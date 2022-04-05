Čiščenje ogledal

Odstranjevanje lahke umazanije iz ogledala

Večina umazanije na ogledalih je topna v vodi in jo je mogoče odstraniti z brisanjem ali rahlim drgnjenjem s steklene površine. Najbolje jih je očistiti s toplo vodo. Kaj storiti:

Ogledalo rahlo navlažite z vodo, na primer z razpršilcem ali vlažno krpo. Pri tem naj bo površina vedno le vlažna, vendar ne premokra.

Nato celotno ogledalo nežno obrišite z mehko krpo, da zrahljate umazanijo. Pozor: za čiščenje ne uporabljajte grobih vlaken, saj lahko v nasprotnem primeru opraskate steklo.

Nato ogledalo posušite z drugo krpo (npr. iz bombaža), da ne ostanejo proge. Najboljša možnost je, da uporabite krpo iz mikrovlaken, saj ne pušča vlaken. Mimogrede, pri čiščenju s to metodo ogledalo ostane dolgo časa brez prahu.

Ta postopek bo še hitrejši, če uporabljate baterijski brisalec: s tem lahko zmočite in očistite ogledalo v enem delovnem koraku. Umazanija se skoraj sama zrahlja že s premikanjem naprave po ogledalu, kar pomeni, da jo morate nato samo posušiti s krpo iz mikrovlaken.