Enostavno čiščenje preprog
Tla morajo vsak dan prenašati marsikaj: odtise šap hišnih ljubljenčkov, drobtine piškotov, madeže kave ali umazane podplate čevljev – zlasti pri preprogah se sčasoma nabere veliko umazanije.
Zakaj bi morali redno čistiti preproge?
Čudovita preproga poskrbi, da dom izgleda prijetno, poudari značilnosti in ohranja vaše noge tople. Tekstilna talna obloga ne le izgleda dobro, ampak tudi izboljša odpornost proti zdrsu in blaži hrup korakov. Dolžina vlaken določa, kako enostavno ali zahtevno je vzdrževanje preproge. Vzdrževanje je odvisno tudi od tega, kako pogosto se uporablja preproga. Za vse preproge je priporočljivo redno in temeljito čiščenje: s tem se ohrani videz, podaljša življenjska doba in poleg tega poskrbi za higieno, saj se močno vdrta umazanija zrahlja, odstrani dlake hišnih ljubljenčkov in škodljive pršice.
Redno sesanje
Ne glede na dolžino vlaken je treba preprogo vsaj enkrat na teden temeljito posesati. Sesalniki imajo praviloma preklopno talno šobo, na kateri lahko izbirate med nastavitvijo za trda tla in nastavitvijo za preproge. Za preprogo z globokimi vlakni lahko uporabite gladko krtačo za preproge, saj se sicer lahko vlakna razrahljajo. Pri tekstilnih talnih oblogah, torej vgrajenih preprogah, lahko rezultat izboljšamo s turbo šobo. Splošno pravilo: pri sesanju vedno delajte počasi in šobo enakomerno premikajte po tleh.
Če v vašem domu živijo otroci ali hišni ljubljenčki, za hitro čiščenje priporočamo tudi občasno uporabo brezžične električne metle ali sesalnika za suho/mokro sesanje.
Nasvet za alergike: uporabite sesalnik z vodnim filtrom
Alternativa sesalnikom s filtrsko vrečko so sesalniki z vodnim filtrom. Ne zagotavljajo le, da so preproge brez drobtin – zagotavljajo tudi svež in čist zrak. Sesalnik z vodnim filtrom filtrira 99,5 % vseh delcev iz zraka, v vodi veže umazanijo in pršice ter zagotavlja prijetnejšo notranjo klimo – kar je še posebej prijetno za alergike. Pozitiven stranski učinek je, da sesanje zmanjša tudi neprijetne vonjave v hiši.
Globinsko čiščenje: do globin vlaken zahvaljujoč čiščenju s sesalnikom za pranje
Tudi če redno sesate prah, preproge sčasoma postanejo grde. To je zato, ker se pri sesanju umazanija odstrani samo s površine. Z intenzivnejšim čiščenjem preproge v daljših intervalih lahko kljub rednemu čiščenju odstranite vso umazanijo, ki je sčasoma nastala. Globinsko čiščenje s sesalnikom za pranje podaljša življenjsko dobo preproge in izboljša higieno, saj odstrani tudi umazanijo, ostanke maščobe in neprijetne vonjave, ki se zataknejo med vlakni.
Načelo je preprosto: med čiščenjem s sesalnikom za pranje se voda in detergent v enem koraku razpršita in nato takoj ponovno posesate umazanijo. V drugem delovnem koraku sperite s čisto vodo, da odstranite zadnje ostanke detergenta. Preproga mora biti tudi popolnoma suha, preden spet hodite po njej. Po sušenju lahko preprogo še enkrat temeljito posesate.
Dodatni nasveti za delo s sesalnikom za pranje:
- Topla voda izboljša učinkovitost čiščenja in rezultat v primerjavi s hladno vodo. A previdno: ne sme biti vroča, saj se sicer lahko poškodujejo vlakna (na primer na volnenih preprogah) ali celo lepilna plast na lepljenih preprogah..
- Na preprogah je treba talno gretje pred čiščenjem izklopiti. S tem zagotovimo, da segrevanje, uporabljeno za sušenje, ne povzroči razbarvanja ali sprememb materiala.
- Vedno najprej preizkusite moč čiščenja na neopaznem mestu.
Mimogrede, sesalnik za pranje lahko uporabite tudi za čiščenje oblazinjenega pohištva, vzmetnic in avtomobilskih sedežev. LINK
Pranje preprog
Odvisno od materiala in velikosti lahko perete tudi preproge. Manjše preproge, ki so narejene iz bombaža, volne ali sintetičnih vlaken (kot je poliester), so še posebej enostavne za čiščenje. Zato jih lahko perete ročno ali v pralnem stroju pri 30 °C v programu za občutljivo pranje. Za vse druge materiale, kot so žamet ali kokosova vlakna, je bolje čistiti le z vodo in ustreznim čistilnim sredstvom na določenih območjih.
