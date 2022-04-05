Čiščenje ogledal
Pikice zobne paste, prstni odtisi, lak za lase, prah – pravkar ste očistili kopalniško ogledalo, ampak je spet hitro umazano. Tudi ogledala na hodniku ali v spalnici sčasoma postanejo neugledna. S temi nasveti in gospodinjskimi sredstvi lahko očistite hitro, nežno in brez črt – vse to brez dragih čistilnih sredstev.
Ogledala so občutljiva
Ogledalo zahteva posebno pozornost. To je posledica njegove sestave: sestavljen je iz steklene plošče, srebrne ali aluminijaste prevleke in več plasti laka. Srebrna prevleka, ki je odgovorna za odboj in ima odprte robove, ter večplastna prevleka naredita ogledalo krhko. Ogledalo brez okvirja se torej lahko sčasoma spremeni, če se na primer uporablja neprimerno čistilo kapljice, vode se ne morejo odstraniti na robu ali pa nanj vplivajo hlapi topil, kot je odstranjevalec laka za nohte. Območje robov je torej najbolj krhek del ogledala. Da ne bo rjavelo ob straneh, je najbolje, da pri čiščenju ne uporabljate nobenih čistil. Za čiščenje ogledal običajno zadostujejo voda in preprosta gospodinjska sredstva.
Odstranjevanje lahke umazanije iz ogledala
Večina umazanije na ogledalih je topna v vodi in jo je mogoče odstraniti z brisanjem ali rahlim drgnjenjem s steklene površine. Najbolje jih je očistiti s toplo vodo. Kaj storiti:
- Ogledalo rahlo navlažite z vodo, na primer z razpršilcem ali vlažno krpo. Pri tem naj bo površina vedno le vlažna, vendar ne premokra.
- Nato celotno ogledalo nežno obrišite z mehko krpo, da zrahljate umazanijo. Pozor: za čiščenje ne uporabljajte grobih vlaken, saj lahko v nasprotnem primeru opraskate steklo.
- Nato ogledalo posušite z drugo krpo (npr. iz bombaža), da ne ostanejo proge. Najboljša možnost je, da uporabite krpo iz mikrovlaken, saj ne pušča vlaken. Mimogrede, pri čiščenju s to metodo ogledalo ostane dolgo časa brez prahu.
Ta postopek bo še hitrejši, če uporabljate baterijski brisalec: s tem lahko zmočite in očistite ogledalo v enem delovnem koraku. Umazanija se skoraj sama zrahlja že s premikanjem naprave po ogledalu, kar pomeni, da jo morate nato samo posušiti s krpo iz mikrovlaken.
Pozor: občutljivi predmeti in površine
V kopalnici morate pred čiščenjem ogledala odstraniti pripomočke, kot so razpršilniki mila ali zobne ščetke, ki so pogosto shranjeni na policah ali umivalnikih pod ogledalom, da čistilna voda ne kaplja nanje. V drugih prostorih je potrebno na vodo občutljive površine ali tla pod ogledalom preventivno pokriti s krpo.
Odstranjevanje težke umazanije
Sčasoma se zlasti pri kopalniških ogledalih na ogledalo ne usedejo le vodotopne snovi. Laka in gela za lase, kozmetike, kot sta šminka in maskara, ali prstnih odtisov pogosto ni mogoče odstraniti samo z vodo. Pri tem pomaga mehka vlažna krpa z brizgano tekočino za pomivanje posode. Preprosto ga nanesite na ogledalo, razmažite in sperite s čisto vodo.
Kot alternativa tekočini za pomivanje posode so primerna tudi čistila za steklo. Tukaj je potrebna previdnost: ker lahko to čistilo napade in razbarva zrcalno folijo na robu ogledala, vedno pazite, da izpustite robove, kjer je to mogoče, ali pa jih po čiščenju temeljito obrišite do suhega. Vendar pa je najboljša možnost pri čiščenju ogledal v celoti izpustiti uporabo čistila.
Čiščenje ogledal s parnim čistilnikom
Ogledala lahko čistite brez potrebe po čistilih ali gospodinjskih sredstvih, ko uporabljate parni čistilnik. Vroča para brez težav razrahlja tudi trdovratno umazanijo:
- Najprej enakomerno poparite stekleno površino z ročno šobo in krpo iz mikrovlaken ter z drgnjenjem odstranite umazanijo. Površino lahko tudi poparite s šobo za detajle, če držite razdaljo nekaj centimetrov.
- Nato s strgalom, brezžičnim sesalnikom za okna ali krpo iz mikrovlaken odstranite "parno vodo" in robove previdno zdrgnite do suhega.
Nasvet za spopadanje z zarošenimi ogledali v kopalnici
Vsi poznamo občutek: po prhanju se ogledala pogosto močno zarosijo. Vlago lahko hitro posesate s čistilnikom za okna. Še en trik: sušilnik za lase na kratko držite proti ogledalu, dokler na ogledalu ni več kondenzata vode.