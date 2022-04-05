Čiščenje parketa in laminata
Naj bo to v dnevni sobi, spalnici, jedilnici ali na hodniku: lesena tla iz parketa ali laminata ustvarjajo domače vzdušje in so v primerjavi s tekstilnimi tlemi zelo enostavna za čiščenje. Na kaj moramo biti pozorni pri čiščenju in negi ter kako se znebiti neprijetnih madežev, ne da bi poškodovali draga tla ‒ ponujamo pregled najboljših nasvetov za lepa lesena tla.
Parket, laminat in podobno: na kaj morate biti pozorni pri čiščenju tal?
Ko gre za lesena tla, ločimo parket, talne deske in laminat. Parket in talne plošče so narejeni izključno iz lesa, laminat pa je v nasprotju z mešanico materialov z vlaknenimi ploščami. Te vrste oblog so si precej podobne, vendar imajo zelo specifične lastnosti:
Parket in talne deske
Parket je na voljo v različnih izvedbah, na primer trakast parket, mozaični parket ali parket ribja kost. Talna deska se ne razlikuje od parketa, vendar so njene deske ali deske izdelane iz lesa do pravilne dolžine in so zato bistveno daljše od kosov lesa v parketu. Pri obeh talnih oblogah je ključnega pomena, kako je površina obdelana: ali so povoskane, naoljene ali lakirane. Povoščen parket je obdelan z voskom, pri čemer les dobi mat do visoko sijajno površino. Oljen parket je obdelan z oljem, pri čemer so široke fuge bolje zaščitene pred vlago. Lakiran parket zmanjšuje prodiranje vlage in umazanije, vendar to ne preprečuje vdora vode v fuge in globoke praske. Parket je zato občutljiv na vlago kar pomeni, da je pri čiščenju pomembno zagotoviti, da je na tleh ostane čim manj. To je znano kot vlažno čiščenje. Poleg tega lahko lesena tla nabreknejo ali se skrčijo, odvisno od vlažnosti.
Laminat
Laminat je običajno položen z videzom lesa, na voljo pa je tudi z učinkom ploščic ali kamna. Sestavljen je iz vlaknene plošče kot osnovnega sloja, dekorativnega sloja in prozornega sloja melaminske smole na vrhu, ki se imenuje prekrivni sloj. Površina je odporna na praske in je enostavna za čiščenje. Vendar so robovi običajno občutljivi na vlago – še posebej, če je bil laminat napačno položen. Tovrstno talno oblogo torej čistite le vlažno, tako kot parket, torej z minimalno vlago.
Suho čiščenje s sesalnikom
Pred mokrim brisanjem je potrebno s parketa in laminata s sesalnikom, metlo ali krpo za prah odstraniti prah ter ohlapno umazanijo, kot je dlaka hišnih ljubljenčkov. V nasprotnem primeru se voda za brisanje pomeša z umazanijo, zaradi česar na tleh ob brisanju nastanejo proge ali celo drobne praske.
Pri sesanju lesenih podov je pomembno, da uporabite pravo šobo. Številni sesalniki imajo posebno šobo za trda tla ali dodatno šobo za parket. Ti so običajno opremljeni z majhno krtačo iz naravnih dlak, ki ščiti občutljiva lesena tla pred praskami.
Nato lahko začnete z mokrim čiščenjem – bodisi na tradicionalen način z krpo, krpo iz mikrovlaken ali s čistilnikom za tla. Pri delu s krpo ali krpo iz mikrovlaken je pomembno, da jo pred brisanjem tal dobro ožemite, da na lesenem podu ostane le malo vlage in se ta v nekaj minutah posuši. Pri izbiri tkanine za čiščenje je bolje uporabiti mikrovlakna: ta vlakna imajo okrepljeno mehansko delovanje in vežejo umazanijo, tudi če ne uporabljate detergenta. Pri naoljenem ali povoskanem parketu lahko za zaščito obrisanih površin uporabimo gamsovo usnje ali krpe iz viskoze ali bombaža.
Mokro brisanje s čistilnikom za tla
Ker sta parket in laminat občutljiva na vlago, je pomembno, da pri čiščenju porabimo čim manj vode. V nasprotnem primeru lahko talna obloga nabrekne in se trajno poškoduje. Posebna čistila za tla so primerna za nežno, vlažno brisanje. Za seboj pustijo minimalno preostalo vlago, ki se popolnoma posuši v samo nekaj minutah. In nadležna naloga ročnega izpiranja in ožemanja mopa je preteklost.
Preden obrišete s čistilnikom za tla, morate z lesenih tal odstraniti prah in grobo umazanijo. Pri modelih, ki imajo tudi sesalno funkcijo, ni treba predhodno očistiti tal s sesalnikom.
Nato lahko začnete z mokrim čiščenjem. Najboljši način za čiščenje je, da sladki vodi dodate detergent za lesena tla. Med brisanjem je treba čistilo za tla počasi premikati naprej in nazaj v prekrivajočih se potezah. To zagotavlja, da so tla enakomerno očiščena in da ni nobenih prog. Lesena površina se običajno posuši v dveh minutah. Če po tem času še vedno vidite mokre površine, priporočamo, da jih posušite ročno z mehko krpo.
