Čiščenje oblazinjenega pohištva: poskrbite, da bodo sedežne garniture, avtomobilski sedeži in vzmetnice videti nedotaknjeni še leta
Prijeten večer na kavču s prigrizki in pijačo, otroci ali hišni ljubljenčki, ki divjajo po dnevni sobi – preden se zaveste, so drobtine in madeži prišli na oblazinjeno pohištvo. Prav tako v avtu nikoli ne mine dolgo, preden nekaj konča na avtomobilskih sedežih. Poskrbite, da bo vaše oblazinjeno pohištvo čisto s temi nasveti in gospodinjskimi izdelki.
Zakaj bi morali redno čistiti oblazinjeno pohištvo?
Sofe in naslanjači so tisto, zaradi česar so dnevne sobe tako udobne – in zato tudi največkrat v uporabi, vendar pa so zaradi tega zelo dovzetni za madeže. Da boste lahko v njih uživali še leta, je oblazinjenje potrebno redno čistiti in negovati. Razlogov za to je več:
1. Trdovratnejša umazanija se zrahlja.
2. Neprijetni madeži izginejo.
3. Dlake hišnih ljubljenčkov in škodljive pršice se odstranijo.
4. Oblazinjeno pohištvo še naprej izgleda dobro, njegova življenjska doba pa se podaljša.
Enako velja za vzmetnice in avtomobilske sedeže, ki jih prav tako redno čistite.
Za površinsko umazanijo: sesanje
Površinsko umazanijo na oblazinjenem pohištvu, kot je nevezana umazanija ali drobtine, je mogoče enostavno odstraniti s sesalnikom. Prava izbira dodatne opreme igra tudi tukaj vlogo. Za posebej temeljito čiščenje uporabite turbo šobo za oblazinjenje na zrak. Zanesljivo odstrani trdovratno umazanijo, dlake hišnih ljubljenčkov in celo škodljive pršice, ki se lahko naberejo v vzmetnicah, pa tudi oblazinjenem pohištvu.
Za trdovratne madeže: sesalnik za pranje
Oblazinjeno pohištvo, avtomobilske sedeže in vzmetnice lahko očistite globoko v vlakna s sesalnikom za pranje, ki lahko odstrani še tako trdovratne madeže. Načelo za njim je preprosto: voda in detergent se razpršijo s čistilom za ekstrakcijo v obliki pršila, nato pa se vlakna ponovno posesajo skupaj z umazanijo. Ta metoda je še posebej temeljita in čas sušenja je veliko krajši v primerjavi z ročnim pranjem.
Kako deluje:
1. Najprej s sesalnikom odstranite grobo umazanijo z oblazinjenega pohištva ali avtomobilskega sedeža.
2. V rezervoar sesalnika za pranje nalijte vodo in dodajte detergent za preproge in oblazinjeno pohištvo v skladu z navodili za odmerjanje.
3. Vodo in detergent enakomerno poškropite z razdalje 10 cm med talno šobo in oblazinjenjem ter pustite mešanico delovati nekaj minut.
4. Talno šobo položite na oblazinjenje in počasi ter enakomerno sesajte vlago.
5. Povezane oblazinjene površine vedno popolnoma namočite z vodo in detergentom, da preprečite vodne madeže med sušenjem.
6. Postopek ponavljajte, dokler iz tkanine ne morete več odstraniti umazanije ali detergenta.
7. Če je potrebno, enkrat ali dvakrat sperite s čisto vodo (temperatura je odvisna od materiala).
8. Pustite dovolj časa, da se oblazinjenje posuši, medtem pa poskrbite, da dobro prezračite prostor ali avto.
9. Ko se posuši, ponovno temeljito posesajte, najbolje naslednji dan.
10. Za zaključek na blago nanesite impregnator za tekstil – tako bo oblazinjenje dlje časa ostalo čisto.
S to metodo lahko očistite tudi staro sedežno garnituro ali avtomobilske sedeže z veliko umazanije. Vendar pa morate vedno preveriti vodoodpornost materiala, najbolje na neopaznem mestu, in sicer pred ekstrakcijo pršila. Za nanos detergenta in istočasno ponovno sesanje z umazanijo v enem samem koraku lahko uporabite čistilo za ekstrakcijo v obliki pršila.
Nasvet
Za odstranjevanje ostankov detergenta z oblazinjenja lahko uporabite tudi čistilo s pršilno ekstrakcijo – na primer, če so bili madeži že obdelani ročno ali je v vlaknih še nekaj detergenta od zadnjega pranja.
Vmesno čiščenje: točkovno odstranjevanje madežev
Madeži na kavču ali avtomobilskih sedežih so lahko moteči – ne glede na to, ali jih povzroča čokolada, rdeče vino, maščoba ali umazanija od zunaj. Konec koncev vsi takšni madeži običajno zahtevajo hitro ukrepanje:
- sveže madeže je lažje odstraniti,
- stare madeže je težje prepoznati,
- madeži se lahko razširijo, če jih pustite predolgo.
Pri mokrih madežih je na splošno pomembno, da ukrepate hitro in madež takoj popivnate s čisto, suho krpo. Pri tem nikoli ne drgnite po madežu, sicer bo tekočina prodrla globlje v vlakna in lahko poškoduje tkanino.
