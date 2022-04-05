Čiščenje pomivalnega stroja
Bili so časi, ko je bilo imeti pomivalni stroj luksuz, dandanes je to postala standardna funkcija mnogih gospodinjstev. Če želite zagotoviti, da bo vaš pomivalni stroj čim dlje opravljal svoje naloge, ga redno čistite. Tukaj so Kärcherjevi nasveti in triki.
Zakaj je potrebno vaš pomivalni stroj redno čistiti
Pomivalni stroj je v veliko pomoč v vsakdanjem življenju, običajno svoje delo opravlja v ozadju, sčasoma pa ostanki hrane in vodni kamen začnejo puščati sledi. Posledično se v pomivalnem stroju lahko širijo bakterije in plesen, ki so lahko v najslabšem primeru celo škodljive za zdravje. Če se posoda ne čisti več pravilno, je to dober znak, da je treba pomivalni stroj očistiti. Pomivalni stroj očistite najkasneje, ko se pojavijo neprijetne vonjave in postanejo vidne usedline.
Čiščenje filtra pomivalnega stroja
Najprej morate vedno odstraniti filter z dna pomivalnega stroja. Filter ščiti odtočno črpalko, tam se zbirajo ostanki hrane in drugi tujki, ki sčasoma ovirajo pretok vode. V ta namen odstranite filter po navodilih proizvajalca in grobo umazanijo odvrzite v smetnjak. Filter lahko običajno očistite ročno s ščetko za pomivanje posode in nekaj tekočine za pomivanje posode ali kisa, nato pa ga lahko vstavite nazaj v stroj. Pri odstranjevanju in zamenjavi filtra upoštevajte navodila proizvajalca. Nekateri pomivalni stroji imajo več filtrov.
Čiščenje pršilnih ročic pomivalnega stroja
Pršilne ročice porazdelijo vodo v pomivalnem stroju med ciklom in jih je treba preveriti enkrat ali dvakrat letno. Pršilne ročice je običajno mogoče odstraniti v samo nekaj korakih, vendar je priporočljivo, da kljub temu hitro pogledate v navodila proizvajalca. Pršilne roke imajo majhne izpustne šobe, ki se lahko zamašijo z ostanki hrane ali vodnim kamnom. Z zobotrebcem in tekočo vodo očistite luknje, dokler voda ne more neovirano teči skozi odprtine, nato razpršilne roke vstavite nazaj v stroj.
Čiščenje tesnil pomivalnega stroja
Gumijasta tesnila pomivalnega stroja zagotavljajo, da voda med pomivanjem ne uhaja. Vdolbine v tesnilih so idealno gojišče bakterij in plesni, zato jih je treba redno čistiti s čistilom na osnovi kisa. Čiščenje s parnim čistilnikom je še enostavnejše, saj vroča para učinkovito odstranjuje bakterije in mastno umazanijo. Da ne poškodujete tesnil, uporabljajte paro le nekaj centimetrov stran od tesnil. Zmehčane ostanke hrane lahko obrišete s čisto, mehko krpo.
Odstranjevanje vodnega kamna iz pomivalnega stroja z gospodinjskimi sredstvi
Poleg fizičnega čiščenja ustreznih komponent morate občasno tudi odstraniti vodni kamen iz pomivalnega stroja. V bistvu ga lahko odstranite tako, da zaženete cikel s praznim pomivalnim strojem. Obstajajo posebni detergenti, vendar je odstranjevanje vodnega kamna prav tako enostavno s pravimi gospodinjskimi sredstvi. To storite tako, da na dno praznega pomivalnega stroja potresete 1–2 žlici sode bikarbone ali pecilnega praška. V prostor za prašek vlijte približno 20 ml kisove esence, nato nastavite pomivalni stroj na program na najvišji možni temperaturi brez predpranja. Če predpranja ni mogoče deaktivirati, lahko kisovo esenco dodate tudi neposredno v predgret stroj po predpranju. Pomembno je, da se soda bikarbona in kis ne mešata neposredno, saj lahko ločeno učinkoviteje opravljata svoje delo. Te sestavine ne le odstranijo vodni kamen iz pomivalnega stroja, temveč imajo tudi antibakterijski učinek. Namesto kisove esence lahko uporabite tudi skodelico kisa, ki jo dodate v aparat, ko se segreje. Za najboljše rezultate izklopite pomivalni stroj za 1 uro po dodajanju kisa, da podaljšate kontaktni čas. Ko je končano, počakajte, da se pomivalni stroj ohladi, da preprečite uhajanje ostrih kisovih hlapov.
Uporaba citronske kisline kot alternative
Načeloma lahko iz pomivalnega stroja odstranimo vodni kamen tudi s citronsko kislino, vendar je tu treba upoštevati nekaj stvari. Pri visokih temperaturah se citronska kislina poveže z apnom in tvori kalcijev citrat, ki ga je zelo težko odstraniti. Za odstranjevanje vodnega kamna dodajte približno 10 žlic citronske kisline v 2 litra hladne vode. Nenapolnjen pomivalni stroj zaženite na najnižji možni temperaturi. Takoj, ko se voda porazdeli po pomivalnem stroju, zaustavite program in vlijte mešanico vode in citronske kisline. Zaprite pomivalni stroj in pustite 1 uro, nato znova zaženite program. Prednost pred kisom ali kisovo esenco je prijetna citrusna dišava.
Preprečevanje vodnega kamna
Obstajajo stvari, ki jih lahko storite vsak dan, da preprečite, da bi vodni kamen sploh postal težava v vašem pomivalnem stroju. Če v predal za jedilni pribor za običajen cikel pomivanja postavite nekaj polovic limone v soku, zmanjšate tveganje vodnega kamna, hkrati pa ustvarite prijetno dišavo, ko čista posoda pride iz pomivalnega stroja.