Zakaj bi morali redno čistiti oblazinjeno pohištvo?

Sofe in naslanjači so tisto, zaradi česar so dnevne sobe tako udobne – in zato tudi največkrat v uporabi, vendar pa so zaradi tega zelo dovzetni za madeže. Da boste lahko v njih uživali še leta, je oblazinjenje potrebno redno čistiti in negovati. Razlogov za to je več:

1. Trdovratnejša umazanija se zrahlja.

2. Neprijetni madeži izginejo.

3. Dlake hišnih ljubljenčkov in škodljive pršice se odstranijo.

4. Oblazinjeno pohištvo še naprej izgleda dobro, njegova življenjska doba pa se podaljša.

Enako velja za vzmetnice in avtomobilske sedeže, ki jih prav tako redno čistite.