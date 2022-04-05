Čiščenje PVC talnih oblog in linoleja
PVC in linolej sta že dolgo med najbolj priljubljenimi talnimi oblogami. Potem ko sta za nekaj časa izginila iz žarometov, zdaj doživljata pravo vrnitev kot dizajnerski talni oblogi. Na splošno sta zelo enostavni za čiščenje, vendar je treba pri čiščenju upoštevati nekaj točk.
Pravilno čiščenje talnih oblog
Odpornih talnih oblog je veliko in na prvi pogled je med materiali težko ločiti. Tri najpogosteje uporabljene so PVC talne obloge, linolej in talne obloge iz elastomera. Talne obloge se praviloma čistijo na podoben način, razlikujejo pa se predvsem po občutljivosti na različna čistila.
PVC talne obloge
PVC je sestavljen iz polivinilklorida in je na voljo v obliki plošč, ploščic ali ploščic na klik. Ta material je posebej robusten in odporen proti močnim alkalijam in mehanskim obremenitvam. Nasprotno pa lahko kisli detergenti povzročijo spremembo barve. Previdnost je potrebna tudi pri uporabi organskih topil. Sorodne snovi, kot so lak za čevlje, saje, poteze s flomastri itd., lahko migrirajo v talno oblogo. PVC je občutljiv na cigaretni pepel in leteče iskre.
Linolej
Linolej je okolju prijazna alternativa PVC talnim oblogam, saj je material izdelan iz naravnih surovin, kot so laneno olje, zmleta pluta ali lesna moka in naravna smola. Talna obloga zelo počasi prevaja toploto in jo zato pogosto imenujemo toplota pod nogami. V nasprotju s PVC talno oblogo je linolej občutljiv na močna alkalna čistila (pH vrednost >10) in mehanske obremenitve. Zato je relativno odporen proti organskim topilom in cigaretnemu pepelu. Linolej ima lastnosti uravnavanja vlage, vendar je občutljiv na prekomerno vlago.
Elastomerne talne obloge/gumijaste talne obloge
Elastomerne talne obloge redko najdemo v zasebnih prostorih, vendar se uporabljajo v skupnih prostorih v stavbah, kot so stopnišča in pralnice. Talna obloga je izjemno trpežna, vendar je občutljiva na močne alkalne detergente (pH vrednost >10). Kisla čistila lahko povzročijo razbarvanje, vendar so gumijaste talne obloge razmeroma odporne na cigaretni pepel ali leteče iskre.
Uporaba testa s sponko za papir za prepoznavanje talnih oblog
Če niste prepričani, iz kakšnega materiala so vaša tla, vam lahko pomaga tako imenovani test sponk. Najprej poiščite neopazno območje v sobi. Z vžigalnikom segrevajte konico zravnane kovinske sponke za papir za pribl. pet sekund. Vročo kovinsko konico pritisnite v talno oblogo za pribl. tri sekunde in jo nato ponovno izvlecite. Zdaj opazujte obnašanje in vonj ter določite vrsto tal.
PVC tla
- Vroča sponka za papir relativno enostavno prodre v material.
- PVC tla se topijo na površini.
- Nastane mesto luknje z izboklino.
- Ko je vroče, lahko niti izvlečete.
- Ostanki na sponki se zažgejo s sajami.
- Ostaja oster vonj.
Linolej
- Vroča sponka za papir relativno zlahka prodre v tla.
- Linolej se na površini ne topi.
- Površina je zogleljena in ni izbočena.
- Diši po zažganem lesu ali lanenem olju.
Čiščenje talne obloge iz elastomera (gumijaste talne obloge)
- Vroča sponka za papir skoraj ne prodre v talno oblogo.
- Površina elastomerne talne obloge se ne topi.
- Obstaja majhna luknja brez izbokline.
- Običajno diši po zažgani gumi.
Bolj čista tla v samo dveh korakih
Najbolj priljubljena metoda čiščenja vključuje uporabo kombinacije sesanja in mokrega brisanja. V prvem delovnem koraku se ohlapna umazanija, kot so prah in dlake, pobere s standardnim sesalnikom. Nato mokro obrišite tla s čistilnikom tal ali krpo. V idealnem primeru bi morali krpo za brisanje redno ožemati s stiskalnico za krpo, saj s tem čim bolj preprečite neposreden stik z umazanijo. Najprej očistite robove celotnega prostora in nato v enakomernih potezah opravite pripravljalna dela od skrajnega zadnjega vogala do vrat.
