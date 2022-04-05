Enostavno čiščenje preprog

Redno sesanje

Ne glede na dolžino vlaken je treba preprogo vsaj enkrat na teden temeljito posesati. Sesalniki imajo praviloma preklopno talno šobo, na kateri lahko izbirate med nastavitvijo za trda tla in nastavitvijo za preproge. Za preprogo z globokimi vlakni lahko uporabite gladko krtačo za preproge, saj se sicer lahko vlakna razrahljajo. Pri tekstilnih talnih oblogah, torej vgrajenih preprogah, lahko rezultat izboljšamo s turbo šobo. Splošno pravilo: pri sesanju vedno delajte počasi in šobo enakomerno premikajte po tleh.

Če v vašem domu živijo otroci ali hišni ljubljenčki, za hitro čiščenje priporočamo tudi občasno uporabo brezžične električne metle ali sesalnika za suho/mokro sesanje.