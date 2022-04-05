Čiščenje umivalnikov in pip
Umivalnik je srce kopalnice. Kljub temu je zelo uporaben, saj je potreben vsak dan, zaradi česar je redno čiščenje pomembno. Tukaj je pregled, kako najbolje očistiti umivalnike in armature.
Čiščenje umivalnikov in pip: na kaj moramo biti pozorni
Večina umivalnikov je izdelanih iz keramike, mineralne litine ali emajliranega jekla. Keramika je posebej robustna in enostavna za vzdrževanje, emajlirano jeklo pa je odporno na udarce in praske. Toda umivalniki iz mineralne litine, zlasti cenejši, so zelo verjetno opraskani.
Ne glede na material lahko uporaba preveč detergenta ali čistilnega sredstva ali premočno drgnjenje s trdimi gobami poškoduje površino umivalnika. Previdni bodite tudi pri pipah – večina kopalniških armatur ima občutljivo medeninasto jedro, ki je le tanko ponikljano ali kromirano. Če je sijoči premaz poškodovan, bo jedro rjavelo. Zato detergent uporabljajte le zmerno, če sploh – idealno bi bilo, da ga sploh ne uporabljate pri čiščenju pip. Nazadnje, večino umazanije, kot so ostanki zobne paste ali kozmetike, lahko odstranite s čisto vodo. Po tem obrišite umivalnik in pipe z mehko krpo.
Nasvet
Blizu umivalnika imejte krpo iz mikrovlaken ali mehko krpo, da bo vedno pri roki, saj z njo hitro posušite umivalnik in armaturo. Dober stranski učinek pravilnega vzdrževanja površin je, da ostanejo dlje časa nedotaknjene, kar pomeni, da vam jih ni treba tako pogosto čistiti.
Čiščenje umivalnikov z gospodinjskimi sredstvi
Pecilni prašek je odlično gospodinjsko sredstvo za čistočo umivalnikov: prašek potresemo po mokrem umivalniku, pustimo kratko delovati in nato obrišemo s krpo.
Kis ima tudi odlično čistilno moč: zmešajt ga z vodo v razmerju 1:1, nanesite na umivalnik in armaturo ter z njim očistite. Prednost pri tem je, da kis pomaga odstraniti vodni kamen. Pri večjih usedlinah vodnega kamna lahko kisovo esenco uporabimo tudi nerazredčeno. Vanj namočite bombažno krpo in jo položite na prizadeto mesto. Pustite delovati 10 do 15 minut, nato površine očistite z mehko gobo in čisto vodo. Nato vse skupaj temeljito osušite s krpo iz mikrovlaken. Citronsko kislino lahko uporabite kot alternativo kisu.
Pozor: kisa ali citronske kisline ne smete uporabljati na umivalnikih iz mineralne litine, ker lahko kislina poškoduje površino.
Nasvet
Rahle praske na keramiki lahko zbrusite z zobno pasto, preprosto namažite na prasko in zdrgnite s staro zobno ščetko. Nato ponovno zloščite s krpo iz mikrovlaken – kmalu bo vaš umivalnik zasijal kot nov.
Čiščenje umivalnikov z detergentom
Če želite uporabiti detergent, umivalnik očistite s kislim čistilom za sanitarije (vrednost pH med 0 in 4). Idealno je, če čistilo nanesete na vlažno krpo iz mikrovlaken in z njo vse obrišete, nato posušite s suho krpo. Čistilo lahko nanesete neposredno na umivalnik in nato obrišete s krpo. Vendar čistila nikoli ne pršite neposredno na okovje, saj lahko medeninasto jedro poškodujete, če vanj prodre meglica.
Čiščenje umivalnika s parnim čistilnikom
Umivalnik lahko še posebej temeljito očistite s parnim čistilnikom. Prednost pri tem je, da para pride na težko dostopna mesta. Na prelivu umivalnika se na primer sčasoma nabere umazanija, ki jo je težko ročno odstraniti. Podrobna šoba parnega čistilnika zlahka odpari preliv in umazanija samodejno konča v odtoku. Za čiščenje odtoka lahko uporabite tudi parni čistilnik.
Umazanija se nabira v prezračevalnikih pip in regulatorjih pretoka na pipah, ki jih lahko očistite tudi s podrobno šobo ali majhno okroglo krtačko na parnem čistilniku. Če želite to narediti, držite krpo na določeni razdalji nad območjem, da zaščitite pred brizganjem. Umazanija se bo odlepila in pristala v umivalniku. Če je vodni kamen na pipi precej trdovraten, je treba uporabiti druge metode.
Preostali del umivalnika lahko očistite z ročnim nastavkom s čistilno krpo iz mikrovlaken ali okroglo krtačo. Nato vse temeljito osušite s krpo iz mikrovlaken.