Nasveti za delo s čistilniki za tla
- Najbolje je začeti brisati proti nazaj proti vratom. Tako preprečite, da bi stopili na predele, ki so bili že očiščeni, preden so se lahko posušili.
- Če so na tleh ostanki starega detergenta, lahko to vpliva na rezultat. Pri prvi uporabi čistilnika za tla bo morda potrebno tla obdelati intenzivneje (najprej jih obrisati brez detergenta, da lahko ostanke popolnoma zrahljate).
- Pri prehodu na druge površine, na primer z laminata ali parketa na ploščice, morate valje najprej temeljito sprati ali jih celo zamenjati z drugim parom valjev.
- Ne čistite enega območja predolgo, da se tla ne zmočijo preveč.
- V primeru naoljenih ali povoskanih lesenih tal se prav tako izogibajte predolgem čiščenju na enem območju, saj lahko s tem odstranite olje ali vosek iz lesa.
- Občutljiva tla, kot so tla iz neobdelane plute, je treba preizkusiti na vodoodpornost na neopaznem območju.
Čiščenje parketa in laminata s parnim čistilnikom
Parket in laminat lahko počistite tudi s parnim čistilnikom. Za to uporabite talno šobo s krpo za čiščenje iz mikrovlaken in se hitro premikajte naprej in nazaj s kratkimi sunki pare. Pri tem je pomembno, da uporabite samo toliko pare, kot je potrebno za razrahljanje umazanije. Poleg tega šobe ne smete predolgo držati na enem območju, da na lesenih tleh ne ostanejo luže. Če je na napravi mogoče regulirati pretok pare, izberite najnižjo nastavitev. Na splošno je potrebno lesena tla čistiti s paro le, če so bila pravilno položena in vlaga ne more prodreti v fuge in nezaščitene robove. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da tla nabreknejo.
Vse je odvisno od čistilnega sredstva
Da lesena tla niso le čista, ampak tudi dobro vzdrževana, je potrebno za čiščenje uporabiti čistilno sredstvo, ki poleg čistilne komponente vsebuje tudi vzdrževalno. Prava oprema za določena lesena tla je odvisna od tega, kako je bila lesena površina obdelana:
Lakirana lesena tla: čistilo z zaščito pred vlago je idealno za temeljito in nežno čiščenje, osvežitev in nego lakiranih lesenih podov (parket, pluta in laminat). Ima impregnacijski učinek, pri čemer talna obloga vpija manj vlage. Les tako ni zaščiten le pred nabrekanjem, ampak tudi pred novo umazanijo.
Oljena/povoskana lesena tla: čistilo s posebno vzdrževalno komponento, ki pušča polmat sijaj brez madežev in ščiti tla pred vlago, je kot nalašč za čiščenje in nego naoljenih ali povoskanih lesenih podov. Vendar pa v tem primeru upoštevajte tudi navodila za odmerjanje, saj se ob pogosti uporabi negovalnih sredstev na lesu tvori lepljiv premaz, ki veže prah. Za naoljena ali povoskana lesena tla ne uporabljajte alkalnih detergentov, kot so večnamenska čistila, saj z lesa odstranijo preveč negovalnega sredstva.
Če so na tleh po tem, ko ste jih obrisali, še vedno proge, ste morda uporabili preveč čistila. Območja, ki se redkeje uporabljajo, najprej posivijo, ker se pretirano debela zaščitna prevleka tukaj veže s prahom. Ta območja je treba najprej obrisati in to samo z vodo, nato naredite nego za brisanje za čiščenje območij, ki jih uporabljate pogosteje.
Nasvet: če niste prepričani, katero čistilno sredstvo je primerno za vaša tla, priporočamo, da ga preizkusite na neopaznem mestu. Dodatne informacije o čiščenju in vzdrževanju posamezne talne obloge so pogosto vključene tudi v navodila za čiščenje in nego proizvajalca talne obloge.
SOS: odstranjevanje madežev s parketa in laminata
Madeže na lesenih tleh lahko razdelimo v dve kategoriji: madeži na površini in madeži, ki so že prodrli v les.
Takoj, ko se tekočine, kot je rdeče vino ali sok, razlijejo po talni oblogi, jih je treba vpijati z vpojno krpo. Površinske madeže, kot so ostanki hrane ali zareze s podplatov čevljev, lahko običajno zelo enostavno odstranite z rahlo vlažno krpo iz mikrovlaken.
Pri trdovratnih madežih lahko prizadeto območje obdelate z univerzalnim čistilom. Poleg univerzalnih čistil lahko uporabite tudi gospodinjska sredstva, kot so voda s tekočino za pomivanje posode, nevtralno milo ali malo mehčalca, radirka za umazanijo ali nekaj metilnega alkohola za odstranjevanje barvil. Umazana mesta vedno obrišite v smeri lesene strukture in jih nato sperite z vodo.
Madeže, ki so prepojili les, je težko odstraniti, ker je pogosto treba najprej odstraniti vosek, olje ali lak, da dosežemo madež. V tem primeru je pogosto edina rešitev, da tla očisti specializirano podjetje.