Z malo vaje lahko to mehansko metodo uporabite za zelo hitro čiščenje, vendar ima postopek tudi nekaj pomanjkljivosti: trdovratno umazanijo je treba dodatno obdelati, da jo razrahljate. Večina čistilnikov za tla pri čiščenju nanese razmeroma velike količine vode, kar pomeni, da se tla nekaj časa sušijo.
Hitrejše čiščenje s čistilnikom za tla
Sodobna alternativa so čistilniki za tla kot so naprave serije Kärcher FC. Čistilni valji iz mikrovlaken se vrtijo s 500 obrati na minuto in brez truda razrahljajo trdovratno umazanijo. Predvsem je to prava prednost za strukturirane površine na sodobnih PVC in dizajnerskih talnih oblogah. Umazana voda se zbira v ločenem rezervoarju, tako da pri brisanju vedno uporabljate svežo vodo.
Univerzalno čistilo je primerno za PVC talne obloge, linolej in elastomerne talne obloge. Ker lahko naprave delujejo le z malo sveže vode, zadostuje tudi majhna količina detergenta. Pri strukturiranih talnih oblogah priporočamo delo vzdolžno in nato enkrat prečno čez površino, da segate tudi globoko v strukturo površine. Pri talnih oblogah z lesenimi vlakni vedno delajte vzdolž.
Higiensko čiščenje s parnim čistilnikom
Kot alternativo mehanskemu brisalcu tal lahko uporabite tudi parni čistilnik. Parni čistilniki proizvajajo vročo paro in zato delujejo še posebej higiensko. Zahvaljujoč visokim temperaturam odstranijo 99,99 % bakterij in virusov brez uporabe kemičnih čistilnih sredstev. Zato so še posebej primerni za alergike in družine z majhnimi otroki, ki ne smejo priti v stik z agresivnimi čistilnimi sredstvi na tleh. Ker proizvodnja pare demineralizira vodo, para po čiščenju ne pušča ostankov apna ali prog. Zahvaljujoč vročini se tla hitro posušijo in po njih je mogoče hitreje hoditi.
Za čiščenje tal se uporabljajo primerne krpe za brisanje za talno šobo. Ko se para sprosti, hitro premikajte talno šobo z ene na drugo stran v prekrivajočih se poteh. Pri tem se sprosti le količina pare, ki je potrebna za rahljanje umazanije. Pri strukturiranih talnih oblogah priporočamo brisanje diagonalno, da očistimo globino konstrukcije. Umazane krpe morate redno menjati.
Odstranjevanje pogosto pojavljajoče se umazanije s PVC talnih oblog in linoleja
Nega starih slojev umazanije
Če v daljšem časovnem obdobju uporabljate preveč izdelkov za nego za mokro brisanje, lahko to povzroči nabiranje plasti. Sčasoma se v teh plasteh odlagajo delci umazanije, kar vodi do grdega videza. Najboljši način za odpravo slojev nege za brisanje je uporaba čistilnika za trda tla in vroče vode (največ 60 °C). To naredite večkrat vzdolžno in prečno po površini brez detergentov. Ta postopek ponavljajte, dokler se v rezervoarju za odpadno vodo ne tvori več pena.
Čiščenje v fazi gradnje ali prenove
Če je bil prostor pobarvan ali obnovljen, je treba umazanijo odstraniti. V fazi gradnje se za orientacijo pogosto uporabljajo oznake svinčnika, ki jih je mogoče enostavno odstraniti z radirko. Barvne madeže po barvanju lahko odstranite s toplo vodo in belo gobo, ki ne praska. Madeže laka in ostanke lepila je mogoče odstraniti z linoleja in elastomera z uporabo organskih topil, kot je univerzalni odstranjevalec madežev; v določenih okoliščinah PVC reagira občutljivo na ta odstranjevalec, zato ga je treba najprej preizkusiti na neopaznem območju.
Odstranjevanje umazanije
Predvsem pri PVC talnih oblogah, pa tudi pri drugih vrstah, lahko snovi, kot so lak za čevlje, poteze s flomastri ali barvila za živila, migrirajo v talno oblogo. Če postopek še ni napredoval predaleč, lahko madež previdno odstranite s topilom, kot je univerzalni odstranjevalec madežev. Kot gospodinjsko zdravilo za beljenje je primerna 3% raztopina vodikovega peroksida. V mnogih primerih ni več mogoče odstraniti migrirane umazanije.
Odstranjevanje madežev voska
Različni madeži lahko motijo celoten videz talne obloge in jih je pogosto treba obravnavati posamezno. Madeže voska lahko stopite in vpijete s kuhinjsko krpo. Najboljši način za to je, da ga prelijete z vročo vodo, uporabite sušilec za lase ali parni čistilnik. Pozor: PVC je toplotno odporen; zato morate najprej opraviti test na neopaznem območju.