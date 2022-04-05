Čiščenje pomivalnega stroja

Odstranjevanje vodnega kamna iz pomivalnega stroja z gospodinjskimi sredstvi

Poleg fizičnega čiščenja ustreznih komponent morate občasno tudi odstraniti vodni kamen iz pomivalnega stroja. V bistvu ga lahko odstranite tako, da zaženete cikel s praznim pomivalnim strojem. Obstajajo posebni detergenti, vendar je odstranjevanje vodnega kamna prav tako enostavno s pravimi gospodinjskimi sredstvi. To storite tako, da na dno praznega pomivalnega stroja potresete 1–2 žlici sode bikarbone ali pecilnega praška. V prostor za prašek vlijte približno 20 ml kisove esence, nato nastavite pomivalni stroj na program na najvišji možni temperaturi brez predpranja. Če predpranja ni mogoče deaktivirati, lahko kisovo esenco dodate tudi neposredno v predgret stroj po predpranju. Pomembno je, da se soda bikarbona in kis ne mešata neposredno, saj lahko ločeno učinkoviteje opravljata svoje delo. Te sestavine ne le odstranijo vodni kamen iz pomivalnega stroja, temveč imajo tudi antibakterijski učinek. Namesto kisove esence lahko uporabite tudi skodelico kisa, ki jo dodate v aparat, ko se segreje. Za najboljše rezultate izklopite pomivalni stroj za 1 uro po dodajanju kisa, da podaljšate kontaktni čas. Ko je končano, počakajte, da se pomivalni stroj ohladi, da preprečite uhajanje ostrih kisovih hlapov.