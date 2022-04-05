Odstranjevanje vodnega kamna iz pip
Trdovraten vodni kamen se lahko hitro nabere na pipe v kopalnicah. Da bo svetleča armatura ostala lepa in da lahko voda prosto teče iz pipe, je potrebno redno odstranjevati vodni kamen. S temi nasveti lahko to storite brez drgnjenja.
Pravočasno odstranite vodni kamen
Obložen vodni kamen na polirani kromirani kopalniški armaturi ni le grd – dlje ko ostane tam, težje ga je odstraniti. Če je pipa kalcificirana, tudi voda iz nje izteka počasneje in prši v različne smeri. Še huje, usedline apna so gojišče bakterij. Če pijete vodo iz kalcificirane pipe, pijete tudi bakterije. Zato morate pipo redno čistiti in čim bolje odstraniti vodni kamen, preden nastane debel premaz.
Odstranjevanje vodnega kamna iz pipe: Najboljša gospodinjska sredstva
Za posebno apnenčasto vodo v domu priporočamo redno odstranjevanje vodnega kamna iz pipe. Pri tem ne smete samo očistiti celotnega okovja, temveč tudi skrbno odstraniti usedline iz prezračevalnika pipe ali curka predvsem na pipi.
Kaj storiti:
- Za čiščenje: Ročno ali s cevnim ključem odvijte prezračevalni curek. Najbolje je, da okrog pipe ovijete krpo, da preprečite praske na plemeniti kovini pri odvijanju.
- Nato šobo razstavite na tri dele: filter, navojno matico in tesnilo.
- Vse tri dele damo v kis ali kisovo esenco za približno 15 minut, dokler se vodni kamen ne raztopi. Enak učinek ima citronska kislina. Preprosto raztopite polovico žlice citronske kisline v prahu v 100 ml tople vode in vanjo položite dele.
- Po odstranitvi vodnega kamna vse sperite v čisti vodi in ponovno sestavite.
Odstranjevanje vodnega kamna brez orodja
Če morate biti nekoliko hitrejši, lahko tudi odstranite vodni kamen iz pipe, ne da bi jo razstavili na sestavne dele. Trik je, da bombažno krpo, na primer krpo za posodo, namočite s kisom ali limoninim sokom in vodo ter jo ovijete okoli pipe. Mešanico kisa in vode pustite delovati nekaj časa – ali, v primeru izjemno trdovratnega vodnega kamna, pustite čez noč. Če imate doma balon, ga lahko napolnite z vodo s kisom in položite čez pipo, da se vodni kamen prepoji. To deluje tudi z majhno plastično vrečko. Nato nastavek sperite s čisto vodo in ga do suhega polirajte s krpo iz mikrovlaken – pipa je spet čista in sijoča. Če so v prezračevalniku pipe še vedno delci umazanije ali rje, priporočamo, da ga odvijete in temeljito očistite.
Če je armatura brez vodnega kamna, lahko preostanek umivalnika temeljito očistite in tako bo srce kopalnice spet videti kot novo.
Odstranjevanje vodnega kamna s čistilom
Če želite v primeru močne kalcifikacije uporabiti čistilo, uporabite kislo sanitarno čistilo (pH vrednost med 0 in 4) in previdno očistite armature z mehko gobico ali krpo iz mikrovlaken. S čistilnimi sredstvi ravnajte previdno, saj lahko drobni abrazivni delci, ki jih vsebujejo, opraskajo občutljive aluminijaste in kromirane površine.