90 % vseh madežev je topnih v vodi. To lahko hitro preizkusite z belo krpo in mlačno vodo. Če voda začne topiti madež, ga lahko odstranite z vlakna z rahlimi vrtljivimi gibi s krpo od zgoraj navzdol.
Za madeže, ki niso topni v vodi, uporabite univerzalni odstranjevalec madežev: odstranjevalec madežev poškropite na barvno obstojno krpo in madež potapkajte, dokler se ne odstrani. Nato lahko predel sperete s sesalnikom za pranje v obliki pršila, da odstranite ostanke detergenta s tekstilnih vlaken. Tudi tukaj velja, da ga morate preizkusiti na neopaznem mestu, da preverite njegovo primernost.
Nasvet: za boj proti madežem uporabite paro
Pri čiščenju sedežnih garnitur in ostalega oblazinjenega pohištva so dragocena pomoč tudi parni čistilniki: če želite odstraniti manjše madeže, preprosto postavite nastavek za detajle pod kotom (ne navpično) proti oblazinjenju in primite krpo iz mikrovlaken poleg njega, nato pa izpustite paro. Parni curek madež tako rekoč "razstreli" v krpo iz mikrovlaken.
Priporočilo: najprej na neopaznem mestu preverite, ali je tkanina občutljiva na temperaturo. Če je tako, metoda čiščenja ni primerna.
Najboljša gospodinjska sredstva za odstranjevanje madežev
Če bi se raje izognili kemičnim detergentom in nimate pri roki sesalnika za pranje, lahko za odstranjevanje madežev uporabite preizkušena gospodinjska sredstva.
Soda bikarbona: pomaga pri skoraj vseh madežih
Soda bikarbona je uporabna na vse možne načine v hiši za odstranjevanje madežev z oblazinjenega pohištva, na primer madežev od kave ali rdečega vina: prašek potresite po madežu, pustite delovati čez noč in naslednji dan posesajte.
Namesto tega se lahko uporablja za mokro čiščenje: za to najprej posesajte oblazinjenje s sesalnikom. Odvisno od tega, koliko potrebujete, zmešajte 1 žlico praška z 1 žlico vode in nanesite pasto natrijevega bikarbonata na madež. Nežno zdrgnite z vlažno gobo ali krpo in pustite, da se posuši. Posušeno pasto lahko nato odsesate z oblazinjenja.
Mineralna voda in sol za boj proti madežem rdečega vina
Mineralna voda pomaga pri madežih rdečega vina: previdno zlijte na madež in nato osušite s papirnato brisačo. Pri vpijanju tekočine pomagata tudi sol in koruzna moka: dodajte na madež, pustite delovati in nato posesajte s sesalnikom. Če so se madeži že posušili, si lahko pomagate z limoninim sokom ali kisom: samo pomočite v bombažno krpo, navlažite madež, pustite delovati približno 15 minut, nato pa posušite s kuhinjsko krpo. Nazadnje predel popršite s hladno vodo in ga še enkrat posušite.
Uporaba limoninega soka za boj proti madežem krvi
Tudi pri manjših poškodbah lahko nekaj krvi še vedno konča na vaši vzmetnici ali kavču. Če so madeži krvi nedavni, jih je običajno mogoče sprati s hladno vodo. Namig: ne uporabljajte tople vode, saj tako pride do strjevanja beljakovin v krvi, ki jih veže na vlakna tkanine.
Če so se madeži že posušili, vam lahko pomaga limonin sok: zmešajte sol in limonin sok v pasto in pustite delovati približno 30 minut. Nato pasto odstranite s kuhinjsko krpo, predel popršite s hladno vodo in ponovno posušite s papirjem. Druga možnost je, da čiščenje deluje tudi z vodo in pecilnim praškom, preizkušenim gospodinjskim sredstvom.
Uporaba tekočine za pomivanje posode ali mila za boj proti mastnim madežem
Za odstranjevanje mastnih madežev z oblazinjenega pohištva pogosto zadoščata topla voda in pomivalno sredstvo za odstranjevanje maščobe ali milo: sveže madeže obrišite in stare madeže navlažite z malo vode. Nato tekočino za pomivanje posode ali tekoče milo zmešajte z vodo in previdno porazdelite po mastnem madežu, mešanico vmasirajte, začnite na robu madeža. Če je madež odstranjen, vse skupaj še enkrat potapkajte s čisto, toplo vodo, da odstranite ostanke pomivalnega sredstva.
Najboljši nasveti za čiščenje usnjenega pohištva
Čiščenje in vzdrževanje usnjenega oblazinjenega pohištva zahteva drugačen postopek kot zofe, naslanjači in avtomobilski sedeži s prevlekami iz blaga. Prah in drobtine lahko odstranite s krpo za prah ali previdno posesate s sesalnikom. Za čiščenje usnja je pogosto dovolj, da površino obrišete z vlažno krpo. Ne uporabljajte detergentov za odstranjevanje maščobe, kot je detergent za pomivanje posode, saj lahko izsuši usnje. Čisto trdo milo (nevtralno milo) je bolje raztopiti v mlačni vodi.
V bistvu usnje med čiščenjem nikoli ne sme biti preveč vlažno, tekočine, kot je razlita pijača, pa je treba vedno očistiti čim hitreje. Poleg tega je priporočljiva redna nega usnja z ustreznimi izdelki.
Nasvet
Očistite z destilirano vodo ali vodo, ki je bila prekuhana. To preprečuje madeže vodnega kamna.