alkalne in vsebujejo dodatna sredstva za odstranjevanje maščob. Preizkušena gospodinjska sredstva ponujajo pravo alternativo kemičnim čistilom:
Soda bikarbona: to vsestransko gospodinjsko sredstvo je odlična pomoč tudi pri odstranjevanju večje umazanije na kuhalni plošči ali v pečici. V ta namen zmešajte sodo bikarbono v prahu z vodo v razmerju 1:1 in nanesite pasto na opečena mesta. Pustite delovati približno 30 minut. Pri rahljanju zažgane hrane se soda bikarbona najprej začne peniti, nato pa se postopoma suši. Nazadnje je treba posušen prah preprosto odstraniti s kuhalne plošče ali pečice. Če pri roki nimate sode bikarbone, bo zadostoval pecilni prašek, ki ima enak učinek.
Drugo gospodinjsko sredstvo, ki se je izkazalo za zelo uporabno, je kis: lahko uporabite kuhinjski kis ali kisovo esenco. Pri lažji umazaniji zmešajte kuhinjski kis z nekaj tekočine za pomivanje posode in mešanico z gobico vtrite na prizadeto mesto. Pustite delovati kratek čas, nato pa ostanke umazanije obrišite z vlažno krpo. Pri trdovratni umazaniji toplotno odporno posodo, napolnite z vodo in dodajte 2–3 žlice kisove esence, nato posodo pustite v pečici približno 45 minut pri 150 °C. Nastala para zrahlja umazanijo. Pečico pustite, da se na kratko ohladi, nato pa vso površino obrišite z vlažno krpo. Namesto kisove esence lahko uporabite tudi vodo z limoninim sokom.
Sol: zažgane madeže v pečici ali na pekačih lahko odstranite tudi s soljo. 1. korak: dno pečice ali pekača navlažite s krpo. 2. korak: vse madeže in zažgano hrano potresite s toliko soli, da so prekriti z belo plastjo. 3. korak: pečico segrejte na 50 °C. Pečico ugasnite takoj, ko sol porjavi. Ko se ohladi, sol preprosto previdno pometemo iz pečice.
Čiščenje nape
Kuhinjska napa opravlja ključno nalogo v kuhinji: odvaja hlape, ki nastanejo pri kuhanju in cvrtju, ter absorbira delce maščobe v zraku, vendar pogosto kuhanje povzroči, da se na samih napah sčasoma nabere lepljiv sloj maščobe. To še posebej velja za nape iz nerjavečega jekla. Hitro in enostavno jih očistite s parnim čistilnikom: na ročno šobo položite ustrezno čistilno krpo iz mikrovlaken. Še naprej izpuščajte paro in drgnite površino nape s prevleko iz mikrovlaken, dokler toplota ne raztopi oljnih in maščobnih oblog. Če je film maščobe tam že nekaj časa, ga bo gotovo treba nenehno drgniti in pritiskati. Če imate izpušno napo iz zrnatega nerjavečega jekla, pri čiščenju ne pozabite slediti zrnju. Maščoba se bo postopoma nabirala v krpi, kar pomeni, da jo morate med čiščenjem zamenjati. Očiščeno območje lahko zloščite s krpo iz mikrovlaken za končno obdelavo brez madežev.
Druga možnost je, da za čiščenje nape uporabite alkalno čistilo za površine ali vodo in čistilno sredstvo. Če ste s čiščenjem nape čakali malo dlje in je umazanijo težje odstraniti, se je soda bikarbona izkazala kot gospodinjsko sredstvo: vodo in sodo bikarbono zmešajte v pasto in jo nanesite na napo. Pustite delovati kratek čas in ponovno obrišite površino z vodo, nato pa napo temeljito osušite.
Nasvet: čiščenje maščobnega filtra
Če se veliko uporablja za kuhanje, je priporočljivo redno čistiti maščobni filter nape, vsakih 6–8 tednov. Ta filter je pogosto narejen iz kovine, ki ga je mogoče preprosto oprati v pomivalnem stroju ali očistiti v milnici.
Poleg tega obstajajo tudi modeli s filtri z aktivnim ogljem – poseben filter, potreben za nape s kroženjem zraka, ki filtrira delce vonjav iz kuhalne pare. Te filtre je treba zamenjati v rednih intervalih.
Čiščenje kuhalne plošče: uporaba pare za boj proti zažganim ostankom hrane
Vsi poznamo občutek: za trenutek pogledate stran in vaše testenine, omaka ali mleko zavrejo na kuhalno ploščo. Na kuhalni plošči ostanejo zažgani ostanki hrane, ki jih ni več mogoče odstraniti samo z vlažno krpo. S parnim čistilnikom hitro in enostavno odstranite zažgane ostanke hrane in tekočine: na okroglo krtačo parnega čistilnika položite komercialno čistilno blazinico iz nerjavečega jekla in očistite celotno območje kuhalne plošče, medtem ko območje nenehno parite. Para tvori mazalno plast zraka pod čistilno blazinico, da prepreči praske na stekleni površini.
Fuge in robove lahko očistite brez čistilne blazinice z uporabo nastavka za detajle, na katerega je pritrjena okrogla krtača. Prepričajte se, da uporabljate krtačo s plastičnimi ščetinami, saj te ne bodo opraskale kuhalne plošče. Vendar pa se para ne sme nanašati neposredno na silikonske fuge; namesto tega jih je treba le previdno obrisati, nato površino posušite s krpo. Ta postopek lahko uporabite tudi za čiščenje pekačev in rešetk za žar.
Ostanke stopljene plastike ali grobo zažgane hrane lahko s posebnim strgalom za steklokeramične plošče previdno postrgate s površine pod čim bolj ravnim kotom.
Čiščenje kuhalne plošče z gospodinjskimi sredstvi
Preizkušena gospodinjska sredstva so zelo primerna za čiščenje kuhalnih plošč kot alternativa komercialnim čistilom za pečice ali posebnemu detergentu za steklokeramične kuhalne plošče: v 100 ml mlačne vode dodajte 2 žlički pecilnega praška. Dobljeno viskozno raztopino nanesite na površino kuhalne plošče, pustite nekaj časa delovati, nato zloščite s čisto krpo iz mikrovlaken. Tu je lahko v pomoč tudi krpa, ki jo pomočite v kisovo esenco in jo položite na umazanijo, ali mešanica kisa in pecilnega praška, ki jo namažete s krpo.
Da preprečite nastajanje trdih ostankov, površino kuhalne plošče po vsaki uporabi na hitro očistite in ostanke vedno odstranite takoj. Običajno zadostuje, da območje obrišete z vlažno krpo in nato posušite. Na krpo nanesite nekaj tekočine za pomivanje posode in vse obrišite, da odstranite maščobo. Pred čiščenjem se prepričajte, da se je kuhalna plošča popolnoma ohladila. Ena od možnosti, ki vas bo rešila pred napornim drgnjenjem, je vibrirajoči baterijski brisalec, ki zarosi in očisti kuhalno ploščo v samo enem koraku ter brez težav odstrani umazanijo.
Tako kot pri vseh ravnih površinah je tudi pri čiščenju kuhinje mogoče s steklokeramične kuhalne plošče nežno odstraniti tekočino s sesanjem s čistilnikom za gladke površine.