Odstranjevanje madežev s preprog
Ne glede na to, ali ko jeste, ko gledate televizijo na kavču ali ko se otroci igrajo doma – ostanki hrane, pijače in umazanije pogosto zaidejo na preprogo hitreje, kot se sploh lahko odzovete. A brez panike: s pravimi nasveti se lahko znebite madežev.
Nasvet 1: ukrepajte hitro
Zlasti pri vlažnih madežih je potrebno takojšnje ukrepanje, saj lahko tekočine hitro prodrejo v vlakna preproge in jih je potem pogosto še težje odstraniti. Če se zgodi nesreča, morate tekočine hitro namočiti s suho krpo ali veliko kuhinjskega zvitka. Vendar pri tem ne pritiskajte, saj se lahko rdeče vino, sok itd. še bolj vpije v preprogo in poškoduje vlakna preproge.
Nasvet 2: najprej poskusite z vodo
Približno 90 odstotkov vseh madežev je topnih v vodi. Preden se obrnete na detergente ali gospodinjska sredstva, je vredno najprej poskusiti s čisto krpo in nekaj tople vode. Če se madež raztopi, ga lahko odstranite z vlaken z rahlimi rotacijskimi gibi od spodaj navzgor. Pri madežih, ki se ne raztopijo, vam lahko pomaga univerzalni odstranjevalec madežev: razpršite odstranjevalec madežev na barvno odporno krpo in obrišite umazano območje, dokler se madež ne raztopi. Pri obeh metodah morate vedno zagotoviti, da uporabljate čisto površino krpe.
Najboljša gospodinjska sredstva za čiščenje preprog
- Pecilni prašek: pecilni prašek je zares vsestranski v domu, z njim pa lahko odstranimo tudi madeže. Na prizadeto mesto nanesite nekaj prahu in ga previdno pokapajte z vročo vodo. To odpre pore vlaken. Po nekaj urah kontaktnega časa lahko pecilni prašek ponovno obrišite ali posesate. Madež bi moral izginiti..
- Soda bikarbona: soda bikarbona je poleg pecilnega praška tudi preizkušeno gospodinjsko zdravilo za umazane preproge. Enakomerno jo razporedite po madežu, navlažite z vodo in pustite delovati. Takoj, ko je vse suho, ostanke prahu posesajte s sesalnikom.
- Kis: kis ne pomaga le pri odpravljanju umazanije in vodnega kamna – deluje tudi proti madežem. Za čiščenje preprog je najbolje uporabiti kisovo esenco, ker je brezbarvna in jo lahko razredčimo z vodo. Zmešajte vodo in kisovo esenco v razmerju 1:1 in z bombažno krpo nanesite to mešanico na madež. Pri tem le previdno navlažite prizadeto mesto – ne drgnite ga. Pustite delovati pol ure in ga nato ponovno temeljito obrišite s čisto vodo.
- Pena za britje: nanesite peno na madež in ga s čopičem ali krpo počasi vtrite. Pustite delovati vsaj eno uro. Nato lahko s krpo previdno odstranite peno za britje skupaj z razrahljano umazanijo
- Sol: eno preizkušeno gospodinjsko zdravilo za madeže rdečega vina je sol: potresemo jo na madež od zunaj navznoter in pustimo, da se posuši. Tekočino absorbirajo zrnca soli. Po nekaj urah lahko sol preprosto posesate.
Pri občutljivih preprogah in madežih, ki so se že posušili in jih ni več mogoče odstraniti z običajnimi detergenti in gospodinjskimi sredstvi, morate vedno razmisliti o profesionalnem čiščenju preproge.
Vendar pa za občutljive preproge in madeže, ki so se že posušili in jih ni več mogoče odstraniti z običajnimi detergenti in gospodinjskimi sredstvi, vedno razmislite o tem, da bi morali čiščenje prepustiti profesionalcem.
Osvežitev vlaken preprog s parnim čistilnikom
Ko premikate pohištvo, pogosto naletite na težavo: vdrtine pohištva, ki so jasno vidne na mestu, kjer je pohištvo prej stalo na preprogah. S parnim čistilnikom lahko ponovno dvignete vlakna preproge, da izginejo grde vdolbine: na prizadeto mesto preprosto položite suho krpo in jo poškropite z vročo paro. Voda pusti, da vlakna počasi nabreknejo in se vrnejo v prvotno obliko.
Alternativa je drsnik za preproge, ki je na voljo kot dodatek za parni čistilnik. Ko je pritrjen na talno šobo, ga lahko rahlo premikate po preprogi. Pozitiven stranski učinek: to ne dvigne samo tekstilna vlakna, ampak tudi zmanjša neprijetne vonjave v preprogi.
Ta pristop lahko uporabite tudi po čiščenju preproge ali preprosto za občasno osvežitev vlaken. Tako ostane preproga dlje časa boljša.