Čiščenje parketa in laminata

Suho čiščenje s sesalnikom

Pred mokrim brisanjem je potrebno s parketa in laminata s sesalnikom, metlo ali krpo za prah odstraniti prah ter ohlapno umazanijo, kot je dlaka hišnih ljubljenčkov. V nasprotnem primeru se voda za brisanje pomeša z umazanijo, zaradi česar na tleh ob brisanju nastanejo proge ali celo drobne praske.

Pri sesanju lesenih podov je pomembno, da uporabite pravo šobo. Številni sesalniki imajo posebno šobo za trda tla ali dodatno šobo za parket. Ti so običajno opremljeni z majhno krtačo iz naravnih dlak, ki ščiti občutljiva lesena tla pred praskami.

Nato lahko začnete z mokrim čiščenjem – bodisi na tradicionalen način z krpo, krpo iz mikrovlaken ali s čistilnikom za tla. Pri delu s krpo ali krpo iz mikrovlaken je pomembno, da jo pred brisanjem tal dobro ožemite, da na lesenem podu ostane le malo vlage in se ta v nekaj minutah posuši. Pri izbiri tkanine za čiščenje je bolje uporabiti mikrovlakna: ta vlakna imajo okrepljeno mehansko delovanje in vežejo umazanijo, tudi če ne uporabljate detergenta. Pri naoljenem ali povoskanem parketu lahko za zaščito obrisanih površin uporabimo gamsovo usnje ali krpe iz viskoze ali bombaža.