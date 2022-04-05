Čiščenje umivalnikov in pip: na kaj moramo biti pozorni

Večina umivalnikov je izdelanih iz keramike, mineralne litine ali emajliranega jekla. Keramika je posebej robustna in enostavna za vzdrževanje, emajlirano jeklo pa je odporno na udarce in praske. Toda umivalniki iz mineralne litine, zlasti cenejši, so zelo verjetno opraskani.

Ne glede na material lahko uporaba preveč detergenta ali čistilnega sredstva ali premočno drgnjenje s trdimi gobami poškoduje površino umivalnika. Previdni bodite tudi pri pipah – večina kopalniških armatur ima občutljivo medeninasto jedro, ki je le tanko ponikljano ali kromirano. Če je sijoči premaz poškodovan, bo jedro rjavelo. Zato detergent uporabljajte le zmerno, če sploh – idealno bi bilo, da ga sploh ne uporabljate pri čiščenju pip. Nazadnje, večino umazanije, kot so ostanki zobne paste ali kozmetike, lahko odstranite s čisto vodo. Po tem obrišite umivalnik in pipe z mehko krpo.