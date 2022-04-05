Odstranjevanje vodnega kamna iz pip

Odstranjevanje vodnega kamna brez orodja

Če morate biti nekoliko hitrejši, lahko tudi odstranite vodni kamen iz pipe, ne da bi jo razstavili na sestavne dele. Trik je, da bombažno krpo, na primer krpo za posodo, namočite s kisom ali limoninim sokom in vodo ter jo ovijete okoli pipe. Mešanico kisa in vode pustite delovati nekaj časa – ali, v primeru izjemno trdovratnega vodnega kamna, pustite čez noč. Če imate doma balon, ga lahko napolnite z vodo s kisom in položite čez pipo, da se vodni kamen prepoji. To deluje tudi z majhno plastično vrečko. Nato nastavek sperite s čisto vodo in ga do suhega polirajte s krpo iz mikrovlaken – pipa je spet čista in sijoča. Če so v prezračevalniku pipe še vedno delci umazanije ali rje, priporočamo, da ga odvijete in temeljito očistite.

Če je armatura brez vodnega kamna, lahko preostanek umivalnika temeljito očistite in tako bo srce kopalnice spet videti kot novo.