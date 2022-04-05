Čiščenje PVC talnih oblog in linoleja

Bolj čista tla v samo dveh korakih

Najbolj priljubljena metoda čiščenja vključuje uporabo kombinacije sesanja in mokrega brisanja. V prvem delovnem koraku se ohlapna umazanija, kot so prah in dlake, pobere s standardnim sesalnikom. Nato mokro obrišite tla s čistilnikom tal ali krpo. V idealnem primeru bi morali krpo za brisanje redno ožemati s stiskalnico za krpo, saj s tem čim bolj preprečite neposreden stik z umazanijo. Najprej očistite robove celotnega prostora in nato v enakomernih potezah opravite pripravljalna dela od skrajnega zadnjega vogala do vrat.

Z malo vaje lahko to mehansko metodo uporabite za zelo hitro čiščenje, vendar ima postopek tudi nekaj pomanjkljivosti: trdovratno umazanijo je treba dodatno obdelati, da jo razrahljate. Večina čistilnikov za tla pri čiščenju nanese razmeroma velike količine vode, kar pomeni, da se tla nekaj časa sušijo.